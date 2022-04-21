MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 18

新しいコメント
 
Slava:

1.現時点では、完全な最適化の実行には100,000,000（1億）パスという制限があります。以前は（MT4では）この上限が100万で、それが適していました。何本必要ですか？

2.ポータブルモードは、データを別のフォルダーに保存する必要がありません。それとも、AppDataディレクトリのデータを検索したくないのでしょうか？

データの保存を複雑にすることについては、マイクロソフト社に尋ねてみてください。ストレージを今までと同じにするためだけにポータブルモードを導入しましたが、その複雑さをどのように捉えていますか？

1- 画像を添付する。30,000種類のバリエーションがありますが、オーバーシュートではなく、遺伝的最適化が行われているのです。100 lmまではやりすぎのはずですが...また、一般的に最適化の許容時間は、バリエーション数に関係なく自分で見積もる必要がありますね。

30百万ユーロのオプション は、3,000万個のバリアントしかないにもかかわらず、遺伝的

2- 例えば10個の端子を付けられるようにしたいのですが...。とか、どうすればいいのか考えるのではなく私はプログラマーではありません（心の中で）。何かをコピーしたり、特別に何かを処方したりすることに興味はありません...。

 
fxsaber:

Real Tick Optimisationで、ティック履歴（ゼロバー生成だけならバーも可）を一度に全ローカルエージェントのメモリに保存する予定はありますか？

はい、予定しています。

 
Михаил:

1- 写真を添付しています。3,000万ものバリエーションがありますが、それは遺伝子の最適化であって、やりすぎではありません。1億バリアントまではやりすぎだと思いますが...一般的には、バリアントの数に関わらず、最適化の許容時間を自分で見積もる必要がありますね。

2- 例えば10個の端子を付けられるようにしたいのですが...。とか、どうすればいいのか考えるのではなく私は（根っからの）プログラマーではないので、何かをコピーしたり、特別に何かを処方したりすることには興味がないのですが......。

1.64ビット版のクライアント端末をインストールします。

32ビット版では、フルエンミッションの上限は100万個です

2.先ほどと同じように10台の端末を10種類のフォルダに入れるだけです。何が問題なのか？

 
fxsaber:

ありがとうございます。Real Tick Optimizationは、ティック履歴（ゼロバー生成だけならバーも可）を一度に全ローカルAgentのメモリに保存する予定なのでしょうか？現在、残念ながら、各エージェントは独自のティック履歴のコピーで動作しています（メモリ消費量から判断して）。

このトピックを提起した。一昨年のREALIZEで約束されたことです。

ダニキャッシュを含む巨大な一時ファイルのセットは、エージェントごとに異なるという事実とは別に、削除が速すぎるという問題もあります。時間によるものであれ、あらゆる余計な行為によるものであれ、たとえそれが次の一回のテストの有効性に影響を及ぼさないとしても。つまり、コンパイルやパラメータを変更しなくても、次のテストでは（履歴の長い）数十本のギガが再び生成されるのです。数分後

数年前のビルドくらいですね。久しぶりにティックに最適化しました。これまでのところでも、同じだと思うんです。
 
Slava:

1.64ビット版のクライアント端末をインストールします。

32ビット版では、フルエンミッションの上限は100万個です

2.先ほどと同じように10台の端末を10種類のフォルダに入れればいいだけです。何が問題なのか？

ありがとうございます）やってみます。

しかし、取り消し可能な制限を作るという提案は有効です!!!
 

また、テスターの結果には、フィルターがないこともあります。

例えば、取引回数が10回以下の結果はいらない。あるいは50人以上。あるいは、以下のようなペイオフの期待値...。

さらに他のパラメータで選択するために、例えばドローダウンで、しかしパラメータなしで私は明らかに必要ありません。

フィルタを有効にするには、例えば、列のヘッダで右ボタンをクリックすると、メニューに表示されます。

MT4でも同じことができる!

 
Михаил:

足りないのは、テスター結果のフィルターです。

これは本当に重要な機能で、フォーラムでも時々言及されます。

現在、OnTesterを介した間接的な実装と、opt-fileフィルター（自分で作成する）を介した直接の実装があります。

 

11スレッドで同じキャラを15年走らせた（1スレッドは他をカウント）。
問題はこれだ。 なぜ、各スレッドが自分自身の履歴のコピーを解凍し、ディスクをN回レイプしなければならないのでしょうか？それとも私の勘違いでしょうか？でも、今までの走りを見ていると、まさにその通りなんです。

1つのファイルを作って、そこにマッピングする...。キャッシュやディスクの負荷が大幅に軽減されます。

 

別の結果) 8コアで動かしてみる)

 

うまくいかなかった）いろいろなエラーが出続ける...。


1...111213141516171819202122232425...84
新しいコメント