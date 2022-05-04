リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 87 1...808182838485868788899091929394...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.03.11 05:44 #861 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランス重視のTCトップ20 バランス感覚に優れたベスト5 貿易の質でベスト20。 貿易品質によるベスト5。 削除済み 2019.03.12 05:08 #862 Georgiy Merts:しかし、スコアは一度も排出されたことがない。 そして、テスターは......ただ、TCリーグの結果を見ると、万能ではないことがわかります。テスターでは15年前のExpert Advisorが良い結果を出していたのに、本番にかけたら1ヶ月後には損をするようになった、という初体験の話です。 春にデモ信号のテストを行うとのことですが、その内容は？いつ頃を予定されていますか？ Roman Shiredchenko 2019.03.13 21:23 #863 Vladimir Baskakov: 春にデモ信号が出るとのことですが、どのような内容ですか？いつ頃を予定されていますか？続編を待っている...。このチップは642750と相性が良いですね。 削除済み 2019.03.14 15:41 #864 Roman Shiredchenko:続編を待っている...。このチップは642750と相性がいいんですよ。特に似たようなものが入荷しているので、詳しく見てみないと。 さて、モニターに映すとこんな感じ。少なくとも、見ている分には面白くなるはずだ Georgiy Merts 2019.03.15 08:32 #865 Roman Shiredchenko:続編を待っている...。このチップは美しく642750に合う - 特に私は似たようなものを在庫しているので、もっとよく見てみなければならないだろう。EMAFlatRTS - トレンドに反するインパルスバーでエントリー、トレンドは価格と移動平均のクロスで決定。 サポート - 逆トレール（トレールTP）。24時間、H4タイムフレームで動作します。 それはそれでいいのだが、逆引きは非常に危険なサポートであることを忘れてはならない。推測不可能なカウンタートレンドは、預金に非常に深刻な影響を与える。 Georgiy Merts 2019.03.15 08:33 #866 Vladimir Baskakov: 春にデモ信号が出るとのことですが、どのような内容ですか？いつ頃を予定されていますか？春には」ではなく、「春の終わりにはスランプを脱出したい」。大体こんな感じで、3月に何かが停滞しています。下がり始めたわけではなく、スピードも落ちた。 スランプを脱したら信号を考えよう。 削除済み 2019.03.15 09:21 #867 Georgiy Merts:春には」ではなく、「春の終わりにはスランプを脱したい」。大体こんな感じで、3月に何かが停滞しています。下降に転じたのではなく、成長も鈍化したのです。 スランプを脱したら......その時にシグナルを考えよう。 せっかく公開したのだから、もっと多様なブランチを作るのが本筋だと思うのですが。答えなくてもいい、反論してもいい。 Dmitriy Forex 2019.03.15 09:41 #868 Georgiy Merts:皆様にご挨拶申し上げます。 忘れている人がいるかもしれませんが、League of Trading SystemsはシンプルなExpert Advisorのコレクションで、常にデモ口座で取引されています。目標は、常に本当のアカウントに置くために良いデモの歴史を持っている歴史上でテストされている株式のヒントで持っていることです。すべてのトレーディングシステム（TS）は、単純だが正反対の原理に基づいており、したがって、どの瞬間にも、そのうちのいくつかは肯定的な結果を示さなければならないという考え方である。各シンボルには16個のTSが走っており、28個のシンボルが使用されている。あとは、最も悪い結果を示したTSを再最適化し、本番にインストールする最適なTSを選択するだけです。 コンピュータの更新に関連して、再最適化の支援に関する質問はもうありません（しかし、以前この作業を手伝ってくれた2人のメンバーと約束したことは、今でも有効です）。しかし、現在プラスを示すTCの中から最適なものを選ぶという問題が残ります。ここまでは、ほぼ直感的に解ける。最も安定した取引結果を示しているTSを選ぶべきだと思います。品質の問題は解決されました。TSのバランスチャートの「質」の指標として、かなり適切なものが紹介されています。安定性という点では、まだまだ未知数です。この1ヶ月の間に、いくつかのアイデアをTSリーグのコードに実装しましたが、それが良い結果をもたらすかどうかは不明です。 TSは、実際のために選択 -信号を持って いる別のデモ口座にインストールされています（信号のためにMyFxBookで監視され、後で我々はそれから本当のアカウントと信号を開くことになります）。 TSの選択は、全448TSが動作する共通のデモ口座から行っています。 リーグ最高のTSをレポートします。 バランスによるトップ20。 TSの残高上位10位をグラフ化したもの。 貿易品質によるTSベスト20。 取引品質の高いTSベスト10をチャートで紹介。 ゲオルギー・メルツオール・ハイル リーグトレーディングシステムはデモ口座で常に取引されているシンプルなエキスパートアドバイザーのセットです。目標は、常に歴史的にテストされたEAをストックしておくことであり、それらはすでにリアル口座に置くための良いデモの履歴を持っています。すべてのトレーディングシステム（TS）は、単純だが正反対の原理に基づいており、したがって、どの瞬間にも、そのうちのいくつかは肯定的な結果を示さなければならないという考え方である。各シンボルには16個のTSが走っており、28個のシンボルが使用されている。