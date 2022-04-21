MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 12 1...5678910111213141516171819...84 新しいコメント Slava 2019.10.10 08:14 #111 fxsaber: テスターで "すべての履歴 "を選択するとエラーになる。カスタムシンボルの履歴の最終日（＜現在の日付）がテスト区間に該当しない。 全履歴を手動で設定すると、「全履歴」モードよりも単発の方が日数が多くなることが判明しました。 最後の24時間は、一度もテストしていない。 マーケットプロダクトのデモ用 - 過去7日間 fxsaber 2019.10.10 08:16 #112 Slava:この24時間は、一度もテストしたことがない。マーケット商品の場合、デモは過去7日間です。 あなたは誤解している。カスタムシンボルには、10月2日までの履歴が含まれています。全履歴」を実行すると、10月2日までの間隔になります。そして、今日は10日。 fxsaber 2019.10.10 16:38 #113 テスターをカスタムキャラクターで 修正してください。テスターでは選択できません。そのためには端末を再起動しなければなりません。そうして、シンボルを変更する必要があるたびに Slava 2019.10.11 06:57 #114 fxsaber: テスターのカスタムシンボルでの作業を修正してください。テスターでは選択できません。そのためにTerminalを再読み込みしなければならないのですが。そうして、シンボルを変更する必要があるたびに ただ、このままでは再生産されません。 問題を再現するための正確な手順を記述してください。 カスタムシンボルは マーケット概要で正確に選択されているか？ fxsaber 2019.10.11 09:17 #115 Slava: ただ、このままでは再生産されません。 問題を再現するための正確な手順を記述してください。 Market Watchでカスタムシンボルが正確に選択されているか？ 各カスタムシンボルで交互にシングルランを実行する。ある地点からテスターでパスを確認することはできませんが、マーケットウォッチからドラッグ＆ドロップで選択することは可能です。しばらくすると、これもうまくいかなくなります。通常のシンボルか、カスタムシンボルを1つだけ選択することができます。他はありえない。下のアニメーションは、その様子を表したものです。 Andrey Pogoreltsev 2019.10.11 09:55 #116 3つのテスターをランモードで起動し、異なるCPUに分散させたところ、PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREAで 死亡画面が表示された メモリを増設し（32GB）、テスターはそれぞれ専用のSSDで動かしています。 以前のバージョンにロールバックしてみると、もしかしたらクラッシュしないかもしれませんね。今すぐ結果が必要なのと、実行がそれぞれ12～20時間続くので、実行後にログなどを集めるようにします :( 私の多通貨実行はそのまま4年で27文字に......。この1週間ですでに4-5回パソコンがダウンしてしまい、残念です...。 以前のテスターでは、そのようなことは気がつかなかったのですが。新しいハード（メモリとssd）のせいかもしれませんね～、また見てみます。 HDDの遺伝的 アルゴリズムを15年間で12スレッドで検索したところ、コンピュータが怯え、しかも古いテスターはそれに対処したが、新しいテスターはスワップファイル（最大48GB）が不十分でメモリを食っているというメッセージを数回出した後、コンピュータをリブートしただけであった。ランが終わり次第、また15に戻しますが、SSDにします（そのためにはドライブに1TBほど必要です）。 Metakvotesが16コア以上、64GB RAM + 1+TB SSDのスパコンを持っているなら、テスト用に使わせてもらえないか？そこに遺伝的アルゴリズムでbotを15～20年走らせる（検索単位は1文字）。そして、27組のランとなります))))以下は、そのログです) PS.設定上-実機上では1目盛りごとに）加速度なし。ジェネティクスのみ、ハードコアのみ) PPSです。予備的に、新しいメモリーカード2枚が起動しなかった（または1枚が起動した）。私はまだ遠隔地なので、正確には把握できません。再度、実行を試みます) 2台のテスターを稼動させ、メモリはすでに100%に...ポンプアップした2x48GBを選択。3本目はまだ走らないし、チャンスもない。 Ilyas 2019.10.11 14:02 #117 Andrey Pogoreltsev: 3つのテスターをランモードで起動し、異なるCPUに分散させたところ、PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREAで 死亡画面が表示された メモリを増設し（32GB）、テスターはそれぞれ専用のSSDで動かしています。 