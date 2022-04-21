MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 2

そしてもう一つ、せっかくビジュアライゼーションモードがあるのだから、インジケータ（特にカスタムインジケータ）を置いたり、マークアップツールを使ったり、テンプレートをチャートに適用できるようにしてはどうだろうか。

MT-4以降、チャート可視化モードは私にとって大きな失望でした。MT-4と同様に注文待ちを表示させたい。トレーリングストップ時に痕跡を残すため。注文のマークは太くする：4Kモニターでは見えません（端末 設定で4Kを有効にした場合）。

 

提案します。

ストラテジーテスター、ビジュアルモード。グラフィカルインターフェース（パネル）のあるEAを持っています。Go to "をクリックすると、チャート内のオブジェクトは描画/更新されたままなので、処理が遅くなり、"Go to "の意味がほとんどなくなってしまいます。

MQLInfoInteger関数（MQL_VISUAL_SKIPMODE）を追加することが可能な場合

または "Go To "使用時に自動的にGUI更新を無効にする。

ご検討いただき、ありがとうございます。


 
Slava:

ありがとうございます。何とかなるさ。

手に入れました。

データをありがとうございました。

 

Tester の取引所シンボルでは、TP は最終価格で受け入れられ、Bid/Ask で執行されるということでよいでしょうか。

ただ、この状況だとTPはほとんどマイナス滑りになってしまうんです。
 

サブページに「ありがとうございました」の文字がない。シンボルのプロパティの 変更に対して、テスターが正しく反応したことに感謝します。

実行タイプなどを変更することが可能になりました。そしてTesterは、Terminalを再起動することなく、すぐにそれを拾います。

 
fxsaber:

Testerの取引所シンボルでは、TPはLast-priceで受け付けられ、Bid/Askで執行されるということでよろしいでしょうか。

ただ、この状況だとTPはほとんどマイナススリップしてしまうんです。

自分が騙されないために、このOnInitを書きました。

#define  TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A)
#define  TOSTRING2(A) #A + " = " + EnumToString(A)
 
int OnInit()
{
  const bool Res1 = SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
  const bool Res2 = (SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE) &&
                    (AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) != ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
    
  if (Res1 || Res2)  
  {
    if (Res1)
      Print(TOSTRING(SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)));
      
    if (Res2)
      Print(TOSTRING2((ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_MODE)) + "\n" +
            TOSTRING2((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)));
  }

  return(Res1 || Res2 || OnInit2());
}

TPがネガティブスリップを出すと1パスが発動するのを許さない。

 

スクリーンショットでは、ハイライトされた部分が1日に相当します。正確には、数分間に相当します。

横軸は取引だけでなく、時間（オプション）にも割り当てるべきかもしれませんね。

 

ドライブの空き容量がなくなっても、テスターはそのことをログに何も報告しません。

標準版よりはるかに速いので、テスターにはRAM-driveを使用しています。シングルパスを多用すると、ログにゴミが詰まる。ゴミを表示しないでほしいという要望は、掲示板で時々聞かれます。

あとは、「実行前にログをクリアする」にチェックを入れるというリクエストです。

 

pipsモードにおいて、資金による最大ドローダウンの計算が正しく行われない。

スクリーンショットは、MaxDDEquity < MaxDDBalanceを示しています。


すべての通貨が口座通貨と同じになる通常の分析モードを開始した場合

はすべてpipsモードと同じ値ですが、MaxDDEquityは正しい値を表示しています。

 
pipsモードでは、「お金が 足りない」ということに遭遇することがあります。これではいけないと思います。"ピップバイピップ "は、マイナス残高でも取引できることを意味しています。
