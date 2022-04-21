MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 4 1234567891011...84 新しいコメント fxsaber 2019.09.16 14:21 #31 Andrey Khatimlianskii: 録音を禁止する方法は？ Andrey Khatimlianskii 2019.09.16 14:23 #32 fxsaber: そういう ものな んです。 fxsaber 2019.09.16 15:09 #33 Andrey Khatimlianskii: そういう ものなんです。 ありがとうございます、そういうことなんですね。バトンタッチでできないのが残念です。 Andrey Khatimlianskii 2019.09.16 15:13 #34 fxsaber: ありがとうございます、そういうことなんですね。バトンタッチでできないのが残念です。 できるはずです。標準的なディレクトリのパーミッションです。 コマンドラインの専門家を探すか、自分でこれらの属性を変更する方法をググってください。 fxsaber 2019.09.16 15:16 #35 Andrey Khatimlianskii: おそらくできるはずです。これらは、標準的なディレクトリのパーミッションです。 コマンドラインの専門家を探すか、これらの属性を変更する方法をグーグル検索してください。 ファイルの属性とパーミッションは別の領域のものです。 Vasiliy Sokolov 2019.09.16 15:18 #36 素晴らしい。今度は、開発者への要望をスケッチしてみる。だって、テスターを改良しようとしてるように見えるけど、その先がないんだもの。ミミックボタンは最後にやることですが、まずはテスターを動かすことです。 矯める. Igor Makanu 2019.09.16 16:10 #37 fxsaber: ファイルの属性と権利は別の領域のものです。 は、ftpクライアントで解決するようですが、こちらも可能性はわかりません。 以下、写真付きのグーグル記事ですhttps://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam UPD: オプションとして、なぜコンピュータの電源を切る（再起動する）のですか？ 私は自宅でPCを数ヶ月間再起動せずに、スタンバイモードでスリープさせていますが、便利で問題はないです。 fxsaber 2019.09.16 16:33 #38 Igor Makanu: UPD：オプションとして、なぜコンピュータの電源を切る（再起動する）のですか？ 私は自宅でPCを数ヶ月間再起動せずに、スタンバイモードでスリープさせ、便利で何の問題もなく使用しています 残念ながら、メモリを積極的に使うと、メモリが解放されないのです。時々再起動が必要です。 Igor Makanu 2019.09.16 17:03 #39 fxsaber: 残念ながら、メモリを積極的に使っていると、メモリが解放されないのです。時々再起動が必要なんです。 そうですね......Windowsは、ユーザーがメモリをどのように扱うべきかを独自に考えています )))) さて、その後、いずれかのサードパーティのソフトウェア、あるいはRAMDiskのオートローディングを設定する仮想マシンを インストールし、あなたは常に便利なオートローディングRAMDiskではないことを書くように見える...。Windowsにログオンする際に、新しいユーザー構成を作成することで可能ですが ZS：現時点ではサードパーティーのソフトがあまりなく、何があるかわからない fxsaber 2019.09.16 17:05 #40 Igor Makanu: それならサードパーティーのソフトか、RAMDiskのオートロードが設定されている仮想マシンを インストールすればいいのですが、RAMDiskのオートロードは必ずしも便利ではない、と書かれているようで・・・。 上にバットマンを載せました。何でもできる。ターミナルに入ると、何かが設定されていない場合に警告を出すサービスが動作します。 1234567891011...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
