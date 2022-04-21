MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 2 123456789...84 新しいコメント Good Beer 2019.09.06 22:21 #11 そしてもう一つ、せっかくビジュアライゼーションモードがあるのだから、インジケータ（特にカスタムインジケータ）を置いたり、マークアップツールを使ったり、テンプレートをチャートに適用できるようにしてはどうだろうか。 MT-4以降、チャート可視化モードは私にとって大きな失望でした。MT-4と同様に注文待ちを表示させたい。トレーリングストップ時に痕跡を残すため。注文のマークは太くする：4Kモニターでは見えません（端末 設定で4Kを有効にした場合）。 Alain Verleyen 2019.09.13 02:30 #12 提案します。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム MetaTrader 5プラットフォームの新バージョン（ビルド2085）：Pythonとの統合と戦略テスターの大幅な改善 アラン・ヴェルレーエン 2019.09.12 17:09 ストラテジーテスター、ビジュアルモード。グラフィカルインターフェース（パネル）のあるEAを持っています。Go to "をクリックすると、チャート内のオブジェクトは描画/更新されたままなので、処理が遅くなり、"Go to "の意味がほとんどなくなってしまいます。 MQLInfoInteger関数（MQL_VISUAL_SKIPMODE）を追加することが可能な場合 または "Go To "使用時に自動的にGUI更新を無効にする。 ご検討いただき、ありがとうございます。 Slava 2019.09.13 06:14 #13 Slava: ありがとうございます。何とかなるさ。 手に入れました。 データをありがとうございました。 fxsaber 2019.09.13 08:03 #14 Tester の取引所シンボルでは、TP は最終価格で受け入れられ、Bid/Ask で執行されるということでよいでしょうか。 ただ、この状況だとTPはほとんどマイナス滑りになってしまうんです。 fxsaber 2019.09.13 13:10 #15 サブページに「ありがとうございました」の文字がない。シンボルのプロパティの 変更に対して、テスターが正しく反応したことに感謝します。 実行タイプなどを変更することが可能になりました。そしてTesterは、Terminalを再起動することなく、すぐにそれを拾います。 fxsaber 2019.09.13 14:05 #16 fxsaber: Testerの取引所シンボルでは、TPはLast-priceで受け付けられ、Bid/Askで執行されるということでよろしいでしょうか。 ただ、この状況だとTPはほとんどマイナススリップしてしまうんです。 自分が騙されないために、このOnInitを書きました。 #define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) #define TOSTRING2(A) #A + " = " + EnumToString(A) int OnInit() { const bool Res1 = SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL); const bool Res2 = (SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE) && (AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) != ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING); if (Res1 || Res2) { if (Res1) Print(TOSTRING(SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))); if (Res2) Print(TOSTRING2((ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_MODE)) + "\n" + TOSTRING2((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE))); } return(Res1 || Res2 || OnInit2()); } TPがネガティブスリップを出すと1パスが発動するのを許さない。 fxsaber 2019.09.13 14:09 #17 スクリーンショットでは、ハイライトされた部分が1日に相当します。正確には、数分間に相当します。 横軸は取引だけでなく、時間（オプション）にも割り当てるべきかもしれませんね。 fxsaber 2019.09.13 14:26 #18 ドライブの空き容量がなくなっても、テスターはそのことをログに何も報告しません。 標準版よりはるかに速いので、テスターにはRAM-driveを使用しています。シングルパスを多用すると、ログにゴミが詰まる。ゴミを表示しないでほしいという要望は、掲示板で時々聞かれます。 あとは、「実行前にログをクリアする」にチェックを入れるというリクエストです。 fxsaber 2019.09.13 19:47 #19 pipsモードにおいて、資金による最大ドローダウンの計算が正しく行われない。 スクリーンショットは、MaxDDEquity < MaxDDBalanceを示しています。 すべての通貨が口座通貨と同じになる通常の分析モードを開始した場合 はすべてpipsモードと同じ値ですが、MaxDDEquityは正しい値を表示しています。 fxsaber 2019.09.15 08:06 #20 pipsモードでは、「お金が 足りない」ということに遭遇することがあります。これではいけないと思います。"ピップバイピップ "は、マイナス残高でも取引できることを意味しています。 123456789...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
提案します。
MetaTrader 5プラットフォームの新バージョン（ビルド2085）：Pythonとの統合と戦略テスターの大幅な改善
アラン・ヴェルレーエン 2019.09.12 17:09
ストラテジーテスター、ビジュアルモード。グラフィカルインターフェース（パネル）のあるEAを持っています。Go to "をクリックすると、チャート内のオブジェクトは描画/更新されたままなので、処理が遅くなり、"Go to "の意味がほとんどなくなってしまいます。
MQLInfoInteger関数（MQL_VISUAL_SKIPMODE）を追加することが可能な場合
または "Go To "使用時に自動的にGUI更新を無効にする。
ご検討いただき、ありがとうございます。
Tester の取引所シンボルでは、TP は最終価格で受け入れられ、Bid/Ask で執行されるということでよいでしょうか。ただ、この状況だとTPはほとんどマイナス滑りになってしまうんです。
サブページに「ありがとうございました」の文字がない。シンボルのプロパティの 変更に対して、テスターが正しく反応したことに感謝します。
実行タイプなどを変更することが可能になりました。そしてTesterは、Terminalを再起動することなく、すぐにそれを拾います。
自分が騙されないために、このOnInitを書きました。
TPがネガティブスリップを出すと1パスが発動するのを許さない。
スクリーンショットでは、ハイライトされた部分が1日に相当します。正確には、数分間に相当します。
横軸は取引だけでなく、時間（オプション）にも割り当てるべきかもしれませんね。
ドライブの空き容量がなくなっても、テスターはそのことをログに何も報告しません。
標準版よりはるかに速いので、テスターにはRAM-driveを使用しています。シングルパスを多用すると、ログにゴミが詰まる。ゴミを表示しないでほしいという要望は、掲示板で時々聞かれます。
あとは、「実行前にログをクリアする」にチェックを入れるというリクエストです。
pipsモードにおいて、資金による最大ドローダウンの計算が正しく行われない。
スクリーンショットは、MaxDDEquity < MaxDDBalanceを示しています。
すべての通貨が口座通貨と同じになる通常の分析モードを開始した場合
はすべてpipsモードと同じ値ですが、MaxDDEquityは正しい値を表示しています。