リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 41 1...343536373839404142434445464748...360 新しいコメント Georgiy Merts 2018.12.12 17:16 #401 Boris Gulikov:だから、物足りないんです。全然足りません。この1年間は最適化しています。私は5年という歴史のストレッチをとっています。そして、このストラテジーが最も悪い結果を示すセグメントを選択します。そして、昨年度からその期間に最適な組み合わせを選んでいます。その後、再び5年間走らせます。そして、全体的にはるかに良い結果を得ることができます。しかし、今のままでは、作戦が1つしかない場合、せいぜい2～3セットです。普通は1本でしょう。しかし、私の理解が正しければ、1つのTSに10セット、あるいは数十セット程度は入っているはずです。この5年前は緩和策があり、ユーロドルは順調に推移していました。その結果、あなたのTSはこの期間に最適化されます。そして、このような長く安定したトレンドは、今後数年間は期待できないと思っています。その結果 - 明らかに市場に合わないシステムを使うことになる。 ただ、「戦略が最悪の結果を示す領域」については、すべてが正しく、私はそうする、唯一の私は、過去2年間で、つまり、バックとフォワードにあったすべてのパスのうち、選択する - 最小の品質が最大となるものを選択します。これは、私が理解したところでは、あなたがやっていることと同じで、より小さなストレッチに過ぎません。 しかし、ここでは、すべてのTCが選択されています。デモに出す。働いているのです。その結果が報告書に書かれています。とても良いものがあります。少なくとも1カ月は同じ結果が出る人を選ぶにはどうすればいいのか。 再び、私は遠くに行く必要はありません - ほぼ1年連続で、リーダーはポンドドルに固定ストップでチャネルブレークダウンの TSだった。最小ロットで200ドル近く稼いでいる。そして、バーン...と負け始めた。それ以来、入賞できないだけでなく、ランキングにも入れなくなりました。とはいえ、その後、すでに2回ほど最適化し直しましたが。さて、このシステムを今まで使っていたらと想像してみてください。しかも、どんどん漏れてくるし...。 いや...というのは、私もあなたと同じような方法で最適化をしています。しかし、デモにALREADYで立っていて、しばらく取引しているTSを選ぶという問題は残りますね。 Boris Gulikov 2018.12.12 17:42 #402 どうだろう。このような報道は、私には理解しがたい。表中の「品質」とは何でしょうか？最初は利益要因かと思いましたが、そうではないことに気づきました。 また、レポートでは、システムごとに開始時刻が異なっています。どのように相関させればよいのでしょうか？また、口座での取引時間はそれほど長くはありません。7月、8月... ハエたたきで仕事をするのは慣れている。テストもそこに記入し、分析しています。 "繰り返しになりますが、遠くへ行く必要はありません。ほぼ1年連続で、トップテスターはポンドドルの固定ストップ付きチャネルブレイクアウトTSでした。最小ロットで200ドル近く稼いだ。そして、バーン...と負け始めた。それ以来、入賞できないだけでなく、ランキングにも入れなくなりました。とはいえ、その後、すでに2回ほど最適化し直しましたが。さて、このシステムを今まで使っていたらと想像してみてください。でも、どんどん漏れてくる......。"- テスターは今どうなっているのでしょうか？1年前はどうだったのでしょうか？ ブレイクアウトシステムは良い結果をもたらさない。ソランドラ、ナラゴス、アスモデウスのモノマネを見てください。このようなシステムの場合、停滞期間は合計で1年になることも...。気長に待てばいいんです。 Boris Gulikov 2018.12.12 17:47 #403 ある時間間隔で選択したTSのテスト結果を1つのカーブにまとめるために、何らかのソフトを使用しているのだと思います。 せめて最適なセットを探すのに使ってください。これにより、理論的には停滞期を平準化することができるはずです。 念のため書いておきますが、やっていないわけではないと思います。でも、わからないですよね。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.12 17:51 #404 Georgiy Merts:今ある市場とは違うところでテストすることに何の意味があるのでしょうか？ 70年代市場でもテストしてみよう。最もシンプルなリバーサル・システムが、ポンドドル・ダイアリーで大活躍しているのには驚きました !