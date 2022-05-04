リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 97 1...90919293949596979899100101102103104...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.04.23 06:40 #961 642952 - すべて順調です。 442420 - 動作しません。起動後に設定か時間枠をいじったのでしょう...繰り返しますが、ログの最後のメッセージには、システムが作成されたことが書かれているはずです。そのマージナルパラメータを指定する。ビルドの日付が指定される。 起動時 - TCは利用可能なパラメータで作成され、さらにパラメータが変更されることは想定されていません。(システムはコンストラクタで生成され、パラメータが変更されてもコンストラクタは再度呼び出されない)。 Expert Advisor を再起動します。ログの最後のメッセージは、TC 642952の場合とほぼ同じになるはずです。 その後、EAを改良してトレードから外し、起動後の設定を弄る必要がないことをログに書き込む予定です。 Artem Prischepa 2019.04.23 22:43 #962 では、いつ頃から「これだ...そろそろ金持ちになろう」と思うようになるのでしょうか？: D それとも、お金がすべてではないという話になるのでしょうか......？xD Georgiy Merts 2019.04.24 07:21 #963 Artem Prischepa: では、いつになったら「これだ...金持ちになる時だ」とはっきりわかるのでしょうか？: D それとも、今はお金がすべてではないという話をし始めるのでしょうか......？xD金持ちになる時期ってどういうこと？ 賢い人たち～半年前に最高のTSをトレードに出して、すでに一攫千金を狙っている...？そしてアルテム どこに行ってた？ アーテム 大家族では、クチバシをはじくことはないんだよ。そして、やるなら早くやる。 Georgiy Merts 2019.04.29 05:55 #964 現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。TCの残高上位20位。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 貿易品質別トップ5チャート。 削除済み 2019.04.29 09:48 #965 Georgiy Merts:金持ちになる時期ってどういうこと？ 賢い人たち～半年前に最高のTSをトレードに出して、すでに一攫千金を狙っている...？そしてアルテム どこに行ってた？ アーテム 大家族では、クチバシをはじくことはないんだよ。そして、もしそうなったとしても、すぐにフリックしてしまうのです。 どうやってこの賢い人たちを見つけるのか、なぜここでコミュニケーションをとらないのか。 khorosh 2019.04.29 10:06 #966 Vladimir Baskakov: どうやってこの賢い人たちを見つけるのか、なぜここでコミュニケーションをとらないのか。時間がない、お金袋を縫う時間がない）。 Uladzimir Izerski 2019.04.29 15:00 #967 khorosh:時間がない、お金のために袋を縫う時間がない）。袋の中のお金は紙くず)) Aleksey Ivanov 2019.04.29 20:04 #968 Uladzimir Izerski:袋の中のお金は紙くず)) この古紙は私に渡してください:) Georgiy Merts 2019.05.06 07:03 #969 現時点での状況（TSは全てデモ口座で最小ロットを一定に保って動作）。 エラー...情報はもう少し後で...。 Serqey Nikitin 2019.05.06 07:47 #970 Georgiy Merts:現在の状況（最小ロット一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。 エラー...情報はもう少し後で...。 このテーマに対するプロフェッショナルなアプローチが良かった。 1.例えば、「League of Trading Systems-4...」など、話題性のある名前を考えてみてください。 2.どんな反対意見があっても、BREAK YOUR LINEを続けること ... 3.テーマの続きとして、利用可能な任意のグラフィックを置く... ところで、everyoneは、最初の方にあったチャートが、通貨名からしても、このスレッドの最後の方のチャートと一致しなくなったことに気づいていますか？ 結論 このテーマを広めるための有能なアプローチですが、テーマにはMAIN IDEAがありません...しかし、いずれにせよ、CONGRATULATIONS!!!! 1...90919293949596979899100101102103104...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
642952 - すべて順調です。
442420 - 動作しません。起動後に設定か時間枠をいじったのでしょう...繰り返しますが、ログの最後のメッセージには、システムが作成されたことが書かれているはずです。そのマージナルパラメータを指定する。ビルドの日付が指定される。
起動時 - TCは利用可能なパラメータで作成され、さらにパラメータが変更されることは想定されていません。(システムはコンストラクタで生成され、パラメータが変更されてもコンストラクタは再度呼び出されない)。
Expert Advisor を再起動します。ログの最後のメッセージは、TC 642952の場合とほぼ同じになるはずです。その後、EAを改良してトレードから外し、起動後の設定を弄る必要がないことをログに書き込む予定です。
それとも、お金がすべてではないという話になるのでしょうか......？xD
では、いつになったら「これだ...金持ちになる時だ」とはっきりわかるのでしょうか？: D
それとも、今はお金がすべてではないという話をし始めるのでしょうか......？xD
金持ちになる時期ってどういうこと？
賢い人たち～半年前に最高のTSをトレードに出して、すでに一攫千金を狙っている...？そしてアルテム どこに行ってた？
アーテム 大家族では、クチバシをはじくことはないんだよ。そして、やるなら早くやる。
現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。
TCの残高上位20位。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
貿易品質別トップ5チャート。
金持ちになる時期ってどういうこと？
賢い人たち～半年前に最高のTSをトレードに出して、すでに一攫千金を狙っている...？そしてアルテム どこに行ってた？
アーテム 大家族では、クチバシをはじくことはないんだよ。そして、もしそうなったとしても、すぐにフリックしてしまうのです。
どうやってこの賢い人たちを見つけるのか、なぜここでコミュニケーションをとらないのか。
時間がない、お金袋を縫う時間がない）。
時間がない、お金のために袋を縫う時間がない）。
袋の中のお金は紙くず))
袋の中のお金は紙くず))
現時点での状況（TSは全てデモ口座で最小ロットを一定に保って動作）。
エラー...情報はもう少し後で...。
現在の状況（最小ロット一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。
エラー...情報はもう少し後で...。
このテーマに対するプロフェッショナルなアプローチが良かった。
1.例えば、「League of Trading Systems-4...」など、話題性のある名前を考えてみてください。
2.どんな反対意見があっても、BREAK YOUR LINEを続けること ...
3.テーマの続きとして、利用可能な任意のグラフィックを置く...
ところで、everyoneは、最初の方にあったチャートが、通貨名からしても、このスレッドの最後の方のチャートと一致しなくなったことに気づいていますか？
結論
このテーマを広めるための有能なアプローチですが、テーマにはMAIN IDEAがありません...しかし、いずれにせよ、CONGRATULATIONS!!!!