MT5への願い - ページ 20

IGGL 2010.04.06 02:14 #191

getch:開発者の判断には賛同できない部分もあるが、次のような文言は、開発者の意見と一致していると思われる。MQL5では、さまざまな種類のインターフェイス（ウィンドウ、ボタンなど）を作成するための豊富で便利な可能性を提供します。MQL5で作成できるものは、すべて標準的なものである必要はないのです。MQL5では、純正品と比較して、外観や取引原則が大きく変更され、MT5が認識できなくなることがあります。MQL5はかなり強力な言語です。例えば、水平方向だけでなく垂直方向にも移動できるチャートの作成がMQL5で可能であれば、MT5の標準配信に含める必要はないでしょう。MT5+MQL5は、クライアント端末の自給自足カーネルです。その他のアイデアも、ほとんどこのカーネルの助けを借りて実現されています。MT5の開発者にとっての課題は、高性能で自給自足の安全なカーネルである。MT4とは全く異なるコンセプトの製品です。さらに、前代未聞の膨大なボーナス（ヒストリー、テスター、エージェントなど）を計画しているとのことです。MT5の弱点は、コアの完全な自己完結性ではありません。しかし、これを開発者たちは「ナンセンス」と見ている。理論的には正しいのです。実際にはそうではありません。

プロの開発者の目で見ようと思っているんです。子供のコンストラクタとして、また比較的単純なロボットを書いてテストする手段として、レコード（構造体）がないことと、少なくともコールバック関数で作業する可能性があることを除けば、MT5は私によく合っています。しかし、私はむしろ、より強力な言語、フォームやダイアログをデザインするための強力なツール、グラフィカルライブラリ、デバッグツール、データベースアクセスツールなどを備えたより本格的で強力な開発ツールを使い、外部コマンドを実行するために、外部DLL-関数をあまりアイドルコールすることを避けたいのです。

残念ながら、通常の機能については、やや異なる考えを持っています。

例えば、グラフをマウスで任意に配置できるオプションが必要だと確信しています。なぜこれが必要なのかは、説明するまでもないでしょう。オブジェクトのない領域を選択し、チャートを掴んで好きな方向にドラッグします。これ以上、簡単なことはないでしょう。 私が言いたいのは、せめて車輪は丸く、さらに革新的であるべきだということです。

どの軸の拡大・縮小も、マウスで上下に動かすだけでいいというのは、納得です。もちろん、目盛やローソク足が必要なので、あまり目立たないことを前提にしています。Trading Station の開発者は、完璧なローソク足の整頓（例えば、ローソク足の影がローソク足本体の中心から「はみ出す」ことがある）に「唾」をつけ、これは良くないことですが、適応的なスケールで、ここが主ですが、チャートを使ったあらゆる操作において、背景やフォントサイズなど、すべてを完璧にしているのです。

価格の尺度は、等距離の数値の集合ではなく、10の倍数、100の倍数、1000の倍数など、丸ければ丸いほどよいというのが私の持論です。規模に応じたリスクは無関係ではありません。目盛りを持つソフトウェア製品の大半や、あらゆる計測ツールは この原理に基づいている。目盛りのある製品（例えばMicrosoft Wordなど）を開くと、これが表示されます。 トレーダーのためのツールとしては、丸い数字には特別な「魔力」があるので、これは特に重要なことです。幸 いなことに、「トレーディングステーション」の開発者はこのことをよく理解しており、また他の多くの当たり前のことも理解しています。トレーディングステーションでは、丸い数字を "ブリンク "することは非常に困難です。MT4ではずっとやってました。引 力といえば、USD/CADはまもなく1.0000に到達するようだ 。 「磁石」は非常に強力だ。

磁石」と明記された目盛（1.0000）、分割価格50の例を追加することにしました。分足から日足まで、あらゆる合理的なチャート操作で、1,000本が目盛りの範囲にあれば「ピンチ」である。ご希望であれば、MT5から実現してみるか、難しくなければ、その方法を提案してください。MTでは、通常のスケールではなく、常に等距離の数字の集合が表示されます。ちなみに、MTのグリッドは目がかすむので、いつもカットしています。このように、グリッドは非常に控えめで、害よりも利益をもたらすことがわかります（IMHO）。

