MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 9 12345678910111213141516...84 新しいコメント Mihail Matkovskij 2019.09.26 13:34 #81 Vladimir Karputov: 納品された標準的なEAを手に取り、動作確認をしてください。しかし、入力パラメータがsinputとして宣言されている場合、これらのパラメータを最適化することはできません。 標準的なEAから選びました。 しかし、すべては変わらない。 sinputのパラメータをマジックにしたのは、最適化する意味がないからです。 私のビルドは2155です。もしかして、ビルドに何か問題があるのでは？ Mihail Matkovskij 2019.09.26 13:45 #82 Mihail Matkovskij:定番のエキスパートから選びました。しかし、すべては変わらない。私自身のsinputでは、最適化しても意味がないので、magicパラメータだけにしました。私のビルドは2155です。もしかして、ビルドに何か問題があるのでは？ ほら、できたよ。以前は最適化パラメータを設定 する必要がなかったのですが、最適化パラメータの横にフラグを付ける必要があります。 Vladimir Karputov 2019.09.26 13:47 #83 Mihail Matkovskij: 定番のエキスパートから選びました。 しかし、すべては変わらない。 私自身のsinputでは、最適化しても意味がないので、magicパラメータだけにしました。 私のビルドは2155です。もしかして、ビルドに何か問題があるのでは？ 気を抜いている間に、造りはまあまあになる。標準的なEAで、そのパラメータはACCEPTABLE FOR CHANGE（変更可能）となっていますね。あとは、「変数」欄のチェックボックスにチェックを入れるだけです。 追記：返信を書いているうちに、お分かりになったようですね。 Mihail Matkovskij 2019.09.26 13:48 #84 Vladimir Karputov: 作りはいいんだけど、不注意なんだよね。あなたは標準的なEAを利用し、そのパラメータは変更することがACCEPTABLEであることがわかります。 あとは、「変数」欄のチェックボックスにチェックを入れるだけです。 追記：返信を書いている間に、わかったようですね。 はい、でもとにかくありがとうございます fxsaber 2019.09.29 11:50 #85 Testerがカウント中（赤いStopボタン）の場合、Optionsタブのマウスホイールが機能しません（多くのパラメータをスクロールする必要があります）。 Mihail Matkovskij 2019.10.02 08:48 #86 こんにちは！最適化について質問です。私の端末には4人のエージェントがいます。以前は、最適化によってシステム全体がフリーズすることもありました。そのため、1つのエージェントを切断したところ、すべてうまくいくようになりました。新しいバージョンのターミナルでは、ファーストエージェントが全く読み込まれないことに気づきました。そこで、第4剤に切り替えた。私は正しいことをしたのでしょうか、4つのエージェントが動作している状態でフリーズすることを期待すべきでしょうか、それとも私が想定したように、全体の最適化の間、最初のエージェントはまだアンロードされているのでしょうか？ Vladimir Karputov 2019.10.02 08:51 #87 Mihail Matkovskij: こんにちは！最適化について質問です。私の端末には4人のエージェントがいます。以前は、最適化により、システム全体がフリーズすることがありました。そのため、以前は1つのエージェントを無効化し、すべてうまくいっていました。新しいターミナルバージョンでは、ファーストエージェントが全くロードされないことに気づきました。そこで、第4剤に切り替えた。4つのエージェントが動作しているとフリーズするのでしょうか？それとも、私が想定していたように、最初のエージェントは全体の最適化中にアンロードされたままなのでしょうか？ もしかして、最初のエージェントでVisual Testerのウィンドウを開いていませんか？Yesの場合、Visual Tester ウィンドウを閉じると、エージェント#1がフリーになります。 fxsaber 2019.10.02 09:02 #88 テスターは、テスト間隔の最後の数ティックをリセットしない。 電子ブック #define TOSTR(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A #define TOSTR2(A) " " + #A + " = " + ::DoubleToString(Tick.A, _Digits) string TickToString( const MqlTick &Tick, const bool Flags = true ) { return(TOSTR(time) + "." + ::IntegerToString(Tick.time_msc % 1000, 3, '0') + TOSTR2(bid) + TOSTR2(ask)); } void OnDeinit( const int ) { MqlTick Tick; if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick)) Print(TickToString(Tick)); // Распечатываем последний тик интервала тестирования. } 結果 EURGBP.rann_RannForex: history data begins from 2018.02.06 00:00 EURGBP.rann_RannForex: ticks data begins from 2018.02.06 00:00 agent process started on 127.0.0.1:3000 connecting to 127.0.0.1:3000 connected authorized (agent build 2162) EURGBP.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Test5-4.ex5 from 2019.09.28 00:00 to 2019.10.01 00:00 common synchronization completed EURGBP.rann_RannForex: ticks synchronized already [73 bytes] MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000 initialization finished login (build 2162) 4372 bytes of account info loaded 1482 bytes of tester parameters loaded 188 bytes of input parameters loaded 2813 bytes of symbols list loaded expert file added: Experts\Test5-4.ex5. 