リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 88 1...818283848586878889909192939495...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.03.15 12:37 #871 Roman Shiredchenko:ありがとうございます。もう少し具体的に教えてください ... "トレンドに反するインパルスバーで エントリー、トレンドは価格とスライドバーのクロスで判断する"何か凝ったことはないですか？ FXで言えばインパルス、つまり鋭い動きですね。インパルスバーとは、急激な動きを表すバーのことです。本体が各シャドウより長いという条件を使っています。また、高値と安値の両方が前回よりも勢いのある方向にずれていることも条件とすることができます。 ここでは、そんなバーを待ちます。 形成されると同時に、トレンドがどこに向かっているのかを確認し、現在のEMA（設定中の期間）と現在の 価格を比較します。EMAより高ければ上昇トレンド、低ければ下降トレンドになります。また、価格がEMAから一定のポイント数だけ離れる閾値を入力することも可能です（設定にて指定可能）。 ここで、インパルス・バーがどの方向で閉じたかを見てみましょう。トレンドに反しているのであれば、エントリーしよう。TP（設定値）を設定し、SLは設定しないでください。そして、すべてのバーで、EMAの期間中に必ず価格に到達するように、TPを価格に近づけるのです。 以上、TSの全貌をご紹介しました。 さらに、SLを履歴の全期間（私の場合は2年間）触れないような距離に設定する。これは「緊急用SL」であり、これがノックアウトされた場合、TSが機能しなくなったことを示す明確なサインであり、取引から外すか、少なくとも再最適化する必要があるのです。 それはそのようなTS（サポート "逆トレール"） - 非常にマーチンゲールテクニックに似て動作しますが、預金をロードせずにそれを行うことに留意すべきである。 これはちょうど大きく平坦な楽器に爆弾である。おしゃべり "がある間 - それは常にほぼ最高価格のピークを取り、Expert Advisorはすぐに獲得しています。しかし、最初のカウンタートレンドの失敗で、簡単に預金の半分を「食って」しまう。 Vitaly Muzichenko 2019.03.15 12:42 #872 Georgiy Merts:何を詳しく説明するかというと、FXではモメンタム（勢い）がルール、つまり急激な動きをすることです。インパルスバーとは、急激な動きを表すバーのことです。本体が各シャドウより長いという条件を使っています。また、高値と安値の両方が前回よりも勢いのある方向にずれていることも条件とすることができます。 ここでは、そんなバーを待ちます。 形成されると同時に、トレンドがどこに向かっているのかを確認し、現在のEMA（設定中の期間）と現在の 価格を比較します。EMAより高ければ上昇トレンド、低ければ下降トレンドになります。また、ある閾値を入力することで、価格がEMAから一定のポイント数だけ離れるようにすることも可能です（設定で指定可能です）。 ここで、インパルス・バーがどの方向で閉じたかを見てみましょう。トレンドに反しているのであれば、エントリーしよう。TP（設定値）を設定し、SLは設定しないでください。そして、すべてのバーで、EMAの期間中に必ず価格に到達するように、TPを価格に近づけるのです。 以上、TPをご紹介しました。 さらに、SLを歴史の全期間（私の場合は2年間）触れないような距離に設置することです。これは「緊急用SL」であり、これがノックアウトされた場合、TSが機能しなくなったことを示す明確なサインであり、取引から外すか、少なくとも再最適化する 必要があるのです。 動かなくなったというのはどういうことですか？ストップがノックアウトされたら、TSは帳消しになるのか？ Georgiy Merts 2019.03.15 12:44 #873 Vitaly Muzichenko:動かなくなったってどういうこと？ストップが倒れた場合、TSはドレインに落ちているのでしょうか？はい、その通りです。 Vitaly、ここを見てください。2年間の歴史の中で、ストップが破られたことは一度もないのです。そして、それはここにあった。TCが想定していないことが起こったのは明らかです。その結果、直ちに作業を中止し、少なくともTSを再最適化すること。 Vitaly Muzichenko 2019.03.15 12:59 #874 Georgiy Merts:はい、その通りです。 Vitaly 見てください。2年間の歴史の中で、このストップが破られたことは一度もありません。そして今、それが実現した。明らかに、TCが想定していないことが起こったのです。その結果、直ちに作業を中止し、少なくともTSを再最適化すること。どうでしょう、私のストップ高はほぼ70％で、とても満足しているのですが、80％を超えたら、何か考えないといけないですね。 Georgiy Merts 2019.03.15 13:56 #875 Vitaly Muzichenko:どうだろう、私のストップ高はほぼ7割に達しており、とても満足している、8割を超えたら、その時は考えなければならない。まあ、TS次第なんですけどね～。 通常のトレーリングストップ付きTSでは、SLを設定するとTPを設定せず、バーごとにSLを価格に合わせますが、結局100％SLを打ちます！しかし、これはダイレクトトレーリングストップです。 逆は仕組みが違う。