MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 7

fxsaber 2019.09.18 22:32 #61

fxsaber:

単一のパスは、その入力パラメータを知る必要があります。このような機能が導入される可能性は低いので、どのような方法が考えられるか？WinAPIなら問題ない。

最新のMT5 Testerの設定を取得する。

#include <WinAPI\fileapi.mqh>
#include <WinAPI\handleapi.mqh>

// Получает имя файла настроек последнего запуска MT5-Тестера.
string GetTesterINIFileName( ulong &Size )
{
  string Str = NULL;
  const string Path = ::TerminalInfoString(TERMINAL_PATH)+ "\\MQL5\\Profiles\\Tester\\";
  
  FIND_DATAW FindData;
  const HANDLE handle = kernel32::FindFirstFileW(Path + "*.ini", FindData);
  
  if (handle != INVALID_HANDLE)
  {
    ulong MaxTime = 0;
    Size = 0;
    
    do
    {
      const ulong TempTime = ((ulong)FindData.ftLastWriteTime.dwHighDateTime << 32) + FindData.ftLastWriteTime.dwLowDateTime;
      
      if (TempTime > MaxTime)
      {
        MaxTime = TempTime;
        Str = ::ShortArrayToString(FindData.cFileName);
        Size = ((ulong)FindData.nFileSizeHigh << 32) + FindData.nFileSizeLow;;
      }
    }
    while (kernel32::FindNextFileW(handle, FindData));
    
    kernel32::FindClose(handle);
  }
  
  return((Str == NULL) ? NULL : Path + Str);
}

#define GENERIC_READ     0x80000000
#define SHARE_READ       1
#define OPEN_EXISTING    3

// Получает настройки последнего запуска MT5-Тестера.
string GetTesterINI( void )
{
  string Str = NULL;
  ulong Size;
  const string FileName = GetTesterINIFileName(Size);
  
  if (FileName != NULL)
  {
    const HANDLE handle = kernel32::CreateFileW(FileName, GENERIC_READ, SHARE_READ, 0, OPEN_EXISTING, 0, 0);
    
    if (handle != INVALID_HANDLE)
    {
      uint Read;
      ushort Buffer[];
      
      ::ArrayResize(Buffer, (int)Size / sizeof(ushort));
      
      if (kernel32::ReadFile(handle, Buffer, (int)Size, Read, 0))
        Str = ::ShortArrayToString(Buffer);
      
      kernel32::CloseHandle(handle);
    }
  }
  
  return(Str);
}

応用編

// Советник при запуске одиночного прогона возвращает свои настройки.
input int inInput1 = 1;
input int inInput2 = 2;

int OnInit()
{
  if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
    Print(GetTesterINI());
  
  return(INIT_FAILED);
}

結果

2019.04.01 00:00:00   ;Одиночный тест советника: Test9, EURUSD M1, цены открытия, 2019.04.01 - 2019.09.18
2019.04.01 00:00:00   [Tester]
2019.04.01 00:00:00   Expert=Test9.ex5
2019.04.01 00:00:00   Symbol=EURUSD
2019.04.01 00:00:00   Period=M1
2019.04.01 00:00:00   Optimization=0
2019.04.01 00:00:00   Model=2
2019.04.01 00:00:00   FromDate=2019.04.01
2019.04.01 00:00:00   ToDate=2019.09.18
2019.04.01 00:00:00   ForwardMode=0
2019.04.01 00:00:00   Deposit=10000
2019.04.01 00:00:00   Currency=EUR
2019.04.01 00:00:00   ProfitInPips=1
2019.04.01 00:00:00   Leverage=100
2019.04.01 00:00:00   ExecutionMode=0
2019.04.01 00:00:00   OptimizationCriterion=6
2019.04.01 00:00:00   Visual=0
2019.04.01 00:00:00   [TesterInputs]
2019.04.01 00:00:00   inInput1=123||1||1||10||N
2019.04.01 00:00:00   inInput2=2||2||1||20||N

fxsaber 2019.09.18 23:53 #62

スクリプト：バランスグラフHTML

fxsaber, 2019.04.08 09:16

fxsaber 2019.09.24 12:34 #63

MetaTrader 5 build 1640 プラットフォームの新バージョン：独自の金融商品の作成とテスト

fxsaber さん 2017.08.04 19:55

最適化中に、コンピュータをスリープ状態にしないように、何らかの保護機能（少なくとも音声による警告）を作ることは可能でしょうか？

Optimisationが進行中であることをすっかり忘れて、ノートパソコンの蓋を閉めてしまった......。接続が切れていたのが、起床後に復旧し、Optimisationが実行された。しかし、Optimisationが進行中であることを思い知らされたら、蓋を閉めるわけにはいきません。クラウドを利用する際の注意点...

