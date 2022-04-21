MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 10 1...34567891011121314151617...84 新しいコメント Slava 2019.10.02 13:52 #91 MetaQuotes Software Corp.: 入力グループによるパラメータのグループ化のオプションが追加されました。 グループは作業しやすく、折りたたむことも可能です。 ただ、テストエージェントやバーチャルホスティングの クライアント端末が最新版に更新されるまでは、パラメータグループを使ったEAが動作しないので、注意が必要です fxsaber 2019.10.02 14:05 #92 Slava:バーチャルホスティングの テストエージェントやクライアント端末が最新バージョンに更新されるまでは、EAでパラメータグループを使用することができませんので、ご注意ください。 グループがMT4に入るのか、マクロで非互換性を回避するのか？ fxsaber 2019.10.02 15:55 #93 どうやらテスターのカスタムを使う人はあまりいないようです。まだ選択できない状態です。私はこうして自分を救っている トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 fxsaber, 2019.09.17 07:30 Testerで常に使用されているEAや シンボルのリストが ある場合。シンボルはMarket Watchの最後に、EAはFavoritesの最後に配置すれば、その中で非常に素早く操作することができます。 そして、テスターの中で必要な要素をマウスでドラッグすると、目的の構成が瞬時に選択されます。 選択するためにメニューをブラウズする必要はありません。 直った暁には、この方法を使おうと思っています。シンボルツリーから探すよりも、マウスでテスターウィンドウにドロップする方がずっと便利です。 fxsaber 2019.10.02 16:12 #94 私はクラウドを利用していませんが、過去ログではTester imported DLL "kernel32.dll" not allowed in Cloud Network Tester imported DLL "shell32.dll" not allowed in Cloud Network Mihail Matkovskij 2019.10.02 16:49 #95 Vladimir Karputov: もしかして、最初のエージェントでVisual Testerのウィンドウを開いていませんか？Yesの場合、Visual Tester ウィンドウを閉じると、エージェント#1がフリーになります。 ありがとうございました。これで、Visual Tester 以外に最初のエージェントを読み込むものがないことがわかる。 Mihail Matkovskij 2019.10.02 18:19 #96 MetaQuotes Software Corp.: 入力グループによるパラメータのグループ化の可能性が新たに加わりました。 グループの方が作業しやすく、折りたたみも可能です。 とてもクールな機能です。 開発者の判断で、ひとつのアイデアを提案したいと思います。入力パラメータのいくつかのグループがExpert Advisor/Indicatorに関与していないことはよくあることです。例えば、次のようなパラメータがあります。 input bool autoChangeTimeftames = true; input E_MainTimeftame mainTimeframe = mtH1; // Устанавливается только основной таймфрейм, все остальные подбираются автоматически input ENUM_TIMEFRAMES tf3 = PERIOD_H6; input ENUM_TIMEFRAMES tf2 = PERIOD_H1; input ENUM_TIMEFRAMES tf1 = PERIOD_M12; autoChangeTimeftamesをtrueに 設定してmainTimeframeパラメータを含め（入力できるようにし）、tf1、tf2、tf3を無効 化する必要があるのです。トレーダーがautoChangeTimeftames を false に設定している場合は、その逆を行います（タイムフレー ムの手動選択のみを実行 します）。私の見解ではどう見えるか。 input bool autoChangeTimeftames = true; input E_MainTimeftame mainTimeframe = mtH1; // Устанавливается только основной таймфрейм, все остальные подбираются автоматически input ENUM_TIMEFRAMES tf3 = PERIOD_H6; input ENUM_TIMEFRAMES tf2 = PERIOD_H1; input ENUM_TIMEFRAMES tf1 = PERIOD_M12; #change_input if(autoChangeTimeftames) { #input_enable mainTimeframe #input_disable tf3 tf2 tf1 } else { #input_disable mainTimeframe #input_enable tf3 tf2 tf1 } #end_change_input そのため、プログラムの初期化時に入力パラメータの 有効/無効を切り替えるプログラム制御を実現することが可能です。 Igor Makanu 2019.10.03 00:50 #97 MetaQuotes Software Corp.: 新たに入力グループによるグループ分けが可能になりました。 グループの方が作業しやすく、折りたたみも可能です。 先月、テスターで最適化するパラメータのグループを、チェックボックスを使ってワンクリックで選択できるようにしてほしいとお願いしたのですが、それが実現しました。 とても便利！かっこいい SZY: 他には、テスターの最適化タブで、不要なフィールドを削除する方法......。テスターのヘルプです。最初の実行では、EAの一般的な特性だけが注目され、他の16の特性は自動的に追加されます。まあ、全く必要ないのですが、マウステキストメニューで1項目ずつクリックして削除するたびに......。