性能比較。複数の独立したTC（マジックで異なる）からなる「Taken combat TC」。

TesterとVirtualのスピードは、TCの本数やマーケットでの実現度、Hedgeの設定でのリミット（ティック）に応じて計測します。


TSは、カスタムシンボルで、ポイントモードで、1つの有効なAgentフルブルートフォース4パス、RAM-Driveで競われます。時間はパスの中で一番短く取られています。

ダニ数 MT5-Tester
market-order		 MT5-Tester
指値注文		 MT5-Tester+Virtual
market-orders		 MT5-Tester+Virtual
リミットオーダー
 Virtual-Script
market-order
 Virtual-Script
リミットオーダー
0 00:00.857 00:00.857 00:00.931 00:00.931 00:00.147 00:00.147
1 00:02.689 00:14.677 00:02.728 00:12.053 00:01.886 00:18.826
2 00:06.876 00:42.588 00:06.250 00:38.657 00:06.362 00:55.624
3 00:11.977 01:24.982 00:12.151 01:17.236 00:12.813 01:49.181
4 00:18.925 02:19.222 00:19.649 02:13.381 00:21.891 02:59.191

Virtual-Scriptは、チャート上でテスタースクリプトを実行しています。つまり、通常のスクリプトのようにMT5-Testerの外部で実行されます。


結論

  1. Terminal のコードは、ほとんどの場合 Agent よりも実行速度が遅くなります（最大 50%）。
  2. MT5-Testerは、Virtualアドインに比べ、マーケットで少しも遅くない。
  3. Limitsでは、MT5-TesterはVirtualより最大15%遅くなります。わかるからいいんです。
1点目は、対処が必要な点です。
 
fxsaber:
4 00:18.925 02:19.222 00:19.649 02:13.381 00:21.891 02:59.191

なぜ、マーキュリーとリミッターにこれほどの差があるのでしょうか？

 
Andrey Khatimlianskii:

なぜ、マーケットとリミットの違いがあるのでしょうか？

このEAは私のものではないので、直接比較するのは正しくありません。論理が大きく異なると思います。

そして、リミッターはテスターのチェックの負荷が大きくなります（Virtualも下がっているのは明らかです）。だから、市場の論理に屈することは必須なのです。


もうひとつ、戸惑ったことがあります。Virtual-ScriptがMT5-Tester+Virtualより著しく遅く表示された理由。最初のケースでは、ティックによる愚かなfor-cycleであり、それ以外の何ものでもありません。Terminal は Agents よりもコードの実行が遅いことが判明しました。

プロファイラーでは、残念ながら無意味なことが表示されます。なぜその結果が性能劣化になるのか、そこからはわからないのです。


Virtualでは、さまざまな構造を扱っています。おそらく、クラスオブジェクトへの ポインタで作業した方が速いでしょう。やってみないとわからないが、重要なタスクのリストはまだ増えている。

 

取引所カスタムシンボルでは、テイクはラストプライスで受け付けられ、ビッド／アスクで執行されます。

例えば、買いポジションのテイクは1.09801にあります。A bid/ask/last = 1.09799/1.09802/1.09801.価格がタッチされると発動するが、買値でも発動し、前回より悪くなっている。

負のスリッページでずっとテイクが発動していることが判明。

 
fxsaber:

取引所カスタムシンボルでは、テイクはラストプライスで受け付けられ、ビッド／アスクで執行されます。

例えば、買いポジションのテイクは1.09801にあります。A bid/ask/last = 1.09799/1.09802/1.09801.価格がタッチされるとトリガーされますが、買値でもトリガーされ、前回より悪くなっています。

テイクがマイナスのスリッページでずっと発動していることが判明。

カスタムシンボルでは、一度に3つの価格を指定するのですか？それとも、Lastでプロットした場合でも、すべての価格が翻訳されるのでしょうか？この場合、ノンカスタム シンボルを使ってBidも計算できるのでしょうか？ちょっと気になりますね。もし存在するならば、私のコードの一部を修正する必要があります。

 
Artyom Trishkin:

この3つの価格は、わざわざカスタムマークで作っているのでしょうか？

取引所シンボルでは、成行注文はフリッパーでトリガーされる。パスの終了時にすべてのオープンポジションは、テスターによって成行注文で強制的にクローズされます - フリッパー上で。そして、ゼロであれば「ポーカー」が存在する。フリッパーは「ポーカーフェイス」を避けるために、ビッドとアスクの平均値として処方しています。

 
最新の更新情報です。テスターはあからさまに曲がっている。最適化後、ビジュアライゼーションでテストを実行しようとすると、ビジュアライゼーションが「HOLDING」になってしまう。再起動が必要です。しかし、どうにか我慢していると（汚い言葉を添えて）、あるときからテストが全く行われなくなった。シンボル」ウィンドウに、マーケットレビューで選択されたすべてのシンボルが消えていることが判明しました。これで終わり!タンバリンを使ったダンスではどうしようもない（再起動やMT5の再インストールも）。
 

私は様々なEAの最適化をたくさん行っています（自動的にセットリストを通過します）。そして、彼らのキャッシュを見る。

現在の不自由さに気づく

私は以前の最適化のキャッシュを見たいので、毎回、まず適切なExpert Advisorを選択する必要があります。また、テスター本体で実施した、最近の最適化のリストも利用できない。


スクリーンショットのように、テスターの最新の最適化のリストとその中のEA名をマークした部分にドロップダウンしてくれると、より親切だと思います。意味があるのでしょうか？

 
KENT3004:
最新の更新情報です。テスターはあからさまに曲がっている。最適化後、ビジュアライゼーションでテストを実行しようとすると、ビジュアライゼーションが「HOLDING」になってしまう。再起動が必要です。しかし、（卑猥な言葉を使って）我慢しているうちに、ある時期からテストが全く行われなくなった。シンボル」ウィンドウに、マーケットレビューで選択されたすべてのシンボルが消えていることが判明しました。これで終わり!タンバリンを使ったダンスではどうしようもない（再起動やMT5の再インストールも）。

Alexey Viktorov:

OSの再インストールで解決しない場合は、パソコンの買い替えをお勧めします。まあ、せめてガスケットくらいは。

ユーモアを大切にしかし、ビジネス-テスターにキャラクターを戻すにはどうしたらいいのでしょうか？他のフォーラムで複数のユーザーから同様の失踪とハングアップが確認された。
