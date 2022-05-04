リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 42 1...353637383940414243444546474849...360 新しいコメント Alexander_K 2018.12.17 08:56 #411 Georgiy Merts: そう、その通りです。裏を返せば、どのペアがリードしているかではなく、全ペアの累計収入でどのTSがリードしているかということです。 意外な発見があると思いますよ。 Georgiy Merts 2018.12.17 08:58 #412 Aleksey Vyazmikin: 毎月最適化を行い、それよりも良い選択肢が見つかったらそれを使うというように、選択をもっとシンプルにできないでしょうか。すでに、3〜5人のTC（許容できない行動をとったTC）については、日々最適化されています。 でも、次はどうするんですか？今回も、まずは装着して、デモで確認してみましょうそして、-TCは3つの部門のうちの1つに入る．優秀なものは報告する-出版する Georgiy Merts 2018.12.17 08:58 #413 Alexander_K:そう、その通りです。裏を返せば、どのペアがリードしているかではなく、全ペアの累計収入でどのTSがリードしているかということです。 意外な発見があると思いますよ。さて、さて...個々のTCの種類については、またレポートします。 Georgiy Merts 2018.12.17 09:11 #414 そこで、トレンド・エントリーによるダイレクト・トレーリング・システム。つまり、エントリー後、トレードが終了するまで、SLのトレーリングを開始するものです。 (このレポートには、デモで少なくとも10回の取引を行い、ゼロより低くない品質を示したシステムが含まれていることを思い出してください）。 表です。 チャート 正直なところ、この結果には驚いています。TSリーグには112の直列システムがあります。そして、そのうちのたった8つ（！！）だけが、ポジティブなトレーディングクオリティを示しているのです。もっと、まあ、30系くらいはあるかと思ったのですが・・・。(20/80の原則に基づく) 表とグラフを見ると、まともなのは2つだけ！残りは結果が悪いだけでなく、最近実装されたものなので、最近不適切な動作を示したり、過剰に最適化されたりしていることがわかります。 はい、アレクサンダー、もうびっくりです。期待したほどではないですが、それでも...。ダイレクトトレンドトレーリングシステムは、もっと効果があると思ったのですが・・・。そして、これらのシステムは実質的に意味をなさないことが判明しました。ここに、フォーラムメンバーにとってのTCリーグの直接的なメリット、「トレンドトレーリングを使う意味がない」という結論があると私は考えています。少なくともFXのペアで。 Alexander_K 2018.12.17 09:17 #415 Georgiy Merts: ここでは、すべてを注意深く分析し、結論を導き出す。リーグ戦は少し変わった形式を採用します。 そして、厳密な統計的正当性を持ったシグナルを出すのです。人々はバカではないので、保証が必要なのです。じゃあ、私も申し込むわ。彼らもお金を必要としているのよ。 Georgiy Merts 2018.12.17 09:25 #416 今度はトレンドリバーサルシステム。 表です。 チャート 状況はさらに悪化している。112のTSのうち、結果が出ているのは5つ（！！）だけで、長く続いているのは1つ（！！）だけです。2つ目のGBPNZDの取引は、取引の質はむしろ良いものの、わずか10回しか行っていません。その他はすべて貿易品質がゼロ以下です。 Georgiy Merts 2018.12.17 09:36 #417 TP-SLが固定されたトレンドシステム。 表です。 チャート こちらは若干状況が良くなっています。しかし、その半分は非常に安定しており、許容できないような行動をとることなく、長い間TCリーグに参加しています。 Georgiy Merts 2018.12.17 09:48 #418 TP-SLを固定化したフリートシステム。 表です。 チャート ポジティブな結果を示したのは11のTSだけです。 しかし、そのほとんどは十分な品質を備えており、中にはかなり以前から導入しているものもあります。 khorosh 2018.12.17 09:50 #419 Georgiy Merts:今度はトレンドリバーサルシステム。 テーブル チャート 状況はさらに悪化している。112のTSのうち、結果が出ているのは5つ（！！）だけで、長く続いているのは1つ（！！）だけです。2つ目のGBPNZDの取引は、取引の質はむしろ良いものの、わずか10回しか行っていません。その他はすべて貿易品質がゼロ以下です。到達した最大利益に対して一定の割合で計算された距離でトローリングしてみましたか？最近使っているトロールはこれだけです。バーチャルです。最適化の結果、このようなトロールでは38％（フィボナッチ数）が最も良い結果であることがわかりました。トロールはアンチピンチとして機能します。スネア付きのトロールでは距離が短くなり、このトロールでは距離が長くなる。収益性の向上により、大きなロールバックに耐えられるようになったこと。このようなトロールと合わせて、TPの利用が有効である。 Georgiy Merts 2018.12.17 09:58 #420 khorosh:達成した最大利益の一定割合として計算された距離でトローリングしてみたことはありますか？