さあ、実行してみてください ! すでにお話したように、リーグ戦前、私は知人と一緒にExpert Advisorを書き、2000年から15年間、良い結果を出していました。いろいろと苦労しました。それで...数ヵ月後、彼は同じように失敗するようになったが、これは最も単純なTSと思われる。そして、15年間の優秀なトレーディングも彼を救うことはできなかった。 そこで、50～200回のトレードに落ち着きました。そして、これはほとんどのシステムで1年か2年に過ぎないのです。そこに数字が出る。 極端な動きの排除」について・・・。リアルトレーディングになるそして、私たちのシステムはこのモードではテストされません。いや、これは間違いだと思う。 逆に、極端な相場変動をなくすのではなく、その集中度を高めることを提案しています。 回廊の変動で連結に最適化すれば、フラットな戦略は有効ですが、その後にトレンドが現れるわけで、それは明らかです。その場合、テスターでエキスパートアドバイザーを利用するのは非論理的です。すぐに実際の市場に投入し、市場のトレンド/フラットな局面で収益を上げる時間を確保すべきです。そうでなければ、解決策を探し、それがうまくいかなくなるまで待ち、市場が変わったときに驚いて、またうまくいく別のものを探す......ということになります。 Georgiy Merts 2018.12.12 17:56 #405 Boris Gulikov:どうだろう。このような報道は、私には理解しがたい。表計算ソフトにおける「品質」とは？最初は利益要因かと思いましたが、そうではないことに気づきました。 また、レポートでは、システムごとに開始時刻が異なっています。どのように相関させればよいのでしょうか？また、口座での取引時間はそれほど長くはありません。7月、8月... ハエたたきで仕事をするのは慣れている。テストもそこに記入し、分析しています。 "繰り返しになりますが、遠くへ行く必要はありません。ほぼ1年連続で、トップテスターはポンドドルの固定ストップ付きチャネルブレイクアウトTSでした。最小ロットで200ドル近く稼いだ。そして、バーン...と負け始めた。それ以来、入賞できないだけでなく、ランキングにも入れなくなりました。とはいえ、その後、すでに2回ほど最適化し直しましたが。さて、このシステムを今まで使っていたらと想像してみてください。でも、どんどん漏れてくる......。"- テスターは今どうなっているのでしょうか？1年前はどうだったのでしょうか？ ブレイクアウトシステムは良い結果をもたらさない。ソランドラ、ナラゴス、アスモデウスのモノマネを見てください。このようなシステムの場合、停滞期間は合計で1年になることも...。気長に待てばいいんです。"品質 "は不可欠な指標です。多くのパラメータを含んでおり、プロフィット・ファクターも同様です。かなり長い間取り組んで、コード（というか、コードではなく、アイデア、そこのコードは複雑ではありません）にもお金を払いました。今 - 「取引の質」という直感的な特性をかなり適切に反映しています。100％が「良い取引」です。上-優秀を意味する。以下、満足なもの、悪いもの、カーブとの比較など、私には十分と思える。(原則、80％以下は「悪い」と考えています）。 それぞれのシステムは、本当に異なるタイミングでスタートします。なぜなら、同時に失敗するのではなく、誰かが「そうしたい」と思ったときに失敗するのですから。失敗-過剰最適化で復活。 私のレポートは、どちらかというとEOIを獲得 するために、私の経験を参加者に伝えるためのものです。すべてのシステムはシンプルで、動作原理も単純明快です。私は後で - これらの原則に従って動作する専門家のためのコドベースを検索しても - 人々はそれらを使用するようにします。実は、私のレポートは「見るべき方向性」なんです。例えば、シンプルなクーデターシステムで利益が出ることが分かれば、どこに目を向け、何をベースにシステムを構築すればいいのかが明確になります。 Georgiy Merts 2018.12.12 17:58 #406 Aleksey Vyazmikin:私は逆に、極端な市場の動きを排除するのではなく、その集中度を高めることを提案しています。それは面白いアイデアですね。よく考えないといけないですね。 また、「モンキートレーディング」という考え方もあります。極端な動きの集中ではなく、「バカ」な案件の集中が増えるだけです。 まあ、手に入れたらカスタムシンボルで エクストリームムーブを増やしてみるしかないでしょう。 Georgiy Merts 2018.12.17 07:26 #407 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSトップ20。 