ここで、TPを移動します。そしてSLは-理論上は全く存在しない。そして、あくまでも「万が一の場合」に設定しています。通常の操作では、脱落することはないはずです。取引はTP（常にプラスとは限らず、時には利益が出ないこともある）のみで決済すること。 Roman Shiredchenko 2019.03.16 09:42 #876 Georgiy Merts:何を詳しく説明するかというと、FXではモメンタム（勢い）がルール、つまり急激な動きをすることです 。インパルスバーとは、急激な動きを表すバーのことです。本 体が各シャドウより長いという条件を使っています。また、高値と安値の両方が前回よりも勢いのある方向にずれていることも条件とすることができます。 だから、そんなバーを待っているのです。 ...他にどのように識別するのですか？ 例えば、最小限のサイズで... こういうバーがたくさんあるんです。全部が全部、インパルスバーというわけにもいかないでしょう？ Georgiy Merts 2019.03.16 10:22 #877 Roman Shiredchenko:何か識別する方法はありますか？ ...例えば、最小サイズで... 何しろ、そういうバーがたくさんあるのだ。全員が衝動的であるはずがありませんよね。なぜパルス化されていないのか？彼らは衝動的です。したがって、次の注文を閉じた後、我々は運動の開始を見逃さないために、右方向に最初のインパルスバーを入力します。 もちろん、最小サイズでのふるい分けも可能です。例えば、日足でATRをとり、バーがその一定割合、例えば5％を超えた場合のみエントリーします。そして、ハードルが低ければエントリーしない。 私の経験では、サポートと楽器をマッチングさせることが最大のポイントです。上に書いたように、SLを設定せず、TPをバーごとに価格に移動させるリバース・トレーリングというシステムは、とてもうまくいっています。しかし、トレンドが推測されると、その動きの数％しか取れず、最初の推測されないトレンドで簡単に預金の半分を食ってしまう。またその逆で、もしその商品がトレンドにある場合（FXにはそのような商品はありませんが、株にはあります）、通常のトレーリングSLに勝るものはありません。実質的にすべてのトレンドムーブメントを取り込んでいる。しかし、フラットな状態が始まると、単純なトレイリングシステムは機能しなくなる。 FXの場合、最も合理的なシステムは固定TP/SLです。そして、もしその商品が現在トレンドを示しているならば、TP/SLレシオは1より大きいはずです（古典的には3が成功する取引の30％に示唆されています）。逆に、商品がフラットな位置にある場合、TP/SL比率は単一より小さくなければなりません（古典的な推奨は、取引の80％が成功する1/3です）。 Roman Shiredchenko 2019.03.16 12:50 #878 Georgiy Merts:なぜパルス化されていないのか？彼らは衝動的です。そして、それらのいずれかが運動の始まりかもしれないので、次の取引を閉じた後 - 私たちは、運動の始まりを見逃さないように、正しい方向に最初のインパルスバーで入力します。 もちろん、最小サイズでのふるい分けも可能です。例えば、日足でATRをとり、バーがその一定割合、例えば5％を超えた場合のみエントリーします。そして、ハードルが低ければエントリーしない。 私の経験では、サポートと楽器をマッチングさせることが最大のポイントです。上に書いたように、SLを設定せず、TPをバーごとに価格に移動させるリバース・トレーリングというシステムは、とてもうまくいっています。しかし、トレンドが予測できなければ、文字通り数パーセントの動きしかとれず、最初の無誘導トレンドで簡単に預金の半分を食ってしまうことになる。またその逆で、もしその商品がトレンドにある場合（FXにはそのような商品はありませんが、株にはあります）、通常のトレーリングSLに勝るものはありません。実質的にすべてのトレンドムーブメントを取り込んでいる。しかし、横ばいが始まると、単純なトレーリングシステムは機能しなくなる。 FXの場合、最も合理的なシステムは固定TP-SLである。そして、楽器が今トレンドを示している場合 - TP / SLの比率は、1つ以上取られるべきである（それは古典的に成功した取引の30％で3を提供しています）。逆に、商品がフラットな位置にある場合、TP/SL比率は単一より小さくなければなりません（古典的な推奨は、取引の80％が成功する1/3です）。 ありがとうございます。そうですね... Georgiy Merts 2019.03.18 06:17 #879 現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。TCの残高上位20位。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 貿易品質別トップ5チャート。 Georgiy Merts 2019.03.25 05:33 #880 現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。TCの残高上位20位。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 貿易品質別トップ5チャート。 1...818283848586878889909192939495...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ありがとうございます。もう少し具体的に教えてください ...
