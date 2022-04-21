MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 57 1...505152535455565758596061626364...84 新しいコメント fxsaber 2020.02.13 02:25 #561 ビューアーでスピードコントロールのホットキーが機能しない。 ZS 効いてますね。どうやら、何かやっかいなバグがあるようです。 BORIS GOLICIN 2020.02.13 10:45 #562 同じ入力パラメータで99-100%のモデリング品質で、MT5上の異なるブローカーでExpert Advisorを実際のティックでテストしたところ、宇宙規模の利益から損失まで、まったく異なる結果が得られました。それ以前は、MT4では同じモデリング品質を実現するのが難しいので、あえてMT4から離れたのです。では、その結果はどうだったのでしょうか。実際の取引では、Expert Advisorはどのように動作するのでしょうか？ 誰かいい情報を教えてくれるかも？ fxsaber 2020.02.13 11:51 #563 ganri:同じ入力パラメータで99-100%のモデリング品質でMT5を使用して、異なるブローカーでExpert Advisorを実際のティックでテストしたところ、全く異なる結果が得られました：宇宙規模の利益から損失まで。それ以前は、MT4では同じモデリング品質を実現するのが難しいので、あえてMT4から離れたのです。では、その結果はどうだったのでしょうか。実際の取引では、Expert Advisorはどのように動作するのでしょうか？誰かいい情報を教えてくれるかも？ テスター＋アドバイザーは、各ベクトル（数列-相場）に数値（利益）を割り当てる数学関数である。 そのため、（一般的に）ベクトルが違えば、利益も違ってきます。そして、これらの利益は、いかなるルール（例えば、ポジティブであること）にも従う必要はないのです。 ブローカーが違えば、ベクトル（相場）も違う。ティックでもバーでも、他のものでもかまいません。重要なのは、ベクトルが違うということです。 BORIS GOLICIN 2020.02.13 12:53 #564 fxsaber: テスター＋アドバイザーは、各ベクトル（数列-相場）に数値（利益）を割り当てる数学関数である。 そのため、（一般的に）ベクトルが違えば、利益も違ってきます。そして、これらの利益は、いかなるルール（例えば、ポジティブであること）にも従う必要はないのである。 ブローカーが違えば、ベクトル（相場）も違う。ティックでもバーでも、他のものでもかまいません。要は、ベクトルが違うんです。 私の理解では、このような場合、EAのテスト結果が 最も良いブローカーを選んで作業すれば良いのだと思います。ありがとうございます。 fxsaber 2020.02.15 07:23 #565 MEでは、これらのデバッグ設定を分離するのが論理的です。 例えば、EURUSDではターミナルで、EURUSD_Customではテスターでデバッグします。今はそのように設定することは不可能です。 おそらく、テスターのために、そのような設定を入力できる設定のテキストフィールドを作成することは理にかなっていると思います。 [Tester] Period=M1 Optimization=0 Model=0 FromDate=2019.07.22 ToDate=2019.07.24 ForwardMode=0 Deposit=10000 Currency=USD ProfitInPips=0 Leverage=100 ExecutionMode=0 OptimizationCriterion=6 Visual=1 そうすれば、自由自在に設定ができるようになります。GUIに負荷がかからない。 検索文字列： Uluchshenie 001. fxsaber 2020.02.15 10:26 #566 Agentは1つだけ有効です。一度作られたそのビジュアライゼーションウィンドウは閉じない。Testerでは、Optimisationが選択され、開始されます。 2020.02.15 11:23:01.818 Tester complete optimization started 2020.02.15 11:23:01.855 Core 1 agent still started in visual mode ビューワを閉じても、赤い停止ボタンは点灯したままです。何も起こらないので、手で停止を押す必要があります。その後、ギブアップする。 2020.02.15 11:25:52.278 Tester optimization finished, total passes 0 2020.02.15 11:25:52.278 Statistics optimization done in 2 minutes 51 seconds 2020.02.15 11:25:52.279 Tester stopped by user しかも、パスがゼロのopt-fileまで作ってしまうのです。 おそらく、ここの挙動を修正する必要があるのでしょう。検索文字列： Uluchshenie 002. fxsaber 2020.02.18 11:53 #567 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 fxsaber, 2020.02.11 01:58 テスターが本物のティックでおかしな挙動をする原因を長い間探した。見つけた。 const bool Init = EventSetTimer(1); void Func() { static datetime PrevTime = 0; const datetime time = TimeTradeServer(); if (time < PrevTime) DebugBreak(); // Срабатывает PrevTime = time; } void OnTick() { Func(); } void OnTimer() { Func(); } サーバーの時間は進み、そして戻ってくる。実トレードサーバーで発生するのですが、カスタムシンボルでなんとか再生ができるようになりました。 実行 sinput datetime inDateFrom = D'2020.01.01'; void OnStart() { const string Name = "TEMP12345"; // Имя кастомного символа const string SymbOrig = "EURUSD"; // Имя оригинального символа MqlTick Ticks[]; const int Size = CopyTicksRange(SymbOrig, Ticks, COPY_TICKS_ALL, (long)inDateFrom * 1000); // Считали EURUSD-тики. if ((Size > 0) && CustomSymbolCreate(Name, NULL, SymbOrig) && SymbolSelect(Name, true)) // Создали символ на основе EURUSD. { CustomTicksReplace(Name, 0, LONG_MAX, Ticks); // Поместили в него историю EURUSD. CustomRatesDelete(Name, D'2020.01.03 23:00', D'2020.01.04 00:00'); // Удалили несколько баров. } } ティック履歴を 持つシンボルが作成されますが、いくつかのバーが削除されています。