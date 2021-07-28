MT5への願い - ページ 22 1...151617181920212223242526272829...117 新しいコメント x572intraday 2010.04.07 20:56 #211 ああ、この記事を読むとドキドキする...!自分でトラブルを起こしているんです。OSの構成、メモリプロセス、アンチウイルス、居住地、配偶者の有無、あれこれと必ず聞いてください。ああ、手抜きだ！一般的には、非常に簡潔に行われるため、より一層、問題を記述することになる。MT5だけは、起動する前に2回実行する必要があることがある。マシンを再起動すれば、MT4やMT5などのWindowsアプリケーションは最初に実行されますが、その後MT5を終了して再度実行を呼び出すと、「音はする」のですが、起動しないのです。2回目も同じようにすると、ようやく起動します。メモリ上の全てのプロセスを確認したわけではありませんが、MT5サービスの制御モジュールがあり、MT5ターミナルのロード/アンロードを確認しているのではないかと思われます。基本的にまだ2回実行するのは億劫なのですが、実はそんなことはないはずです。MT5の開発者が関係しているのか、それとも別の理由があるのか、私にはわかりません。 x572intraday 2010.04.07 20:59 #212 Market WatchウィンドウからAuto-Sizeを削除し、スプレッド表示を有効にして、右側にマルチドットがなく、気配値が完全に見えるように列を調整しました。端末を再起動。自動サイズは再起動前の設定のまま、スプレッドは有効になっています。でも、柱はまた自分で歩いているんですよ。 BEFORE AFTER 競走馬の抑制をお願いします。あるいは、自分でできる方法を教えてください。ありがとうございます。 x572intraday 2010.04.08 05:46 #213 デモ口座開設にレバレッジ1:500を追加してください、差別的なので。特に、リアル口座の1:500は存在するが、デモ口座には存在しないので。どうして？まずいですよー。実際のアカウントでも発生する可能性があるので、1:1000も追加していただけるとうれしいです。ありがとうございます。 テストされた方なら、現実の引用と比喩的な引用の違いを知ることができます。いい予感がするんです。 x572intraday 2010.04.08 20:13 #214 こんにちは、「並行輸入」です。以前の記事で紹介した平行法違反の原因が明らかになったのでしょうが、ここではオブジェクトが線の一本の中心を積極的に引っ掻き回していないわけではなかったので、ちょっと違う話になってしまいました。また、一部のグラフィックオブジェクトのトライバルダンスがいかに奔放であるかを示す例でもある。実は、誰も私を訪ねてきて、磁気ポイントが磁化する傾向があるのは、直接そのそばを引きずり、極限近くで解放するときだけでなく、真ん中のポイントによって物体を動かすときでさえ、それ自体は磁気ではないが、外側 - 磁気 - ポイントと「秘密の結託」をしていて、ハイ キャンドルやロー ソクの近くにいると、磁化するという仕事をしつづけるのだと警告した人はいなかったのです。オブジェクトがチャートからドラッグされ、ローソク足のない空間で弄られるなら、ダンスはない。なんとか体感で理由を見つけられたのでよかったです（勘違いでなければいいのですが）。しかし、他のユーザーはそれに気づかず、動作のたびにエラーが蓄積していく。MT4では、全く同じか、一般に類似している。MT5が後継機として登場するので、確認しない。開発者の方々には、きちんと対応していただくようお願いしています。 ファイル: decorrelation.rar 666 kb Вадим 2010.04.08 20:28 #215 別のスレッドでは気づかれていないようなので、こちらに書かせていただきます。ラベルラベルがインジケーターウィンドウに表示されず、メインの「0」ウィンドウにのみ表示されることがわかりました。このインジケーターのウィンドウに 表示させる必要があります。 x572intraday 2010.04.08 22:32 #216 ここでは、失われた詳細な取引履歴を 自動的にダウンロードすることで、遠い過去の物体をできるだけ正確にTF M1に位置づけるという、無駄でやりきれない試みの一例を紹介する。それとも、単にサーバーに存在しないということでしょうか？もしそうなら、それは一つの問題ですが、コードが悪いからダウンロードされるわけではありません。