バランスによるトップ5のチャート。 品質別トップ20。 取引品質上位5社のチャートです。 ご覧のように、顕著な変化が見られます。 TS 743622 - GBPNZDの逆トレール（Trailing TP）によるジグザグピークでのストップオーダーによるエントリーが4位から1位に上昇しました。このシステムは先週2回の取引を行い、取引の質を大幅に向上させた。 2位はTC 543350 - CADCHFのトレンド（トレンドはEMAと価格のクロスによって決定される）に対する「インパルス」バーで反転することによって占められる。先週は3回のトレードが行われ、トレードの質もかなり上がり、TCは10位から2位に浮上しました。 第3位はTS 642952 - AUDCADの後方トレーリングストップ付きジグザグピークでの指値注文によるエントリーです。11月に入ってから10件の取引を行いレーティングに入った新参者ですが、取引の質が非常に良いため、TSは3位へ浮上しました。第4位はTS 442122 - EURJPYの固定TP-SLとブレークイーブンを伴うジグザグピークでの指値注文のエントリーです。先週は3回のトレードが行われ、トレードの質が若干向上したことで、6位から4位へと順位を上げることができました。 第5位は、TC 740642 - ジグザグのピークに逆指値注文でエントリーし、逆指値のトレーリングストップを行う。システムは先週中に3件の取引を行い、取引の質を若干低下させたが、それでも非常に高い水準にある。 先週1位のTS 513122は、先週中に10回のトレードを行い、大幅にトレードの質を下げ、順位すら落としてしまいました。しかし、トレードの質は100％をやや上回る程度で、最大値からのドローダウンの割合は26％と良好である。このTSが困難を乗り越えられるかどうか、見てみましょう。 ところで、私の主な未解決問題は、ここにはっきりと表れています。ちょうど先週、このTSを「プレリアル」で別のセント口座に入れたのですが、その途端、システムが悪い結果を示すようになったのです。どうやら安定性は低いようです。取引や最適化しすぎで撤退まではいかなかったが、すでに損失は出ている。どうすればTSの安定稼働の可能性を高められるのか」という疑問は残ります。 Alexander_K 2018.12.17 08:14 #408 ジョルジュを助けたい。聖杯の渇きの炎は、私の中よりも彼の中でより明るく燃えているからだ。 推測してみよう。 私の状況は逆で、複数の通貨ペア（現在16、将来的には32）で1つの取引システムを持っています。 収益性という主な基準からすると、私に合わないペアもありますが、プールから外すつもりはありません。なぜかわかりますか？トレンドのペア、フラットなペア、そんなものは市場にはありません。どれも同じで、同じ時空連続体の中で動いている。確率分布の 分散が異なるだけで、最適化の対象となるパラメータは、時間的にスライドした観測窓の大きさ（サンプルサイズ）だけであることを意味する。 だからこそ、怠けずに統計的な調査をすることをお勧めします。あなたが使っている戦略のうち、ほとんどのペアで機能しているのはどれなのか。そして、それを独占的に使う。 がんばってください。 Georgiy Merts 2018.12.17 08:44 #409 Alexander_K:私は逆の状況にあります。1つの取引システムで複数の通貨ペア（現在16、将来的には32）を取引しています。 主な指標である収益性から見て私に合わないペアもありますが、プールから放り出すわけではありませんし、そのつもりもありません。なぜかわかりますか？トレンドのペア、フラットなペア、そんなものは市場にはありません。どれも同じで、同じ時空連続体の中で動いている。確率分布の分散が異なるだけで、最適化の対象となるパラメータは、時間的にスライドした観測窓の大きさ（サンプルサイズ）だけであることを意味する。 だからこそ、怠けずに統計的な調査をすることをお勧めします。あなたが使っている戦略のうち、ほとんどのペアで機能しているのはどれなのか。そして、それを独占的に使う。 がんばってください。もちろん、どんなペアでもフラットエリアとトレンドエリアは存在しますが、各ペアは原則として特定のTSのみを使用して良い結果を示しています。 例えば、EURJPYの場合、原則として、フラットTSはトレンドTSよりも良い結果を示します。少なくとも今のところは。 研究の件ですが、問題ありません、今すぐ投稿します。 専用に使う」ということについては、それよりも厄介なことがあります。一般の「プール」では、TCリーグ3部門すべての TCが必ず 使用されます。しかし、実際の取引のための選択 - バリエーションがあるかもしれません。さて、それでは、実際に、個々のシステムについてレポートを作成し、もう少し後に掲載する予定です。何が表示されるか見てみましょう。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.17 08:55 #410 毎月最適化を行い、今より良い選択肢があればそれを使うというように、選択をもっとシンプルにできないか。 単純に、セット選択の問題は、このセットを更新するシステムの改良に還元されるべきです。 1...343536373839404142434445464748...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
