MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 33

Slava:
以前のキャッシュは遺伝するのですか？

はい。

私はいつもシングルパスではなく、最適化を実行 します。
 
Maxim Dmitrievsky:
私もいつもシングルパスではなく、オプティマイズを実行して います。
納得。
 
fxsaber:

はい。

なるほど。直します。
人工チックは、昔と今では発生方法が違うのですか？(シミュレーション=全ティック)

起動後、テスターが何かをカウントしたり、RAMに点数をつけたりするのに長い時間がかかり、その後初めてシングルパスが開始されます。

以前はもっと速かったようです

 
Slava:
はい、そうですか。それを解決するのが私たちです。

現在の 価格で発注した保留やSL/TP注文を、現在のティックで約定させることは可能でしょうか？

 

intuのパラメータに空値がある不具合を再現しました。

1.EAを組み立てる。

enum ENUM_TEST
{
        TEST_M = -1,
        TEST_0 = 0,
        TEST_1 = 1,
};

input int       x = 1;
input ENUM_TEST t = TEST_M;

void OnTick()
{

}

double OnTester()
{
        double ret=x*t;
        return(ret);
}

2.両方のパラメーターのいずれかを最適化する。

3.enamのチェックをはずし、xだけを最適化する。

4.第1最適化キャッシュ、第2最適化キャッシュの順に読み込み、その結果から1回の実行を行う。1の代わりにINT_MAXが 表示されます。


1で始まるすべての列挙型に関連する。

 

ビジュアライザーのあらゆる場所で、時間出力にミリ秒を追加してください。

ポティックモードをデバッグするためには、情報出力を 完全に自作する必要があります。

 

Visualiser で現地時刻を 表示する意味は何ですか？


 
fxsaber:

Visualiser で現地時刻を表示する意味は何ですか？


私も決して見ません。でも、便利な場所を取ってしまう...。

