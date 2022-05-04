リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 91 1...848586878889909192939495969798...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.04.15 07:59 #901 現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。TCの残高上位20位。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 貿易品質別トップ5チャート。 Maxim Romanov 2019.04.15 12:13 #902 Georgiy Merts:マキシム、私が何度も繰り返しているレポートの最初の文章をよく読んだか？ TSリーグの活動では、「20/80の法則」が鉄則だ。努力の20％しか結果が出ない。1つのアカウントにすべてのシステム（トップリーグの75システム）を置く場合 - どのような "収益性のグラフ "することができますか？どうしたら成長できるのか？ そして、トレードするとどうなるのか。私は、トレードのバランスと質について、ベスト5のデイトレードチャートを毎日掲載しています。さらに上位20位までは、残高、最大ドローダウン、損失の最大キュー、取引の質の積分評価など、現在の特徴を示すだけです。 特に不信心者のために - 私はトップリーグのデモ口座の投資パスワードを共有することができますが、どのように他の74からあなたの興味深いTSの取引を分離するつもりですか？ 最後に、これらのシステムの動作を個別に確認したい方のために、私は、デモ口座での取引を約束する代わりに、これらのシステムのいずれかを提供する用意があります。 また、SharedProjectsを通じて、全672本のTSのコードが入ったEX5-fileにアクセスできるようにしたいという思いもありました。しかし、このタスクは、仮想インターフェイスのエクスポートとの間に若干の混乱があるため、まだ「手詰まり」状態です。 次回のレポートは、いつものように月曜日に掲載します。 なるほど、ポイントはわかった。同様のアプローチを開発しているため、個々のシステムではなく、全体としてのアプローチに興味があります。結局、個々の優れたシステムが取引される口座はあるのでしょうか？デモか本物か。ベストなシステムを選んで、ある口座で取引させ、アウトサイダーを捨てて、ベストなものを追加することもできます。異なるシステムのトレードを分けたいわけではなく、結果に興味があるのです。 Roman Shiredchenko 2019.04.15 12:17 #903 Maxim Romanov: なるほど、ポイントはわかった。個々のシステムではなく、全体としてのアプローチに興味があるのは、私も同じようなアプローチを展開しているからです。結局、個々の優れたシステムが取引される口座はあるのでしょうか？デモか本物か。ベストなシステムを選んで、それを使ってどこかの口座で取引し、アウトサイダーを捨てて、新たにベストなものを追加しているのかもしれませんね。異なるシステムのトレードを分けたいわけではなく、結果に興味があるのです。何、ちんぷんかんぷんなことを100回も回しているんだ...。 枝の書き込みをすべて読めば、わかりますよ Andrey Khatimlianskii 2019.04.15 13:31 #904 Georgiy Merts:642952のことですか？ そうですね、1.7クオリティは例外的に高い取引品質で、かなり長い間キープされていますね。 唯一気に入らないのは、逆引きシステムです。つまり、エントリー時にTPを置き、各バー（メインH4タイムフレーム）でそれを現在の 価格に移動させるのです。最初の間違ったカウンタートレンドは、預金に強く影響します。SLもありますが、TP/SL比=1/15です!つまり、SLは純粋に防御的なものであり、倒されれば即座に再最適化へ移行する。ノックアウトされてはならない。そして実は、このTSの挙動はマーチンゲールに非常によく似ている。唯一の違いは、このTSはデポジットをロードしないことです。 でも、うまくいけば...。 そう、そしてSLを完全に取り除けば、最高の「品質」を持つ奇跡のシステムがたくさん生まれるのです。全く役に立たないシステムの巨大な山。 Georgiy Merts 2019.04.15 13:58 #905 Andrey Khatimlianskii:そう、そしてSLを完全に削除してしまうと、最高の「品質」を持つ奇跡のシステムが続々と登場することになるのです。全く役に立たないシステムの巨大な山。そうでもないんです。 私の「品質」に対する評価 - Equity slipageを考慮に入れています。チャートには表示されませんが、評価には使用されます。 