Roman Shiredchenko #:

翻訳 - リーグを去る - リーグのこれらのコストについてはありません： "それは、これらの条件が満たされたときにのみ取引する必要がありますアルゴリズムが利益を生む取引をする条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する理由はない。"

しかし、これについては

ROBOTは CONCRETEの条件を満たしたときのみ取引 する必要があります。アルゴリズムが利益を生む条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する理由はない。

隠さないでください-皆さんは私たちの言っていることがわかりますよね。

一台のロボットで、いつでも取引できる。out of position - また、ポジション。


どこも乗り換える必要はない...。ロボットが書かれていて、市場の適切な局面で取引します！この局面の外では、取引しません。 異なるシンボルで取引します

再チャレンジ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!リーグ戦 - 命がけで...。

新しいスレッドを開くか、既存のスレッドに参加してください!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

いや、それどころではないことがよくわかった。そして、私は断固として反対します。

1.アルゴリズムが利益を生む取引」をする条件はどこにもない。アルゴリズムが常に利益を出している状態であり、いつでも停止できる状態である。自分のリーグを例にとると、よくわかりますね。課題は、今後しばらくの間、利益を上げる可能性の高いアルゴリズムを選択するための方法を見つけることです。 もし、あなたがALLで取引するアルゴリズムを持っているならば、...いやあ...運がいいですねえ、すぐに世界中のお金を稼げるようになりますよ。

2.誰も「ロボットは条件を満たしたときだけ取引すればいい」と主張しているわけではありません。問題は、その条件を正確に定義することです。

3.アウトオブポジションはポジションではありません。それは、その不在です。ポジションは、少なくとも理論的には価格に影響を与えるという点で異なります（流動性の低い取引所では、1つのポジションでも非常に具体的な形で価格に影響を与えることができます）。ポジションがないことは、理論的にも価格に影響を与えません。

4.もしそのようなアルゴリズム、あるいは少なくともあなたが言っているまさに「条件」を決定するための方法論の一般原則が見つかったら - そうです、新しいスレッドを開いて、そこで議論することになるでしょう。今のところ、私は彼らに近づいてもいない。そして、ちょうどリーグ全体が「条件の幻影」である。どのシンボルがトレンドで、どのシンボルが横ばいなのか、なんとなく判断できる。 もっとはっきりしたものが出てくれば、それを見て研究していくことになる。

 
Georgiy Merts #:

いや、あまりにも理解しすぎていた。そして、私は断固として反対します。

...もっとはっきりしたこと、明確なことがあれば - 調べてみます。

:-) ありがとうございます、少なくとも何らかの進展があるようで・・・。

 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

貿易品質による最高のTS。

トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。

50回以上取引して いる最古参のTS

取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。

 
ローマンの言うことは絶対です。このように、「すべては繰り返す」というテーカンアリシスの基本原理が実行されているのです。パターンが見つからないと、市場がカオスのように見えてしまう。そして、カオスの中で、必ずうまくいくアルゴリズムもあれば、失敗するアルゴリズムもある...。すべての始まりは、カオスからパターンを分離し、パターンをより正確に分離する作業をすること...。これがシステムの収益性につながり、どのような市場、どのような商品でも安定したパフォーマンスを発揮することができます。そして、ロボットが「KNOW THIS」パターンを検出したら取引せず、より効率的なパターンを認識できるようにロボットに教えていく...。と、ロボットが教えてくれる...。自己学習するロボットトレーダーシステムです。そして、どの市場もそれに勝てない :)

頑張ってください。

 
ElenaFxPro4 #:

私たちに健康を。

私の経験では、この主原則「完全版」は次のように聞こえます：「すべては最悪のバージョンに従って繰り返される」。 それ以外は同意します。 そして私のすべてのロボットはこの原則に従って正確に動作し、すべてのパターンは完全に明確かつ具体的であり、それらが実行されていない場合 - ロボットは取引されません。

誰もが結果を見る-市場が勝つ限りは。

 
Georgiy Merts #:

私の経験では、この主原則の「完全版」は次のように聞こえます：「すべては最悪のシナリオに従って繰り返される」。 それ以外は同意します。 そして私のすべてのロボットはこの原則に従って正確に動作します。すべてのパターンは完全に明確かつ具体的で、もしそれが守られないなら、ロボットは取引を行いません。

結果は誰でもわかる--市場が勝てばいいのだ。

意味をゆがめている。もしロボットが、どんな市場でも、どんな商品でも、利益の出るパターンを認識し、最悪のパターンを無視するなら、2つの結果があります。

1.市場にはロボットが知っているパターンがなく、ポジションを開くこともない。これは通常、パターンを記述するアルゴリズムが「厳しすぎる」 場合に起こります。そのパターンは、市場のある瞬間、あるいはある楽器に「適合」している。

2.このパターンは、異なる市場や異なる商品で同じ状況を認識し、利益をもたらすシグナルを生成します。


それ以外の選択肢はまったくないのです :)

 
