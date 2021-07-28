MT5への願い - ページ 24 1...171819202122232425262728293031...117 新しいコメント x572intraday 2010.04.12 23:01 #231 Renat писал(а) # :ここでは、1993年からの分（実際には、分の代わりに1999年以前は日数）が231メガバイトかかり、圧縮されて動作することがわかります。しかし、隣接するクロックは4mbしか必要としない。52バイトに4 400 000バーをかけると、約230MBになる。1つの作業バッファ（2倍）を持つ単純な移動平均インジケータは、4 400 000 * 8 = 35メガバイトのメモリを必要とします。トレーダーが端末の設定で「ウィンドウ内の最大バー数」を設定する際、「作業用にメモリに読み込むバー数は指定した数まで」と明示的に指定しています。分履歴全体がロードされ（私たちはM1チャートで作業します）、いくつかの重いマルチバッファインジケータが適用され、Expert Advisorが使用される場合、メモリコストが大きくなる可能性があります。また、「1つのウィンドウで作業して500本のバーを見ているから、残りをアンロードすればいい」という考え方もできません。アンロードすることはできません。インジケータ、Expert Advisorなどは、このデータ上で生きて動作します。 ということは、最近、M1で1996まで上がって詳細な分足を見ることができず、TFの高いバーで代用されてしまったのは、そのためでしょうか。もしそうなら、「間違った履歴抽出」の理由はなくなります。特に、MQLスクリプト抽出の間違った試みの話ではなく、端末の話なので、ここでは私はプログラマーとして関与しておらず、単なるユーザーです（ユーザーとして最大バー数の値を大きく設定すべきだった場合は別ですが）。 インジケーターのライブ再計算について...予測できた、ただ水を差すことはしなかったが、ここで開発者自身から追加の確認があった。インジケータを計算するためには、ユーザーから「外れた」バーを考慮する必要があることは明らかです。しかし、彼らがそれを意味し、視覚的な側面だけではない場合、私の意見では、状況の変化に応じて指標の分析的再計算、全体のスタックではなく、セクターごとに過去の小さなメモリバッファを使用することによって、サブ結果は1つの結果と指標の読み取りの最終形成に接着されている何も矛盾するものではありません。そうでしょう？また、マルチスレッド（サブセクターごとに1スレッド）であれば、瞬きする暇もないほどの美しさでしょう。しかし、LIFOは、どのような数学的アプローチを実装するかによって、データの塊をサブコンピューティングするのにも有効ですが、少なくとも、ユーザーにグラフの見える部分を表示することには関係するでしょうね。いずれにせよ、「シングルソースデータ - マルチチャート」という素晴らしいコンセプトの妨げになるようなことはないと思います。また、研究に必要な履歴をすべてメモリに入れ、それを刻々と計算させるのはコスパ悪いですし、もちろん1つのスレッドで。...ん！？しかし、マルチスレッドは、計算のためのメモリセグメントを狭めるという考えを即座に殺してしまう。つまり、サブセクターの数だけ処理するスレッドがあり、占有するメモリはその分多くなります（ビルドリンクやコンパイル時に、何らかの狡猾な方法で自動的に最適化されていれば別ですが・・・）。しかし、スクリプトやインジケーターのようなバーのMQL計算について話すべきか、そのような計算はターミナルコードレベルで実装されるべきであるか、よくわかりません。その結果、同じ2GBを使うことになるのでしょう。マルチスレッドは高速化、シーケンシングはメモリ消費量削減のために有効であることがわかりました。 間違っていたら、訂正してください。 Вадим 2010.04.14 13:52 #232 内蔵のインジケーターに「インジケーターのタイムフレームを選択する」オプションがあれば良いと思います。デフォルトは現在のタイムフレームである。どんなインジケータでも作れることは確かですが、TM5を使い始めたばかりの方もいらっしゃいます。そして、一般的には、そのようなオプションがあると便利です。 Vasily 2010.04.14 14:29 #233 日足チャートに表示される30分足の5周期移動平均 線はどのようなイメージでしょうか。