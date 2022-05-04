リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 96

Roman Shiredchenko:

はい。アカウントは同じです。

ログインしてください。1235173692


投資家td3fzsp

majik - 642952.

Georgiy Merts:

アカウント：1235173692

マジック: 642952

RegCode: 1973107451

起動後 - ログにメッセージが表示されるはずです。

貿易制度が生み出したマジック：......です。シンボル：......

Bulid:....

最大価格DD:...............

最大SLキュー長：............................


オプス了解です。月曜の夜からロックする...

 

ちなみに、マジックの1桁目は「6」です。

つまり、このTSは「逆引き」のエスコートをしているのです。これは非常に危険なエスコートです。ちょうど「爆弾」、ハードフラットがある限り、フラットチャタリングの非常に「ピーク」を取りますが、最初の推測できないカウンタートレンドは、非常に強く預金にヒットします。

 
Georgiy Merts:

このマジックを搭載したTCは、リバース・トロールも搭載しているのですか？

442420

 
Roman Shiredchenko:

Georgiy Merts:

いいえ。

最初の4番は、TPがSLより小さいTP-SL固定（1番から損切りあり）です。

あなたは672本の松の木に迷い込んでしまった
 
これって、ひき逃げ？何がわからないんだ、ウラジミール？

マジックの1桁目が護衛車の種類になります。

Georgiy Merts:

これって、ひき逃げ？何がわからないんだ、ウラジミール？

マジックの1桁目が護衛車の種類になります。

これは部外者の意見です ;)
 

現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。

TCの残高上位20位。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

貿易品質別トップ5チャート。



 
Georgiy Merts:

ちなみに、マジックの一桁目は6です。

つまり、このTSは「逆引き」のエスコートをしているのです。とても危険なエスコートです。ちょうど "爆弾"、ハードフラットが起こっている間、フラットおしゃべりの非常に "ピーク "を取るが、最初の間違ったカウンタートレンドは強く預金に影響を与えます。

良い




