MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 11

新しいコメント
 

このような状況によく出くわします。


シングルを起動しようとすると、ログブックに次のようなメッセージが表示されます。

tester agent start error


手動でAgentのスイッチを入れなければならない。

 
fxsaber:

このような状況によく出くわします。

シングルを起動しようとすると、ログブックに次のようなメッセージが表示されます。

手動でAgentのスイッチを入れなければならない。

同じように、ストラテジーテスターで すべてのコアが使用されていない場合、ほぼ毎回エラーが発生します。
 

新しいバージョン2170で何が改善されたのかわかりませんが、遺伝子の最適化でかなり遅くなり、16GBのメモリがすべて詰まってしまいました。おそらく全部入れ替えたんでしょうね。2093年にロールバック - より多くのディスクスペースを消費しますが、メモリが少なく、より速く動作します。

メモリを買い足すか、旧バージョンで我慢するか、考え中です（笑)。

 
Andrey Pogoreltsev:

新しいバージョン2170で何が改善されたのかわかりませんが、遺伝子の最適化でかなり遅くなり、16GBのメモリがすべて詰まってしまいました。おそらく全部入れ替えたんでしょうね。2093にロールバックしました。ディスク容量は増えますが、メモリは少なくなり、動作も速くなりました。

具体的な数字を教えてください。過去ログの事例を交えて

速度低下とメモリ消費量をどのように見積もったのか

 
fxsaber:

このような状況によく出くわします。


シングルを起動しようとすると、ログブックに次のようなメッセージが表示されます。


手動でAgentのスイッチを入れなければならない。

なぜこのエージェントは無効化されたのですか？

 

遺伝的最適化中の新規構築は104回パスして停止する（停止を押さないので勝手に停止する）。この問題を抱えているのは私だけでしょうか？


 
bambrism:

遺伝的最適化中の新規構築は104回パスして停止する（停止を押さないので勝手に停止する）。この問題を抱えているのは私だけでしょうか？


テスターのログを表示してください
 
すでに整理済みです。端末を閉じてから 再度開くと、パラメータにtextパラメータのユーザー値の一部が欠落してしまうという問題がありました。以前のバージョンではこの切り口はなかったのですが、問題ありません。
 
Slava:

なぜこのエージェントは無効化されたのですか？

テスターで作業している間は、私が直接関与しなくても、このようなことが起こります。

 

テスターで "すべての履歴 "を選択するとエラーになる。カスタムシンボルの 履歴の最終日（＜現在の日付）がテスト区間に該当しない。

全履歴を手動で設定すると、「全履歴」モードよりも1回の実行日数が多くなることが判明しました。

1...456789101112131415161718...84
新しいコメント