は、日足ローソク足の中の棒グラフのようなものでしょうか？ Вадим 2010.04.14 22:15 #234 CoreWinTT: 日足チャートの5周期30分移動平均線をどのようにイメージしていますか？ 日足ローソク足の小さな切り欠きのようなものでしょうか。 うーん、何か間違ったことを言ったかな...。他の時間軸のものもあるが、その真偽は確認していない（まだ時間が足りない）。 x572intraday 2010.04.15 03:42 #235 各グラフィカルオブジェクトのプロパティに作成日時（＋最終修正も可）を記載すると、とても便利だと思います。というのも、何かを描いたとき、その隣に似たようなものがあると、躊躇してしまうことがあるからです...。- とか、何年前に描いたか覚えていないとか、何年前に描いたか覚えていないとか...。そして、そのうちのどれが現時点での関連性が怪しい臭いがして、スケジュールを降ろすために削除する必要があるのか。結局のところ、市場の状況そのものがすべて明らかであるとは限らないし、緊急性があるとは限らないのです。それでは、どうぞ。些細なことですが、嬉しいことです。 x572intraday 2010.04.15 03:49 #236 О?..S. I. Ozhegovによるロシア語の解説辞典では、これらの単語はoの文字に...オブジェクトのリスト」の4列目に開発者が何を隠しているのか、探偵的な調査をしたいのですが......。それが国家的な重要性を持つものであればどうでしょう。無知で眠れるわけがありません。出せないんです。あの手この手で、ノミを使いながらやっています。 Rashid Umarov 2010.04.15 03:55 #237 これは、オブジェクトが配置されているウィンドウの番号です。 ターミナルのヘルプから（ヘルプを読んでください。） В данном окне отображается список всех объектов, наложенных в данный момент на график. Наложенные объекты представлены в виде таблицы со следующими полями: Object - オブジェクトの種類 です。Name - オブジェクトの名前。 この名前は、オブジェクトが重なっているチャートの期間、オブジェクトの種類、および各オブジェクトに自動的に割り当てられる一意の識別子から形成されます。この名称は、オブジェクトのプロパティで変更 することができる。Description - オブジェクトの説明。 また、オブジェクトのプロパティで変更 することも可能です。Window - オブジェクトが適用されるウィンドウの番号 です。 0はメインチャートウィンドウ、それ以上は上から順にインジケータのサブウィンドウの通し番号 です。 オブジェクト "フィールドにチェックを入れると、チャート上でオブジェクトがハイライトされます。表示 "ボタンを押すと、選択したオブジェクトにチャートが移動します。プロパティ "ボタンを押すと、選択したオブジェクトのプロパティの編集に進みます。Delete "ボタンを押すと、選択したオブジェクトが削除されます。 すべてのオブジェクトを選択するには、Ctrl+A ホットキーを使用します。 x572intraday 2010.04.15 04:00 #238 Rosh писал(а) # : オブジェクトが配置されているウィンドウの番号です。 ああ、なるほど。ありがとうございます。 サブボックスと言った方がより正確で、例えば、一つのチャートの一般的なウィンドウの中にある（チャートに直接重ならない）インジケータ・ウィンドウのことです。オブジェクトのリスト "ウィンドウについて...まあ、「フォームメモリー」で、マウスボタンを離したときの位置にセパレータが固定されるようにするのが伝統的な理屈かもしれませんが？ x572intraday 2010.04.16 02:51 #239 一部のTFで、ギャップ部分に縦の前方線が見えることについてコメントし、排除する必要がないと考える場合は、その理由を教えてください。幅の広いローソク足でも同じようなアーチファクトが現れる。間違っているかもしれませんが、このようなことはMT4でもごく稀に発生します。今まで私たちは、MT4で別の不思議な効果、つまり小さなTFで垂直のチャートギャップが、フロントそのものではなく、歴史の深みにあるのをよく見かけました。