MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 51

Andrey Pogoreltsev 2020.01.18 08:49 #501

Igor Zakharov: 異なるアカウントのサーバーからのデータが一致しないことがあるからです。例えば、テスターが十分な履歴を持っていない場合、現在のサーバーからダウンロードし、キマイラを得たのです。

ここでいうプロファイリングとは、すでに履歴が読み込まれ、アカウントの設定もわかっている状態での話です。しかし、プロファイリング（これは長い手続きです）中に、例えば請求書を見る必要があるかもしれないので、停止する可能性があることを良い意味で警告しておく必要があります。

fxsaber 2020.01.19 22:19 #502

最適化ステップ数の数値可視化（スクリーンショットの一番下の数値）には、スペースを使用してください。

スクリーンショットでは、約半分の兆円であることにすぐには気がつかないでしょう。

Artyom Trishkin 2020.01.19 22:22 #503

fxsaber: 最適化ステップ数の数値可視化（スクリーンショットの一番下の数値）には、スペースを使用して ください。

スクリーンショットでは、約半分の兆円であることにすぐには気がつかないでしょう。

桁区切り文字を使うということでしょうか？

fxsaber 2020.01.19 22:22 #504

Artyom Trishkin: デリミタを使うということでしょうか？

はい。

fxsaber 2020.01.21 02:18 #505

2296.tstファイルをインポートしても、「Tester Settings」 タブが更新されない。

fxsaber 2020.01.21 02:24 #506

2296.tstでは、取引のcontract_sizeの値がゼロになりました。注文について - 通常。

Artyom Trishkin 2020.01.21 05:32 #507

fxsaber: 2296.tstでは、取引のcontract_sizeの値がゼロになりました。注文について - 通常。

このバージョンはどこで入手されたのでしょうか？最新のベータ版を確認する - 2286...

fxsaber 2020.01.21 06:33 #508

Artyom Trishkin: そのようなバージョンをどこで入手されたのでしょうか？最新のベータ版を確認する - 2286...

メタクォーツ・ベータ

fxsaber 2020.01.21 14:39 #509

2DOptimisation グラフにカーソルを合わせても何も表示されない。

MT4では、対応するセルの入力値と結果がポップアップ表示されたと記憶しています。

Andrey Khatimlianskii 2020.01.21 23:44 #510

Andrey Pogoreltsev: 履歴がすでに読み込まれており、アカウントの設定もわかっている場合のプロファイリングについてです。しかし、プロファイリング（これは長い手続きです）中に、例えば口座に目を通す必要があるかもしれないので、ストップがかかる可能性があることを誠実に警告しておく必要があります。

Expert Advisor が、テスターが利用できない別のシンボルのデータを要求しないことを保証するものではあり ません。そして、それは他のブローカーからダウンロードされるのですか？
ここでいうプロファイリングとは、すでに履歴が読み込まれ、アカウントの設定もわかっている状態での話です。しかし、プロファイリング（これは長い手続きです）中に、例えば請求書を見る必要があるかもしれないので、停止する可能性があることを良い意味で警告しておく必要があります。
最適化ステップ数の数値可視化（スクリーンショットの一番下の数値）には、スペースを使用してください。
スクリーンショットでは、約半分の兆円であることにすぐには気がつかないでしょう。
桁区切り文字を使うということでしょうか？
はい。
2296.tstでは、取引のcontract_sizeの値がゼロになりました。注文について - 通常。
メタクォーツ・ベータ
2DOptimisation グラフにカーソルを合わせても何も表示されない。
MT4では、対応するセルの入力値と結果がポップアップ表示されたと記憶しています。
Expert Advisor が、テスターが利用できない別のシンボルのデータを要求しないことを保証するものではあり ません。そして、それは他のブローカーからダウンロードされるのですか？