リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 85

削除済み 2019.02.18 22:50 #841
Roman Shiredchenko::-) 私は詳しくないのですが、LINEで教えてください。
なんのことはない、一人芝居です。Aはコンテストが多いですね。

Roman Shiredchenko 2019.02.18 22:51 #842
Vladimir Baskakov: 何のことはない、一人芝居の劇場です。Aのようなコンテストがたくさんあります。:-) https://smart-lab.ru/ 俳優のことはどうでもよくて、そこに興味があるんです。

sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика
smart-lab.ru
Объясните, пожалуйста, почему самая важная новость для российского рынка, которая уже несколько дней занимает первые полосы ВСЕХ деловых изданий, до сих пор не поднималась здесь?! Исправлю, пока не поздно. О простыне ниже вкратце: Baring Vostok — единственный иностранный фонд, который на полном серьезе инвестируют в Россиию Основателя...

削除済み 2019.02.18 22:53 #843
Roman Shiredchenko::-) https://smart-lab.ru/ 俳優のことはどうでもよくて、そこに興味があるんだ。
私の趣味ではありません。

Roman Shiredchenko 2019.02.18 22:55 #844
Vladimir Baskakov: 何のことはない、一人芝居の劇場です。Aは、以下のようなコンペティションが多い。あまりないですね、バズームがありますから。あとは、IMHOが範囲外としている。

削除済み 2019.02.18 22:56 #845
Roman Shiredchenko:あまりないですね、バズームがありますから。あとは、IMHOが邪魔をしています。
ゲオルゲは気を悪くしているに違いない

Roman Shiredchenko 2019.02.18 22:57 #846
Vladimir Baskakov: 私の趣味ではありません。dpzds、rolloZ、IMHO。9月〜12月〜宇宙へ

Roman Shiredchenko 2019.02.18 22:57 #847
Vladimir Baskakov: ゲオルゲは気分を害したに違いないノー

Roman Shiredchenko 2019.02.18 22:59 #848
Vladimir Baskakov: ナンセンスな、一人芝居の演劇です。のようなコンテストがAにはある。そして、吸引と "たくさんのページェントが好き"

Georgiy Merts 2019.02.19 05:55 #849
Vladimir Baskakov: ゲオルゲは気を悪くしているに違いない。なぜ私が怒られなければならないのか？リーグについて質問があれば、お答えします。
コンテスト？リーグ戦そのものが競技なのです。
書かれていることの残りは - 少なくとも今のところ、ほとんど興味がない。 1週間後には - 次のレポートをリーグに載せるつもりだ ...

Georgiy Merts 2019.02.25 04:15 #850
現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。TCの残高上位20位。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
貿易品質別トップ5チャート。
私は詳しくないのですが、LINEで教えてください。
何のことはない、一人芝居の劇場です。Aのようなコンテストがたくさんあります。
https://smart-lab.ru/
俳優のことはどうでもよくて、そこに興味があるんです。
https://smart-lab.ru/
俳優のことはどうでもよくて、そこに興味があるんだ。
何のことはない、一人芝居の劇場です。Aは、以下のようなコンペティションが多い。
あまりないですね、バズームがありますから。あとは、IMHOが範囲外としている。
あまりないですね、バズームがありますから。あとは、IMHOが邪魔をしています。
私の趣味ではありません。
dpzds、rolloZ、IMHO。9月〜12月〜宇宙へ
ゲオルゲは気分を害したに違いない
ナンセンスな、一人芝居の演劇です。のようなコンテストがAにはある。
そして、吸引と "たくさんのページェントが好き"
ゲオルゲは気を悪くしているに違いない。
なぜ私が怒られなければならないのか？リーグについて質問があれば、お答えします。
コンテスト？リーグ戦そのものが競技なのです。
書かれていることの残りは - 少なくとも今のところ、ほとんど興味がない。 1週間後には - 次のレポートをリーグに載せるつもりだ ...
現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。
TCの残高上位20位。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
貿易品質別トップ5チャート。