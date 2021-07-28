MT5への願い - ページ 18 1...111213141516171819202122232425...117 新しいコメント x572intraday 2010.03.26 12:33 #171 ctrl+zで 削除されたグラフィックオブジェクトを 返す場合、同様のキーの組み合わせ（例：alt+z）でオブジェクトを元に戻したり修正 することも可能であるべきです。特に、すでに頂点に正確にマッチングされているオブジェクトの磁性点を誤って削り、ずらしたり歪ませたりする場合に必要です。すべてを描き直して調整し直すのは、まさに地獄の一丁目一番地です。 ご理解をお願いいたします。 Документация по MQL5: Графические объекты / ObjectDelete www.mql5.com Графические объекты / ObjectDelete - Документация по MQL5 Vasily 2010.03.31 22:53 #172 うん =)))間違いない）それはとても便利でしょう =))) x572intraday 2010.03.31 22:58 #173 グラフには2つのアンドリューフォークが あります。1. 1つ（ピンク）だけが縦の直線に圧縮・消滅 する問題があり、もう1つはなぜか正常です。2. TF: H3, H6で問題が発生 します。3. TFが高いときはピンクのフォークが青のフォークを左下から右上に横切っていますが、TFが下がると青の フォークの左下部分がさらに 左に寄って、すでに青のフォークがピンクのフォークを左下から右上に横切っている状態になっています。 これにはどんな意味があるのでしょうか。いつまでだ！？どのTFでも、すべてのプロポーションとインターポジションを観察し、互いに類似している必要があります。パラレルワールドのことは知りませんが、私たちの世界では究極の真理であり、厳格に従わなければならないのです私はあなたを信じています。あなた以外に誰がいる？ありがとうございます。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 ファイル: forkus_shrinking.rar 931 kb Vasily 2010.04.01 04:10 #174 チャートウィンドウをターミナルウィンドウの外、例えばセカンドモニターやサードモニターに移動できるようにするかどうかは、どなたからも聞いていないのですが...。モニターごとにターミナルをコピーするのは嫌だmt4で2つの端末を動かすことになりました。 現在2台のモニターを使用しており、3台のモニターを接続する予定です。 Rashid Umarov 2010.04.01 08:30 #175 x100intraday писал(а) # :グラフには2つのアンドリューフォークがあります。1. 1つ（ピンクの方）だけ、縦の直線への圧縮・侵食に問題が あり、もう1つはなぜかOKです。2. TFのH3, H6で問題が発生 する。TFが高い時は ピンクのフォークが青のフォークと左下から右上に交差していますが、TFが低くなるにつれて青のフォークの左下部分が左にさえ 曲がり、青のフォークがピンクのフォークと左下から右上に交差しています。これにはどんな意味があるのでしょうか。いつまでだ！？どのTFでも、すべてのプロポーションとインターポジションを観察し、互いに類似している必要があります。パラレルワールドのことは知りませんが、私たちの世界ではこれが究極の真理であり、厳格に遵守されなければなりません保存されているテンプレートをご提示ください。アンカーポイントが近すぎて、拡大するとタイムライン上で非常に近くなってしまうのではないでしょうか。また、「正確なタイムライン」オプションは有効になっていますか？いずれにせよ、勉強するためのテンプレートがあれば助かります。私たちの側にも間違いがあることは否定しません。 nekrus 2010.04.01 10:18 #176 MT5がマルチモニターに対応してくれれば最高です。 Dmitry Voronkov 2010.04.01 13:41 #177 nekrus писал(а) # : MT5がマルチモニターに対応してくれれば最高です。 うんうん...私もです！ x572intraday 2010.04.01 15:20 #178 Rosh писал(а) # :保存されているテンプレートをご提示ください。アンカーポイントが近すぎて、拡大するとタイムライン上で近すぎてしまうのではないでしょうか。また、「正確なタイムライン」オプションは有効になっていますか？いずれにせよ、勉強するためのテンプレートがあれば助かります。私たちの側にも間違いがあることは否定しません。1.精密な時間軸"は知りませんでした。弄ってみたが何も変わらないので、問題ないのだろう。基本的に微調整はせず、アップデートもそのまま、デフォルトで設定しました。 2.アンカーポイントの過度な近接は、もしかしたら妥当な指摘なのかもしれませんね。しかし、その場合は歪み効果の説明に過ぎず、そのままにしておくことの論拠にはなりません。この記念碑的なプラニメトリックジャンパーを糸で引っ張れば、これだけのものが出てくる気がする......。そして、ジャンパーの残骸は何も残らない。そして、むしろMT5は遠くから見ても、手ぶらで見ても大丈夫そうです。3.フォークの1つは、ある「臨界」TFを過ぎても決定的に破損することはありませんが、それ以降は、連続するすべての上位TFでそうなってしまうということです。なお、H4、H8でも再び現れ、H12以降は大規模なTFのため、ようやく狭くなる程度である。そして、その狭くなっている2つのTFの間にあるTFに、再びフォークが圧縮されない形で現れるため、古いTFにアンカーポイントが収束しすぎているという仮説は、結局、私には当てはまらないように思えるのです。 ファイル: mt5_eurjpy_01.04.2010.rar 1 kb x572intraday 2010.04.01 15:39 #179 MT4に対するMT5の優位性については、いろいろと読んできました。理論的には、速度が上がったことに満足しています。