だから、物足りないんです。全然足りません。
この1年間は最適化しています。
私は5年という歴史のストレッチをとっています。そして、このストラテジーが最も悪い結果を示すセグメントを選択します。そして、昨年度からその期間に最適な組み合わせを選んでいます。
その後、再び5年間走らせます。そして、全体的にはるかに良い結果を得ることができます。しかし、今のままでは、作戦が1つしかない場合、せいぜい2～3セットです。普通は1本でしょう。
しかし、私の理解が正しければ、1つのTSに10セット、あるいは数十セット程度は入っているはずです。
この5年前は緩和策があり、ユーロドルは順調に推移していました。その結果、あなたのTSはこの期間に最適化されます。そして、このような長く安定したトレンドは、今後数年間は期待できないと思っています。その結果 - 明らかに市場に合わないシステムを使うことになる。
ただ、「戦略が最悪の結果を示す領域」については、すべてが正しく、私はそうする、唯一の私は、過去2年間で、つまり、バックとフォワードにあったすべてのパスのうち、選択する - 最小の品質が最大となるものを選択します。これは、私が理解したところでは、あなたがやっていることと同じで、より小さなストレッチに過ぎません。
しかし、ここでは、すべてのTCが選択されています。デモに出す。働いているのです。その結果が報告書に書かれています。とても良いものがあります。少なくとも1カ月は同じ結果が出る人を選ぶにはどうすればいいのか。
再び、私は遠くに行く必要はありません - ほぼ1年連続で、リーダーはポンドドルに固定ストップでチャネルブレークダウンの TSだった。最小ロットで200ドル近く稼いでいる。そして、バーン...と負け始めた。それ以来、入賞できないだけでなく、ランキングにも入れなくなりました。とはいえ、その後、すでに2回ほど最適化し直しましたが。さて、このシステムを今まで使っていたらと想像してみてください。しかも、どんどん漏れてくるし...。
いや...というのは、私もあなたと同じような方法で最適化をしています。しかし、デモにALREADYで立っていて、しばらく取引しているTSを選ぶという問題は残りますね。
どうだろう。このような報道は、私には理解しがたい。表中の「品質」とは何でしょうか？最初は利益要因かと思いましたが、そうではないことに気づきました。
また、レポートでは、システムごとに開始時刻が異なっています。どのように相関させればよいのでしょうか？また、口座での取引時間はそれほど長くはありません。7月、8月...
ハエたたきで仕事をするのは慣れている。テストもそこに記入し、分析しています。
"繰り返しになりますが、遠くへ行く必要はありません。ほぼ1年連続で、トップテスターはポンドドルの固定ストップ付きチャネルブレイクアウトTSでした。最小ロットで200ドル近く稼いだ。そして、バーン...と負け始めた。それ以来、入賞できないだけでなく、ランキングにも入れなくなりました。とはいえ、その後、すでに2回ほど最適化し直しましたが。さて、このシステムを今まで使っていたらと想像してみてください。でも、どんどん漏れてくる......。"- テスターは今どうなっているのでしょうか？1年前はどうだったのでしょうか？
ブレイクアウトシステムは良い結果をもたらさない。ソランドラ、ナラゴス、アスモデウスのモノマネを見てください。このようなシステムの場合、停滞期間は合計で1年になることも...。気長に待てばいいんです。
ある時間間隔で選択したTSのテスト結果を1つのカーブにまとめるために、何らかのソフトを使用しているのだと思います。
せめて最適なセットを探すのに使ってください。これにより、理論的には停滞期を平準化することができるはずです。
念のため書いておきますが、やっていないわけではないと思います。でも、わからないですよね。
今ある市場とは違うところでテストすることに何の意味があるのでしょうか？
70年代市場でもテストしてみよう。最もシンプルなリバーサル・システムが、ポンドドル・ダイアリーで大活躍しているのには驚きました !さあ、実行してみてください !
