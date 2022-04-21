MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 33 1...262728293031323334353637383940...84 新しいコメント fxsaber 2019.12.10 14:57 #321 Slava: 以前のキャッシュは遺伝するのですか？ はい。 削除済み 2019.12.10 14:59 #322 私はいつもシングルパスではなく、最適化を実行 します。 Slava 2019.12.10 15:12 #323 Maxim Dmitrievsky: 私もいつもシングルパスではなく、オプティマイズを実行して います。 納得。 Slava 2019.12.10 15:16 #324 fxsaber: はい。 なるほど。直します。 削除済み 2019.12.10 15:25 #325 人工チックは、昔と今では発生方法が違うのですか？(シミュレーション=全ティック) 起動後、テスターが何かをカウントしたり、RAMに点数をつけたりするのに長い時間がかかり、その後初めてシングルパスが開始されます。 以前はもっと速かったようです fxsaber 2019.12.10 15:56 #326 Slava: はい、そうですか。それを解決するのが私たちです。 現在の 価格で発注した保留やSL/TP注文を、現在のティックで約定させることは可能でしょうか？ Andrey Khatimlianskii 2019.12.10 16:12 #327 intuのパラメータに空値がある不具合を再現しました。 1.EAを組み立てる。 enum ENUM_TEST { TEST_M = -1, TEST_0 = 0, TEST_1 = 1, }; input int x = 1; input ENUM_TEST t = TEST_M; void OnTick() { } double OnTester() { double ret=x*t; return(ret); } 2.両方のパラメーターのいずれかを最適化する。 3.enamのチェックをはずし、xだけを最適化する。 4.第1最適化キャッシュ、第2最適化キャッシュの順に読み込み、その結果から1回の実行を行う。1の代わりにINT_MAXが 表示されます。 1で始まるすべての列挙型に関連する。 fxsaber 2019.12.11 04:44 #328 ビジュアライザーのあらゆる場所で、時間出力にミリ秒を追加してください。 ポティックモードをデバッグするためには、情報出力を 完全に自作する必要があります。 fxsaber 2019.12.11 04:50 #329 Visualiser で現地時刻を 表示する意味は何ですか？ Artyom Trishkin 2019.12.11 05:05 #330 fxsaber: Visualiser で現地時刻を表示する意味は何ですか？ 私も決して見ません。でも、便利な場所を取ってしまう...。 1...262728293031323334353637383940...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