つまり、ギャップはなかったが、ギャップが観察される。もしかしたら、歴史のごく一部が不正確なダウンロードに「飲み込まれた」のかもしれないし、別の理由があるのかもしれない。ありがとうございます。 ファイル: frontal_vertical_line.rar 759 kb Mer495 2010.04.17 03:01 #240 ウィッシュ!!!!注意!!!!!!!あなたはドキュメントを持っていますか、厳密にこの関数に応じてフォーラムを開くための要求によって、関数などの説明の終わりを作ってください、非常に有用で、時にはあなたは説明を読んでいますが、非常に効果やEAの目的の構築に影響を理解していないと時間を失う開始、多分誰かがすでにこの機能を経験しているフォーラムを検索しますが、あなたはコードベースとしてここに何かを理解していない場合、読んで行っている！！！！！。なんて言うんだ!!!!多くの人が必要としていると思います!!! 1...171819202122232425262728293031...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ここでは、1993年からの分（実際には、分の代わりに1999年以前は日数）が231メガバイトかかり、圧縮されて動作することがわかります。しかし、隣接するクロックは4mbしか必要としない。
52バイトに4 400 000バーをかけると、約230MBになる。1つの作業バッファ（2倍）を持つ単純な移動平均インジケータは、4 400 000 * 8 = 35メガバイトのメモリを必要とします。
トレーダーが端末の設定で「ウィンドウ内の最大バー数」を設定する際、「作業用にメモリに読み込むバー数は指定した数まで」と明示的に指定しています。分履歴全体がロードされ（私たちはM1チャートで作業します）、いくつかの重いマルチバッファインジケータが適用され、Expert Advisorが使用される場合、メモリコストが大きくなる可能性があります。また、「1つのウィンドウで作業して500本のバーを見ているから、残りをアンロードすればいい」という考え方もできません。アンロードすることはできません。インジケータ、Expert Advisorなどは、このデータ上で生きて動作します。
ということは、最近、M1で1996まで上がって詳細な分足を見ることができず、TFの高いバーで代用されてしまったのは、そのためでしょうか。もしそうなら、「間違った履歴抽出」の理由はなくなります。特に、MQLスクリプト抽出の間違った試みの話ではなく、端末の話なので、ここでは私はプログラマーとして関与しておらず、単なるユーザーです（ユーザーとして最大バー数の値を大きく設定すべきだった場合は別ですが）。
インジケーターのライブ再計算について...予測できた、ただ水を差すことはしなかったが、ここで開発者自身から追加の確認があった。インジケータを計算するためには、ユーザーから「外れた」バーを考慮する必要があることは明らかです。しかし、彼らがそれを意味し、視覚的な側面だけではない場合、私の意見では、状況の変化に応じて指標の分析的再計算、全体のスタックではなく、セクターごとに過去の小さなメモリバッファを使用することによって、サブ結果は1つの結果と指標の読み取りの最終形成に接着されている何も矛盾するものではありません。そうでしょう？また、マルチスレッド（サブセクターごとに1スレッド）であれば、瞬きする暇もないほどの美しさでしょう。しかし、LIFOは、どのような数学的アプローチを実装するかによって、データの塊をサブコンピューティングするのにも有効ですが、少なくとも、ユーザーにグラフの見える部分を表示することには関係するでしょうね。
いずれにせよ、「シングルソースデータ - マルチチャート」という素晴らしいコンセプトの妨げになるようなことはないと思います。
また、研究に必要な履歴をすべてメモリに入れ、それを刻々と計算させるのはコスパ悪いですし、もちろん1つのスレッドで。
...ん！？しかし、マルチスレッドは、計算のためのメモリセグメントを狭めるという考えを即座に殺してしまう。つまり、サブセクターの数だけ処理するスレッドがあり、占有するメモリはその分多くなります（ビルドリンクやコンパイル時に、何らかの狡猾な方法で自動的に最適化されていれば別ですが・・・）。しかし、スクリプトやインジケーターのようなバーのMQL計算について話すべきか、そのような計算はターミナルコードレベルで実装されるべきであるか、よくわかりません。その結果、同じ2GBを使うことになるのでしょう。マルチスレッドは高速化、シーケンシングはメモリ消費量削減のために有効であることがわかりました。