そして、この場合、システム642952については、Equityの大きなドローダウンが発生したことはありません。だから、この点数が高いのです。 もし、あなたが提案するように、「SLを全く削除する」のであれば、ほとんどのミラクルシステムは、Equityのドローダウンが大きくなり、私の品質に対する評価は必然的に下がります。私はこの積分見積もりを1年以上使っていますが、常にその妥当性を確信しています。いくつかの異なるパラメーターを合成し、いくつかの重要な特徴を考慮したものです。しかし、オープンな場でその本質をあまり明かしたくはありません。私はこのコードにお金を払いました（実際には、コードではなく、アイデア自体に、そこにあるコードは複雑なものではありません）。 Georgiy Merts 2019.04.15 14:01 #906 Maxim Romanov: なるほど、ポイントはわかった。同様のアプローチを開発しているため、個々のシステムではなく、全体としてのアプローチに興味があります。結局、個々の優れたシステムが取引される口座はあるのでしょうか？デモか本物か。ベストなシステムを選んで、ある口座で取引させ、アウトサイダーを捨てて、ベストなものを追加することもできます。私は異なるシステムのトレードを分けたいのではなく、一般的に結果に興味があるのです。私はすでに言ったように - 私は昨年、深いドローダウンにあったPAMMのアカウントを持っています。そして、それはリーグTSの助けを借りていた - 私は徐々にそれを引っ張る最も有望なシステムを、選択した。今はまだドローダウン中ですが、すでに許容範囲内です。春先にはドローダウンから抜け出したい（そしてシグナルをオープンしたい）と思っていましたが、4月上旬は非常に不利な状況で、ドローダウンからの脱出はせいぜい真夏まで先延ばしになっています。 Roman Shiredchenko 2019.04.15 14:18 #907 Georgiy Merts:マキシム、私が何度も繰り返しているレポートの最初の文章をよく読んだか？ TSリーグの活動では、「20/80の法則」が鉄則だ。努力の20％しか結果が出ない。1つのアカウントにすべてのシステム（トップリーグの75システム）を置く場合 - どのような "収益性のグラフ "することができますか？どうしたら成長できるのか？ そして、トレードするとどうなるのか。私は、トレードのバランスと質について、ベスト5のデイトレードチャートを毎日掲載しています。さらに上位20位までは、残高、最大ドローダウン、損失の最大キュー、取引の質の積分評価など、現在の特徴を示すだけです。 特に不信心者のために - 私はリーグのトップ部門のデモ口座の投資パスワードを共有することができますが、あなたはどうやって他の74からあなたの興味深いTSの取引を分離するつもりですか？ 最後に、システムの動作を個別に確認したい方のために、私はデモ口座での取引にそれを置くことを約束するのと引き換えに、それらのいずれかを提供する準備が整いました。 また、SharedProjectsを通じて、全672本のTSのコードを含むEX5-fileにアクセスできるようにしたいという思いもありました。しかし、このタスクは、仮想インターフェイスのエクスポートとの間に若干の混乱があるため、まだ「手詰まり」状態です。 次回のレポートは、いつものように月曜日に掲載します。私は私のデモ口座 422420に置くことを約束します。 Maxim Romanov 2019.04.15 14:39 #908 Georgiy Merts:私はすでに言ったように - 私は昨年、深いドローダウンにあったPAMMアカウントを持っています。そして、それを少しずつ引き出している、最も有望なシステムを選んだのは、TCリーグの協力でした。今はまだドローダウン中ですが、すでに許容範囲内です。春先にはドローダウンから抜け出したい（そしてシグナルをオープンしたい）と思っていましたが、4月上旬は非常に不利な状況で、ドローダウンからの脱出はせいぜい真夏まで先延ばしになっています。 個人的なメッセージでテスターのリンクを送ってください。そして、何月何日からtsリーグが動き出したか、書いてください。 Georgiy Merts 2019.04.15 14:56 #909 Roman Shiredchenko: デモ 口座に入れる約束422420アカウント番号を教えてください。元ファイルを掲載します。 Georgiy Merts 2019.04.15 14:57 #910 Maxim Romanov: PAMMのリンク先を送ってください、お願いします。そして、何月何日からtsリーグが動き出したか、書いてください。言っとくけど、まだスランプから抜け出せてないからね。 次に、PAMMはもう3年以上使っている。 3つ目は、通常の作業と急激なニュースの動きには異なる設定が必要なので、「手を動かす」ことです。 EURとUSDにTS ZpnTrendSPを使っています。12月初旬から使い始めました。 1...848586878889909192939495969798...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。
