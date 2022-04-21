MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 12

fxsaber:

テスターで "すべての履歴 "を選択するとエラーになる。カスタムシンボルの履歴の最終日（＜現在の日付）がテスト区間に該当しない。

全履歴を手動で設定すると、「全履歴」モードよりも単発の方が日数が多くなることが判明しました。

最後の24時間は、一度もテストしていない。

マーケットプロダクトのデモ用 - 過去7日間

 
テスターをカスタムキャラクターで 修正してください。テスターでは選択できません。そのためには端末を再起動しなければなりません。そうして、シンボルを変更する必要があるたびに
 
各カスタムシンボルで交互にシングルランを実行する。ある地点からテスターでパスを確認することはできませんが、マーケットウォッチからドラッグ＆ドロップで選択することは可能です。しばらくすると、これもうまくいかなくなります。通常のシンボルか、カスタムシンボルを1つだけ選択することができます。他はありえない。下のアニメーションは、その様子を表したものです。


 

3つのテスターをランモードで起動し、異なるCPUに分散させたところ、PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREAで 死亡画面が表示された

メモリを増設し（32GB）、テスターはそれぞれ専用のSSDで動かしています。

以前のバージョンにロールバックしてみると、もしかしたらクラッシュしないかもしれませんね。今すぐ結果が必要なのと、実行がそれぞれ12～20時間続くので、実行後にログなどを集めるようにします :( 私の多通貨実行はそのまま4年で27文字に......。この1週間ですでに4-5回パソコンがダウンしてしまい、残念です...。

以前のテスターでは、そのようなことは気がつかなかったのですが。新しいハード（メモリとssd）のせいかもしれませんね～、また見てみます。

HDDの遺伝的 アルゴリズムを15年間で12スレッドで検索したところ、コンピュータが怯え、しかも古いテスターはそれに対処したが、新しいテスターはスワップファイル（最大48GB）が不十分でメモリを食っているというメッセージを数回出した後、コンピュータをリブートしただけであった。ランが終わり次第、また15に戻しますが、SSDにします（そのためにはドライブに1TBほど必要です）。

Metakvotesが16コア以上、64GB RAM + 1+TB SSDのスパコンを持っているなら、テスト用に使わせてもらえないか？そこに遺伝的アルゴリズムでbotを15～20年走らせる（検索単位は1文字）。そして、27組のランとなります))))以下は、そのログです)

PS.設定上-実機上では1目盛りごとに）加速度なし。ジェネティクスのみ、ハードコアのみ)

PPSです。予備的に、新しいメモリーカード2枚が起動しなかった（または1枚が起動した）。私はまだ遠隔地なので、正確には把握できません。再度、実行を試みます)


2台のテスターを稼動させ、メモリはすでに100%に...ポンプアップした2x48GBを選択。3本目はまだ走らないし、チャンスもない。


 
アンドリュー、BSODはカーネルモードに障害があるときに発生するんだ。
ドライバまたはHWが原因
特にNoNameメモリであれば、オーバークロックの有無を確認します。
例えば、スワップファイルに問題がある場合、SSDの不良が原因である可能性もあります（ただし、このケースはあなたの場合とはちょっと違います -NONPAGED_AREA）


 
メイド
input int Range = 0;


そして、テスターでは次のように表示されます。


 
bool UseOption = falseにしています。

テスターでは0になることもあれば、本来なら偽になることもあります

 
コルセア持ってるけど、ryzenとそのマザーはスラットで問題ある。他の2人と全く同じものを手に入れましたけど。どこが悪いのか見てみないとわからない。