市場概況」の表には、見開きの列とその他があった方が良いと納得しています。

現在のスプレッドの値を、 入金通貨でのSLとTP（距離）の値とともに、注文開始ダイアログに表示することに納得しています。そのようなことは一切ありません。あるいは、 指定された 情報は、トレーダーにとって興味深い ものではないのでしょうか？

私は、「閉じた」プログラミング環境は不完全であると確信しています。

私は、コンテキストメニューが過負荷にならないように、すべての「取引」コマンドを最初のレベルに持ってくるべきだと確信しています - ニュースで遊ぶときは数秒の問題です。 同時に、私はまだMTを絶望的な製品だとは思って いませんし、そうでなければここに来ていないことを記しておきます。さらに、いくつかの重大な方向転換も見られるようになりました。 ご存知のように、悪魔は細部に潜んでいます。残念ながら、MTには上記のような "トリビア "がまだまだ散見されます。最 も興味深いのは、それらを排除するためのプログラミングの労力からすれば、本当に些細なことだということです。どうやら、すべての努力は波動印に向かったようです ;-)。そして、このような些細なことが未だに生きているということは、個人的には、MTはトレーダーの利益のために開発されており、開発者はトレーダーのツールが悪ければ悪いほど良いという厨二病に付き合っているわけではないのだ、という確信を深めることができました。後者は、開発者のビジネス上の利益という点で、非常に議論のある立場です。結局、最新厨でもMTYYYよりMTXXXの方がトレーダーにとって一桁でも良いなら提供せざるを得なくなるんだよ。次のバージョンが良くなればなるほど、初心者トレーダー（経験豊富なトレーダーはほとんど台所を訪れない）やカモから、MTの最新バージョンを提供するよう要求され、プレッシャーがかかるのです。ゴキブリのように増殖するのはやめるかもしれないが（商売としてはマイナス）、キッチンやセミキッチンの時代はデベロッパーとは無関係の理由で遅かれ早かれ終わるだろう--STPブローカーがそれに取って代わるだろう。この瞬間を逃さないことが最大のポイントです。 Rashid Umarov 2010.04.06 05:30 #192 IGGL: プロの開発者の目で見てみたいと思っています。子供のコンストラクターとして、また比較的簡単なロボットを書いてテストする手段として、MT5は私によく合っています。..... 市場概況」の表には、見開き欄や その他を設けるべきと納得しています。いくつか不明な点があります。MQL5やMetaTrader5を本当に使いこなしているのでしょうか？すでに持っているものに満足できないのは？1構造とクラス2 スプレッド IGGL 2010.04.06 07:48 #193 Rosh:いくつか不明な点があります。MQL5やMetaTrader5を本当に使いこなしているのでしょうか？なぜ、今あるものに満足しないのですか？1構造とクラス2 スプレッド土下座して謝りますが、デフォルトでこのコラムが非表示になっているなんて、誰が考えたのでしょう。とにかく、インターフェイスにきちんと慣れていなかった私が悪いのです。構造体については、少し前に構造体（正確にはBorland Delphiでいうところのレコード）を追加してほしいという要望の投稿に出会ったばかりです。もしかしたら、MT5やMT4の以前のバージョンに関係しているのかもしれません。正直なところ、Call-Back関数を宣言して、そのポインタを外部DLLに渡すなど、外部制御のためにシステムを開放する仕組みがないことの方が気になりますね。もし、ここでも失敗していたら（先に謝って おきます）、外から何かを呼び出す方法を教えてください - とてもありがたいです。いくつかのイベントがないのが非常に残念ですが、幸いにもMLQ5で登場しました。私は、簡単なロボット（どんな言語でも良い）を書いたり、実行環境、外部プログラムのデータプロバイダーとしてのMTに興味があるので、この言語にはあまり詳しくなっていないのです。こうした立場から、言語の能力を評価しているのです。私の考えは、基本的にプラットフォームに依存しないプログラム、特に、プラットフォームに依存するレイヤー（ドライバーと呼んでもよい）を介して異なるプラットフォームと相互作用するロボットを作ることに向けられています。ひとつのプラットフォームに縛られるのは嫌なんです。ですから、私がMQL5に求めるものは、どちらかというと具体的でシンプルなものです。トレーディングステーションに移行した主な理由は、注文システム、「ワン（ダブル）クリックアーカイブモード」、「スマート」な価格スケール、チャートを管理し好きなように拡大・縮小できる機能、マウスでSLやTPレベルを動かせる機能（現在実装されています）、1商品の注文を閉じる機能、その他トレーダーとしてより効果的になる多くの細かな点です。