非常に不快で遅い(( 入力グループのバグはここに書いてありますhttps://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729 Mihail Matkovskij 2019.10.03 13:36 #98 最適化のためのパラメータを2つしか選択していないにもかかわらず、テスターがハングアップしてしまいます。 その理由は何でしょうか？ Georgiy Merts 2019.10.03 13:53 #99 Igor Makanu:SZY: 他には、テスターの最適化タブで、不要なフィールドを削除する方法......。初回実行時はEAの一般的な特性のみで、残りの16個は自動的に追加される・・・というのは、テスターの手を煩わせますね。まあ、全く必要ないのですが、マウステキストメニューで1項目ずつクリックして削除するたびに......。とても不快で時間がかかります(( 私はディファインでやっています。 INPUT_PUBLIC、INPUT_PROTECTED、INPUT_PRIVATEを「通常の」直感で、あるいは定数で定義しているのです。そして、Expert Advisor ファイルで、define SHOW_PROTECTED (または ...PRIVATE) を定義して、Expert Advisor を再コンパイルするだけでよいのです。必要なインスタンスがテスターに表示されます。 fxsaber 2019.10.06 17:03 #100 現在、Optimisationグラフの ウィンドウは、その名前によって何ら区別されることはありません。 例えば、多文字最適化でMultiTesterのタスクを起動すると、以下のようなどうでもいい絵が表示されます。記号の名前をもう一つ追加してください。 MQLではこれらのウィンドウが全く表示されないのが残念です。ChartScreenShotで保存して、プログラムで閉じられると便利なんですけどね。 1...34567891011121314151617...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
入力グループによるパラメータのグループ化のオプションが追加されました。
グループは作業しやすく、折りたたむことも可能です。
バーチャルホスティングの テストエージェントやクライアント端末が最新バージョンに更新されるまでは、EAでパラメータグループを使用することができませんので、ご注意ください。
グループがMT4に入るのか、マクロで非互換性を回避するのか？
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案
fxsaber, 2019.09.17 07:30
Testerで常に使用されているEAや シンボルのリストが ある場合。シンボルはMarket Watchの最後に、EAはFavoritesの最後に配置すれば、その中で非常に素早く操作することができます。
そして、テスターの中で必要な要素をマウスでドラッグすると、目的の構成が瞬時に選択されます。 選択するためにメニューをブラウズする必要はありません。
直った暁には、この方法を使おうと思っています。シンボルツリーから探すよりも、マウスでテスターウィンドウにドロップする方がずっと便利です。
もしかして、最初のエージェントでVisual Testerのウィンドウを開いていませんか？Yesの場合、Visual Tester ウィンドウを閉じると、エージェント#1がフリーになります。
ありがとうございました。これで、Visual Tester 以外に最初のエージェントを読み込むものがないことがわかる。
入力グループによるパラメータのグループ化の可能性が新たに加わりました。
グループの方が作業しやすく、折りたたみも可能です。
とてもクールな機能です。
開発者の判断で、ひとつのアイデアを提案したいと思います。入力パラメータのいくつかのグループがExpert Advisor/Indicatorに関与していないことはよくあることです。例えば、次のようなパラメータがあります。
autoChangeTimeftamesをtrueに 設定してmainTimeframeパラメータを含め（入力できるようにし）、tf1、tf2、tf3を無効 化する必要があるのです。トレーダーがautoChangeTimeftames を false に設定している場合は、その逆を行います（タイムフレー ムの手動選択のみを実行 します）。私の見解ではどう見えるか。
そのため、プログラムの初期化時に入力パラメータの 有効/無効を切り替えるプログラム制御を実現することが可能です。
新たに入力グループによるグループ分けが可能になりました。
グループの方が作業しやすく、折りたたみも可能です。
先月、テスターで最適化するパラメータのグループを、チェックボックスを使ってワンクリックで選択できるようにしてほしいとお願いしたのですが、それが実現しました。
とても便利！かっこいい
SZY: 他には、テスターの最適化タブで、不要なフィールドを削除する方法......。テスターのヘルプです。最初の実行では、EAの一般的な特性だけが注目され、他の16の特性は自動的に追加されます。まあ、全く必要ないのですが、マウステキストメニューで1項目ずつクリックして削除するたびに......。非常に不快で遅い((
入力グループのバグはここに書いてありますhttps://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729
最適化のためのパラメータを2つしか選択していないにもかかわらず、テスターがハングアップしてしまいます。
その理由は何でしょうか？
SZY: 他には、テスターの最適化タブで、不要なフィールドを削除する方法......。初回実行時はEAの一般的な特性のみで、残りの16個は自動的に追加される・・・というのは、テスターの手を煩わせますね。まあ、全く必要ないのですが、マウステキストメニューで1項目ずつクリックして削除するたびに......。とても不快で時間がかかります((
私はディファインでやっています。
INPUT_PUBLIC、INPUT_PROTECTED、INPUT_PRIVATEを「通常の」直感で、あるいは定数で定義しているのです。そして、Expert Advisor ファイルで、define SHOW_PROTECTED (または ...PRIVATE) を定義して、Expert Advisor を再コンパイルするだけでよいのです。必要なインスタンスがテスターに表示されます。
現在、Optimisationグラフの ウィンドウは、その名前によって何ら区別されることはありません。
例えば、多文字最適化でMultiTesterのタスクを起動すると、以下のようなどうでもいい絵が表示されます。記号の名前をもう一つ追加してください。
MQLではこれらのウィンドウが全く表示されないのが残念です。ChartScreenShotで保存して、プログラムで閉じられると便利なんですけどね。