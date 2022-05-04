リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 94

Georgiy Merts:

試合はどこですか？入力パラメータはログブックに記載されており、存在しないマジコンがある。

"

アカウント：1235173692

マジック：442420

RegCode: 1855666390"。

そうなんですか？


 
Georgiy Merts:

ローマン、質問を繰り返すが、どのようなシステムを望んでいたのだろうか？

あなたは、存在しないシステム422420を望んでいた。専門家はそのようなマジシャンを見つけられませんでした。そこで彼は、ユーロドルで機能するデフォルトシステムを導入したのです。

アーカイブの中には、あなたが注文したマジシャンが入っています。そして、そのようなシステムはないのです。

これが、あなたが望んでいたシステムです。

---------------------------------

アカウント：1235173692

マジック：442420

RegCode: 1855666390

---------------------------------

マジコンも違うし、レグコドも違う。入れなければならないのです。そして、-「エキスパート」タブのスクリーンショットを投稿してください。

 
Georgiy Merts:

試合はどこですか？ログブックには入力パラメータが表示され、存在しないマジコンがある。

どうだろう。まだ取引はない-待っている...



 
ローマン、あなたは間違ったマジシャンを指定しています。専門家は、他のTSによると、間違って動作します
 
Roman Shiredchenko:

どうだろう。まだ取引はない-待っている...

期待してください。そうならないし、そうなれば、すでにそうであったように、ユーロドル取引になるだろう。

正しいマジックを指定し、正しいレグコードを指定しなければならない。

ローマン、入力パラメーターにデタラメを書いてるのがわからないのか？
 
Georgiy Merts:

期待してください。そうではないし、そうなったとしても、それはいわばユーロドル取引であろう。

正しいMagicと、正しいRegCodeを指定する必要があります。

Romanさん、入力パラメーターにゴミを書いているのがわからないのでしょうか？ 理論的には、Skypeでコンタクトを取ることができます。

:-)Spc - なるほど - そこのマジックを訂正します。マジック：442420。RegCode：1855666390。

 
Renat Akhtyamov:

各EAは独自のペアを取引するのですか？

これらは全く別のものである ;)

リーグテーブルを行うのであれば、同じペアで、異なるアカウントで行うべきである

まったくもって同感です。ビネグレットを作り、今はポテトよりビーツの方がおいしい時もあるし、ヒマワリ油よりキュウリの方がおいしい時もあると言おうとしている。

 
Vasily Belozerov:
まったくもって同感です。ビネグレットを作り、今はポテトよりビーツの方がおいしい時もあるし、ヒマワリ油よりキュウリの方がおいしい時もあると言おうとしている。

理解できない。

同じ札に両方の「ヴィネグレット」が入っていても全く問題ないです。私のスクリプト-は、各TCのディールを個別に引き出して、それを参考にさせてもらっています。

ごちゃごちゃ」するのが嫌なら、別に実行しても構わないのですが...。672のアカウントを開き、私が上に投稿した実行可能なモジュール、私にアカウント番号を与え、監視し、私はregcodeを書くよ...何が問題なのですか？

 
Georgiy Merts:

理解できない。

私も1アカウントで「ヴィネグレット」でも全く問題ないです。私のスクリプトでは、各TSのトレードを個別に引っ張ってきているので、そこに注目しています。

ごちゃごちゃ」するのが嫌なら、別に実行しても構わないのですが...。672口座を開く、上に載せた実行モジュール、口座番号を教えて、監視を入れる、正規表現を書く...何が問題なのか？

悪気はないのですが、間違った行動が正しい結果につながることもあるのです。その執念は見事なもので、何かうまくいくかもしれません。映画「BLEF」に「It's so stupid that might be work」というフレーズがあります。時にパラドックスは世界を支配する。
Vasily Belozerov:
悪気はないのですが、間違った行動が正しい結果につながることもあるのです。賞賛に値する粘り強さ、それはうまくいくかもしれません。映画『BLEF』に「バカだからうまくいくかもしれない」というフレーズがあります。時にパラドックスは世界を支配する。
これは金言です。すでに最初の段階で、マジシャンと1つのシステムしかないことに戸惑いを覚えました...。
