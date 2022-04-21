MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 4

Andrey Khatimlianskii:

録音を禁止する方法は？

 
fxsaber:

そういう もの んです。

 
Andrey Khatimlianskii:

ありがとうございます、そういうことなんですね。バトンタッチでできないのが残念です。

 
fxsaber:

できるはずです。標準的なディレクトリのパーミッションです。

コマンドラインの専門家を探すか、自分でこれらの属性を変更する方法をググってください。

 
Andrey Khatimlianskii:

ファイルの属性とパーミッションは別の領域のものです。

 
素晴らしい。今度は、開発者への要望をスケッチしてみる。だって、テスターを改良しようとしてるように見えるけど、その先がないんだもの。ミミックボタンは最後にやることですが、まずはテスターを動かすことです。 矯める.
 
fxsaber:

は、ftpクライアントで解決するようですが、こちらも可能性はわかりません。

以下、写真付きのグーグル記事ですhttps://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam


UPD: オプションとして、なぜコンピュータの電源を切る（再起動する）のですか？ 私は自宅でPCを数ヶ月間再起動せずに、スタンバイモードでスリープさせていますが、便利で問題はないです。

 
Igor Makanu:

残念ながら、メモリを積極的に使うと、メモリが解放されないのです。時々再起動が必要です。

 
fxsaber:

そうですね......Windowsは、ユーザーがメモリをどのように扱うべきかを独自に考えています ))))

さて、その後、いずれかのサードパーティのソフトウェア、あるいはRAMDiskのオートローディングを設定する仮想マシンを インストールし、あなたは常に便利なオートローディングRAMDiskではないことを書くように見える...。Windowsにログオンする際に、新しいユーザー構成を作成することで可能ですが

ZS：現時点ではサードパーティーのソフトがあまりなく、何があるかわからない

 
Igor Makanu:

上にバットマンを載せました。何でもできる。ターミナルに入ると、何かが設定されていない場合に警告を出すサービスが動作します。