トレードをするときは、MTを使ってマーケットを概観しています。今では、すべてとは言いませんが、多くの小物はMQL5のツールを使って比較的簡単に実装することができます。それがきっかけで、再びMTを見るようになりました。 IGGL 2010.04.06 08:22 #194 IGGL: コールバック関数を宣言し、そのポインタを外部DLLに渡すなど、外部制御に対するシステムの開放性を高める仕組みが必要です。もしここでも失敗したら（あらかじめ許して ください）、外から何かを呼び出す方法を教えてください、感謝します。あるmql5プログラムにおいて、他のmql5プログラムで宣言された関数をpostmodifier exportで 使用することができます。このような関数はexportedと呼ばれ、コンパイル後に他のプログラムから呼び出せるようになります。 他のプログラムというのが、DLLでの作業をサポートするあらゆる言語のプログラムという意味であれば、これは必要なものだと思われます。言語に関しては、良い意味でたくさんの変更があり（ざっと読んだだけですが）、一見すると、かなり完成度の高い言語になっています。ありがとうございました。MT5でdllをあきらめろと叫ばれているのはなぜですか？私はバカだから、それを信じた。MQL5をもっとよく知るべきですね。 Dmitry Voronkov 2010.04.06 09:29 #195 x100intraday: MT5では、何度かアップデートしても、全チャートに共通するパラメータ設定が見つからない。もしかして、5円玉の場所を間違えていたのかな？とにかく他のところでは見当たりません。MT4と同じようにしました。F8を使って、指定したチャートにのみ個々の表示パラメータ（アスクライン、グリッド、ピリオドセパレータ、ボリュームなど）を設定でき、Ctrl+oで、今後作成するすべてのチャートにそれらをデフォルトで設定することが可能です。MT5ではF8ですべてうまくいきますが、ctrl+oでは、完全な、あるいは少なくとも必要最小限の形で、その一般設定を見つけることができませんでした。 MT5で一般設定のオプションを拡張してください。 ありがとうございます。 試していない、すべてのセットアップとdefault.tpl テンプレートの作成 x572intraday 2010.04.06 15:30 #196 vdv2001 писал(а) # : 試していない、すべてのセットアップとdefault.tpl テンプレートの作成 代替手段でもいいように思えるが。しかし、それは、「設定」や「プリファレンス」によるデフォルトプログラム設定の普遍的な割り当て/再割り当ての共通基準に対応していませんし、すべてが古典的な共通基準に対応していたターミナルの以前のバージョン - MT4 - のプライベートで厳格なローカルパターンにも対応していません。さらに、テンプレートをアップロードするためには、まずそのパスを探す必要がありますが、これが必ずしも適切ではなく、ディスクやディレクトリの中からdefault.tplを 探さなければならないのです。まあ...今のところ、default.tplを 新しいチャートにシステマティックにストレッチすることでレコメンデーションを使っていますが、尊敬する開発者の方々、ユニバーサルなデフォルト設定の拡張や、すでに実装されていれば隠れたレディインターフェースファセットに目を開く手助けをお願いします。 Rashid Umarov 2010.04.06 15:37 #197 x100intraday: まあ...今のところ、新しいチャートにあらかじめ設定されたdefault.tplを 系統的に引っ張ってくるという推奨を使いますが、もしすでに実装されているのであれば、尊敬する開発者の方々に一般的なデフォルト設定の拡張や、隠れた既製のインターフェースエッジに目を開かせる手助けをお願いします。 デフォルトはデフォルトで、デフォルトではすべてのチャートはdefault.tplに保存された設定で開かれるからです。 x572intraday 2010.04.06 16:09 #198 Rosh писал(а) # : default はデフォルトです。デフォルトでは、すべてのチャートは default.tpl に保存された設定で開かれるからです。 つまり、default.tplはデフォルトプリセットのテンプレートなので、カスタムダイアログからデフォルトプリセットに変更された情報は全てそこに行くということですね？一般ユーザーがソフトウェア製品のフォルダを手作業で掘り返して、初期化ファイルを探し、手作業で設定を適用する（オプション）なんてことがどこにあるのでしょうか？プログラマーの場合は、それが天職であり、好きであることは理解できる。