はい。アカウントは同じです。
majik - 642952.
アカウント: 1235173692
マジック: 642952
RegCode: 1973107451
マジックの1桁目は「5」。つまり、このTSはH4タイムフレームで動作する。
開始後に注意してください - ログにメッセージが表示されるはずです。
貿易制度が生み出したマジック：......です。シンボル：......
Bulid:....
最大価格DD:...............
最大SLキュー長：............................
アカウント：1235173692
マジック: 642952
RegCode: 1973107451
起動後 - ログにメッセージが表示されるはずです。
貿易制度が生み出したマジック：......です。シンボル：......
Bulid:....
最大価格DD:...............
最大SLキュー長：............................
オプス了解です。月曜の夜からロックする...
ちなみに、マジックの1桁目は「6」です。
つまり、このTSは「逆引き」のエスコートをしているのです。これは非常に危険なエスコートです。ちょうど「爆弾」、ハードフラットがある限り、フラットチャタリングの非常に「ピーク」を取りますが、最初の推測できないカウンタートレンドは、非常に強く預金にヒットします。
ちなみに、マジシャンの一桁目は6です。
つまり、このTCには「逆引き」エスコートが搭載されているのです。とても危険なエスコートです。ちょうど "爆弾 "ハードフラットが起こっている間、平らな揺れのほとんどの "ピーク "を取るが、最初の間違ったカウンタートレンドは強く預金に影響を与えます。
このマジックを搭載したTCは、リバース・トロールも搭載しているのですか？
tcはこのマジシャンとも逆探知しているのでしょうか？
いいえ。
最初の4番は、TPがSLより小さい固定TP-SL（最初はロスレスに）。
現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。
TCの残高上位20位。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
貿易品質別トップ5チャート。