以前のバージョンにロールバックしてみると、もしかしたらクラッシュしないかもしれませんね。今すぐ結果が必要なのと、実行がそれぞれ12～20時間続くので、実行後にログなどを集めるようにします :( 私の多通貨実行はそのまま4年で27文字に......。この1週間ですでに4-5回パソコンがダウンしてしまい、残念です...。 以前のテスターでは、そのようなことは気がつかなかったのですが。新しいハード（メモリとssd）のせいかもしれませんね～、また見てみます。 HDDの遺伝的 アルゴリズムを15年間で12スレッドで検索したところ、コンピュータが怯え、しかも、古いテスターはそれに対処したが、新しいものは、スワップファイル（最大48GB）が不十分でメモリを食っているというメッセージが数回出た後、コンピュータをリブートしただけであった。ランが終わり次第、また15に戻しますが、SSDにします（そのためにはドライブに1TBほど必要です）。 Metakvotesが16コア以上、64GB RAM + 1+TB SSDのスパコンを持っているなら、テスト用に使わせてもらえないか？そこに遺伝的アルゴリズムでbotを15～20年走らせる（検索単位は1文字）。そして、27組のランとなります))))以下は、そのログです) PS.設定上-実機上では1目盛りごとに）加速度なし。ジェネティクスのみ、ハードコアのみ) PPSです。予備的に、新しいメモリーカード2枚が起動しなかった（または1枚が起動した）。私はまだ遠隔地なので、正確には把握できません。再度、実行を試みます) 2台のテスターを稼動させ、メモリはすでに100%に...Pumped up 2x48GBが選択されました。3本目はまだ走らないし、チャンスもない。 アンドリュー、BSODはカーネルモードに障害があるときに発生するんだ。 ドライバまたはHWが原因 特にNoNameメモリであれば、オーバークロックの有無を確認します。 例えば、スワップファイルに問題がある場合、SSDの不良が原因である可能性もあります（ただし、このケースはあなたの場合とはちょっと違います -NONPAGED_AREA）。 fxsaber 2019.10.12 11:00 #118 メイドinput int Range = 0; そして、テスターでは次のように表示されます。 Igor Makanu 2019.10.12 12:13 #119 fxsaber: メイド そして、テスターでは、次のように表示されます。 bool UseOption = falseにしています。 テスターでは0になることもあれば、本来なら偽になることもあります Andrey Pogoreltsev 2019.10.12 12:34 #120 Ilyas: アンドリュー、BSODはカーネルモードがクラッシュしたときに起こるんだ。 原因はドライバかHWです。 特にNoNameのメモリであれば、オーバークロックの有無を確認する。 例えば、スワップファイルに問題がある場合、SSDの不良が原因である可能性もあります（ただし、このケースはあなたのケースとはちょっと違います -NONPAGED_AREA）。 コルセア持ってるけど、ryzenとそのマザーはスラットで問題ある。他の2人と全く同じものを手に入れましたけど。どこが悪いのか見てみないとわからない。 1...5678910111213141516171819...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
テスターで "すべての履歴 "を選択するとエラーになる。カスタムシンボルの履歴の最終日（＜現在の日付）がテスト区間に該当しない。
全履歴を手動で設定すると、「全履歴」モードよりも単発の方が日数が多くなることが判明しました。
最後の24時間は、一度もテストしていない。
マーケットプロダクトのデモ用 - 過去7日間
この24時間は、一度もテストしたことがない。
マーケット商品の場合、デモは過去7日間です。
あなたは誤解している。カスタムシンボルには、10月2日までの履歴が含まれています。全履歴」を実行すると、10月2日までの間隔になります。そして、今日は10日。
テスターのカスタムシンボルでの作業を修正してください。テスターでは選択できません。そのためにTerminalを再読み込みしなければならないのですが。そうして、シンボルを変更する必要があるたびに
ただ、このままでは再生産されません。
問題を再現するための正確な手順を記述してください。
Market Watchでカスタムシンボルが正確に選択されているか？
各カスタムシンボルで交互にシングルランを実行する。ある地点からテスターでパスを確認することはできませんが、マーケットウォッチからドラッグ＆ドロップで選択することは可能です。しばらくすると、これもうまくいかなくなります。通常のシンボルか、カスタムシンボルを1つだけ選択することができます。他はありえない。下のアニメーションは、その様子を表したものです。
そして、テスターでは次のように表示されます。
メイド
そして、テスターでは、次のように表示されます。
bool UseOption = falseにしています。
テスターでは0になることもあれば、本来なら偽になることもあります
コルセア持ってるけど、ryzenとそのマザーはスラットで問題ある。他の2人と全く同じものを手に入れましたけど。どこが悪いのか見てみないとわからない。