しかし、一般的には、カスタマイズ・ファイルは、新しいシャツのたびに引っ張るのではなく、チェックボックス、フィールド、ドロップダウン、タブなどのダイアログ・ボックスを通じて変更し、プログラムの起動後や新しいデフォルト・プロジェクトを開いた直後に使用するのが普通です。とにかく、MT4であったなら、MT5でやらないのはおかしいと思うのです。また、チャートテンプレートの話題と設定の話題は、原則的に別のオペラです。テンプレートは別物です。 Rashid Umarov 2010.04.06 16:38 #199 x100intraday: default.tplはデフォルト設定のテンプレートなので、カスタムダイアログから変更したデフォルトプリセット情報は全てそこに落ちますよね？ そうではありません。必要に応じてチャートを設定し、default.tplという名前でテンプレートとして保存します。これで、新しく開いたすべてのチャートは、同じ色設定とアウトライン化された指標を持つようになります。 x572intraday 2010.04.06 16:50 #200 開発者の皆さん、質問させてください。最初の投稿では、12のポイントに不足と希望を記述していました。と言われましたが、「様子見」です。私は普通の人間であり、人間的なものは何一つ異質なものではありません。私も多くの人と同じように、製品の開発者にコンタクトを取り、少なくとも否定的でない安心できる回答を得た後は、その指摘に沿った改善を無意識に期待してしまう体質なのです。今、私の潜在意識は、最も重要な願いの項目である項目1を 予想することで精一杯です。その中で、アンドリュースのピッチフォークに柔軟性を持たせたい（中心軸を極端に固定し、そこから任意の数の平行線を左に伸ばし、タッチポイントで他の極端に手動で送り、同じ線は右にミラーリングする可能性を追加したい、オブジェクトは基準点が以前より多点になるべき、つまり基準点が3点以上あるべき）、という思いを強くしたのです。グラフィカルなTAという重要な方向性に対して、今後どのような措置がとられるのか、また、同様に興味深いのは、どのくらいで終わるのか、ということです。無駄な期待や、タイミングを知らないだけで、精神的なエネルギーが必要なのは周知の通りです。グラフィカルなツールを もっと柔軟に、使いやすくしていただければ、ニュースの為替のように喜んでR3天井に飛びつきますよ。 1...131415161718192021222324252627...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
開発者の判断には賛同できない部分もあるが、次のような文言は、開発者の意見と一致していると思われる。
MQL5では、さまざまな種類のインターフェイス（ウィンドウ、ボタンなど）を作成するための豊富で便利な可能性を提供します。MQL5で作成できるものは、すべて標準的なものである必要はないのです。MQL5では、純正品と比較して、外観や取引原則が大きく変更され、MT5が認識できなくなることがあります。
MQL5はかなり強力な言語です。例えば、水平方向だけでなく垂直方向にも移動できるチャートの作成がMQL5で可能であれば、MT5の標準配信に含める必要はないでしょう。MT5+MQL5は、クライアント端末の自給自足カーネルです。その他のアイデアも、ほとんどこのカーネルの助けを借りて実現されています。MT5の開発者にとっての課題は、高性能で自給自足の安全なカーネルである。MT4とは全く異なるコンセプトの製品です。
さらに、前代未聞の膨大なボーナス（ヒストリー、テスター、エージェントなど）を計画しているとのことです。
MT5の弱点は、コアの完全な自己完結性ではありません。しかし、これを開発者たちは「ナンセンス」と見ている。理論的には正しいのです。実際にはそうではありません。
プロの開発者の目で見ようと思っているんです。子供のコンストラクタとして、また比較的単純なロボットを書いてテストする手段として、レコード（構造体）がないことと、少なくともコールバック関数で作業する可能性があることを除けば、MT5は私によく合っています。しかし、私はむしろ、より強力な言語、フォームやダイアログをデザインするための強力なツール、グラフィカルライブラリ、デバッグツール、データベースアクセスツールなどを備えたより本格的で強力な開発ツールを使い、外部コマンドを実行するために、外部DLL-関数をあまりアイドルコールすることを避けたいのです。
残念ながら、通常の機能については、やや異なる考えを持っています。
例えば、グラフをマウスで任意に配置できるオプションが必要だと確信しています。なぜこれが必要なのかは、説明するまでもないでしょう。オブジェクトのない領域を選択し、チャートを掴んで好きな方向にドラッグします。これ以上、簡単なことはないでしょう。 私が言いたいのは、せめて車輪は丸く、さらに革新的であるべきだということです。
