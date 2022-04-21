MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 52 1...454647484950515253545556575859...84 新しいコメント fxsaber 2020.01.22 01:26 #511 2298 - カスタマイズコミッションを設定する。しかし、それは考慮されていない。 Slava 2020.01.22 07:36 #512 fxsaber: 2298 - カスタマイズコミッションを設定する。しかし、それは考慮されていない。 取り組んでいるところです。これは、貿易グループのカスタマイズがまったくできない、まさに最初のバージョンです ELdorado76 2020.01.22 11:46 #513 mt5は最適化の際、取引手数料を考慮しますか？ npats2007 2020.01.22 16:19 #514 ホットキーでテストが開始 されるようにしてください。例えば、F7で "Start "ボタンをトリガーする。MetaEditorで作業し、Expert Advisorをコンパイルして、Alt+TabでMetaTraderウィンドウに切り替え、F7でテストを開始します。 Edgar Akhmadeev 2020.01.22 16:28 #515 ビルド2298を数分かけて研究し（そしてバックトラックも）、私は革新的なことに気づきました - 注文とポジションの最大数を設定する機能です。非常に良いアイデアですが、最大ロットも設定する必要があります。そして、これらの値は、サーバーの設定を制限するだけでなく、拡張することも必要です。これは、制限が非常に厳しいセント・サーバーでのテストに必要なものです。もちろん、ロット制限が邪魔をして、fix.ロット以外のMMではまともにテストできないことがほとんどですが。 Edgar Akhmadeev 2020.01.22 16:40 #516 テスターとは直接関係ないのですが、テスト時に邪魔になること：コンパイルだけでなく、コードチェック機能も欲しいところです。全て同じですが、ex5を変更せずに（コードの最適化も）。自動最適化が長時間行われ、コード上で作業をしていて、インスタンスのパフォーマンスに影響を与えたくないとき。 Andrey Khatimlianskii 2020.01.22 17:53 #517 npats2007: ホットキーでテストを開始 するようにしてください。例えば、F7で "Start "ボタンをトリガーする。MetaEditorで作業し、Expert Advisorをコンパイルして、Alt+TabでMetaTraderウィンドウに切り替え、F7でテストを開始します。 Ctrl+F5で履歴のデバッグができます。 npats2007 2020.01.22 20:53 #518 Andrey Khatimlianskii: Ctrl+F5で履歴のデバッグができます。 ありがとうございました。なぜCtrl+F5でプログラム的に記号「チャート、指標と貿易の表示とビジュアルモード」を設定し、それに応じてビジュアルテストの ウィンドウが開始されるのですか？Ctrl+F5で通常モードでのテストを開始するには？ fxsaber 2020.01.22 22:34 #519 2300を構築。テスターログです。 2020.01.22 23:29:55.645 Core 1 EURUSD : real ticks begin from 2019.11.01 00:00:00 // ничего после этой строки не происходило, поэтому в итоге нажал Стоп. 2020.01.22 23:30:48.176 Core 1 disconnected 2020.01.22 23:30:48.176 Core 1 connection closed 2020.01.22 23:30:48.177 Tester stopped by user 2020.01.22 23:30:54.668 Tester EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт. 2020.01.22 23:30:54.668 Tester EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00 2020.01.22 23:30:54.668 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000 2020.01.22 23:30:54.668 Core 1 connected 2020.01.22 23:30:54.686 Core 1 disconnected 2020.01.22 23:30:54.686 Core 1 connection closed 2020.01.22 23:31:00.696 Tester EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт. 2020.01.22 23:31:00.696 Tester EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00 2020.01.22 23:31:00.696 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000 2020.01.22 23:31:00.696 Core 1 connected 2020.01.22 23:31:00.713 Core 1 disconnected 2020.01.22 23:31:00.713 Core 1 connection closed 2020.01.22 23:31:14.295 Tester EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт. 2020.01.22 23:31:14.295 Tester EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00 2020.01.22 23:31:14.295 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000 2020.01.22 23:31:14.295 Core 1 connected 2020.01.22 23:31:14.312 Core 1 disconnected 2020.01.22 23:31:14.313 Core 1 connection closed 2020.01.22 23:31:24.226 Tester EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт. 2020.01.22 23:31:24.226 Tester EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00 2020.01.22 23:31:24.226 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000 2020.01.22 23:31:24.226 Core 1 connected 2020.01.22 23:31:24.245 Core 1 disconnected 2020.01.22 23:31:24.245 Core 1 connection closed 2020.01.22 23:31:34.830 Tester EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт. 2020.01.22 23:31:34.830 Tester EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00 2020.01.22 23:31:34.830 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000 2020.01.22 23:31:34.830 Core 1 connected 2020.01.22 23:31:34.847 Core 1 disconnected 2020.01.22 23:31:34.847 Core 1 connection closed ビジュアライゼーションがオフになっている場合、ビジュアライゼーションウィンドウは開いているウィンドウの中にありません。6つのローカルAgentが有効です。 Metatester64.exeをプロセスで使用します。数分後に消滅し、その後起動する。 このEAでは、その状況を再現しています double OnTester() { while (!IsStopped()) ; return(0); } スタートしてから、ストップを押す。その後、Startは何も起動できなくなりました。 fxsaber 2020.01.22 23:08 #520 2300を構築。pipsモードでは、ボリュームが考慮されるようになりました。 ただし、このモードでのInOutトレードの利益は正しく計算されません。 通常モードで実行すれば、利益は正しい。 そのため、現在Nettingではpipsモードは機能していません（過大な利益を表示します）。 1...454647484950515253545556575859...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
2298 - カスタマイズコミッションを設定する。しかし、それは考慮されていない。
取り組んでいるところです。これは、貿易グループのカスタマイズがまったくできない、まさに最初のバージョンです
テスターとは直接関係ないのですが、テスト時に邪魔になること：コンパイルだけでなく、コードチェック機能も欲しいところです。全て同じですが、ex5を変更せずに（コードの最適化も）。自動最適化が長時間行われ、コード上で作業をしていて、インスタンスのパフォーマンスに影響を与えたくないとき。
ホットキーでテストを開始 するようにしてください。例えば、F7で "Start "ボタンをトリガーする。MetaEditorで作業し、Expert Advisorをコンパイルして、Alt+TabでMetaTraderウィンドウに切り替え、F7でテストを開始します。
Ctrl+F5で履歴のデバッグができます。
Ctrl+F5で履歴のデバッグができます。
ありがとうございました。なぜCtrl+F5でプログラム的に記号「チャート、指標と貿易の表示とビジュアルモード」を設定し、それに応じてビジュアルテストの ウィンドウが開始されるのですか？Ctrl+F5で通常モードでのテストを開始するには？
ビジュアライゼーションがオフになっている場合、ビジュアライゼーションウィンドウは開いているウィンドウの中にありません。6つのローカルAgentが有効です。
Metatester64.exeをプロセスで使用します。数分後に消滅し、その後起動する。
このEAでは、その状況を再現しています
スタートしてから、ストップを押す。その後、Startは何も起動できなくなりました。
2300を構築。pipsモードでは、ボリュームが考慮されるようになりました。
ただし、このモードでのInOutトレードの利益は正しく計算されません。
通常モードで実行すれば、利益は正しい。
そのため、現在Nettingではpipsモードは機能していません（過大な利益を表示します）。