Georgiy Merts:

現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。

バランスによるTSトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

取引品質でベスト20。

取引品質のベスト5チャート。


シャレードプロはどうですか？
 
Vladimir Baskakov:
シャレードプロはどうですか？

まだ「宙ぶらりん」なんです。解決すべき問題はあるが、そのためのリソースがない。

 

Georgiy Merts:

演劇は一人の俳優...:-)

この行動から 結果/結論/結論が出るのか/出ないのか？

 
Roman Shiredchenko:

一人芝居の劇場...:-)

この行動から 成果/結論/結論は生まれるのか/生まれないのか

ボリス・グリコフ

まあ、どこかのタイミングでジョージがようやく5部門のチャンピオンを選び、本格的なトレードを開始するという考えです。

そうですね......私には、叙事詩の論理的な続きだと思えるのですが。

しかし、それはそうではないかもしれない・・・。

友人たちよ、何度も不思議に思ったのだが、「合計」の下には何が表示されているのだろう？

スレッドの最初の投稿で、私はTSリーグの目標、つまり履歴でテストされ、しばらくの間デモで良い結果を示すシステムのセットを作成することを明確に述べました。その中から選べるように。 掲げた目標は、完全に達成されたのです。選ぶ - Don't want...

他に必要なものはありますか？

私は長い間、実際のアカウントで取引している、私はすでに言った、私は深いドローダウンにあったPAMMを持っている、今 - リーグTSのためだけのドローダウンで、。春先にはドローダウンから抜け出せると思っています。

何を求めているのか、私には不明です。

 
Andrey Dik:

リーグ戦の中から特定の斧を選んでトレードする姿を期待している人が多いのでは...。

間違っていたら、訂正してください。

間違っていたら、訂正してください。

どちらも試しています。

現時点では、すでに何度も言っていますが、1つのTS（ZpnTrendSP）を選択し、ニュースの間は「手動ヘルプ」でユーロドルとドラレコの2つのペアで動作しています。

Georgiy Merts:

両方の選択肢を試しているところです。

現時点では、何度も言いますが、TS（ZpnTrendSP）を1つ選択し、ニュース時に「手動ヘルプ」でユーロドルとドラレコの2ペアで動作しています。

これだけの努力と資源を投入しておきながら、結果は弱冠2セミオートマチック。なぜ、テスターを発明したのかは不明である。
 
しかし、その口座は一度も引き出されたことがない。

そしてテスターは......あくまでTCリーグの結果であり、万能ではないことを示すものです。テスターでは15年来のエキスパートが良い結果を出していたのに、本番にかけたら-1カ月で故障し始めた、というのは初めての経験です。

