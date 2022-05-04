リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 358 1...351352353354355356357358359360 新しいコメント Georgiy Merts 2022.03.04 05:52 #3571 Roman Shiredchenko #:翻訳 - リーグを去る - リーグのこれらのコストについてはありません： "それは、これらの条件が満たされたときにのみ取引する必要があります。アルゴリズムが利益を生む取引をする条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する理由はない。"しかし、これについてはROBOTは CONCRETEの条件を満たしたときのみ取引 する必要があります。アルゴリズムが利益を生む条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する理由はない。隠さないでください-皆さんは私たちの言っていることがわかりますよね。一台のロボットで、いつでも取引できる。out of position - また、ポジション。どこも乗り換える必要はない...。ロボットが書かれていて、市場の適切な局面で取引します！この局面の外では、取引しません。 異なるシンボルで取引します 再チャレンジ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!リーグ戦 - 命がけで...。 新しいスレッドを開くか、既存のスレッドに参加してください!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! いや、それどころではないことがよくわかった。そして、私は断固として反対します。 1.アルゴリズムが利益を生む取引」をする条件はどこにもない。アルゴリズムが常に利益を出している状態であり、いつでも停止できる状態である。自分のリーグを例にとると、よくわかりますね。課題は、今後しばらくの間、利益を上げる可能性の高いアルゴリズムを選択するための方法を見つけることです。 もし、あなたがALLで取引するアルゴリズムを持っているならば、...いやあ...運がいいですねえ、すぐに世界中のお金を稼げるようになりますよ。 2.誰も「ロボットは条件を満たしたときだけ取引すればいい」と主張しているわけではありません。問題は、その条件を正確に定義することです。 3.アウトオブポジションはポジションではありません。それは、その不在です。ポジションは、少なくとも理論的には価格に影響を与えるという点で異なります（流動性の低い取引所では、1つのポジションでも非常に具体的な形で価格に影響を与えることができます）。ポジションがないことは、理論的にも価格に影響を与えません。 4.もしそのようなアルゴリズム、あるいは少なくともあなたが言っているまさに「条件」を決定するための方法論の一般原則が見つかったら - そうです、新しいスレッドを開いて、そこで議論することになるでしょう。今のところ、私は彼らに近づいてもいない。そして、ちょうどリーグ全体が「条件の幻影」である。どのシンボルがトレンドで、どのシンボルが横ばいなのか、なんとなく判断できる。 もっとはっきりしたものが出てくれば、それを見て研究していくことになる。 Roman Shiredchenko 2022.03.04 10:23 #3572 Georgiy Merts #:いや、あまりにも理解しすぎていた。そして、私は断固として反対します。...もっとはっきりしたこと、明確なことがあれば - 調べてみます。 :-) ありがとうございます、少なくとも何らかの進展があるようで・・・。 Georgiy Merts 2022.03.07 05:33 #3573 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。 50回以上取引して いる最古参のTS 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2022.03.14 04:38 #3574 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 取引品質が最も優れているTSのチャートです。 リーグ最古のTC。 リーグ最古のTSチャート。 Georgiy Merts 2022.03.28 10:55 #3575 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 取引品質が最も優れているチャートです。 リーグ最古のTSで、少なくとも50回以上のトレードが ある。 リーグ最古のTSを50回以上トレードした場合のチャートです。 Georgiy Merts 2022.04.04 06:01 #3576 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランスによるベストTSのチャート。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。 リーグ最古のTSで、少なくとも50回以上のトレードが ある。 リーグ最古のTSで、少なくとも50回以上のトレードがある。 ElenaFxPro4 2022.04.09 16:58 #3577 ROBOTは特定の条件が満たされたときだけ取引 する必要があります。