"トレンドに反するインパルスバーで エントリー、トレンドは価格とスライドバーのクロスで判断する"
何か凝ったことはないですか？ FXで言えばインパルス、つまり鋭い動きですね。インパルスバーとは、急激な動きを表すバーのことです。本体が各シャドウより長いという条件を使っています。また、高値と安値の両方が前回よりも勢いのある方向にずれていることも条件とすることができます。
ここでは、そんなバーを待ちます。
形成されると同時に、トレンドがどこに向かっているのかを確認し、現在のEMA（設定中の期間）と現在の 価格を比較します。EMAより高ければ上昇トレンド、低ければ下降トレンドになります。また、価格がEMAから一定のポイント数だけ離れる閾値を入力することも可能です（設定にて指定可能）。
ここで、インパルス・バーがどの方向で閉じたかを見てみましょう。トレンドに反しているのであれば、エントリーしよう。TP（設定値）を設定し、SLは設定しないでください。そして、すべてのバーで、EMAの期間中に必ず価格に到達するように、TPを価格に近づけるのです。
以上、TSの全貌をご紹介しました。
さらに、SLを履歴の全期間（私の場合は2年間）触れないような距離に設定する。これは「緊急用SL」であり、これがノックアウトされた場合、TSが機能しなくなったことを示す明確なサインであり、取引から外すか、少なくとも再最適化する必要があるのです。
それはそのようなTS（サポート "逆トレール"） - 非常にマーチンゲールテクニックに似て動作しますが、預金をロードせずにそれを行うことに留意すべきである。 これはちょうど大きく平坦な楽器に爆弾である。おしゃべり "がある間 - それは常にほぼ最高価格のピークを取り、Expert Advisorはすぐに獲得しています。しかし、最初のカウンタートレンドの失敗で、簡単に預金の半分を「食って」しまう。
何を詳しく説明するかというと、FXではモメンタム（勢い）がルール、つまり急激な動きをすることです。インパルスバーとは、急激な動きを表すバーのことです。本体が各シャドウより長いという条件を使っています。また、高値と安値の両方が前回よりも勢いのある方向にずれていることも条件とすることができます。
ここでは、そんなバーを待ちます。
形成されると同時に、トレンドがどこに向かっているのかを確認し、現在のEMA（設定中の期間）と現在の 価格を比較します。EMAより高ければ上昇トレンド、低ければ下降トレンドになります。また、ある閾値を入力することで、価格がEMAから一定のポイント数だけ離れるようにすることも可能です（設定で指定可能です）。
ここで、インパルス・バーがどの方向で閉じたかを見てみましょう。トレンドに反しているのであれば、エントリーしよう。TP（設定値）を設定し、SLは設定しないでください。そして、すべてのバーで、EMAの期間中に必ず価格に到達するように、TPを価格に近づけるのです。
以上、TPをご紹介しました。
さらに、SLを歴史の全期間（私の場合は2年間）触れないような距離に設置することです。これは「緊急用SL」であり、これがノックアウトされた場合、TSが機能しなくなったことを示す明確なサインであり、取引から外すか、少なくとも再最適化する 必要があるのです。
動かなくなったというのはどういうことですか？ストップがノックアウトされたら、TSは帳消しになるのか？
動かなくなったってどういうこと？ストップが倒れた場合、TSはドレインに落ちているのでしょうか？
はい、その通りです。
Vitaly、ここを見てください。2年間の歴史の中で、ストップが破られたことは一度もないのです。そして、それはここにあった。TCが想定していないことが起こったのは明らかです。その結果、直ちに作業を中止し、少なくともTSを再最適化すること。
はい、その通りです。
Vitaly 見てください。2年間の歴史の中で、このストップが破られたことは一度もありません。そして今、それが実現した。明らかに、TCが想定していないことが起こったのです。その結果、直ちに作業を中止し、少なくともTSを再最適化すること。
どうでしょう、私のストップ高はほぼ70％で、とても満足しているのですが、80％を超えたら、何か考えないといけないですね。
どうだろう、私のストップ高はほぼ7割に達しており、とても満足している、8割を超えたら、その時は考えなければならない。
まあ、TS次第なんですけどね～。
通常のトレーリングストップ付きTSでは、SLを設定するとTPを設定せず、バーごとにSLを価格に合わせますが、結局100％SLを打ちます！しかし、これはダイレクトトレーリングストップです。
逆は仕組みが違う。ここで、TPを移動します。そしてSLは-理論上は全く存在しない。そして、あくまでも「万が一の場合」に設定しています。通常の操作では、脱落することはないはずです。取引はTP（常にプラスとは限らず、時には利益が出ないこともある）のみで決済すること。
何を詳しく説明するかというと、FXではモメンタム（勢い）がルール、つまり急激な動きをすることです 。インパルスバーとは、急激な動きを表すバーのことです。本 体が各シャドウより長いという条件を使っています。また、高値と安値の両方が前回よりも勢いのある方向にずれていることも条件とすることができます。
だから、そんなバーを待っているのです。...
