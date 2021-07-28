MT5への願い - ページ 18

ctrl+zで 削除されたグラフィックオブジェクトを 返す場合、同様のキーの組み合わせ（例：alt+z）でオブジェクトを元に戻したり修正 することも可能であるべきです。特に、すでに頂点に正確にマッチングされているオブジェクトの磁性点を誤って削り、ずらしたり歪ませたりする場合に必要です。すべてを描き直して調整し直すのは、まさに地獄の一丁目一番地です。

ご理解をお願いいたします。

グラフには2つのアンドリューフォークが あります。

1. 1つ（ピンク）だけが縦の直線に圧縮・消滅 する問題があり、もう1つはなぜか正常です。

2. TF: H3, H6で問題が発生 します。

3. TFが高いときはピンクのフォークが青のフォークを左下から右上に横切っていますが、TFが下がると青の フォークの左下部分がさらに 左に寄って、すでに青のフォークがピンクのフォークを左下から右上に横切っている状態になっています。

これにはどんな意味があるのでしょうか。いつまでだ！？どのTFでも、すべてのプロポーションとインターポジションを観察し、互いに類似している必要があります。パラレルワールドのことは知りませんが、私たちの世界では究極の真理であり、厳格に従わなければならないのです

チャートウィンドウをターミナルウィンドウの外、例えばセカンドモニターやサードモニターに移動できるようにするかどうかは、どなたからも聞いていないのですが...。

モニターごとにターミナルをコピーするのは嫌だ

mt4で2つの端末を動かすことになりました。
現在2台のモニターを使用しており、3台のモニターを接続する予定です。

 
保存されているテンプレートをご提示ください。アンカーポイントが近すぎて、拡大するとタイムライン上で非常に近くなってしまうのではないでしょうか。

また、「正確なタイムライン」オプションは有効になっていますか？いずれにせよ、勉強するためのテンプレートがあれば助かります。私たちの側にも間違いがあることは否定しません。

 
MT5がマルチモニターに対応してくれれば最高です。
 
MT5がマルチモニターに対応してくれれば最高です。

保存されているテンプレートをご提示ください。アンカーポイントが近すぎて、拡大するとタイムライン上で近すぎてしまうのではないでしょうか。

また、「正確なタイムライン」オプションは有効になっていますか？いずれにせよ、勉強するためのテンプレートがあれば助かります。私たちの側にも間違いがあることは否定しません。

1.精密な時間軸"は知りませんでした。弄ってみたが何も変わらないので、問題ないのだろう。基本的に微調整はせず、アップデートもそのまま、デフォルトで設定しました。

2.アンカーポイントの過度な近接は、もしかしたら妥当な指摘なのかもしれませんね。しかし、その場合は歪み効果の説明に過ぎず、そのままにしておくことの論拠にはなりません。この記念碑的なプラニメトリックジャンパーを糸で引っ張れば、これだけのものが出てくる気がする......。そして、ジャンパーの残骸は何も残らない。そして、むしろMT5は遠くから見ても、手ぶらで見ても大丈夫そうです。

3.フォークの1つは、ある「臨界」TFを過ぎても決定的に破損することはありませんが、それ以降は、連続するすべての上位TFでそうなってしまうということです。なお、H4、H8でも再び現れ、H12以降は大規模なTFのため、ようやく狭くなる程度である。そして、その狭くなっている2つのTFの間にあるTFに、再びフォークが圧縮されない形で現れるため、古いTFにアンカーポイントが収束しすぎているという仮説は、結局、私には当てはまらないように思えるのです。

MT4に対するMT5の優位性については、いろいろと読んできました。理論的には、速度が上がったことに満足しています。今となっては、読み込み速度、スクリプトの実行速度、計算速度、インターフェース、その他、全てについてなのかは覚えていませんが、実際に使ってみると、高流動ペアのTF間をジャンプする際に、MT4に比べて顕著な遅さを感じました。履歴データの読み込みと保存の原理を変更したことは承知しています。しかし、常に他の多くの通貨ペアよりも高いアクティビティを持つEUR/JPYで他のTFに切り替えると（特に1つの通貨ペアで長く停滞した後）、端末が著しく「邪魔」され、時には数十秒間躊躇することがあります。他のペアよりも溜まってしまった履歴のダウンロードに時間がかかるのか、解凍に時間がかかるのか、ビジュアル表示用に変換しているのか...。或いは他の原因、或いは一度に全部が原因かもしれません。MT4ではそのような記憶はありません。いずれにせよ、MT5のISPとインターネット接続速度は、使い始めてから変更しませんでした。

名作を壊すな!

 

MT5では、何度かアップデートしても、全チャートに共通するパラメータ設定が見つからない。もしかして、5円玉の場所を間違えていたのかな？とにかく他のところでは見当たりません。MT4と同じようにしました。F8を使って、指定したチャートにのみ個々の表示パラメータ（アスクライン、グリッド、ピリオドセパレータ、ボリュームなど）を設定でき、Ctrl+oで、今後作成するすべてのチャートにそれらをデフォルトで設定することが可能です。MT5ではF8ですべてうまくいきますが、ctrl+oでは、完全な、あるいは少なくとも必要最小限の形で、その一般設定を見つけることができませんでした。

MT5で一般設定のオプションを拡張してください。

ありがとうございます。

