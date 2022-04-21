MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 11 1...456789101112131415161718...84 新しいコメント fxsaber 2019.10.07 01:48 #101 このような状況によく出くわします。 シングルを起動しようとすると、ログブックに次のようなメッセージが表示されます。 tester agent start error 手動でAgentのスイッチを入れなければならない。 Maksim Emeliashin 2019.10.07 04:51 #102 fxsaber: このような状況によく出くわします。 シングルを起動しようとすると、ログブックに次のようなメッセージが表示されます。 手動でAgentのスイッチを入れなければならない。 同じように、ストラテジーテスターで すべてのコアが使用されていない場合、ほぼ毎回エラーが発生します。 Andrey Pogoreltsev 2019.10.07 07:13 #103 新しいバージョン2170で何が改善されたのかわかりませんが、遺伝子の最適化でかなり遅くなり、16GBのメモリがすべて詰まってしまいました。おそらく全部入れ替えたんでしょうね。2093年にロールバック - より多くのディスクスペースを消費しますが、メモリが少なく、より速く動作します。 メモリを買い足すか、旧バージョンで我慢するか、考え中です（笑)。 Slava 2019.10.07 07:22 #104 Andrey Pogoreltsev: 新しいバージョン2170で何が改善されたのかわかりませんが、遺伝子の最適化でかなり遅くなり、16GBのメモリがすべて詰まってしまいました。おそらく全部入れ替えたんでしょうね。2093にロールバックしました。ディスク容量は増えますが、メモリは少なくなり、動作も速くなりました。 具体的な数字を教えてください。過去ログの事例を交えて 速度低下とメモリ消費量をどのように見積もったのか Slava 2019.10.07 09:29 #105 fxsaber: このような状況によく出くわします。 シングルを起動しようとすると、ログブックに次のようなメッセージが表示されます。 手動でAgentのスイッチを入れなければならない。 なぜこのエージェントは無効化されたのですか？ bambrism 2019.10.07 10:08 #106 遺伝的最適化中の新規構築は104回パスして停止する（停止を押さないので勝手に停止する）。この問題を抱えているのは私だけでしょうか？ Slava 2019.10.07 10:15 #107 bambrism: 遺伝的最適化中の新規構築は104回パスして停止する（停止を押さないので勝手に停止する）。この問題を抱えているのは私だけでしょうか？ テスターのログを表示してください bambrism 2019.10.07 14:12 #108 すでに整理済みです。端末を閉じてから 再度開くと、パラメータにtextパラメータのユーザー値の一部が欠落してしまうという問題がありました。以前のバージョンではこの切り口はなかったのですが、問題ありません。 fxsaber 2019.10.07 17:19 #109 Slava: なぜこのエージェントは無効化されたのですか？ テスターで作業している間は、私が直接関与しなくても、このようなことが起こります。 fxsaber 2019.10.09 16:44 #110 テスターで "すべての履歴 "を選択するとエラーになる。カスタムシンボルの 履歴の最終日（＜現在の日付）がテスト区間に該当しない。 全履歴を手動で設定すると、「全履歴」モードよりも1回の実行日数が多くなることが判明しました。 1...456789101112131415161718...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このような状況によく出くわします。
シングルを起動しようとすると、ログブックに次のようなメッセージが表示されます。
手動でAgentのスイッチを入れなければならない。
このような状況によく出くわします。
シングルを起動しようとすると、ログブックに次のようなメッセージが表示されます。
手動でAgentのスイッチを入れなければならない。
新しいバージョン2170で何が改善されたのかわかりませんが、遺伝子の最適化でかなり遅くなり、16GBのメモリがすべて詰まってしまいました。おそらく全部入れ替えたんでしょうね。2093年にロールバック - より多くのディスクスペースを消費しますが、メモリが少なく、より速く動作します。
メモリを買い足すか、旧バージョンで我慢するか、考え中です（笑)。
新しいバージョン2170で何が改善されたのかわかりませんが、遺伝子の最適化でかなり遅くなり、16GBのメモリがすべて詰まってしまいました。おそらく全部入れ替えたんでしょうね。2093にロールバックしました。ディスク容量は増えますが、メモリは少なくなり、動作も速くなりました。
具体的な数字を教えてください。過去ログの事例を交えて
速度低下とメモリ消費量をどのように見積もったのか
このような状況によく出くわします。
シングルを起動しようとすると、ログブックに次のようなメッセージが表示されます。
手動でAgentのスイッチを入れなければならない。
なぜこのエージェントは無効化されたのですか？
遺伝的最適化中の新規構築は104回パスして停止する（停止を押さないので勝手に停止する）。この問題を抱えているのは私だけでしょうか？
遺伝的最適化中の新規構築は104回パスして停止する（停止を押さないので勝手に停止する）。この問題を抱えているのは私だけでしょうか？
なぜこのエージェントは無効化されたのですか？
テスターで作業している間は、私が直接関与しなくても、このようなことが起こります。
テスターで "すべての履歴 "を選択するとエラーになる。カスタムシンボルの 履歴の最終日（＜現在の日付）がテスト区間に該当しない。
全履歴を手動で設定すると、「全履歴」モードよりも1回の実行日数が多くなることが判明しました。