TCの残高上位20位。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
貿易品質別トップ5チャート。
マキシム、私が何度も繰り返しているレポートの最初の文章をよく読んだか？
TSリーグの活動では、「20/80の法則」が鉄則だ。努力の20％しか結果が出ない。1つのアカウントにすべてのシステム（トップリーグの75システム）を置く場合 - どのような "収益性のグラフ "することができますか？どうしたら成長できるのか？
そして、トレードするとどうなるのか。私は、トレードのバランスと質について、ベスト5のデイトレードチャートを毎日掲載しています。さらに上位20位までは、残高、最大ドローダウン、損失の最大キュー、取引の質の積分評価など、現在の特徴を示すだけです。
特に不信心者のために - 私はトップリーグのデモ口座の投資パスワードを共有することができますが、どのように他の74からあなたの興味深いTSの取引を分離するつもりですか？
最後に、これらのシステムの動作を個別に確認したい方のために、私は、デモ口座での取引を約束する代わりに、これらのシステムのいずれかを提供する用意があります。
また、SharedProjectsを通じて、全672本のTSのコードが入ったEX5-fileにアクセスできるようにしたいという思いもありました。しかし、このタスクは、仮想インターフェイスのエクスポートとの間に若干の混乱があるため、まだ「手詰まり」状態です。
次回のレポートは、いつものように月曜日に掲載します。
なるほど、ポイントはわかった。個々のシステムではなく、全体としてのアプローチに興味があるのは、私も同じようなアプローチを展開しているからです。結局、個々の優れたシステムが取引される口座はあるのでしょうか？デモか本物か。ベストなシステムを選んで、それを使ってどこかの口座で取引し、アウトサイダーを捨てて、新たにベストなものを追加しているのかもしれませんね。異なるシステムのトレードを分けたいわけではなく、結果に興味があるのです。
何、ちんぷんかんぷんなことを100回も回しているんだ...。
枝の書き込みをすべて読めば、わかりますよ
642952のことですか？
そうですね、1.7クオリティは例外的に高い取引品質で、かなり長い間キープされていますね。
唯一気に入らないのは、逆引きシステムです。つまり、エントリー時にTPを置き、各バー（メインH4タイムフレーム）でそれを現在の 価格に移動させるのです。最初の間違ったカウンタートレンドは、預金に強く影響します。SLもありますが、TP/SL比=1/15です!つまり、SLは純粋に防御的なものであり、倒されれば即座に再最適化へ移行する。ノックアウトされてはならない。そして実は、このTSの挙動はマーチンゲールに非常によく似ている。唯一の違いは、このTSはデポジットをロードしないことです。
でも、うまくいけば...。
そう、そしてSLを完全に取り除けば、最高の「品質」を持つ奇跡のシステムがたくさん生まれるのです。全く役に立たないシステムの巨大な山。
そうでもないんです。
私の「品質」に対する評価 - Equity slipageを考慮に入れています。チャートには表示されませんが、評価には使用されます。 そして、この場合、システム642952については、Equityの大きなドローダウンが発生したことはありません。だから、この点数が高いのです。
もし、あなたが提案するように、「SLを全く削除する」のであれば、ほとんどのミラクルシステムは、Equityのドローダウンが大きくなり、私の品質に対する評価は必然的に下がります。私はこの積分見積もりを1年以上使っていますが、常にその妥当性を確信しています。いくつかの異なるパラメーターを合成し、いくつかの重要な特徴を考慮したものです。しかし、オープンな場でその本質をあまり明かしたくはありません。私はこのコードにお金を払いました（実際には、コードではなく、アイデア自体に、そこにあるコードは複雑なものではありません）。
私はすでに言ったように - 私は昨年、深いドローダウンにあったPAMMのアカウントを持っています。そして、それはリーグTSの助けを借りていた - 私は徐々にそれを引っ張る最も有望なシステムを、選択した。今はまだドローダウン中ですが、すでに許容範囲内です。春先にはドローダウンから抜け出したい（そしてシグナルをオープンしたい）と思っていましたが、4月上旬は非常に不利な状況で、ドローダウンからの脱出はせいぜい真夏まで先延ばしになっています。
私は私のデモ口座 422420に置くことを約束します。
デモ 口座に入れる約束422420
アカウント番号を教えてください。元ファイルを掲載します。
PAMMのリンク先を送ってください、お願いします。そして、何月何日からtsリーグが動き出したか、書いてください。
言っとくけど、まだスランプから抜け出せてないからね。
次に、PAMMはもう3年以上使っている。
3つ目は、通常の作業と急激なニュースの動きには異なる設定が必要なので、「手を動かす」ことです。 EURとUSDにTS ZpnTrendSPを使っています。12月初旬から使い始めました。