すでにお話したように、リーグ戦前、私は知人と一緒にExpert Advisorを書き、2000年から15年間、良い結果を出していました。いろいろと苦労しました。それで...数ヵ月後、彼は同じように失敗するようになったが、これは最も単純なTSと思われる。そして、15年間の優秀なトレーディングも彼を救うことはできなかった。
そこで、50～200回のトレードに落ち着きました。そして、これはほとんどのシステムで1年か2年に過ぎないのです。そこに数字が出る。
極端な動きの排除」について・・・。リアルトレーディングになるそして、私たちのシステムはこのモードではテストされません。いや、これは間違いだと思う。
逆に、極端な相場変動をなくすのではなく、その集中度を高めることを提案しています。
回廊の変動で連結に最適化すれば、フラットな戦略は有効ですが、その後にトレンドが現れるわけで、それは明らかです。その場合、テスターでエキスパートアドバイザーを利用するのは非論理的です。すぐに実際の市場に投入し、市場のトレンド/フラットな局面で収益を上げる時間を確保すべきです。そうでなければ、解決策を探し、それがうまくいかなくなるまで待ち、市場が変わったときに驚いて、またうまくいく別のものを探す......ということになります。
どうだろう。このような報道は、私には理解しがたい。表計算ソフトにおける「品質」とは？最初は利益要因かと思いましたが、そうではないことに気づきました。
また、レポートでは、システムごとに開始時刻が異なっています。どのように相関させればよいのでしょうか？また、口座での取引時間はそれほど長くはありません。7月、8月...
ハエたたきで仕事をするのは慣れている。テストもそこに記入し、分析しています。
"繰り返しになりますが、遠くへ行く必要はありません。ほぼ1年連続で、トップテスターはポンドドルの固定ストップ付きチャネルブレイクアウトTSでした。最小ロットで200ドル近く稼いだ。そして、バーン...と負け始めた。それ以来、入賞できないだけでなく、ランキングにも入れなくなりました。とはいえ、その後、すでに2回ほど最適化し直しましたが。さて、このシステムを今まで使っていたらと想像してみてください。でも、どんどん漏れてくる......。"- テスターは今どうなっているのでしょうか？1年前はどうだったのでしょうか？
ブレイクアウトシステムは良い結果をもたらさない。ソランドラ、ナラゴス、アスモデウスのモノマネを見てください。このようなシステムの場合、停滞期間は合計で1年になることも...。気長に待てばいいんです。
"品質 "は不可欠な指標です。多くのパラメータを含んでおり、プロフィット・ファクターも同様です。かなり長い間取り組んで、コード（というか、コードではなく、アイデア、そこのコードは複雑ではありません）にもお金を払いました。今 - 「取引の質」という直感的な特性をかなり適切に反映しています。100％が「良い取引」です。上-優秀を意味する。以下、満足なもの、悪いもの、カーブとの比較など、私には十分と思える。(原則、80％以下は「悪い」と考えています）。
それぞれのシステムは、本当に異なるタイミングでスタートします。なぜなら、同時に失敗するのではなく、誰かが「そうしたい」と思ったときに失敗するのですから。失敗-過剰最適化で復活。
私のレポートは、どちらかというとEOIを獲得 するために、私の経験を参加者に伝えるためのものです。すべてのシステムはシンプルで、動作原理も単純明快です。私は後で - これらの原則に従って動作する専門家のためのコドベースを検索しても - 人々はそれらを使用するようにします。実は、私のレポートは「見るべき方向性」なんです。例えば、シンプルなクーデターシステムで利益が出ることが分かれば、どこに目を向け、何をベースにシステムを構築すればいいのかが明確になります。
私は逆に、極端な市場の動きを排除するのではなく、その集中度を高めることを提案しています。
それは面白いアイデアですね。よく考えないといけないですね。
また、「モンキートレーディング」という考え方もあります。極端な動きの集中ではなく、「バカ」な案件の集中が増えるだけです。
まあ、手に入れたらカスタムシンボルで エクストリームムーブを増やしてみるしかないでしょう。
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
バランスによるTSトップ20。
バランスによるトップ5のチャート。
品質別トップ20。
取引品質上位5社のチャートです。
ご覧のように、顕著な変化が見られます。