13105 bytes loaded 7703 Mb available, 96 blocks set for ticks generating calculate profit in pips, initial deposit 10000, leverage 1:100 successfully initialized 14 Kb of total initialization data received Intel Core i7-2700 K @ 3.50 GHz, 16301 MB EURGBP.rann_RannForex: symbol to be synchronized EURGBP.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received EURGBP.rann_RannForex: load 57 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001 EURGBP.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02.06 to 2019.10.01 EURGBP.rann_RannForex: ticks synchronization started EURGBP.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000 EURGBP.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.09.30 to 2019.10.01 EURGBP.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 611815 bars and contains 608725 bars from 2018.02.06 02:00 to 2019.09.27 23:54 EURGBP.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02.06 02:00 EURGBP.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks EURGBP.rann_RannForex,M1: testing of Experts\Test5-4.ex5 from 2019.09.28 00:00 to 2019.10.01 00:00 started EURGBP.rann_RannForex : real ticks begin from 2019.09.30 00:00:00 final balance 10000.00 pips 2019.09.30 23:59:58 time = 2019.09.30 23:59:58.022 bid = 0.88612 ask = 0.88741 EURGBP.rann_RannForex,M1: 101751 ticks, 1424 bars generated. Test passed in 0:00:00.558 (including ticks preprocessing 0:00:00.031). 269 Mb memory used including 35 Mb of history data, 64 Mb of tick data log file "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20191002.log" written connection closed 本当は最後にあるべきもの。 どのような間隔でもバグが再現される。 MetaQuotes 2019.10.02 11:36 #89 入力グループによるパラメータのグループ化のオプションが追加されました。 //+------------------------------------------------------------------+ //| ProjectName | //| Copyright 2018, CompanyName | //| http://www.companyname.net | //+------------------------------------------------------------------+ input group "Strategy #1" input ENUM_TIMEFRAMES InpS1_TF =PERIOD_M30; // timeframe input string InpS1_Sym1 ="EURUSD"; // first leg input string InpS1_Sym2 ="GBPUSD"; // second leg input int InpS1_Period=20; // period of sigma calculation input double InpS1_Sigma =3.0; // sigma level for trade input int InpS1_Bars =100; // bars for correlation input double InpS1_Level =0.7; // correlation level for trade input double InpS1_Lot =0.1; // trade lot sinput long InpS1_Magic =100; // Magic Number input group "Strategy #2" input ENUM_TIMEFRAMES InpS2_TF =PERIOD_M30; // timeframe input string InpS2_Sym1 ="EURJPY"; // first leg input string InpS2_Sym2 ="GBPJPY"; // second leg input int InpS2_Period=20; // period of sigma calculation input double InpS2_Sigma =3.0; // sigma level for trade input int InpS2_Bars =100; // bars for correlation input double InpS2_Level =0.7; // correlation level for trade input double InpS2_Lot =0.1; // trade lot sinput long InpS2_Magic =200; // Magic Number input group "Strategy #3" input ENUM_TIMEFRAMES InpS3_TF =PERIOD_M30; // timeframe input string InpS3_Sym1 ="EURCHF"; // first leg input string InpS3_Sym2 ="GBPCHF"; // second leg input int InpS3_Period=20; // period of sigma calculation input double InpS3_Sigma =3.0; // sigma level for trade input int InpS3_Bars =100; // bars for correlation input double InpS3_Level =0.7; // correlation level for trade input double InpS3_Lot =0.1; // trade