他にどのように識別するのですか？ 例えば、最小限のサイズで...
こういうバーがたくさんあるんです。全部が全部、インパルスバーというわけにもいかないでしょう？
何か識別する方法はありますか？ ...例えば、最小サイズで...
何しろ、そういうバーがたくさんあるのだ。全員が衝動的であるはずがありませんよね。
なぜパルス化されていないのか？彼らは衝動的です。したがって、次の注文を閉じた後、我々は運動の開始を見逃さないために、右方向に最初のインパルスバーを入力します。
もちろん、最小サイズでのふるい分けも可能です。例えば、日足でATRをとり、バーがその一定割合、例えば5％を超えた場合のみエントリーします。そして、ハードルが低ければエントリーしない。
私の経験では、サポートと楽器をマッチングさせることが最大のポイントです。上に書いたように、SLを設定せず、TPをバーごとに価格に移動させるリバース・トレーリングというシステムは、とてもうまくいっています。しかし、トレンドが推測されると、その動きの数％しか取れず、最初の推測されないトレンドで簡単に預金の半分を食ってしまう。またその逆で、もしその商品がトレンドにある場合（FXにはそのような商品はありませんが、株にはあります）、通常のトレーリングSLに勝るものはありません。実質的にすべてのトレンドムーブメントを取り込んでいる。しかし、フラットな状態が始まると、単純なトレイリングシステムは機能しなくなる。
FXの場合、最も合理的なシステムは固定TP/SLです。そして、もしその商品が現在トレンドを示しているならば、TP/SLレシオは1より大きいはずです（古典的には3が成功する取引の30％に示唆されています）。逆に、商品がフラットな位置にある場合、TP/SL比率は単一より小さくなければなりません（古典的な推奨は、取引の80％が成功する1/3です）。
なぜパルス化されていないのか？彼らは衝動的です。そして、それらのいずれかが運動の始まりかもしれないので、次の取引を閉じた後 - 私たちは、運動の始まりを見逃さないように、正しい方向に最初のインパルスバーで入力します。
もちろん、最小サイズでのふるい分けも可能です。例えば、日足でATRをとり、バーがその一定割合、例えば5％を超えた場合のみエントリーします。そして、ハードルが低ければエントリーしない。
私の経験では、サポートと楽器をマッチングさせることが最大のポイントです。上に書いたように、SLを設定せず、TPをバーごとに価格に移動させるリバース・トレーリングというシステムは、とてもうまくいっています。しかし、トレンドが予測できなければ、文字通り数パーセントの動きしかとれず、最初の無誘導トレンドで簡単に預金の半分を食ってしまうことになる。またその逆で、もしその商品がトレンドにある場合（FXにはそのような商品はありませんが、株にはあります）、通常のトレーリングSLに勝るものはありません。実質的にすべてのトレンドムーブメントを取り込んでいる。しかし、横ばいが始まると、単純なトレーリングシステムは機能しなくなる。
FXの場合、最も合理的なシステムは固定TP-SLである。そして、楽器が今トレンドを示している場合 - TP / SLの比率は、1つ以上取られるべきである（それは古典的に成功した取引の30％で3を提供しています）。逆に、商品がフラットな位置にある場合、TP/SL比率は単一より小さくなければなりません（古典的な推奨は、取引の80％が成功する1/3です）。
現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。
TCの残高上位20位。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
貿易品質別トップ5チャート。
現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。
TCの残高上位20位。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
貿易品質別トップ5チャート。