TS 743622 - GBPNZDの逆トレール（Trailing TP）によるジグザグピークでのストップオーダーによるエントリーが4位から1位に上昇しました。このシステムは先週2回の取引を行い、取引の質を大幅に向上させた。
2位はTC 543350 - CADCHFのトレンド（トレンドはEMAと価格のクロスによって決定される）に対する「インパルス」バーで反転することによって占められる。先週は3回のトレードが行われ、トレードの質もかなり上がり、TCは10位から2位に浮上しました。
第3位はTS 642952 - AUDCADの後方トレーリングストップ付きジグザグピークでの指値注文によるエントリーです。11月に入ってから10件の取引を行いレーティングに入った新参者ですが、取引の質が非常に良いため、TSは3位へ浮上しました。
第4位はTS 442122 - EURJPYの固定TP-SLとブレークイーブンを伴うジグザグピークでの指値注文のエントリーです。先週は3回のトレードが行われ、トレードの質が若干向上したことで、6位から4位へと順位を上げることができました。
第5位は、TC 740642 - ジグザグのピークに逆指値注文でエントリーし、逆指値のトレーリングストップを行う。システムは先週中に3件の取引を行い、取引の質を若干低下させたが、それでも非常に高い水準にある。
先週1位のTS 513122は、先週中に10回のトレードを行い、大幅にトレードの質を下げ、順位すら落としてしまいました。しかし、トレードの質は100％をやや上回る程度で、最大値からのドローダウンの割合は26％と良好である。このTSが困難を乗り越えられるかどうか、見てみましょう。
ところで、私の主な未解決問題は、ここにはっきりと表れています。ちょうど先週、このTSを「プレリアル」で別のセント口座に入れたのですが、その途端、システムが悪い結果を示すようになったのです。どうやら安定性は低いようです。取引や最適化しすぎで撤退まではいかなかったが、すでに損失は出ている。どうすればTSの安定稼働の可能性を高められるのか」という疑問は残ります。
ジョルジュを助けたい。聖杯の渇きの炎は、私の中よりも彼の中でより明るく燃えているからだ。
推測してみよう。
私の状況は逆で、複数の通貨ペア（現在16、将来的には32）で1つの取引システムを持っています。
収益性という主な基準からすると、私に合わないペアもありますが、プールから外すつもりはありません。なぜかわかりますか？トレンドのペア、フラットなペア、そんなものは市場にはありません。どれも同じで、同じ時空連続体の中で動いている。確率分布の 分散が異なるだけで、最適化の対象となるパラメータは、時間的にスライドした観測窓の大きさ（サンプルサイズ）だけであることを意味する。
だからこそ、怠けずに統計的な調査をすることをお勧めします。あなたが使っている戦略のうち、ほとんどのペアで機能しているのはどれなのか。そして、それを独占的に使う。
がんばってください。
私は逆の状況にあります。1つの取引システムで複数の通貨ペア（現在16、将来的には32）を取引しています。
主な指標である収益性から見て私に合わないペアもありますが、プールから放り出すわけではありませんし、そのつもりもありません。なぜかわかりますか？トレンドのペア、フラットなペア、そんなものは市場にはありません。どれも同じで、同じ時空連続体の中で動いている。確率分布の分散が異なるだけで、最適化の対象となるパラメータは、時間的にスライドした観測窓の大きさ（サンプルサイズ）だけであることを意味する。
だからこそ、怠けずに統計的な調査をすることをお勧めします。あなたが使っている戦略のうち、ほとんどのペアで機能しているのはどれなのか。そして、それを独占的に使う。
がんばってください。
もちろん、どんなペアでもフラットエリアとトレンドエリアは存在しますが、各ペアは原則として特定のTSのみを使用して良い結果を示しています。
例えば、EURJPYの場合、原則として、フラットTSはトレンドTSよりも良い結果を示します。少なくとも今のところは。
研究の件ですが、問題ありません、今すぐ投稿します。
専用に使う」ということについては、それよりも厄介なことがあります。一般の「プール」では、TCリーグ3部門すべての TCが必ず 使用されます。しかし、実際の取引のための選択 - バリエーションがあるかもしれません。さて、それでは、実際に、個々のシステムについてレポートを作成し、もう少し後に掲載する予定です。何が表示されるか見てみましょう。
毎月最適化を行い、今より良い選択肢があればそれを使うというように、選択をもっとシンプルにできないか。
単純に、セット選択の問題は、このセットを更新するシステムの改良に還元されるべきです。