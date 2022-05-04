リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 93

それと、もうひとつ、起動時に、最大ドローダウンと、仕事で許される最大SLキューがジャーナルに書かれています。運用中（またはテスト中）にこれらの値を超えると、Expert Advisorは取引を停止します。

 
Georgiy Merts:

それと、もうひとつ、起動時に、最大ドローダウンと、仕事で許される最大SLキューがジャーナルに書かれています。運用中（またはテスト中）にこれらの値を超えると、Expert Advisorは取引を停止します。

ログが沈黙している間に...:-)

もしかして、最初のトレードを待っているのでしょうか？

という感じなのでしょうか？


 

何か変だ。レッドコッドが認識されない。パラメータにマジックの記載はありますか？

ログには、マジシャンはゼロと書いてある。

TC 422420はM15で動作します。
 
いいえ、すぐに取りかかります。M15で。


 

また何か変だな・・・ システムが見つからないみたいな・・・。うーん...。

ハッ!!!!

ローマン、どんなシステムを要求したんだ、相棒？ そう言っただろ。

обещаю поставить на демо счете   422420

どんなマジコンなんだ？あるかどうか確認しなかった・・・そんなシステムはない！ 見つからないのも無理はない・・・。

ある（それが置きたかったということですね）。

アカウント：1235173692

マジック：442420

RegCode: 1855666390

これらのデータをもとに、スタートするのです。時間軸は問わないが、TSはM15で動作する（Magicの下1桁は時間軸を示す）。そして、「エキスパート」タブのスクリーンショットを投稿してください、見てみましょう。


 
OKモスクワで今夜の夜は、スクリーンショットを置く - どのような設定は現在、また、これらを持参してください。

 
今朝はこんなREGコードもありました

アーカイブのregコードと投稿のregコードが違うということです。

なぜかユーロバックスで取引が成立してしまった...。


185566390の メールに記載されているレジストレーションコードで賭けます。


を現在使用しています。


 

ローマン、質問を繰り返すが、どのようなシステムを望んでいたのか？

あなたは、存在しないシステム422420を望んでいた。専門家はそのようなマジシャンを見つけられませんでした。そこで彼は、ユーロドルで機能するデフォルトシステムを導入したのです。

アーカイブの中には、あなたが注文したマジシャンが入っています。そして、そのようなシステムはないのです。

これが、あなたが望んでいたシステムです。

---------------------------------

アカウント：1235173692

マジック：442420

RegCode: 1855666390

---------------------------------

マジコンも違うし、レグコドも違う。入れなければならないのです。そして、-「エキスパート」タブのスクリーンショットを投稿してください。

 
さきいれさきだし


すべてが一致する。


すべて正しいか？

 
