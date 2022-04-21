MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 5

ターミナルには、テンプレートを操作するための優れたメニューが用意されています。


テスターで同様のメニューを作成し、セットを操作することは可能でしょうか？を追加することができます。


Recent_Setsが右側に表示されるところ。

 
セットをダウンロードしたのであれば、どれがそうなのか見てみたい。
 

MT 5テスターの改善について、以前の感想をご紹介します。

アスクル 2019.05.17 06:34

テスターでは新機能やバグ・不具合の修正は行われていないのですか？

具体的には

1.モスバーガー株でのテストのバグは直ったのでしょうか？なぜ、本物のダニに偽のカウントがあるのか？

2）テスターは海外市場に適応しているか？CMEは？その日中と日中の証拠金で？

3.

mt4のテスターでは、いつでもテストを停止して、すべての取引とテストの全体的な結果を見ることができますが、mt5では、白いシートが見えるだけで、それは何も見えません。

テストを止めると、白いシートだけが見えることがあり、テスト終了まで待つ意味がない。

4.

モニターサービスのように、テストする月ごとに結果を示す完全な分析ができないのが残念です。

例：1月19日～の割合

2月19日 パーセント

3月19日パーセント。

もちろんドローダウンを表示した方が良いのですが、メインではありません。

ただ、グラフが直線的でテスト期間が長いと1ヶ月の利回りを表示することができないので、月別の利回りを表示した方が良いと思います。

5.

些細なことですが、テスターがポジションの履歴を 選択できないのは非常に不便ですが、お得感はありません。

テスターとリアル口座のトレードを比較するのは、より簡単で迅速です。

6.

儲かる取引と儲からない取引の平均的な大きさをpipsで表すと、物足りない。

7.そして全体的な提案ですが、同じアカウントモニターにある機能をもう少し追加してください。

8.関係するクラウドエージェント/PRの数を制限する。

fxsaber:

ファイルの属性と権限が異なる地域のものです。

探すのに1分ほどかかりました。

icacls ユーティリティ（windows xp cacls用）

icaclsコマンドのシンタックスは次のようになります。

icacls folder } /setowner ユーザーパラメーター

ファイルやフォルダーの所有者を変更する方法について、具体的な例を見てみましょう。

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISOUltraISO.exe" /setowner Administrator /C /L /Q

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO/UltraISO.exe" /setowner "NT SERVICETrustedInstaller" /C /L /Q

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO" /setowner Medvedev /T /C /L /Q

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO" /setowner Putin /T /C /L /Q
では、これらのパラメータが各コマンドでどのように使われているのかを理解しましょう。

/Q - コマンドは、成功メッセージを表示しません。
/L - コマンドは、特定のオブジェクトではなく、シンボリックリンク上で直接実行されます。

/C - ファイルエラーが発生しても、コマンドは実行され、エラーメッセージが表示されます。
/T - コマンドは、指定されたディレクトリにあるすべてのファイルとディレクトリに対して使用されます。

そして、ファイルやフォルダーのパーミッションを変更する方法を紹介します。

icacls folder_or_file /grant:r user:permission。

権限一覧は以下の通りです。

D - 削除。
F - フルアクセス;;
M - modify; M - modify;
RX - 読み出しと実行。
R - read; R - read;
W - 書く。
以下のコマンドはその一例です。

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISOUltraISO.exe" /grant:r Putin:F

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO/UltraISO.exe" /grant:r Putin:M

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO" /grant:r Putin:F

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO" /grant:r Putin:RX /T


詳しくは、コマンドラインでicacls /?


Andrey Khatimlianskii:

探すのに1分ほどかかりました。

ありがとうございます。手動で権利を変更したとき、Testerが1回の実行で遅くなっていたことを思い出しました。実験が必要。

 

EAと シンボルのリストが ある場合、その要素はテスターで常に使用されています。シンボルはMarket Watchの最後に、EAはFavoritesに配置すれば、その中で素早く操作することができます。

その後、マウスで必要な要素をドラッグすることで、必要な設定が即座にテスターで選択されます。選択するためにメニューをブラウズする必要はありません。

 
カスタム 文字の上試験日制限を解除してほしい。
 

新しいテスターはとても美しいです。今、私たちは古いフクロウをすべてやり直す必要があります...ここに古いものの味があり、それは悪いことではありません...))


 

新しい2145ベータ版では、チャートの横に本格的なウィンドウでテストレポートを開く、新しいコマンドが利用可能です。

また、結果の3Dビジュアライゼーションエンジンも変更されています。下のウィンドウにはとりあえず旧バージョンが表示され、別ウィンドウには新バージョンが表示されます。



ヘルプメニューからアップデートすることができます。

 
MetaQuotes Software Corp.:

新しい2145ベータ版では、チャートの横にフルウィンドウでテストレポートを開く新しいコマンドが利用可能です。

私のは、オープニングウィンドウに「アップデートを待っています」と表示されています。optファイルから最適化をダウンロードしました。

