リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 85

新しいコメント
削除済み  
Roman Shiredchenko:

:-)

私は詳しくないのですが、LINEで教えてください。

なんのことはない、一人芝居です。Aはコンテストが多いですね。
 
Vladimir Baskakov:
何のことはない、一人芝居の劇場です。Aのようなコンテストがたくさんあります。

:-)

https://smart-lab.ru/

俳優のことはどうでもよくて、そこに興味があるんです。

sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика
  • smart-lab.ru
Объясните, пожалуйста, почему самая важная новость для российского рынка, которая уже несколько дней занимает первые полосы ВСЕХ деловых изданий, до сих пор не поднималась здесь?! Исправлю, пока не поздно. О простыне ниже вкратце: Baring Vostok — единственный иностранный фонд, который на полном серьезе инвестируют в Россиию Основателя...
削除済み  
Roman Shiredchenko:

:-)

https://smart-lab.ru/

俳優のことはどうでもよくて、そこに興味があるんだ。

私の趣味ではありません。
 
Vladimir Baskakov:
何のことはない、一人芝居の劇場です。Aは、以下のようなコンペティションが多い。

あまりないですね、バズームがありますから。あとは、IMHOが範囲外としている。

削除済み  
Roman Shiredchenko:

あまりないですね、バズームがありますから。あとは、IMHOが邪魔をしています。

ゲオルゲは気を悪くしているに違いない
 
Vladimir Baskakov:
私の趣味ではありません。

dpzds、rolloZ、IMHO。9月〜12月〜宇宙へ

 
Vladimir Baskakov:
ゲオルゲは気分を害したに違いない

ノー

 
Vladimir Baskakov:
ナンセンスな、一人芝居の演劇です。のようなコンテストがAにはある。

そして、吸引と "たくさんのページェントが好き"

 
Vladimir Baskakov:
ゲオルゲは気を悪くしているに違いない。

なぜ私が怒られなければならないのか？リーグについて質問があれば、お答えします。

コンテスト？リーグ戦そのものが競技なのです。

書かれていることの残りは - 少なくとも今のところ、ほとんど興味がない。 1週間後には - 次のレポートをリーグに載せるつもりだ ...

 

現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。

TCの残高上位20位。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

貿易品質別トップ5チャート。


1...787980818283848586878889909192...360
新しいコメント