標識によると......1996年というから、かなり昔のことで、確かに歴史はないのかもしれない。しかし、MT4は正直、無いものは汲み取ろうとせず、現在のTFや下位TFでのポジショニングを妨げ、MT5はなぜか疑似的な結果で応えようとするが、不可解で混乱させるだけに終わってしまった。他の人がどう言うかは分かりませんが、私個人の感想は全く同じです。 そういうときに、グラフをもっとわかりやすく、曖昧にしない工夫をしたほうがいいのかもしれません。例えば、TFが変化したときに「更新待ち」の通知が一時的にチャートフレームに表示されます。ここで、履歴がない場合に「この時間枠の履歴データはありません」というようなことも書けます。 ファイル: where_is_the_m1-history_data.rar 1003 kb x572intraday 2010.04.09 05:42 #217 すでにチャートに適用されているグラフィックオブジェクトをコピーするオプションが非常に不足しています。例えば扇風機を持っていて、2台目が必要になったとき、メニューの奥まで潜って探すよりも、標準のショートカットですぐにクローンできた方が便利です。 Rashid Umarov 2010.04.09 05:56 #218 x100intraday:それとも、単にサーバーに存在しないということでしょうか？もしそうなら、それはそれでいいのですが、あるにはあるのですが、コードの設計が悪いために汲み取れないというのは、また別の話です。標識によると......1996年というから、かなり昔のことで、確かに歴史はないのかもしれない。しかし、MT4は正直、無いものは汲み取ろうとせず、現在のTFや下位TFでのポジショニングを阻み、MT5はなぜか疑似的な結果で応えようとするが、不可解で混乱させるだけに終わってしまう。他の方の評価は分かりませんが、個人的な印象です。データアクセスの整理」のセクションを読むと、履歴を正しく要求する方法がわかります。 x572intraday 2010.04.09 06:03 #219 例えば、チャート上にチャネル（2本の平行線）があり、その近辺にチャネルと平行にトレンドラインを引くとします。ここで、意気揚々と舌を出しながら、チャンネルへの平行移動の微調整を開始する。チャネルがチャートの極値を磁化して、自動的に対向する線と等距離になるように傾いている間、別の単一の平行線は通常何も傾かずに「空中に」引かなければならない。チャートのローソク足の極値ではなく、選択したチャネルの最も近い壁（ユーザーの最初のガイダンスなしに必要なソースチャネルを自動的に「推測」する）にサポートされるように、既存のチャネルに平行に単一のトレンドラインを描くことができる便利なオプションが欲しいです。これまでのところ、この目標を達成するためには、チャネルラインに沿って別のトレンドラインを敷き、チャネルの選択を解除し、トレンドラインを選択し、目的の位置までトレンドラインの中心の後ろにドラッグするだけという作業になります。そして今、それは長く、かつ歪曲に満ちていることが知られている。将来の複雑なグラフィカルオブジェクト（もし計画されているならば）には、すでに依存性のあるプリミティブな可動部分を含むべきであり、その代替となることを望みます。 Вадим 2010.04.09 22:17 #220 ツール」のフォントを変更してほしい。MT4と同じようにするか、テーブルのフォントを自分で選べるようにしてください。とても不便なんです。 1...151617181920212223242526272829...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ああ、この記事を読むとドキドキする...!自分でトラブルを起こしているんです。OSの構成、メモリプロセス、アンチウイルス、居住地、配偶者の有無、あれこれと必ず聞いてください。ああ、手抜きだ！
一般的には、非常に簡潔に行われるため、より一層、問題を記述することになる。MT5だけは、起動する前に2回実行する必要があることがある。マシンを再起動すれば、MT4やMT5などのWindowsアプリケーションは最初に実行されますが、その後MT5を終了して再度実行を呼び出すと、「音はする」のですが、起動しないのです。2回目も同じようにすると、ようやく起動します。メモリ上の全てのプロセスを確認したわけではありませんが、MT5サービスの制御モジュールがあり、MT5ターミナルのロード/アンロードを確認しているのではないかと思われます。
基本的にまだ2回実行するのは億劫なのですが、実はそんなことはないはずです。MT5の開発者が関係しているのか、それとも別の理由があるのか、私にはわかりません。
