最適化した結果、以下のようになりました。

利益とドローダウンが非常に近い2パスでは、リカバリーファクターが大きく異なる。


ZZY 生モード「by pips」。まだ使用することはお勧めしません。特に最適化する場合は。

 

MT5オプティマイザーには、このようなMT4の機能はありません。



だから、この方法でやるしかないんです。

sinput uint inMaxOrders = 0; // Максимальное количество ордеров.
sinput double inMaxAbsoluteDD = 0; // Максимальная абсолютная просадка

bool IsMaxOrders()
{
#ifdef __MT4ORDERS__
  return(inMaxOrders && MT4ORDERS::LastTradeResult.order > inMaxOrders);
#else
  return(false);
#endif
}

bool IsMaxAbsoluteDD()
{
  static const double StartBalance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);

  return(inMaxAbsoluteDD && ((StartBalance - AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)) > inMaxAbsoluteDD));
}

void OnTick()
{
  static const bool IsTester = MQLInfoInteger(MQL_TESTER);
  
  if (IsTester && (IsMaxOrders() || IsMaxAbsoluteDD()))
  {
  #ifdef __MQL5__
    TesterStop();
  #else // __MQL5__
    ExpertRemove();
  #endif // __MQL5__
    
    return;
  }
// ....


そうでないと、非常にまずいことになるし、 時間もかかる。

 

最適化後、戦闘準備中のエージェントはしばらく（数分間）アンロードされません。これは本当にクールなソリューションです。

Optimizationの後に必要なメモリをAgentsが食ってしまうことがあるんです。そこで、それらを無効にすることで解放することにしました。


しかし、彼らは、荷を降ろさなかった。


メニューの「無効化」でアンロードさせるか、メニューに「強制アンロード」を作成することは可能でしょうか？

 
テスターレポートの「最大位置保持時間」は、土日を考慮していないのでしょうか？
 

パフォーマンス

シングルラン
SSD		 シングルラン
RAM-Drive（ラムドライブ		 オプティマイザーの2回目のパス
SSD/RAM-ドライブ		 シングルパス
バーチャル		 セカンドパスオプティマイザー
バーチャル
72秒 64秒 28秒 26秒 18秒


シングルランは "ホット "で行われ、最初のシングルランの後、すぐに2本目のランが開始された。

単走ブレーキはどうにかしてほしい。Optimizerの2.5倍の速さです。

また、冗長なログだけではありません。Virtualは何も記録しませんが、それでもオプティマイザーではかなり速くなりました。

 

単一のランを選択したときに、入力パラメータの変更範囲を完全に隠すことは良い解決策でしょうか？


セットファイルを読み込むと、以前はどの最適化から選択されたのかがすぐに確認できましたが、今はどうでしょうか？今はそうではありません。


ZZY チェックを入れるまでは、範囲を見ることができません。これは非常に不便になりました。また、ボックスにチェックを入れても、デフォルト値は表示されません。

 

みんな、シングルパスログにはうんざりしているんだ。RAM-Driveで作業するのは、彼らのせいで絶対に不可能です。ギガバイトのゴミを数回のシングルパスで。本当に厄介なガラクタだ。RAM-Driveはすぐに目詰まりしてしまいます。

私はVirtualを使用しています。その意味では、何の問題もありません。とはいえ、この問題をWinAPIで根本的に解決したい。


Can you advise me to automatically crashTesterAgent-127.0.0.1-300x╱logs╱.log files before running single run?一度解答を書いて、この嫌なことを永遠に忘れたい。

問題は、これらのファイルを手動で削除しても、端末が占有しているため、削除できないことです。オプションでUnlockerがあります。コンソール版があるかどうか、見てみないとわからない。


総じて、この件に関しては、何かとお世話になります。


SZY あと、ログのサイズの上限をどうするか......。

 
logs フォルダへの書き込みを禁止しますか？

 
Andrey Khatimlianskii:

logsフォルダーへの書き込み禁止？

このオプションは機能しません。


このようなバッチファイルを、コンピュータの再起動後に一度、Terminalフォルダ で実行しています。

rem Создали RAM-Drive для Тестера.
imdisk -a -o awe -s 3 G -m Z: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester"

mkdir z:\Tester
mklink /j Tester z:\Tester

rem Кеш оптимизатора будет сохраняться на диске.
mkdir cache
mklink /j z:\Tester\cache cache

rem Временный RAM-Drive, чтобы на него можно было перенаправить log-папки.
imdisk -a -o awe -s 3 M -m Y: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester_Logs"

mkdir y:\logs
mklink /j Tester\logs y:\logs

mkdir y:\logs0
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3000
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs y:\logs0

mkdir y:\logs1
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3001
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs y:\logs1

mkdir y:\logs2
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3002
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3002\logs y:\logs2

mkdir y:\logs3
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3003
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs y:\logs3

mkdir y:\logs4
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3004
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3004\logs y:\logs4

mkdir y:\logs5
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3005
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3005\logs y:\logs5

mkdir y:\logs6
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3006
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3006\logs y:\logs6

mkdir y:\logs7
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3007
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3007\logs y:\logs7

rem Убили временный RAM-Drive
imdisk -D -m Y:


その後、ログファイルは作成されません。今のところ、Tester側でラグを感じることはないですね。うまくいっているようだ。

 
fxsaber:

このオプションは機能しません。

録音を禁止する方法は？