どの軸の拡大・縮小も、マウスで上下に動かすだけでいいというのは、納得です。もちろん、目盛やローソク足が必要なので、あまり目立たないことを前提にしています。Trading Station の開発者は、完璧なローソク足の整頓（例えば、ローソク足の影がローソク足本体の中心から「はみ出す」ことがある）に「唾」をつけ、これは良くないことですが、適応的なスケールで、ここが主ですが、チャートを使ったあらゆる操作において、背景やフォントサイズなど、すべてを完璧にしているのです。
価格の尺度は、等距離の数値の集合ではなく、10の倍数、100の倍数、1000の倍数など、丸ければ丸いほどよいというのが私の持論です。規模に応じたリスクは無関係ではありません。目盛りを持つソフトウェア製品の大半や、あらゆる計測ツールは この原理に基づいている。目盛りのある製品（例えばMicrosoft Wordなど）を開くと、これが表示されます。 トレーダーのためのツールとしては、丸い数字には特別な「魔力」があるので、これは特に重要なことです。幸 いなことに、「トレーディングステーション」の開発者はこのことをよく理解しており、また他の多くの当たり前のことも理解しています。トレーディングステーションでは、丸い数字を "ブリンク "することは非常に困難です。MT4ではずっとやってました。引 力といえば、USD/CADはまもなく1.0000に到達するようだ 。 「磁石」は非常に強力だ。
磁石」と明記された目盛（1.0000）、分割価格50の例を追加することにしました。分足から日足まで、あらゆる合理的なチャート操作で、1,000本が目盛りの範囲にあれば「ピンチ」である。ご希望であれば、MT5から実現してみるか、難しくなければ、その方法を提案してください。MTでは、通常のスケールではなく、常に等距離の数字の集合が表示されます。ちなみに、MTのグリッドは目がかすむので、いつもカットしています。このように、グリッドは非常に控えめで、害よりも利益をもたらすことがわかります（IMHO）。
市場概況」の表には、見開きの列とその他があった方が良いと納得しています。
現在のスプレッドの値を、 入金通貨でのSLとTP（距離）の値とともに、注文開始ダイアログに表示することに納得しています。そのようなことは一切ありません。あるいは、 指定された 情報は、トレーダーにとって興味深い ものではないのでしょうか？
私は、「閉じた」プログラミング環境は不完全であると確信しています。
私は、コンテキストメニューが過負荷にならないように、すべての「取引」コマンドを最初のレベルに持ってくるべきだと確信しています - ニュースで遊ぶときは数秒の問題です。
同時に、私はまだMTを絶望的な製品だとは思って いませんし、そうでなければここに来ていないことを記しておきます。さらに、いくつかの重大な方向転換も見られるようになりました。
ご存知のように、悪魔は細部に潜んでいます。残念ながら、MTには上記のような "トリビア "がまだまだ散見されます。最 も興味深いのは、それらを排除するためのプログラミングの労力からすれば、本当に些細なことだということです。どうやら、すべての努力は波動印に向かったようです ;-)。そして、このような些細なことが未だに生きているということは、個人的には、MTはトレーダーの利益のために開発されており、開発者はトレーダーのツールが悪ければ悪いほど良いという厨二病に付き合っているわけではないのだ、という確信を深めることができました。後者は、開発者のビジネス上の利益という点で、非常に議論のある立場です。結局、最新厨でもMTYYYよりMTXXXの方がトレーダーにとって一桁でも良いなら提供せざるを得なくなるんだよ。次のバージョンが良くなればなるほど、初心者トレーダー（経験豊富なトレーダーはほとんど台所を訪れない）やカモから、MTの最新バージョンを提供するよう要求され、プレッシャーがかかるのです。ゴキブリのように増殖するのはやめるかもしれないが（商売としてはマイナス）、キッチンやセミキッチンの時代はデベロッパーとは無関係の理由で遅かれ早かれ終わるだろう--STPブローカーがそれに取って代わるだろう。この瞬間を逃さないことが最大のポイントです。
プロの開発者の目で見てみたいと思っています。子供のコンストラクターとして、また比較的簡単なロボットを書いてテストする手段として、MT5は私によく合っています。
市場概況」の表には、見開き欄や その他を設けるべきと納得しています。
Rosh:いくつか不明な点があります。MQL5やMetaTrader5を本当に使いこなしているのでしょうか？すでに持っているものに満足できないのは？
1構造とクラス
2 スプレッド
IGGL 2010.04.06 07:48 #193

