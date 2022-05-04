リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 167

Georgiy Merts:

君はわざとここに来たんだ、誓ったのに。

ただ、どこまで愚直な熱意があるのか疑問です。長続きするのが目に見えています;)
 
Vladimir Baskakov:
ただ、この愚かな熱意がどこまで続くのかが気になるところです。長続きするのが目に見えています;)

繰り返すが、その結果を自分の仕事で使い、その効果を実感しているのに、なぜ「くだらない熱意」なのか。

 

過剰最適化スクリプトの若干のアップグレードにより、どのTCが「コントロールショット」を示すかを毎日投稿することが可能になりました。

トップリーグから脱落して再入部したTCのリストを掲載しようと思っています。

 
Georgiy Merts:

なぜMAを使う人に同情しないのか？それともMACD？それともストキャスティック？

リーグ - 本質的に同じ指標です。興味のある人、使ってみてください。メイン口座の残高が増えたことで、私にとっては無駄なことではないことがわかりました。彼らにとっては...まあさせる。

500円の口座......それをリアルと呼ぶのは無理がある。:D

 
Georgiy Merts:

通常、60～120の間です。具体的には今......夕方、UPUに アクセスできるようになったらお伝えします。

それでも、ダメなんです。これだけ多くの注文に対応するのは現実的ではありません。

別の方法でやってみます。ブローカー側のサーバーからPFSへのPingはどうなっていますか？アルプスではないですか？

 
Artem Prischepa:

500ドルの請求書は現実的ではありません。:D

まあ、ここでは数百万円の価値のある口座だけが本物とみなされるのはわかりますが。でも、私にとっては、月収よりもずっと大きなものなんです。 だから、私にとっては、とてもリアルなアカウント なんです。

 
Eduard_D:

それでもダメなんです。これだけ多くの注文に意味を持たせるのは現実的ではありません。

別の方法でやってみます。UPUからブローカーのサーバーまでのPingはどのくらいか教えてください。アルプスではないですか？

あり 15〜30ms

 
Georgiy Merts:

あり 15〜30ms

640150と642422の2つのマジックについて、シグナルでの取引履歴とテスターでの取引履歴（リアルティクで）を比較してみました。全体的に見ると、近いものがあります。

しかし、642422は位置が2重になっているため、デモとテスターの間にズレが生じます。

すなわち、テスターではダブルポジションが開かれ、デモではそれらに対応するものが、はい、2つです - 常にではありません。しかし、同時にテスターでもすべてのポジションがデュアルになっているわけではありません。

質問：642422は、2つの同じポジションを同時に（数秒から1分間隔で）オープンし、その後クローズできるというのは本当でしょうか？

ZS: 642422は、リーグとシグナルの結果の差が一番大きいです。

 
Eduard_D:

すなわち：テスターのダブルポジションでは、それらに対応するデモ1で、開いている - はい、2 - 常にではありません。しかし同時に、テスターでもすべてのポジションがダブルになっているわけではありません。

質問：642422は、2つの同じポジションを同時に（1～10秒の差で）オープンし、同時にクローズできるというのは、本当に本当ですか？

ZS: 642422は、リーグとシグナルの結果の差が一番大きいです。

不思議ですね。このTSはm_uiMaxDirectTPC = 0であり、ロックやピラミッドが許可されていないことを意味する。

明確でない。

もし、気が向いたら、考えてみたいと思います。ソフトのバグと思われます。

 
Georgiy Merts:

不思議ですね。このTCはm_uiMaxDirectTPC = 0であり、ロックやピラミッドが許されないことを意味する。

明確でない。

もし手に入ったら、解明してみたいです。プログラムのバグと思われます。

デモの取引履歴の断片。