間違っていたら、訂正してください。
内蔵のインジケーターに「インジケーターのタイムフレームを選択する」オプションがあれば良いと思います。デフォルトは現在のタイムフレームである。どんなインジケータでも作れることは確かですが、TM5を使い始めたばかりの方もいらっしゃいます。そして、一般的には、そのようなオプションがあると便利です。
日足チャートに表示される30分足の5周期移動平均 線はどのようなイメージでしょうか。
は、日足ローソク足の中の棒グラフのようなものでしょうか？
日足チャートの5周期30分移動平均線をどのようにイメージしていますか？
日足ローソク足の小さな切り欠きのようなものでしょうか。
各グラフィカルオブジェクトのプロパティに作成日時（＋最終修正も可）を記載すると、とても便利だと思います。というのも、何かを描いたとき、その隣に似たようなものがあると、躊躇してしまうことがあるからです...。- とか、何年前に描いたか覚えていないとか、何年前に描いたか覚えていないとか...。そして、そのうちのどれが現時点での関連性が怪しい臭いがして、スケジュールを降ろすために削除する必要があるのか。結局のところ、市場の状況そのものがすべて明らかであるとは限らないし、緊急性があるとは限らないのです。それでは、どうぞ。
些細なことですが、嬉しいことです。
О?..S. I. Ozhegovによるロシア語の解説辞典では、これらの単語はoの文字に...オブジェクトのリスト」の4列目に開発者が何を隠しているのか、探偵的な調査をしたいのですが......。それが国家的な重要性を持つものであればどうでしょう。無知で眠れるわけがありません。出せないんです。あの手この手で、ノミを使いながらやっています。
これは、オブジェクトが配置されているウィンドウの番号です。 ターミナルのヘルプから（ヘルプを読んでください。）
В данном окне отображается список всех объектов, наложенных в данный момент на график. Наложенные объекты представлены в виде таблицы со следующими полями:
オブジェクト "フィールドにチェックを入れると、チャート上でオブジェクトがハイライトされます。表示 "ボタンを押すと、選択したオブジェクトにチャートが移動します。プロパティ "ボタンを押すと、選択したオブジェクトのプロパティの編集に進みます。Delete "ボタンを押すと、選択したオブジェクトが削除されます。 すべてのオブジェクトを選択するには、Ctrl+A ホットキーを使用します。
オブジェクトが配置されているウィンドウの番号です。
ああ、なるほど。ありがとうございます。 サブボックスと言った方がより正確で、例えば、一つのチャートの一般的なウィンドウの中にある（チャートに直接重ならない）インジケータ・ウィンドウのことです。
オブジェクトのリスト "ウィンドウについて...まあ、「フォームメモリー」で、マウスボタンを離したときの位置にセパレータが固定されるようにするのが伝統的な理屈かもしれませんが？
一部のTFで、ギャップ部分に縦の前方線が見えることについてコメントし、排除する必要がないと考える場合は、その理由を教えてください。幅の広いローソク足でも同じようなアーチファクトが現れる。間違っているかもしれませんが、このようなことはMT4でもごく稀に発生します。今まで私たちは、MT4で別の不思議な効果、つまり小さなTFで垂直のチャートギャップが、フロントそのものではなく、歴史の深みにあるのをよく見かけました。つまり、ギャップはなかったが、ギャップが観察される。もしかしたら、歴史のごく一部が不正確なダウンロードに「飲み込まれた」のかもしれないし、別の理由があるのかもしれない。
ありがとうございます。
ウィッシュ!!!!注意!!!!!!!
あなたはドキュメントを持っていますか、厳密にこの関数に応じてフォーラムを開くための要求によって、関数などの説明の終わりを作ってください、非常に有用で、時にはあなたは説明を読んでいますが、非常に効果やEAの目的の構築に影響を理解していないと時間を失う開始、多分誰かがすでにこの機能を経験しているフォーラムを検索しますが、あなたはコードベースとしてここに何かを理解していない場合、読んで行っている！！！！！。なんて言うんだ!!!!多くの人が必要としていると思います!!!