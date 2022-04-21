MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 8 123456789101112131415...84 新しいコメント Slava 2019.09.24 21:28 #71 fxsaber: 名前は一致するのか？ また、テストを行った設定の取引サーバーの名前が現在のものと一致しません。 Aleksei Skrypnev 2019.09.24 22:01 #72 テスターでは、1回の実行でボックス・イン・ボックスが出ないようにできないのですか？ そこに座って何百本とクリアしていくのです。 Slava 2019.09.25 06:12 #73 Askr: テスターでは、1回の実行でボックス・イン・ボックスが出ないようにできないのですか？ そこに座って何百本もクリアしていくのです。 何を言ってるんだ？どの窓のことでしょうか？ Andrey Khatimlianskii 2019.09.25 14:59 #74 Slava: 何を言ってるんだ？どの窓のことでしょうか？ どうやらチャートについてのようです。 Aleksei Skrypnev 2019.09.25 17:06 #75 チャートについては、例えばmt4では表示されませんが、mt5では、特に最適化結果 ウィンドウで5-10回実行すると、これらのチャートがものすごい速さで蓄積されていくのです。 Slava 2019.09.25 17:51 #76 Askr: チャートについては、例えばmt4では表示されませんが、mt5では、特に最適化結果の ウィンドウから5-10回実行すると、これらのチャートは非常に速く蓄積されます。 テスト終了後、自動開閉グラフを無効にする。テスト結果タブのコンテキストメニュー Mihail Matkovskij 2019.09.26 12:02 #77 アップデートされたテスターでは、最適化パラメータを設定することはできません。入力欄が無効になっているだけです。 これには何が関係しているのか、どう対処すればいいのか。 Vladimir Karputov 2019.09.26 12:06 #78 Mihail Matkovskij: アップデートされたテスターでは、最適化パラメータを設定することはできません。入力欄が無効になっているだけです。 その理由と対処法は？ パラメータを設定するには、まず「概要」タブで「最適化」モードを選択する必要があります。 Mihail Matkovskij 2019.09.26 12:28 #79 Vladimir Karputov: パラメータを設定するには、まず「概要」タブで「最適化」モードを選択する必要があります。 遺伝的最適化」を選択してみた。 しかし、まだパラメータを設定することはできません。 Vladimir Karputov 2019.09.26 13:18 #80 Mihail Matkovskij: 遺伝的最適化」を選択してみた。 しかし、まだパラメータを設定することはできません。 納品された標準的なEAを手に取り、動作確認をしてください。しかし、入力パラメータがsinputとして宣言されている場合、これらのパラメータを最適化することはできません。 123456789101112131415...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
名前は一致するのか？
また、テストを行った設定の取引サーバーの名前が現在のものと一致しません。
そこに座って何百本とクリアしていくのです。
そこに座って何百本もクリアしていくのです。
何を言ってるんだ？どの窓のことでしょうか？
どうやらチャートについてのようです。
チャートについては、例えばmt4では表示されませんが、mt5では、特に最適化結果の ウィンドウから5-10回実行すると、これらのチャートは非常に速く蓄積されます。
テスト終了後、自動開閉グラフを無効にする。テスト結果タブのコンテキストメニュー
アップデートされたテスターでは、最適化パラメータを設定することはできません。入力欄が無効になっているだけです。
これには何が関係しているのか、どう対処すればいいのか。
その理由と対処法は？
パラメータを設定するには、まず「概要」タブで「最適化」モードを選択する必要があります。
遺伝的最適化」を選択してみた。
しかし、まだパラメータを設定することはできません。
しかし、まだパラメータを設定することはできません。
納品された標準的なEAを手に取り、動作確認をしてください。しかし、入力パラメータがsinputとして宣言されている場合、これらのパラメータを最適化することはできません。