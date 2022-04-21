MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 3 12345678910...84 新しいコメント fxsaber 2019.09.15 08:28 #21 最適化した結果、以下のようになりました。 利益とドローダウンが非常に近い2パスでは、リカバリーファクターが大きく異なる。 ZZY 生モード「by pips」。まだ使用することはお勧めしません。特に最適化する場合は。 fxsaber 2019.09.15 11:12 #22 MT5オプティマイザーには、このようなMT4の機能はありません。 だから、この方法でやるしかないんです。 sinput uint inMaxOrders = 0; // Максимальное количество ордеров. sinput double inMaxAbsoluteDD = 0; // Максимальная абсолютная просадка bool IsMaxOrders() { #ifdef __MT4ORDERS__ return(inMaxOrders && MT4ORDERS::LastTradeResult.order > inMaxOrders); #else return(false); #endif } bool IsMaxAbsoluteDD() { static const double StartBalance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); return(inMaxAbsoluteDD && ((StartBalance - AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)) > inMaxAbsoluteDD)); } void OnTick() { static const bool IsTester = MQLInfoInteger(MQL_TESTER); if (IsTester && (IsMaxOrders() || IsMaxAbsoluteDD())) { #ifdef __MQL5__ TesterStop(); #else // __MQL5__ ExpertRemove(); #endif // __MQL5__ return; } // .... そうでないと、非常にまずいことになるし、 時間もかかる。 fxsaber 2019.09.15 11:26 #23 最適化後、戦闘準備中のエージェントはしばらく（数分間）アンロードされません。これは本当にクールなソリューションです。 Optimizationの後に必要なメモリをAgentsが食ってしまうことがあるんです。そこで、それらを無効にすることで解放することにしました。 しかし、彼らは、荷を降ろさなかった。 メニューの「無効化」でアンロードさせるか、メニューに「強制アンロード」を作成することは可能でしょうか？ fxsaber 2019.09.15 15:32 #24 テスターレポートの「最大位置保持時間」は、土日を考慮していないのでしょうか？ fxsaber 2019.09.15 19:07 #25 パフォーマンス シングルラン SSD シングルランRAM-Drive（ラムドライブ オプティマイザーの2回目のパス SSD/RAM-ドライブ シングルパスバーチャル セカンドパスオプティマイザーバーチャル 72秒 64秒 28秒 26秒 18秒 シングルランは "ホット "で行われ、最初のシングルランの後、すぐに2本目のランが開始された。 単走ブレーキはどうにかしてほしい。Optimizerの2.5倍の速さです。 また、冗長なログだけではありません。Virtualは何も記録しませんが、それでもオプティマイザーではかなり速くなりました。 fxsaber 2019.09.15 19:18 #26 単一のランを選択したときに、入力パラメータの変更範囲を完全に隠すことは良い解決策でしょうか？ セットファイルを読み込むと、以前はどの最適化から選択されたのかがすぐに確認できましたが、今はどうでしょうか？今はそうではありません。 ZZY チェックを入れるまでは、範囲を見ることができません。これは非常に不便になりました。また、ボックスにチェックを入れても、デフォルト値は表示されません。 fxsaber 2019.09.16 12:28 #27 みんな、シングルパスログにはうんざりしているんだ。RAM-Driveで作業するのは、彼らのせいで絶対に不可能です。ギガバイトのゴミを数回のシングルパスで。本当に厄介なガラクタだ。RAM-Driveはすぐに目詰まりしてしまいます。 私はVirtualを使用しています。その意味では、何の問題もありません。とはいえ、この問題をWinAPIで根本的に解決したい。 Can you advise me to automatically crashTesterAgent-127.0.0.1-300x╱logs╱.log files before running single run?一度解答を書いて、この嫌なことを永遠に忘れたい。 問題は、これらのファイルを手動で削除しても、端末が占有しているため、削除できないことです。オプションでUnlockerがあります。コンソール版があるかどうか、見てみないとわからない。 総じて、この件に関しては、何かとお世話になります。 SZY あと、ログのサイズの上限をどうするか......。 Andrey Khatimlianskii 2019.09.16 13:19 #28 fxsaber: みんな、シングルパスログにはうんざりしているんだ。RAM-Driveで作業するのは、彼らのせいで絶対に不可能です。ギガバイトのゴミを数回のシングルパスで。本当に厄介なガラクタだ。RAM-Driveはすぐに目詰まりしてしまいます。 私はVirtualを使用しています。その意味では、何の問題もありません。とはいえ、この問題をWinAPIで根本的に解決したい。 Can you advise me to automatically crashTesterAgent-127.0.0.1-300x╱logs╱.log files before running single run?一度解答を書いて、この嫌なことを永遠に忘れたい。 問題は、これらのファイルを手動で削除しても、端末が占有しているため、削除できないことです。オプションでUnlockerがあります。コンソール版があるかどうか、見てみないとわからない。 一般的に、この場合、どんな助けも必要です。 SZY あと、ログのサイズの上限をどうするか......。 logs フォルダへの書き込みを禁止しますか？ fxsaber 2019.09.16 14:11 #29 Andrey Khatimlianskii: logsフォルダーへの書き込み禁止？ このオプションは機能しません。 このようなバッチファイルを、コンピュータの再起動後に一度、Terminalフォルダ で実行しています。 