そして、このモードで上のEAのデバッグを開始します。 [Tester] Symbol=TEMP12345 Period=M1 Optimization=0 Model=4 FromDate=2020.01.01 ToDate=2020.01.08 ForwardMode=0 Deposit=100000 Currency=USD ProfitInPips=1 Leverage=100 ExecutionMode=0 OptimizationCriterion=6 止まってしまう。 時間が2回目のタイムループをしたことがわかる。 検索文字列：Oshibka 002. fxsaber 2020.02.18 12:08 #568 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 fxsaber, 2020.02.01 13:43 このEAでもpipsモードではVirtualの2倍以上遅いです。 input int inFakeRange = 0; sinput int inOffset = 10000; #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) void OnTick() { static long Ticket = -1; if (Ticket == -1) Ticket = OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask - inOffset * _Point, 0, 0, 0); } なぜ、このようなことが起こるのでしょうか？Expert Advisor全体は、BuyLimitを設定することで、最初のティックになります。他にはない！？ 検索文字列： Uluchshenie 003. fxsaber 2020.02.18 12:25 #569 カッコイイ!2020.02.18 13:24:06.618 Core 1 pass 0 returned result 0 in 0:00:05.288 + history synchronization 0:00:03.098 fxsaber 2020.02.18 12:44 #570 ティックサイズを1以下に設定することはできません。 処方した後、再度入力すると値は0になります。1より大きい値では、すべて問題ありません。 検索文字列： Uluchshenie 004. 1...505152535455565758596061626364...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ビューアーでスピードコントロールのホットキーが機能しない。
ZS 効いてますね。どうやら、何かやっかいなバグがあるようです。
同じ入力パラメータで99-100%のモデリング品質でMT5を使用して、異なるブローカーでExpert Advisorを実際のティックでテストしたところ、全く異なる結果が得られました：宇宙規模の利益から損失まで。それ以前は、MT4では同じモデリング品質を実現するのが難しいので、あえてMT4から離れたのです。では、その結果はどうだったのでしょうか。実際の取引では、Expert Advisorはどのように動作するのでしょうか？誰かいい情報を教えてくれるかも？
テスター＋アドバイザーは、各ベクトル（数列-相場）に数値（利益）を割り当てる数学関数である。
そのため、（一般的に）ベクトルが違えば、利益も違ってきます。そして、これらの利益は、いかなるルール（例えば、ポジティブであること）にも従う必要はないのです。
ブローカーが違えば、ベクトル（相場）も違う。ティックでもバーでも、他のものでもかまいません。重要なのは、ベクトルが違うということです。
テスター＋アドバイザーは、各ベクトル（数列-相場）に数値（利益）を割り当てる数学関数である。
そのため、（一般的に）ベクトルが違えば、利益も違ってきます。そして、これらの利益は、いかなるルール（例えば、ポジティブであること）にも従う必要はないのである。
ブローカーが違えば、ベクトル（相場）も違う。ティックでもバーでも、他のものでもかまいません。要は、ベクトルが違うんです。
私の理解では、このような場合、EAのテスト結果が 最も良いブローカーを選んで作業すれば良いのだと思います。ありがとうございます。
MEでは、これらのデバッグ設定を分離するのが論理的です。
例えば、EURUSDではターミナルで、EURUSD_Customではテスターでデバッグします。今はそのように設定することは不可能です。
おそらく、テスターのために、そのような設定を入力できる設定のテキストフィールドを作成することは理にかなっていると思います。
そうすれば、自由自在に設定ができるようになります。GUIに負荷がかからない。
検索文字列： Uluchshenie 001.
ビューワを閉じても、赤い停止ボタンは点灯したままです。何も起こらないので、手で停止を押す必要があります。その後、ギブアップする。
しかも、パスがゼロのopt-fileまで作ってしまうのです。
おそらく、ここの挙動を修正する必要があるのでしょう。検索文字列： Uluchshenie 002.
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案
fxsaber, 2020.02.11 01:58テスターが本物のティックでおかしな挙動をする原因を長い間探した。見つけた。
サーバーの時間は進み、そして戻ってくる。実トレードサーバーで発生するのですが、カスタムシンボルでなんとか再生ができるようになりました。
実行
ティック履歴を 持つシンボルが作成されますが、いくつかのバーが削除されています。そして、このモードで上のEAのデバッグを開始します。
止まってしまう。
時間が2回目のタイムループをしたことがわかる。
検索文字列：Oshibka 002.
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案
fxsaber, 2020.02.01 13:43
このEAでもpipsモードではVirtualの2倍以上遅いです。
なぜ、このようなことが起こるのでしょうか？Expert Advisor全体は、BuyLimitを設定することで、最初のティックになります。他にはない！？
ティックサイズを1以下に設定することはできません。
処方した後、再度入力すると値は0になります。1より大きい値では、すべて問題ありません。
検索文字列： Uluchshenie 004.