アルゴリズムが利益を生む条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引 する理由はない。 ローマンの言うことは絶対です。このように、「すべては繰り返す」というテーカンアリシスの基本原理が実行されているのです。パターンが見つからないと、市場がカオスのように見えてしまう。そして、カオスの中で、必ずうまくいくアルゴリズムもあれば、失敗するアルゴリズムもある...。すべての始まりは、カオスからパターンを分離し、パターンをより正確に分離する作業をすること...。これがシステムの収益性につながり、どのような市場、どのような商品でも安定したパフォーマンスを発揮することができます。そして、ロボットが「KNOW THIS」パターンを検出したら取引せず、より効率的なパターンを認識できるようにロボットに教えていく...。と、ロボットが教えてくれる...。自己学習するロボットトレーダーシステムです。そして、どの市場もそれに勝てない :) 頑張ってください。 Georgiy Merts 2022.04.10 06:24 #3578 ElenaFxPro4 #:ROBOTは、指定された条件が満たされたときのみ取引を 行う必要があります。アルゴリズムが利益を生む条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引 する理由はない。 ローマンの言うことは絶対です。このように、「すべては繰り返す」というテーカンアリシスの基本原理が実行されているのです。パターンが見つからないと、市場がカオスのように見えてしまう。そして、カオスの中で、必ずうまくいくアルゴリズムもあれば、失敗するアルゴリズムもある...。すべての始まりは、カオスからパターンを分離し、パターンをより正確に分離する作業をすること...。これがシステムの収益性につながり、どのような市場、どのような商品でも安定したパフォーマンスを発揮することができます。そして、ロボットが「KNOW THIS」パターンを検出したら取引せず、より効率的なパターンを認識できるようにロボットに教えていく...。と、ロボットが教えてくれる...。自己学習するロボットトレーダーシステムです。そして、どの市場もそれに勝てない :)私たちに健康を。 私の経験では、この主原則「完全版」は次のように聞こえます：「すべては最悪のバージョンに従って繰り返される」。 それ以外は同意します。 そして私のすべてのロボットはこの原則に従って正確に動作し、すべてのパターンは完全に明確かつ具体的であり、それらが実行されていない場合 - ロボットは取引されません。 誰もが結果を見る-市場が勝つ限りは。 ElenaFxPro4 2022.04.10 16:01 #3579 Georgiy Merts #:私の経験では、この主原則の「完全版」は次のように聞こえます：「すべては最悪のシナリオに従って繰り返される」。 それ以外は同意します。 そして私のすべてのロボットはこの原則に従って正確に動作します。すべてのパターンは完全に明確かつ具体的で、もしそれが守られないなら、ロボットは取引を行いません。結果は誰でもわかる--市場が勝てばいいのだ。 意味をゆがめている。もしロボットが、どんな市場でも、どんな商品でも、利益の出るパターンを認識し、最悪のパターンを無視するなら、2つの結果があります。 1.市場にはロボットが知っているパターンがなく、ポジションを開くこともない。これは通常、パターンを記述するアルゴリズムが「厳しすぎる」 場合に起こります。そのパターンは、市場のある瞬間、あるいはある楽器に「適合」している。 2.このパターンは、異なる市場や異なる商品で同じ状況を認識し、利益をもたらすシグナルを生成します。 それ以外の選択肢はまったくないのです :) Georgiy Merts 2022.04.11 05:53 #3580 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランスによるベストTSのチャート。 トレーディング品質で最高のTSを。 貿易の質によるベストTS。 リーグで最も古いTSで、最低50回のトレードが ある。 リーグ最古のTSで、少なくとも50回以上のトレードがある。 1...351352353354355356357358359360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
翻訳 - リーグを去る - リーグのこれらのコストについてはありません： "それは、これらの条件が満たされたときにのみ取引する必要があります。アルゴリズムが利益を生む取引をする条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する理由はない。"
しかし、これについては
ROBOTは CONCRETEの条件を満たしたときのみ取引 する必要があります。アルゴリズムが利益を生む条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する理由はない。
隠さないでください-皆さんは私たちの言っていることがわかりますよね。
一台のロボットで、いつでも取引できる。out of position - また、ポジション。
どこも乗り換える必要はない...。ロボットが書かれていて、市場の適切な局面で取引します！この局面の外では、取引しません。 異なるシンボルで取引します
いや、それどころではないことがよくわかった。そして、私は断固として反対します。
