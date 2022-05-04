リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 82

aleger:

同志は理解しない」という言葉があるように...そういうこともある、気を悪くしないで、もうしばらく暗闇の中にいてください。

今、TCリーグのメリットは客層だけで、確かに（現在、あるいは将来の保有者にとって）有用なものです。


GBPUSDを1時間でM5でリバーサルして1ロットで取り組むと大体こんな感じです。狭い土地は、それに応じて狭くなります。

 
あははははは...そんな写真やテスターのレポートを100枚はあげられるでしょう。

せめてデモで出せよ(本番の話でもない) !

2年おきにALL672TSを検査し、良好な結果を得ました。しかし、それをデモにかけると......ドカンと。3つの部門に分散し、トップ部門には5分の1のシステムしかないのです。20/80ルールが本格的に機能する。

同じ画像のデモ口座の投資パスワードを教えてくれたら、私より高いリターンを引き出すことができたのか、話をしようじゃないか。

 
忍耐と幸運を祈ります（お互いに、そしてそれを必要とするすべての人に！）。

 

現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。

TCの残高上位20位。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

貿易品質別トップ5チャート。


そして、そこでの現実はどうなのか。PAMMは成長しているのか？
 
Vladimir Baskakov:
そして、現実はどうなのか？PAMMは成長しているのか？

はい、まだ成長中です。

計画は同じ...このままいけば、春先にはスランプを脱し、シグナルを開くことができるだろう。

前にも言ったように、私はユーロと米ドルでZpnTrendSPシステムを使い、ニュースの場合は手動でストップを再設定しています。

トロールを使うのですか？
 
ZpnTrendSPシステム - つまり、固定ストップでロスレスにロールオーバーすることです。通常のトロールは、箱から出しても動作します。トロールTP - はるかに良く機能するが、非常に不安定である。

そして、無駄に、ニュースで理想を語る
 
いや、それこそLigaTSが証明していることだ。逆トレール（トレールTP）か固定ストップのどちらか。