今となっては、読み込み速度、スクリプトの実行速度、計算速度、インターフェース、その他、全てについてなのかは覚えていませんが、実際に使ってみると、高流動ペアのTF間をジャンプする際に、MT4に比べて顕著な遅さを感じました。履歴データの読み込みと保存の原理を変更したことは承知しています。しかし、常に他の多くの通貨ペアよりも高いアクティビティを持つEUR/JPYで他のTFに切り替えると（特に1つの通貨ペアで長く停滞した後）、端末が著しく「邪魔」され、時には数十秒間躊躇することがあります。他のペアよりも溜まってしまった履歴のダウンロードに時間がかかるのか、解凍に時間がかかるのか、ビジュアル表示用に変換しているのか...。或いは他の原因、或いは一度に全部が原因かもしれません。MT4ではそのような記憶はありません。いずれにせよ、MT5のISPとインターネット接続速度は、使い始めてから変更しませんでした。名作を壊すな! x572intraday 2010.04.01 16:00 #180 MT5では、何度かアップデートしても、全チャートに共通するパラメータ設定が見つからない。もしかして、5円玉の場所を間違えていたのかな？とにかく他のところでは見当たりません。MT4と同じようにしました。F8を使って、指定したチャートにのみ個々の表示パラメータ（アスクライン、グリッド、ピリオドセパレータ、ボリュームなど）を設定でき、Ctrl+oで、今後作成するすべてのチャートにそれらをデフォルトで設定することが可能です。MT5ではF8ですべてうまくいきますが、ctrl+oでは、完全な、あるいは少なくとも必要最小限の形で、その一般設定を見つけることができませんでした。MT5で一般設定のオプションを拡張してください。ありがとうございます。 1...111213141516171819202122232425...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ctrl+zで 削除されたグラフィックオブジェクトを 返す場合、同様のキーの組み合わせ（例：alt+z）でオブジェクトを元に戻したり修正 することも可能であるべきです。特に、すでに頂点に正確にマッチングされているオブジェクトの磁性点を誤って削り、ずらしたり歪ませたりする場合に必要です。すべてを描き直して調整し直すのは、まさに地獄の一丁目一番地です。
ご理解をお願いいたします。
グラフには2つのアンドリューフォークが あります。
1. 1つ（ピンク）だけが縦の直線に圧縮・消滅 する問題があり、もう1つはなぜか正常です。
2. TF: H3, H6で問題が発生 します。
3. TFが高いときはピンクのフォークが青のフォークを左下から右上に横切っていますが、TFが下がると青の フォークの左下部分がさらに 左に寄って、すでに青のフォークがピンクのフォークを左下から右上に横切っている状態になっています。
これにはどんな意味があるのでしょうか。いつまでだ！？どのTFでも、すべてのプロポーションとインターポジションを観察し、互いに類似している必要があります。パラレルワールドのことは知りませんが、私たちの世界では究極の真理であり、厳格に従わなければならないのです
チャートウィンドウをターミナルウィンドウの外、例えばセカンドモニターやサードモニターに移動できるようにするかどうかは、どなたからも聞いていないのですが...。
mt4で2つの端末を動かすことになりました。
現在2台のモニターを使用しており、3台のモニターを接続する予定です。
MT5がマルチモニターに対応してくれれば最高です。
1.精密な時間軸"は知りませんでした。弄ってみたが何も変わらないので、問題ないのだろう。基本的に微調整はせず、アップデートもそのまま、デフォルトで設定しました。
2.アンカーポイントの過度な近接は、もしかしたら妥当な指摘なのかもしれませんね。しかし、その場合は歪み効果の説明に過ぎず、そのままにしておくことの論拠にはなりません。この記念碑的なプラニメトリックジャンパーを糸で引っ張れば、これだけのものが出てくる気がする......。そして、ジャンパーの残骸は何も残らない。そして、むしろMT5は遠くから見ても、手ぶらで見ても大丈夫そうです。
3.フォークの1つは、ある「臨界」TFを過ぎても決定的に破損することはありませんが、それ以降は、連続するすべての上位TFでそうなってしまうということです。なお、H4、H8でも再び現れ、H12以降は大規模なTFのため、ようやく狭くなる程度である。そして、その狭くなっている2つのTFの間にあるTFに、再びフォークが圧縮されない形で現れるため、古いTFにアンカーポイントが収束しすぎているという仮説は、結局、私には当てはまらないように思えるのです。
MT4に対するMT5の優位性については、いろいろと読んできました。理論的には、速度が上がったことに満足しています。今となっては、読み込み速度、スクリプトの実行速度、計算速度、インターフェース、その他、全てについてなのかは覚えていませんが、実際に使ってみると、高流動ペアのTF間をジャンプする際に、MT4に比べて顕著な遅さを感じました。履歴データの読み込みと保存の原理を変更したことは承知しています。しかし、常に他の多くの通貨ペアよりも高いアクティビティを持つEUR/JPYで他のTFに切り替えると（特に1つの通貨ペアで長く停滞した後）、端末が著しく「邪魔」され、時には数十秒間躊躇することがあります。他のペアよりも溜まってしまった履歴のダウンロードに時間がかかるのか、解凍に時間がかかるのか、ビジュアル表示用に変換しているのか...。或いは他の原因、或いは一度に全部が原因かもしれません。MT4ではそのような記憶はありません。いずれにせよ、MT5のISPとインターネット接続速度は、使い始めてから変更しませんでした。
MT5では、何度かアップデートしても、全チャートに共通するパラメータ設定が見つからない。もしかして、5円玉の場所を間違えていたのかな？とにかく他のところでは見当たりません。MT4と同じようにしました。F8を使って、指定したチャートにのみ個々の表示パラメータ（アスクライン、グリッド、ピリオドセパレータ、ボリュームなど）を設定でき、Ctrl+oで、今後作成するすべてのチャートにそれらをデフォルトで設定することが可能です。MT5ではF8ですべてうまくいきますが、ctrl+oでは、完全な、あるいは少なくとも必要最小限の形で、その一般設定を見つけることができませんでした。
MT5で一般設定のオプションを拡張してください。