Rosh:いくつか不明な点があります。MQL5やMetaTrader5を本当に使いこなしているのでしょうか？なぜ、今あるものに満足しないのですか？
1構造とクラス
2 スプレッド
土下座して謝りますが、デフォルトでこのコラムが非表示になっているなんて、誰が考えたのでしょう。とにかく、インターフェイスにきちんと慣れていなかった私が悪いのです。構造体については、少し前に構造体（正確にはBorland Delphiでいうところのレコード）を追加してほしいという要望の投稿に出会ったばかりです。もしかしたら、MT5やMT4の以前のバージョンに関係しているのかもしれません。正直なところ、Call-Back関数を宣言して、そのポインタを外部DLLに渡すなど、外部制御のためにシステムを開放する仕組みがないことの方が気になりますね。もし、ここでも失敗していたら（先に謝って おきます）、外から何かを呼び出す方法を教えてください - とてもありがたいです。いくつかのイベントがないのが非常に残念ですが、幸いにもMLQ5で登場しました。私は、簡単なロボット（どんな言語でも良い）を書いたり、実行環境、外部プログラムのデータプロバイダーとしてのMTに興味があるので、この言語にはあまり詳しくなっていないのです。こうした立場から、言語の能力を評価しているのです。私の考えは、基本的にプラットフォームに依存しないプログラム、特に、プラットフォームに依存するレイヤー（ドライバーと呼んでもよい）を介して異なるプラットフォームと相互作用するロボットを作ることに向けられています。ひとつのプラットフォームに縛られるのは嫌なんです。ですから、私がMQL5に求めるものは、どちらかというと具体的でシンプルなものです。トレーディングステーションに移行した主な理由は、注文システム、「ワン（ダブル）クリックアーカイブモード」、「スマート」な価格スケール、チャートを管理し好きなように拡大・縮小できる機能、マウスでSLやTPレベルを動かせる機能（現在実装されています）、1商品の注文を閉じる機能、その他トレーダーとしてより効果的になる多くの細かな点です。トレードをするときは、MTを使ってマーケットを概観しています。今では、すべてとは言いませんが、多くの小物はMQL5のツールを使って比較的簡単に実装することができます。それがきっかけで、再びMTを見るようになりました。
コールバック関数を宣言し、そのポインタを外部DLLに渡すなど、外部制御に対するシステムの開放性を高める仕組みが必要です。もしここでも失敗したら（あらかじめ許して ください）、外から何かを呼び出す方法を教えてください、感謝します。
あるmql5プログラムにおいて、他のmql5プログラムで宣言された関数をpostmodifier exportで 使用することができます。このような関数はexportedと呼ばれ、コンパイル後に他のプログラムから呼び出せるようになります。
他のプログラムというのが、DLLでの作業をサポートするあらゆる言語のプログラムという意味であれば、これは必要なものだと思われます。言語に関しては、良い意味でたくさんの変更があり（ざっと読んだだけですが）、一見すると、かなり完成度の高い言語になっています。ありがとうございました。MT5でdllをあきらめろと叫ばれているのはなぜですか？私はバカだから、それを信じた。MQL5をもっとよく知るべきですね。
MT5では、何度かアップデートしても、全チャートに共通するパラメータ設定が見つからない。もしかして、5円玉の場所を間違えていたのかな？とにかく他のところでは見当たりません。MT4と同じようにしました。F8を使って、指定したチャートにのみ個々の表示パラメータ（アスクライン、グリッド、ピリオドセパレータ、ボリュームなど）を設定でき、Ctrl+oで、今後作成するすべてのチャートにそれらをデフォルトで設定することが可能です。MT5ではF8ですべてうまくいきますが、ctrl+oでは、完全な、あるいは少なくとも必要最小限の形で、その一般設定を見つけることができませんでした。
MT5で一般設定のオプションを拡張してください。
試していない、すべてのセットアップとdefault.tpl テンプレートの作成
代替手段でもいいように思えるが。しかし、それは、「設定」や「プリファレンス」によるデフォルトプログラム設定の普遍的な割り当て/再割り当ての共通基準に対応していませんし、すべてが古典的な共通基準に対応していたターミナルの以前のバージョン - MT4 - のプライベートで厳格なローカルパターンにも対応していません。
さらに、テンプレートをアップロードするためには、まずそのパスを探す必要がありますが、これが必ずしも適切ではなく、ディスクやディレクトリの中からdefault.tplを 探さなければならないのです。
まあ...今のところ、default.tplを 新しいチャートにシステマティックにストレッチすることでレコメンデーションを使っていますが、尊敬する開発者の方々、ユニバーサルなデフォルト設定の拡張や、すでに実装されていれば隠れたレディインターフェースファセットに目を開く手助けをお願いします。
Rashid Umarov 2010.04.06 15:37 #197

