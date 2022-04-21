MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 53

新しいコメント
 

Pipsモードは、通常モードより速度が遅くなります。


ピップス

2020.01.23 00:21:28.152 Core 1  pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.227
2020.01.23 00:21:29.616 Core 1  pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.463
2020.01.23 00:21:30.849 Core 1  pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.233
2020.01.23 00:21:32.098 Core 1  pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.248
2020.01.23 00:21:33.553 Core 1  pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.455
2020.01.23 00:21:34.973 Core 1  pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:01.419
2020.01.23 00:21:36.454 Core 1  pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:01.481
2020.01.23 00:21:37.651 Core 1  pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.196
2020.01.23 00:21:37.651 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01.23 00:21:37.661 Statistics      optimization done in 0 minutes 12 seconds
2020.01.23 00:21:37.661 Statistics      shortest pass 0:00:01.196, longest pass 0:00:02.227, average pass 0:00:01.465


コンベンショナル

2020.01.23 00:22:40.544 Core 1  pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.274
2020.01.23 00:22:42.098 Core 1  pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.554
2020.01.23 00:22:43.448 Core 1  pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.350
2020.01.23 00:22:44.640 Core 1  pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.192
2020.01.23 00:22:45.860 Core 1  pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.220
2020.01.23 00:22:47.768 Core 1  pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:00.967
2020.01.23 00:22:47.768 Core 1  pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:00.939
2020.01.23 00:22:48.964 Core 1  pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.195
2020.01.23 00:22:48.964 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01.23 00:22:48.974 Statistics      optimization done in 0 minutes 11 seconds
2020.01.23 00:22:48.974 Statistics      shortest pass 0:00:00.939, longest pass 0:00:02.274, average pass 0:00:01.336


再生が安定している。

 

最適化後、Backtestタブが完全に空白になることが判明（レポート - すべて白）。トランザクション表示モードでは、このようになります。


再現の仕方が......よくわからない。グラフ」タブは問題ありません。

 
正確な再現アルゴリズムは分かりませんが、EAをコンパイルした後や口座を切り替えた後に、Testerの入力パラメータ値がリセットされることが非常に多いようです。
 
fxsaber:

メタクォーツ・ベータ

このサーバーを見つけるには？新規口座開設の場合、MetaQuotes-Demoのみ提供されます。

 
Artyom Trishkin:

このサーバーはどうやって見つけるのですか？新規口座開設の場合、MetaQuotes-Demoのみ提供されます。

.

 
fxsaber:

.

持っていないんです...。

 

私のEAで、GAの結果が1パスで一致しない状況に遭遇したのは初めてです。パスはすべて異なる。

フルサーチの結果も同じです。2305を構築。


opt at geneticsでは、各パスの入力パラメータがかなり正しく書かれていないような気がします。

 
Artyom Trishkin:

持っていないんです...。

ヘルプメニューからベータ版アップデートを利用する。
 
MetaQuotes:
ヘルプメニューからベータ版アップデートを利用する。
いつもそうなんです。しかし、ここで報告されているようなバージョンがあるとは限りません。
 
Artyom Trishkin:
いつもそうなんです。しかし、ここで報告されているようなバージョンがあるとは限りません。

では、ベータ版でアカウント登録ができなかったのですか？

1...464748495051525354555657585960...84
新しいコメント