Market WatchウィンドウからAuto-Sizeを削除し、スプレッド表示を有効にして、右側にマルチドットがなく、気配値が完全に見えるように列を調整しました。端末を再起動。自動サイズは再起動前の設定のまま、スプレッドは有効になっています。でも、柱はまた自分で歩いているんですよ。
競走馬の抑制をお願いします。あるいは、自分でできる方法を教えてください。
デモ口座開設にレバレッジ1:500を追加してください、差別的なので。特に、リアル口座の1:500は存在するが、デモ口座には存在しないので。どうして？まずいですよー。実際のアカウントでも発生する可能性があるので、1:1000も追加していただけるとうれしいです。
テストされた方なら、現実の引用と比喩的な引用の違いを知ることができます。
こんにちは、「並行輸入」です。
以前の記事で紹介した平行法違反の原因が明らかになったのでしょうが、ここではオブジェクトが線の一本の中心を積極的に引っ掻き回していないわけではなかったので、ちょっと違う話になってしまいました。
また、一部のグラフィックオブジェクトのトライバルダンスがいかに奔放であるかを示す例でもある。
実は、誰も私を訪ねてきて、磁気ポイントが磁化する傾向があるのは、直接そのそばを引きずり、極限近くで解放するときだけでなく、真ん中のポイントによって物体を動かすときでさえ、それ自体は磁気ではないが、外側 - 磁気 - ポイントと「秘密の結託」をしていて、ハイ キャンドルやロー ソクの近くにいると、磁化するという仕事をしつづけるのだと警告した人はいなかったのです。オブジェクトがチャートからドラッグされ、ローソク足のない空間で弄られるなら、ダンスはない。
なんとか体感で理由を見つけられたのでよかったです（勘違いでなければいいのですが）。しかし、他のユーザーはそれに気づかず、動作のたびにエラーが蓄積していく。MT4では、全く同じか、一般に類似している。MT5が後継機として登場するので、確認しない。
開発者の方々には、きちんと対応していただくようお願いしています。
別のスレッドでは気づかれていないようなので、こちらに書かせていただきます。ラベルラベルがインジケーターウィンドウに表示されず、メインの「0」ウィンドウにのみ表示されることがわかりました。このインジケーターのウィンドウに 表示させる必要があります。
ここでは、失われた詳細な取引履歴を 自動的にダウンロードすることで、遠い過去の物体をできるだけ正確にTF M1に位置づけるという、無駄でやりきれない試みの一例を紹介する。それとも、単にサーバーに存在しないということでしょうか？もしそうなら、それは一つの問題ですが、コードが悪いからダウンロードされるわけではありません。標識によると......1996年というから、かなり昔のことで、確かに歴史はないのかもしれない。しかし、MT4は正直、無いものは汲み取ろうとせず、現在のTFや下位TFでのポジショニングを妨げ、MT5はなぜか疑似的な結果で応えようとするが、不可解で混乱させるだけに終わってしまった。他の人がどう言うかは分かりませんが、私個人の感想は全く同じです。
そういうときに、グラフをもっとわかりやすく、曖昧にしない工夫をしたほうがいいのかもしれません。例えば、TFが変化したときに「更新待ち」の通知が一時的にチャートフレームに表示されます。ここで、履歴がない場合に「この時間枠の履歴データはありません」というようなことも書けます。
例えば、チャート上にチャネル（2本の平行線）があり、その近辺にチャネルと平行にトレンドラインを引くとします。ここで、意気揚々と舌を出しながら、チャンネルへの平行移動の微調整を開始する。チャネルがチャートの極値を磁化して、自動的に対向する線と等距離になるように傾いている間、別の単一の平行線は通常何も傾かずに「空中に」引かなければならない。チャートのローソク足の極値ではなく、選択したチャネルの最も近い壁（ユーザーの最初のガイダンスなしに必要なソースチャネルを自動的に「推測」する）にサポートされるように、既存のチャネルに平行に単一のトレンドラインを描くことができる便利なオプションが欲しいです。これまでのところ、この目標を達成するためには、チャネルラインに沿って別のトレンドラインを敷き、チャネルの選択を解除し、トレンドラインを選択し、目的の位置までトレンドラインの中心の後ろにドラッグするだけという作業になります。そして今、それは長く、かつ歪曲に満ちていることが知られている。
将来の複雑なグラフィカルオブジェクト（もし計画されているならば）には、すでに依存性のあるプリミティブな可動部分を含むべきであり、その代替となることを望みます。
ツール」のフォントを変更してほしい。MT4と同じようにするか、テーブルのフォントを自分で選べるようにしてください。とても不便なんです。