また、Optimization中は、Testerを非表示にしたTerminalでは、Optimization中の表示はアイコン上の緑のバーだけです（ブラウザでファイルをダウンロードするときと同じ）。ターミナルを閉じるときに、最適化中であることを示す警告が表示されない。

fxsaber 2019.09.24 13:51 #64

テスターでbool入力パラメータが表示される不具合を再現しました。

このExpert Advisor

input int i = 0;
input bool b = false;

double OnTester()
{
  return(i);
}

スクリーンショットに示すように最適化します。

パスの1つを選んで実行します。

Parametersでは、falseの代わりにzeroが表示されます。

fxsaber 2019.09.24 13:54 #65

再生方法がわからない。最適化の 結果から単一の実行を実行すると、ログに入力パラメータ値が正しく表示（置換）されることがあります（キャッシュのように、最適化されていない入力も含まれます）。しかし、同時にParametersタブでは、いくつかの入力パラメータが更新されません。

OptimizeからSingleを実行すると、問題ない（Optimizeの結果と一致する）ことがわかりました。

次に、Singleモードに入り、Startボタンで同じ実行を行うと、異なる値が得られます（いくつかの入力が前のステップと異なる値であるため）。

fxsaber 2019.09.24 13:57 #66

原木の大きさがワイルドであることは、すでに述べたとおりです。ログを見るとき、99％はログの最初と最後に興味があるものです。だから、サイズがワイルドな分、冒頭が全然見えないんです。

ログの最初と最後を重複させるのはどうでしょうか？特に、どのような入力パラメータでスタートしたかを確認することです。

fxsaber 2019.09.24 16:18 #67

以前の最適化の結果を見ることができない状況に陥った。唯一の救いは、再起動だった。

fxsaber 2019.09.24 18:11 #68

これが、今のテスターが出すメッセージです。

Slava 2019.09.24 20:12 #69

テスターは以前にもこのようなメッセージを出したことがあります。オプトファイルのダウンロードが可能になったため。最適 化が実行されると、このopt-fileは上書きされ、最適化が再び開始されることを警告するものです

fxsaber 2019.09.24 20:16 #70

最適化実行 の場合、このopt-fileは上書きされます。

名前は一致するのか？
単一のパスは、その入力パラメータを知る必要があります。このような機能が導入される可能性は低いので、どのような方法が考えられるか？WinAPIなら問題ない。
最新のMT5 Testerの設定を取得する。
応用編
結果
スクリプト：バランスグラフHTML
fxsaber, 2019.04.08 09:16
MetaTrader 5 build 1640 プラットフォームの新バージョン：独自の金融商品の作成とテスト
fxsaber さん 2017.08.04 19:55
最適化中に、コンピュータをスリープ状態にしないように、何らかの保護機能（少なくとも音声による警告）を作ることは可能でしょうか？
Optimisationが進行中であることをすっかり忘れて、ノートパソコンの蓋を閉めてしまった......。接続が切れていたのが、起床後に復旧し、Optimisationが実行された。しかし、Optimisationが進行中であることを思い知らされたら、蓋を閉めるわけにはいきません。クラウドを利用する際の注意点...
また、Optimization中は、Testerを非表示にしたTerminalでは、Optimization中の表示はアイコン上の緑のバーだけです（ブラウザでファイルをダウンロードするときと同じ）。ターミナルを閉じるときに、最適化中であることを示す警告が表示されない。
テスターでbool入力パラメータが表示される不具合を再現しました。
このExpert Advisor
スクリーンショットに示すように最適化します。
パスの1つを選んで実行します。
Parametersでは、falseの代わりにzeroが表示されます。
再生方法がわからない。最適化の 結果から単一の実行を実行すると、ログに入力パラメータ値が正しく表示（置換）されることがあります（キャッシュのように、最適化されていない入力も含まれます）。しかし、同時にParametersタブでは、いくつかの入力パラメータが更新されません。
OptimizeからSingleを実行すると、問題ない（Optimizeの結果と一致する）ことがわかりました。
次に、Singleモードに入り、Startボタンで同じ実行を行うと、異なる値が得られます（いくつかの入力が前のステップと異なる値であるため）。
原木の大きさがワイルドであることは、すでに述べたとおりです。ログを見るとき、99％はログの最初と最後に興味があるものです。だから、サイズがワイルドな分、冒頭が全然見えないんです。
ログの最初と最後を重複させるのはどうでしょうか？特に、どのような入力パラメータでスタートしたかを確認することです。
これが、今のテスターが出すメッセージです。
テスターは以前にもこのようなメッセージを出したことがあります。オプトファイルのダウンロードが可能になったため。最適 化が実行されると、このopt-fileは上書きされ、最適化が再び開始されることを警告するものです
最適化実行 の場合、このopt-fileは上書きされます。
名前は一致するのか？