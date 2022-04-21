MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 53 1...464748495051525354555657585960...84 新しいコメント fxsaber 2020.01.22 23:25 #521 Pipsモードは、通常モードより速度が遅くなります。 ピップス 2020.01.23 00:21:28.152 Core 1 pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.227 2020.01.23 00:21:29.616 Core 1 pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.463 2020.01.23 00:21:30.849 Core 1 pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.233 2020.01.23 00:21:32.098 Core 1 pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.248 2020.01.23 00:21:33.553 Core 1 pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.455 2020.01.23 00:21:34.973 Core 1 pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:01.419 2020.01.23 00:21:36.454 Core 1 pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:01.481 2020.01.23 00:21:37.651 Core 1 pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.196 2020.01.23 00:21:37.651 Tester optimization finished, total passes 8 2020.01.23 00:21:37.661 Statistics optimization done in 0 minutes 12 seconds 2020.01.23 00:21:37.661 Statistics shortest pass 0:00:01.196, longest pass 0:00:02.227, average pass 0:00:01.465 コンベンショナル 2020.01.23 00:22:40.544 Core 1 pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.274 2020.01.23 00:22:42.098 Core 1 pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.554 2020.01.23 00:22:43.448 Core 1 pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.350 2020.01.23 00:22:44.640 Core 1 pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.192 2020.01.23 00:22:45.860 Core 1 pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.220 2020.01.23 00:22:47.768 Core 1 pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:00.967 2020.01.23 00:22:47.768 Core 1 pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:00.939 2020.01.23 00:22:48.964 Core 1 pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.195 2020.01.23 00:22:48.964 Tester optimization finished, total passes 8 2020.01.23 00:22:48.974 Statistics optimization done in 0 minutes 11 seconds 2020.01.23 00:22:48.974 Statistics shortest pass 0:00:00.939, longest pass 0:00:02.274, average pass 0:00:01.336 再生が安定している。 fxsaber 2020.01.22 23:32 #522 最適化後、Backtestタブが完全に空白になることが判明（レポート - すべて白）。トランザクション表示モードでは、このようになります。 再現の仕方が......よくわからない。グラフ」タブは問題ありません。 fxsaber 2020.01.23 09:21 #523 正確な再現アルゴリズムは分かりませんが、EAをコンパイルした後や口座を切り替えた後に、Testerの入力パラメータ値がリセットされることが非常に多いようです。 Artyom Trishkin 2020.01.23 12:20 #524 fxsaber: メタクォーツ・ベータ このサーバーを見つけるには？新規口座開設の場合、MetaQuotes-Demoのみ提供されます。 fxsaber 2020.01.23 13:04 #525 Artyom Trishkin: このサーバーはどうやって見つけるのですか？新規口座開設の場合、MetaQuotes-Demoのみ提供されます。 . Artyom Trishkin 2020.01.23 13:42 #526 fxsaber: . 持っていないんです...。 fxsaber 2020.01.28 14:07 #527 私のEAで、GAの結果が1パスで一致しない状況に遭遇したのは初めてです。パスはすべて異なる。 フルサーチの結果も同じです。2305を構築。 opt at geneticsでは、各パスの入力パラメータがかなり正しく書かれていないような気がします。 MetaQuotes 2020.01.28 15:08 #528 Artyom Trishkin: 持っていないんです...。 ヘルプメニューからベータ版アップデートを利用する。 Artyom Trishkin 2020.01.28 15:57 #529 MetaQuotes: ヘルプメニューからベータ版アップデートを利用する。 いつもそうなんです。しかし、ここで報告されているようなバージョンがあるとは限りません。 Alexey Viktorov 2020.01.28 16:14 #530 Artyom Trishkin: いつもそうなんです。しかし、ここで報告されているようなバージョンがあるとは限りません。 では、ベータ版でアカウント登録ができなかったのですか？ 1...464748495051525354555657585960...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Pipsモードは、通常モードより速度が遅くなります。
ピップス
コンベンショナル
再生が安定している。
最適化後、Backtestタブが完全に空白になることが判明（レポート - すべて白）。トランザクション表示モードでは、このようになります。
再現の仕方が......よくわからない。グラフ」タブは問題ありません。
メタクォーツ・ベータ
このサーバーを見つけるには？新規口座開設の場合、MetaQuotes-Demoのみ提供されます。
このサーバーはどうやって見つけるのですか？新規口座開設の場合、MetaQuotes-Demoのみ提供されます。
.
.
持っていないんです...。
私のEAで、GAの結果が1パスで一致しない状況に遭遇したのは初めてです。パスはすべて異なる。
フルサーチの結果も同じです。2305を構築。
opt at geneticsでは、各パスの入力パラメータがかなり正しく書かれていないような気がします。
持っていないんです...。
ヘルプメニューからベータ版アップデートを利用する。
いつもそうなんです。しかし、ここで報告されているようなバージョンがあるとは限りません。
では、ベータ版でアカウント登録ができなかったのですか？