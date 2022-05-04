リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 97

新しいコメント
 

642952 - すべて順調です。


442420 - 動作しません。起動後に設定か時間枠をいじったのでしょう...繰り返しますが、ログの最後のメッセージには、システムが作成されたことが書かれているはずです。そのマージナルパラメータを指定する。ビルドの日付が指定される。

起動時 - TCは利用可能なパラメータで作成され、さらにパラメータが変更されることは想定されていません。(システムはコンストラクタで生成され、パラメータが変更されてもコンストラクタは再度呼び出されない)。

Expert Advisor を再起動します。ログの最後のメッセージは、TC 642952の場合とほぼ同じになるはずです。

その後、EAを改良してトレードから外し、起動後の設定を弄る必要がないことをログに書き込む予定です。
 
では、いつ頃から「これだ...そろそろ金持ちになろう」と思うようになるのでしょうか？: D
それとも、お金がすべてではないという話になるのでしょうか......？xD
 
Artem Prischepa:
では、いつになったら「これだ...金持ちになる時だ」とはっきりわかるのでしょうか？: D
それとも、今はお金がすべてではないという話をし始めるのでしょうか......？xD

金持ちになる時期ってどういうこと？

賢い人たち～半年前に最高のTSをトレードに出して、すでに一攫千金を狙っている...？そしてアルテム どこに行ってた？

アーテム 大家族では、クチバシをはじくことはないんだよ。そして、やるなら早くやる。

 

現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。

TCの残高上位20位。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

貿易品質別トップ5チャート。



削除済み  
Georgiy Merts:

金持ちになる時期ってどういうこと？

賢い人たち～半年前に最高のTSをトレードに出して、すでに一攫千金を狙っている...？そしてアルテム どこに行ってた？

アーテム 大家族では、クチバシをはじくことはないんだよ。そして、もしそうなったとしても、すぐにフリックしてしまうのです。

どうやってこの賢い人たちを見つけるのか、なぜここでコミュニケーションをとらないのか。
 
Vladimir Baskakov:
どうやってこの賢い人たちを見つけるのか、なぜここでコミュニケーションをとらないのか。

時間がない、お金袋を縫う時間がない）。

 
khorosh:

時間がない、お金のために袋を縫う時間がない）。

袋の中のお金は紙くず))

 
Uladzimir Izerski:

袋の中のお金は紙くず))

この古紙は私に渡してください:)
 

現時点での状況（TSは全てデモ口座で最小ロットを一定に保って動作）。

エラー...情報はもう少し後で...。

 
Georgiy Merts:

現在の状況（最小ロット一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。

エラー...情報はもう少し後で...。

このテーマに対するプロフェッショナルなアプローチが良かった。

1.例えば、「League of Trading Systems-4...」など、話題性のある名前を考えてみてください。

2.どんな反対意見があっても、BREAK YOUR LINEを続けること ...

3.テーマの続きとして、利用可能な任意のグラフィックを置く...

ところで、everyoneは、最初の方にあったチャートが、通貨名からしても、このスレッドの最後の方のチャートと一致しなくなったことに気づいていますか？


結論

このテーマを広めるための有能なアプローチですが、テーマにはMAIN IDEAがありません...しかし、いずれにせよ、CONGRATULATIONS!!!!

1...90919293949596979899100101102103104...360
新しいコメント