あとは、最も悪い結果を示したTSを再最適化し、本番にインストールする最適なTSを選択するだけです。 コンピュータの更新に関連して、再最適化の支援に関する質問はもうありません（しかし、以前この作業を手伝ってくれた2人のメンバーと約束したことは、今でも有効です）。しかし、現在プラスを示すTCの中から最適なものを選ぶという問題が残ります。ここまでは、ほぼ直感的に解ける。最も安定した取引結果を示しているTSを選ぶべきだと思います。品質の問題は解決されました。TSのバランスチャートの「質」の指標として、かなり適切なものが紹介されています。安定性という点では、まだまだ未知数です。この1ヶ月の間に、いくつかのアイデアをTSリーグのコードに実装しましたが、それが良い結果をもたらすかどうかは不明です。 TSは、実際のために選択 -信号を持って いる別のデモ口座にインストールされています（信号のためにMyFxBookで監視され、後で我々はそれから本当のアカウントと信号を開くことになります）。 TSの選択は、全448TSが動作する共通のデモ口座から行っています。 リーグ最高のTSをレポートします。 バランスによるトップ20。 TSの残高上位10位をグラフ化したもの。 貿易品質によるTSベスト20。 トレードクオリティによるTSチャートベスト10 どのブローカーと仕事をするのですか？口座の種類は？ Georgiy Merts 2019.03.15 10:03 #869 全システムがデモECNで、有名な「DC on A」から。 Roman Shiredchenko 2019.03.15 11:28 #870 Georgiy Merts:EMAFlatRTS - トレンドに対するインパルスバーでエントリー、トレンドは価格とスライドバーのクロスによって決定されます。 サポート - 逆トレール（トレールTP）。 H4タイムフレームで、1日24時間 稼動します。 それはそれでいいのですが、カウンタートレーリングは非常に危険なサポートであることを忘れてはいけません。逆トレンドが追跡できない場合、預金に非常に深刻な影響を与えることになります。 ありがとうございます。もう少し具体的に教えてください。 "トレンドに反してインパルスバーで エントリー、トレンドは価格と移動バーのクロスで定義される"。 1...808182838485868788899091929394...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
バランス重視のTCトップ20
バランス感覚に優れたベスト5
貿易の質でベスト20。
貿易品質によるベスト5。
しかし、スコアは一度も排出されたことがない。
そして、テスターは......ただ、TCリーグの結果を見ると、万能ではないことがわかります。テスターでは15年前のExpert Advisorが良い結果を出していたのに、本番にかけたら1ヶ月後には損をするようになった、という初体験の話です。
続編を待っている...。このチップは美しく642750に合う - 特に私は似たようなものを在庫しているので、もっとよく見てみなければならないだろう。
EMAFlatRTS - トレンドに反するインパルスバーでエントリー、トレンドは価格と移動平均のクロスで決定。 サポート - 逆トレール（トレールTP）。24時間、H4タイムフレームで動作します。
それはそれでいいのだが、逆引きは非常に危険なサポートであることを忘れてはならない。推測不可能なカウンタートレンドは、預金に非常に深刻な影響を与える。
春には」ではなく、「春の終わりにはスランプを脱したい」。大体こんな感じで、3月に何かが停滞しています。下降に転じたのではなく、成長も鈍化したのです。
スランプを脱したら......その時にシグナルを考えよう。
リーグトレーディングシステムはデモ口座で常に取引されているシンプルなエキスパートアドバイザーのセットです。目標は、常に歴史的にテストされたEAをストックしておくことであり、それらはすでにリアル口座に置くための良いデモの履歴を持っています。すべてのトレーディングシステム（TS）は、単純だが正反対の原理に基づいており、したがって、どの瞬間にも、そのうちのいくつかは肯定的な結果を示さなければならないという考え方である。各シンボルには16個のTSが走っており、28個のシンボルが使用されている。あとは、最も悪い結果を示したTSを再最適化し、本番にインストールする最適なTSを選択するだけです。
コンピュータの更新に関連して、再最適化の支援に関する質問はもうありません（しかし、以前この作業を手伝ってくれた2人のメンバーと約束したことは、今でも有効です）。しかし、現在プラスを示すTCの中から最適なものを選ぶという問題が残ります。ここまでは、ほぼ直感的に解ける。最も安定した取引結果を示しているTSを選ぶべきだと思います。品質の問題は解決されました。TSのバランスチャートの「質」の指標として、かなり適切なものが紹介されています。安定性という点では、まだまだ未知数です。この1ヶ月の間に、いくつかのアイデアをTSリーグのコードに実装しましたが、それが良い結果をもたらすかどうかは不明です。
TSは、実際のために選択 -信号を持って いる別のデモ口座にインストールされています（信号のためにMyFxBookで監視され、後で我々はそれから本当のアカウントと信号を開くことになります）。
TSの選択は、全448TSが動作する共通のデモ口座から行っています。
リーグ最高のTSをレポートします。
バランスによるトップ20。
TSの残高上位10位をグラフ化したもの。
貿易品質によるTSベスト20。
トレードクオリティによるTSチャートベスト10
どのブローカーと仕事をするのですか？口座の種類は？
全システムがデモECNで、有名な「DC on A」から。
EMAFlatRTS - トレンドに対するインパルスバーでエントリー、トレンドは価格とスライドバーのクロスによって決定されます。 サポート - 逆トレール（トレールTP）。 H4タイムフレームで、1日24時間 稼動します。
それはそれでいいのですが、カウンタートレーリングは非常に危険なサポートであることを忘れてはいけません。逆トレンドが追跡できない場合、預金に非常に深刻な影響を与えることになります。
ありがとうございます。もう少し具体的に教えてください。
"トレンドに反してインパルスバーで エントリー、トレンドは価格と移動バーのクロスで定義される"。