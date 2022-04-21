MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 52

新しいコメント
 
2298 - カスタマイズコミッションを設定する。しかし、それは考慮されていない。
 
fxsaber:
2298 - カスタマイズコミッションを設定する。しかし、それは考慮されていない。

取り組んでいるところです。これは、貿易グループのカスタマイズがまったくできない、まさに最初のバージョンです

 
mt5は最適化の際、取引手数料を考慮しますか？
 
ホットキーでテストが開始 されるようにしてください。例えば、F7で "Start "ボタンをトリガーする。MetaEditorで作業し、Expert Advisorをコンパイルして、Alt+TabでMetaTraderウィンドウに切り替え、F7でテストを開始します。
 
ビルド2298を数分かけて研究し（そしてバックトラックも）、私は革新的なことに気づきました - 注文とポジションの最大数を設定する機能です。非常に良いアイデアですが、最大ロットも設定する必要があります。そして、これらの値は、サーバーの設定を制限するだけでなく、拡張することも必要です。これは、制限が非常に厳しいセント・サーバーでのテストに必要なものです。もちろん、ロット制限が邪魔をして、fix.ロット以外のMMではまともにテストできないことがほとんどですが。
 

テスターとは直接関係ないのですが、テスト時に邪魔になること：コンパイルだけでなく、コードチェック機能も欲しいところです。全て同じですが、ex5を変更せずに（コードの最適化も）。自動最適化が長時間行われ、コード上で作業をしていて、インスタンスのパフォーマンスに影響を与えたくないとき。

 
npats2007:
ホットキーでテストを開始 するようにしてください。例えば、F7で "Start "ボタンをトリガーする。MetaEditorで作業し、Expert Advisorをコンパイルして、Alt+TabでMetaTraderウィンドウに切り替え、F7でテストを開始します。

Ctrl+F5で履歴のデバッグができます。

 
Andrey Khatimlianskii:

Ctrl+F5で履歴のデバッグができます。

ありがとうございました。なぜCtrl+F5でプログラム的に記号「チャート、指標と貿易の表示とビジュアルモード」を設定し、それに応じてビジュアルテストの ウィンドウが開始されるのですか？Ctrl+F5で通常モードでのテストを開始するには？

 
2300を構築。テスターログです。 
2020.01.22 23:29:55.645 Core 1  EURUSD : real ticks begin from 2019.11.01 00:00:00 // ничего после этой строки не происходило, поэтому в итоге нажал Стоп.
2020.01.22 23:30:48.176 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:30:48.176 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:30:48.177 Tester  stopped by user
2020.01.22 23:30:54.668 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:30:54.668 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:30:54.668 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:30:54.668 Core 1  connected
2020.01.22 23:30:54.686 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:30:54.686 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:00.696 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:00.696 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:00.696 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:00.696 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:00.713 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:00.713 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:14.295 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:14.295 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:14.295 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:14.295 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:14.312 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:14.313 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:24.226 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:24.226 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:24.226 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:24.226 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:24.245 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:24.245 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:34.830 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:34.830 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:34.830 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:34.830 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:34.847 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:34.847 Core 1  connection closed

ビジュアライゼーションがオフになっている場合、ビジュアライゼーションウィンドウは開いているウィンドウの中にありません。6つのローカルAgentが有効です。

Metatester64.exeをプロセスで使用します。数分後に消滅し、その後起動する。


このEAでは、その状況を再現しています

double OnTester()
{
  while (!IsStopped())
    ;
    
  return(0);
}


スタートしてから、ストップを押す。その後、Startは何も起動できなくなりました。

 

2300を構築。pipsモードでは、ボリュームが考慮されるようになりました。


ただし、このモードでのInOutトレードの利益は正しく計算されません。


通常モードで実行すれば、利益は正しい。



そのため、現在Nettingではpipsモードは機能していません（過大な利益を表示します）。

1...454647484950515253545556575859...84
新しいコメント