最近この手のトローリングばかり使っているのですが、バーチャルなんですね。最適化の結果、このようなトロールでは38％（フィボナッチ数）が最良の結果であることがわかりました。トロールはアンチプルとして機能します。スネア付きのトロールでは距離が短くなり、このトロールでは距離が長くなる。利益の増加により、より大きなロールバックに耐えられるようになったこと。このようなトロールとともに、TPの利用が望まれる。まあ、実際にはトロールではなく、固定SLを少し変えただけということがわかります。 このようなトロールでは、私のケースとほぼ同じ結果、つまり固定TP-SLとBreakevenへの転送を行うシステムが得られるのではないかと思います。 TPとSL - すべてのシステムで持っています。TPがシステムの意味から規定されていない場合（ロールオーバーやトロールSL）、履歴上絶対にヒットしないように設定されます。つまり、たまたまヒストリー上よりも利益が大きくなった場合、TPがそれを奪ってしまうのである。そして、SLも同じで、もしシステムの論理によってSLが設定されていないなら、それは「保護」として、歴史上一度も触られたことのないような場所に設定されているのです。 そして、ファーストネームのままにしておこう...。 1...353637383940414243444546474849...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
毎月最適化を行い、それよりも良い選択肢が見つかったらそれを使うというように、選択をもっとシンプルにできないでしょうか。
すでに、3〜5人のTC（許容できない行動をとったTC）については、日々最適化されています。
でも、次はどうするんですか？今回も、まずは装着して、デモで確認してみましょうそして、-TCは3つの部門のうちの1つに入る．優秀なものは報告する-出版する
さて、さて...個々のTCの種類については、またレポートします。
そこで、トレンド・エントリーによるダイレクト・トレーリング・システム。つまり、エントリー後、トレードが終了するまで、SLのトレーリングを開始するものです。
(このレポートには、デモで少なくとも10回の取引を行い、ゼロより低くない品質を示したシステムが含まれていることを思い出してください）。
表です。
チャート
正直なところ、この結果には驚いています。TSリーグには112の直列システムがあります。そして、そのうちのたった8つ（！！）だけが、ポジティブなトレーディングクオリティを示しているのです。もっと、まあ、30系くらいはあるかと思ったのですが・・・。(20/80の原則に基づく)
表とグラフを見ると、まともなのは2つだけ！残りは結果が悪いだけでなく、最近実装されたものなので、最近不適切な動作を示したり、過剰に最適化されたりしていることがわかります。
はい、アレクサンダー、もうびっくりです。期待したほどではないですが、それでも...。ダイレクトトレンドトレーリングシステムは、もっと効果があると思ったのですが・・・。そして、これらのシステムは実質的に意味をなさないことが判明しました。ここに、フォーラムメンバーにとってのTCリーグの直接的なメリット、「トレンドトレーリングを使う意味がない」という結論があると私は考えています。少なくともFXのペアで。
ここでは、すべてを注意深く分析し、結論を導き出す。リーグ戦は少し変わった形式を採用します。
そして、厳密な統計的正当性を持ったシグナルを出すのです。人々はバカではないので、保証が必要なのです。じゃあ、私も申し込むわ。彼らもお金を必要としているのよ。
今度はトレンドリバーサルシステム。
表です。
チャート
状況はさらに悪化している。112のTSのうち、結果が出ているのは5つ（！！）だけで、長く続いているのは1つ（！！）だけです。2つ目のGBPNZDの取引は、取引の質はむしろ良いものの、わずか10回しか行っていません。その他はすべて貿易品質がゼロ以下です。
TP-SLが固定されたトレンドシステム。
表です。
チャート
こちらは若干状況が良くなっています。しかし、その半分は非常に安定しており、許容できないような行動をとることなく、長い間TCリーグに参加しています。
TP-SLを固定化したフリートシステム。
表です。
チャート
ポジティブな結果を示したのは11のTSだけです。
しかし、そのほとんどは十分な品質を備えており、中にはかなり以前から導入しているものもあります。
到達した最大利益に対して一定の割合で計算された距離でトローリングしてみましたか？最近使っているトロールはこれだけです。バーチャルです。最適化の結果、このようなトロールでは38％（フィボナッチ数）が最も良い結果であることがわかりました。トロールはアンチピンチとして機能します。スネア付きのトロールでは距離が短くなり、このトロールでは距離が長くなる。収益性の向上により、大きなロールバックに耐えられるようになったこと。このようなトロールと合わせて、TPの利用が有効である。
まあ、実際にはトロールではなく、固定SLを少し変えただけということがわかります。 このようなトロールでは、私のケースとほぼ同じ結果、つまり固定TP-SLとBreakevenへの転送を行うシステムが得られるのではないかと思います。
TPとSL - すべてのシステムで持っています。TPがシステムの意味から規定されていない場合（ロールオーバーやトロールSL）、履歴上絶対にヒットしないように設定されます。つまり、たまたまヒストリー上よりも利益が大きくなった場合、TPがそれを奪ってしまうのである。そして、SLも同じで、もしシステムの論理によってSLが設定されていないなら、それは「保護」として、歴史上一度も触られたことのないような場所に設定されているのです。
そして、ファーストネームのままにしておこう...。