lot sinput long InpS3_Magic =300; // Magic Number input group "Strategy #4" input ENUM_TIMEFRAMES InpS4_TF =PERIOD_M30; // timeframe input string InpS4_Sym1 ="EURUSD"; // first leg input string InpS4_Sym2 ="AUDUSD"; // second leg input int InpS4_Period=20; // period of sigma calculation input double InpS4_Sigma =3.0; // sigma level for trade input int InpS4_Bars =100; // bars for correlation input double InpS4_Level =0.7; // correlation level for trade input double InpS4_Lot =0.1; // trade lot sinput long InpS4_Magic =400; // Magic Number input group "Strategy #5" input ENUM_TIMEFRAMES InpS5_TF =PERIOD_M30; // timeframe input string InpS5_Sym1 ="USDCAD"; // first leg input string InpS5_Sym2 ="USDCHF"; // second leg input int InpS5_Period=20; // period of sigma calculation input double InpS5_Sigma =3.0; // sigma level for trade input int InpS5_Bars =100; // bars for correlation input double InpS5_Level =0.7; // correlation level for trade input double InpS5_Lot =0.1; // trade lot sinput long InpS5_Magic =500; // Magic Number input group "Strategy #6" input ENUM_TIMEFRAMES InpS6_TF =PERIOD_M30; // timeframe input string InpS6_Sym1 ="USDCHF"; // first leg input string InpS6_Sym2 ="USDJPY"; // second leg input int InpS6_Period=20; // period of sigma calculation input double InpS6_Sigma =3.0; // sigma level for trade input int InpS6_Bars =100; // bars for correlation input double InpS6_Level =0.7; // correlation level for trade input double InpS6_Lot =0.1; // trade lot sinput long InpS6_Magic =600; // Magic Number //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { } //+------------------------------------------------------------------+ グループは作業しやすく、折りたたむことも可能です。 fxsaber 2019.10.02 11:52 #90 MetaQuotes Software Corp.: 入力グループによるパラメーターのグループ化に関する新しいオプションがあります。 グループの方が作業しやすく、折りたたみも可能です。 ありがとうございます。また、「全グループの折りたたみ/折りたたみ解除」を実現したい。 12345678910111213141516...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
納品された標準的なEAを手に取り、動作確認をしてください。しかし、入力パラメータがsinputとして宣言されている場合、これらのパラメータを最適化することはできません。
標準的なEAから選びました。
しかし、すべては変わらない。
sinputのパラメータをマジックにしたのは、最適化する意味がないからです。
私のビルドは2155です。もしかして、ビルドに何か問題があるのでは？
定番のエキスパートから選びました。
しかし、すべては変わらない。
私自身のsinputでは、最適化しても意味がないので、magicパラメータだけにしました。
私のビルドは2155です。もしかして、ビルドに何か問題があるのでは？
ほら、できたよ。以前は最適化パラメータを設定 する必要がなかったのですが、最適化パラメータの横にフラグを付ける必要があります。
定番のエキスパートから選びました。
しかし、すべては変わらない。
私自身のsinputでは、最適化しても意味がないので、magicパラメータだけにしました。
私のビルドは2155です。もしかして、ビルドに何か問題があるのでは？
気を抜いている間に、造りはまあまあになる。標準的なEAで、そのパラメータはACCEPTABLE FOR CHANGE（変更可能）となっていますね。あとは、「変数」欄のチェックボックスにチェックを入れるだけです。
追記：返信を書いているうちに、お分かりになったようですね。
作りはいいんだけど、不注意なんだよね。あなたは標準的なEAを利用し、そのパラメータは変更することがACCEPTABLEであることがわかります。 あとは、「変数」欄のチェックボックスにチェックを入れるだけです。
追記：返信を書いている間に、わかったようですね。
はい、でもとにかくありがとうございます
こんにちは！最適化について質問です。私の端末には4人のエージェントがいます。以前は、最適化により、システム全体がフリーズすることがありました。そのため、以前は1つのエージェントを無効化し、すべてうまくいっていました。新しいターミナルバージョンでは、ファーストエージェントが全くロードされないことに気づきました。そこで、第4剤に切り替えた。4つのエージェントが動作しているとフリーズするのでしょうか？それとも、私が想定していたように、最初のエージェントは全体の最適化中にアンロードされたままなのでしょうか？
もしかして、最初のエージェントでVisual Testerのウィンドウを開いていませんか？Yesの場合、Visual Tester ウィンドウを閉じると、エージェント#1がフリーになります。
テスターは、テスト間隔の最後の数ティックをリセットしない。
電子ブック
結果
本当は最後にあるべきもの。
どのような間隔でもバグが再現される。
入力グループによるパラメータのグループ化のオプションが追加されました。
グループは作業しやすく、折りたたむことも可能です。
入力グループによるパラメーターのグループ化に関する新しいオプションがあります。
グループの方が作業しやすく、折りたたみも可能です。
ありがとうございます。また、「全グループの折りたたみ/折りたたみ解除」を実現したい。