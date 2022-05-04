リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 89

現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。

TCの残高上位20位。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

貿易品質別トップ5チャート。






 

Georgiy Merts:

午後マジック442420でTSのエントリ-エグジット条件を書き出してください。

PSは最高の概要なし - 最悪の彼らの動きと構文解析 - 意味の負荷を失っている。

 
Roman Shiredchenko:

こんにちは。マジック442420でTSのエントリ-エグジット条件を書き出してください。

PS 彼らのベスト-ワーストの動きと解析の概要がなければ、意味がない。

もう3回くらい説明したかな。

EMAFlatSP - それは、現在の価格と EMA（期間 - 設定で）の交差によって、現在のトレンドの方向を決定することを意味します。我々は、トレンドに逆らって、作業時間枠（時間枠 - 設定で）、（ボディは影のそれぞれよりも大きかったように）インパルスバーを待ちます。 すぐに次のようなバーが閉じると、我々はトレンドに逆らって入力します。TP-SL（設定での両者の大きさ、TPはSLより小さい）を設定し、この取引が終了するまで再度エントリーしないようにします。また、ブレークイーブンへの移行の瞬間やそのレベルも設定に取り込んでいます。これがTSの全貌です。

レビュー」について - ***私には理解できません。ベストとワーストを選びながら、「動き」をどう見直せばいいのか。動くのは通貨ペア...？

 
Georgiy Merts:

すでに3回ほど説明したような気がします。

EMAFlatSP - では、現在の価格と EMA（期間-設定中）のクロスによって、現在のトレンドがどこに向けられているのかを判断しています。我々は、トレンドに逆らって、作業時間枠（時間枠 - 設定で）、（ボディは影のそれぞれよりも大きかったように）インパルスバーを待ちます。 すぐに次のようなバーが閉じると、我々はトレンドに逆らって入力します。TP-SL（設定での両者の大きさ、TPはSLより小さい）を設定し、この取引が終了するまで再度エントリーしないようにします。また、ブレークイーブンへの移行の瞬間やそのレベルも設定に取り込んでいます。以下は、TSの全体像です。

レビュー」について - ○○○○○がわからない。ムーブメント」のレビューで、ベストやワーストを選ぶなんて......。動くのは通貨ペア...？

ありがとうございます。そうですね～、よく見てみないと・・・。

動きについては......ペアの動きではなく、ロボットの動きなんですが......。開閉取引、条件（トレンドなし）の基準で - 特定のロボットのための最高のものの最悪の、要するに - 取引の見直し、着信と発信の動きは、好ましくは写真で、シンボルの動きを取って - どのくらいで、チャネルの何パーセントが取られる - これはそのように、例えば、 "チャネル "ロボットであれば、...ニュースの背景や、どのような動きがあったのか、優秀なロボットはどこに入ったのか......などについて議論しました。いろいろと...

 
今年の新しいリーダーはいないんですね。（貸借対照表によると）去年のリーダーばかりなんですね。
 
Georgiy Merts:

結局、デモ口座は どうなっているのでしょうか、増えているのでしょうか。リターンのグラフが欲しいのですが、取引実績はどうなっているのでしょうか。
 
Maxim Romanov:
結果的にデモ口座は どうなっているのでしょうか、増えているのでしょうか？リターンのグラフが欲しいのですが、取引実績はどうなっているのでしょうか。

マキシム、私が何度も繰り返しているレポートの最初の文章をよく読んだか？

TSリーグの活動では、「20/80の法則」が鉄則だ。努力の20％しか結果が出ない。1つのアカウントにすべてのシステム（トップリーグの75システム）を置く場合 - どのような "収益性のグラフ "することができますか？どうしたら成長できるのか？

そして、トレードするとどうなるのか。私は、トレードのバランスと質について、ベスト5のデイトレードチャートを毎日掲載しています。さらに上位20位までは、残高、最大ドローダウン、損失の最大キュー、取引の質の積分評価など、現在の特徴を示すだけです。

特に不信心者のために - 私はトップリーグのデモ口座の投資パスワードを共有することができますが、どのように他の74からあなたの興味深いTSの取引を分離するつもりですか？

最後に、これらのシステムの動作を個別に確認したい方のために、デモ口座で取引に使用することを約束する代わりに、どのシステムでも提供します。

また、SharedProjectsを通じて、672個すべてのTSのコードを含むEX5ファイルにアクセスできるようにしたいという願望もありました。しかし、このタスクは、仮想インターフェイスのエクスポートとの間に若干の混乱があるため、まだ「手詰まり」状態です。

次回のレポートは、いつものように月曜日に掲載します。

 

各EAは独自のペアを取引するのですか？

これらは全く別のものである ;)

リーグテーブルをやるなら、同じペアで、違うアカウントでやるべきです

 
Renat Akhtyamov:

各EAは独自のペアを取引するのですか？

全く別のものです ;)

TCリーグをやるなら、同じペアで、違うアカウントでやるべきだ。

もちろん、そうです。それぞれのTSは、そのペアのために最適化されています。マジックの場合、3桁目と4桁目は、TSが動作するペアをエンコードしているだけです。

アカウントを使い分ける意味がわからない。もし制約がなければ、すべてを1つのアカウントで実行することができます。唯一の問題は、オープンポジションと保留中の注文に制限があることです。Zpnで始まる各TSは、極限で保留された状態で入る。懸案事項が2、3十件あるかもしれません。このようなシステムが多数存在することを考慮すると、1アカウントあたり500ポジションという制限が重要な役割を果たすようになります。3分割にすると、この問題が非常によく解決されます。TCの大半は下位部門を担当しており、注文 数が過剰になることが多いため、トレードの取りこぼしが発生することもある。しかし、これらのTCは、すでにかなりひどい働きをしているものばかりです。 上位部門では、TCがほとんど働かず、限界まで来ません。

TSリーグの目標は、シンプルなエキスパートアドバイザーのセットを作成することであり、それは履歴上でデバッグされ、しばらくの間デモ口座で良い取引を示すだろう。それを使って、さらに儲かるシステムを探し続けることができるように。この目標はとっくに達成されているのです。毎日システムを更新していますが、すでに2〜3週間後に再最適化が必要なものがあることに気づきました。そして、ある者は-数ヶ月間働く。そして、それが検索に方向性を与えるのです。

残念ながら、私のメインアカウントは今またスランプに陥っています。以前ほどではありませんが、3月に稼いだ分は残念ながらすべてなくなりました。春先までにスランプを脱することができるのか、疑問があります。まあ...なら、後で出ます。