1.アルゴリズムが利益を生む取引」をする条件はどこにもない。アルゴリズムが常に利益を出している状態であり、いつでも停止できる状態である。自分のリーグを例にとると、よくわかりますね。課題は、今後しばらくの間、利益を上げる可能性の高いアルゴリズムを選択するための方法を見つけることです。 もし、あなたがALLで取引するアルゴリズムを持っているならば、...いやあ...運がいいですねえ、すぐに世界中のお金を稼げるようになりますよ。
2.誰も「ロボットは条件を満たしたときだけ取引すればいい」と主張しているわけではありません。問題は、その条件を正確に定義することです。
3.アウトオブポジションはポジションではありません。それは、その不在です。ポジションは、少なくとも理論的には価格に影響を与えるという点で異なります（流動性の低い取引所では、1つのポジションでも非常に具体的な形で価格に影響を与えることができます）。ポジションがないことは、理論的にも価格に影響を与えません。
4.もしそのようなアルゴリズム、あるいは少なくともあなたが言っているまさに「条件」を決定するための方法論の一般原則が見つかったら - そうです、新しいスレッドを開いて、そこで議論することになるでしょう。今のところ、私は彼らに近づいてもいない。そして、ちょうどリーグ全体が「条件の幻影」である。どのシンボルがトレンドで、どのシンボルが横ばいなのか、なんとなく判断できる。 もっとはっきりしたものが出てくれば、それを見て研究していくことになる。
いや、あまりにも理解しすぎていた。そして、私は断固として反対します。
...もっとはっきりしたこと、明確なことがあれば - 調べてみます。
:-) ありがとうございます、少なくとも何らかの進展があるようで・・・。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易品質による最高のTS。
トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。
50回以上取引して いる最古参のTS
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
ROBOTは特定の条件が満たされたときだけ取引 する必要があります。アルゴリズムが利益を生む条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引 する理由はない。
ローマンの言うことは絶対です。このように、「すべては繰り返す」というテーカンアリシスの基本原理が実行されているのです。パターンが見つからないと、市場がカオスのように見えてしまう。そして、カオスの中で、必ずうまくいくアルゴリズムもあれば、失敗するアルゴリズムもある...。すべての始まりは、カオスからパターンを分離し、パターンをより正確に分離する作業をすること...。これがシステムの収益性につながり、どのような市場、どのような商品でも安定したパフォーマンスを発揮することができます。そして、ロボットが「KNOW THIS」パターンを検出したら取引せず、より効率的なパターンを認識できるようにロボットに教えていく...。と、ロボットが教えてくれる...。自己学習するロボットトレーダーシステムです。そして、どの市場もそれに勝てない :)
ROBOTは、指定された条件が満たされたときのみ取引を 行う必要があります。アルゴリズムが利益を生む条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引 する理由はない。
ローマンの言うことは絶対です。このように、「すべては繰り返す」というテーカンアリシスの基本原理が実行されているのです。パターンが見つからないと、市場がカオスのように見えてしまう。そして、カオスの中で、必ずうまくいくアルゴリズムもあれば、失敗するアルゴリズムもある...。すべての始まりは、カオスからパターンを分離し、パターンをより正確に分離する作業をすること...。これがシステムの収益性につながり、どのような市場、どのような商品でも安定したパフォーマンスを発揮することができます。そして、ロボットが「KNOW THIS」パターンを検出したら取引せず、より効率的なパターンを認識できるようにロボットに教えていく...。と、ロボットが教えてくれる...。自己学習するロボットトレーダーシステムです。そして、どの市場もそれに勝てない :)
私の経験では、この主原則「完全版」は次のように聞こえます：「すべては最悪のバージョンに従って繰り返される」。 それ以外は同意します。 そして私のすべてのロボットはこの原則に従って正確に動作し、すべてのパターンは完全に明確かつ具体的であり、それらが実行されていない場合 - ロボットは取引されません。
誰もが結果を見る-市場が勝つ限りは。
私の経験では、この主原則の「完全版」は次のように聞こえます：「すべては最悪のシナリオに従って繰り返される」。 それ以外は同意します。 そして私のすべてのロボットはこの原則に従って正確に動作します。すべてのパターンは完全に明確かつ具体的で、もしそれが守られないなら、ロボットは取引を行いません。
結果は誰でもわかる--市場が勝てばいいのだ。
意味をゆがめている。もしロボットが、どんな市場でも、どんな商品でも、利益の出るパターンを認識し、最悪のパターンを無視するなら、2つの結果があります。
1.市場にはロボットが知っているパターンがなく、ポジションを開くこともない。これは通常、パターンを記述するアルゴリズムが「厳しすぎる」 場合に起こります。そのパターンは、市場のある瞬間、あるいはある楽器に「適合」している。
2.このパターンは、異なる市場や異なる商品で同じ状況を認識し、利益をもたらすシグナルを生成します。
それ以外の選択肢はまったくないのです :)