x100intraday: まあ...今のところ、新しいチャートにあらかじめ設定されたdefault.tplを 系統的に引っ張ってくるという推奨を使いますが、もしすでに実装されているのであれば、尊敬する開発者の方々に一般的なデフォルト設定の拡張や、隠れた既製のインターフェースエッジに目を開かせる手助けをお願いします。
default はデフォルトです。デフォルトでは、すべてのチャートは default.tpl に保存された設定で開かれるからです。
x572intraday 2010.04.06 16:09 #198

Rosh писал(а) # : default はデフォルトです。デフォルトでは、すべてのチャートは default.tpl に保存された設定で開かれるからです。

つまり、default.tplはデフォルトプリセットのテンプレートなので、カスタムダイアログからデフォルトプリセットに変更された情報は全てそこに行くということですね？一般ユーザーがソフトウェア製品のフォルダを手作業で掘り返して、初期化ファイルを探し、手作業で設定を適用する（オプション）なんてことがどこにあるのでしょうか？プログラマーの場合は、それが天職であり、好きであることは理解できる。しかし、一般的には、カスタマイズ・ファイルは、新しいシャツのたびに引っ張るのではなく、チェックボックス、フィールド、ドロップダウン、タブなどのダイアログ・ボックスを通じて変更し、プログラムの起動後や新しいデフォルト・プロジェクトを開いた直後に使用するのが普通です。
とにかく、MT4であったなら、MT5でやらないのはおかしいと思うのです。
また、チャートテンプレートの話題と設定の話題は、原則的に別のオペラです。テンプレートは別物です。
default.tplはデフォルト設定のテンプレートなので、カスタムダイアログから変更したデフォルトプリセット情報は全てそこに落ちますよね？
x572intraday 2010.04.06 16:50 #200

開発者の皆さん、質問させてください。最初の投稿では、12のポイントに不足と希望を記述していました。と言われましたが、「様子見」です。私は普通の人間であり、人間的なものは何一つ異質なものではありません。私も多くの人と同じように、製品の開発者にコンタクトを取り、少なくとも否定的でない安心できる回答を得た後は、その指摘に沿った改善を無意識に期待してしまう体質なのです。
今、私の潜在意識は、最も重要な願いの項目である項目1を 予想することで精一杯です。その中で、アンドリュースのピッチフォークに柔軟性を持たせたい（中心軸を極端に固定し、そこから任意の数の平行線を左に伸ばし、タッチポイントで他の極端に手動で送り、同じ線は右にミラーリングする可能性を追加したい、オブジェクトは基準点が以前より多点になるべき、つまり基準点が3点以上あるべき）、という思いを強くしたのです。
グラフィカルなTAという重要な方向性に対して、今後どのような措置がとられるのか、また、同様に興味深いのは、どのくらいで終わるのか、ということです。無駄な期待や、タイミングを知らないだけで、精神的なエネルギーが必要なのは周知の通りです。グラフィカルなツールを もっと柔軟に、使いやすくしていただければ、ニュースの為替のように喜んでR3天井に飛びつきますよ。