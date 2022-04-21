MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 8

fxsaber:

名前は一致するのか？

また、テストを行った設定の取引サーバーの名前が現在のものと一致しません。

 

テスターでは、1回の実行でボックス・イン・ボックスが出ないようにできないのですか？

そこに座って何百本とクリアしていくのです。

 
Askr:

何を言ってるんだ？どの窓のことでしょうか？
 
Slava:
どうやらチャートについてのようです。

 
チャートについては、例えばmt4では表示されませんが、mt5では、特に最適化結果 ウィンドウで5-10回実行すると、これらのチャートがものすごい速さで蓄積されていくのです。
 
Askr:
テスト終了後、自動開閉グラフを無効にする。テスト結果タブのコンテキストメニュー

 

アップデートされたテスターでは、最適化パラメータを設定することはできません。入力欄が無効になっているだけです。

ストラテジーテスター

これには何が関係しているのか、どう対処すればいいのか。

 
Mihail Matkovskij:

パラメータを設定するには、まず「概要」タブで「最適化」モードを選択する必要があります。

 
Vladimir Karputov:

遺伝的最適化」を選択してみた。

遺伝的最適化

しかし、まだパラメータを設定することはできません。

 
Mihail Matkovskij:

納品された標準的なEAを手に取り、動作確認をしてください。しかし、入力パラメータがsinputとして宣言されている場合、これらのパラメータを最適化することはできません。

