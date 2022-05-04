リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 82 1...757677787980818283848586878889...360 新しいコメント aleger 2019.02.13 10:00 #811 aleger:同志は理解しない」という言葉があるように...そういうこともある、気を悪くしないで、もうしばらく暗闇の中にいてください。 今、TCリーグのメリットは客層だけで、確かに（現在、あるいは将来の保有者にとって）有用なものです。 GBPUSDを1時間でM5でリバーサルして1ロットで取り組むと大体こんな感じです。狭い土地は、それに応じて狭くなります。 Georgiy Merts 2019.02.13 10:07 #812 aleger: GBPUSDをM5のシングルロットで1時間で処理する場合の目安はこのくらいです。狭い土地は、それに応じて狭くなります。あははははは...そんな写真やテスターのレポートを100枚はあげられるでしょう。 せめてデモで出せよ(本番の話でもない) ! 2年おきにALL672TSを検査し、良好な結果を得ました。しかし、それをデモにかけると......ドカンと。3つの部門に分散し、トップ部門には5分の1のシステムしかないのです。20/80ルールが本格的に機能する。 同じ画像のデモ口座の投資パスワードを教えてくれたら、私より高いリターンを引き出すことができたのか、話をしようじゃないか。 aleger 2019.02.13 10:16 #813 Georgiy Merts:あははははは...そんな写真やテスターのレポートを100枚はあげられるでしょう。 せめてデモで出せよ(本番の話でもない) ! 2年おきにALL672TSを検査し、良好な結果を得ました。しかし、それをデモにかけると......ドカンと。3つの部門に分散し、トップ部門では5分の1のシステムしかないのです20/80ルールがフルに機能する。 同じ絵柄のデモ口座の投資パスワードを教えてくれたら--そのとき、あなたがどうやって私より高いリターンを「引き出す」ことに成功したのか、話をしよう。 忍耐と幸運を祈ります（お互いに、そしてそれを必要とするすべての人に！）。 Georgiy Merts 2019.02.18 06:26 #814 現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。TCの残高上位20位。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 貿易品質別トップ5チャート。 削除済み 2019.02.18 16:40 #815 Georgiy Merts:現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSベスト20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 取引品質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート そして、そこでの現実はどうなのか。PAMMは成長しているのか？ Georgiy Merts 2019.02.18 17:03 #816 Vladimir Baskakov: そして、現実はどうなのか？PAMMは成長しているのか？はい、まだ成長中です。 計画は同じ...このままいけば、春先にはスランプを脱し、シグナルを開くことができるだろう。 前にも言ったように、私はユーロと米ドルでZpnTrendSPシステムを使い、ニュースの場合は手動でストップを再設定しています。 削除済み 2019.02.18 17:15 #817 Georgiy Merts:はい、まだ成長中です。 計画は同じ...このままいけば、春先にはドローダウンから抜け出せますから、その時にシグナルを開けばいいんですよ。 先ほどお話したように、ZpnTrendSPシステムはユーロとドルに対して使用しており、ニュースがあった場合は手動でストップをリセットしています。 トロールを使うのですか？ Georgiy Merts 2019.02.18 17:42 #818 Vladimir Baskakov: トロールを使用しているのですか？ZpnTrendSPシステム - つまり、固定ストップでロスレスにロールオーバーすることです。通常のトロールは、箱から出しても動作します。トロールTP - はるかに良く機能するが、非常に不安定である。 削除済み 2019.02.18 17:44 #819 Georgiy Merts:私はあなたに言った - ZpnTrendSPシステム - すなわち、ノーロスにロールオーバーで固定ストップ。通常のトロールは、箱から出しても動作します。Trall TP - 動作はずっと良いのですが、非常に不安定です。 そして、無駄に、ニュースで理想を語る Georgiy Merts 2019.02.18 17:47 #820 Vladimir Baskakov: しかも無駄にニュースで完璧に。いや、それこそLigaTSが証明していることだ。逆トレール（トレールTP）か固定ストップのどちらか。 1...757677787980818283848586878889...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
同志は理解しない」という言葉があるように...そういうこともある、気を悪くしないで、もうしばらく暗闇の中にいてください。
今、TCリーグのメリットは客層だけで、確かに（現在、あるいは将来の保有者にとって）有用なものです。
GBPUSDを1時間でM5でリバーサルして1ロットで取り組むと大体こんな感じです。狭い土地は、それに応じて狭くなります。
あははははは...そんな写真やテスターのレポートを100枚はあげられるでしょう。
せめてデモで出せよ(本番の話でもない) !
2年おきにALL672TSを検査し、良好な結果を得ました。しかし、それをデモにかけると......ドカンと。3つの部門に分散し、トップ部門には5分の1のシステムしかないのです。20/80ルールが本格的に機能する。
同じ画像のデモ口座の投資パスワードを教えてくれたら、私より高いリターンを引き出すことができたのか、話をしようじゃないか。
忍耐と幸運を祈ります（お互いに、そしてそれを必要とするすべての人に！）。
現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。
TCの残高上位20位。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
貿易品質別トップ5チャート。
そして、現実はどうなのか？PAMMは成長しているのか？
はい、まだ成長中です。
計画は同じ...このままいけば、春先にはスランプを脱し、シグナルを開くことができるだろう。
前にも言ったように、私はユーロと米ドルでZpnTrendSPシステムを使い、ニュースの場合は手動でストップを再設定しています。
トロールを使用しているのですか？
ZpnTrendSPシステム - つまり、固定ストップでロスレスにロールオーバーすることです。通常のトロールは、箱から出しても動作します。トロールTP - はるかに良く機能するが、非常に不安定である。
しかも無駄にニュースで完璧に。
いや、それこそLigaTSが証明していることだ。逆トレール（トレールTP）か固定ストップのどちらか。