rem Создали RAM-Drive для Тестера. imdisk -a -o awe -s 3 G -m Z: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester" mkdir z:\Tester mklink /j Tester z:\Tester rem Кеш оптимизатора будет сохраняться на диске. mkdir cache mklink /j z:\Tester\cache cache rem Временный RAM-Drive, чтобы на него можно было перенаправить log-папки. imdisk -a -o awe -s 3 M -m Y: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester_Logs" mkdir y:\logs mklink /j Tester\logs y:\logs mkdir y:\logs0 mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3000 mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs y:\logs0 mkdir y:\logs1 mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3001 mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs y:\logs1 mkdir y:\logs2 mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3002 mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3002\logs y:\logs2 mkdir y:\logs3 mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3003 mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs y:\logs3 mkdir y:\logs4 mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3004 mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3004\logs y:\logs4 mkdir y:\logs5 mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3005 mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3005\logs y:\logs5 mkdir y:\logs6 mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3006 mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3006\logs y:\logs6 mkdir y:\logs7 mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3007 mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3007\logs y:\logs7 rem Убили временный RAM-Drive imdisk -D -m Y: その後、ログファイルは作成されません。今のところ、Tester側でラグを感じることはないですね。うまくいっているようだ。 Andrey Khatimlianskii 2019.09.16 14:20 #30 fxsaber: このオプションは機能しません。 録音を禁止する方法は？ 12345678910...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最適化した結果、以下のようになりました。
利益とドローダウンが非常に近い2パスでは、リカバリーファクターが大きく異なる。
ZZY 生モード「by pips」。まだ使用することはお勧めしません。特に最適化する場合は。
MT5オプティマイザーには、このようなMT4の機能はありません。
だから、この方法でやるしかないんです。
そうでないと、非常にまずいことになるし、 時間もかかる。
最適化後、戦闘準備中のエージェントはしばらく（数分間）アンロードされません。これは本当にクールなソリューションです。
Optimizationの後に必要なメモリをAgentsが食ってしまうことがあるんです。そこで、それらを無効にすることで解放することにしました。
しかし、彼らは、荷を降ろさなかった。
メニューの「無効化」でアンロードさせるか、メニューに「強制アンロード」を作成することは可能でしょうか？
パフォーマンス
SSD
RAM-Drive（ラムドライブ
SSD/RAM-ドライブ
バーチャル
バーチャル
シングルランは "ホット "で行われ、最初のシングルランの後、すぐに2本目のランが開始された。
単走ブレーキはどうにかしてほしい。Optimizerの2.5倍の速さです。
また、冗長なログだけではありません。Virtualは何も記録しませんが、それでもオプティマイザーではかなり速くなりました。
単一のランを選択したときに、入力パラメータの変更範囲を完全に隠すことは良い解決策でしょうか？
セットファイルを読み込むと、以前はどの最適化から選択されたのかがすぐに確認できましたが、今はどうでしょうか？今はそうではありません。
ZZY チェックを入れるまでは、範囲を見ることができません。これは非常に不便になりました。また、ボックスにチェックを入れても、デフォルト値は表示されません。
みんな、シングルパスログにはうんざりしているんだ。RAM-Driveで作業するのは、彼らのせいで絶対に不可能です。ギガバイトのゴミを数回のシングルパスで。本当に厄介なガラクタだ。RAM-Driveはすぐに目詰まりしてしまいます。
私はVirtualを使用しています。その意味では、何の問題もありません。とはいえ、この問題をWinAPIで根本的に解決したい。
Can you advise me to automatically crashTesterAgent-127.0.0.1-300x╱logs╱.log files before running single run?一度解答を書いて、この嫌なことを永遠に忘れたい。
問題は、これらのファイルを手動で削除しても、端末が占有しているため、削除できないことです。オプションでUnlockerがあります。コンソール版があるかどうか、見てみないとわからない。
総じて、この件に関しては、何かとお世話になります。
SZY あと、ログのサイズの上限をどうするか......。
