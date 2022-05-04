リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 163

Georgiy Merts:

また、1年近く前の記事を再度最適化する意味はあるのでしょうか？

ポイントは、再最適化の結果が一致するかどうかだけです。

 
Vladimir Baskakov:
自分のサンドボックスでブログを書けばいいじゃないですか。フォーラムを開くたびに、リーグ戦がトップで、2人が話している。

だって、ジョーはモノラルスピーカーを持った小学生みたいなんだもの。音量を上げ、クソみたいなラップを聴きながら通りを歩く。"みんなを苛立たせる:D

Georgiy Merts:

まあ、興味を持った枝葉の作家と、遊びに来たピエロが...。大丈夫です。だから、一番上にあるんです。そして、もし彼がいなかったら、リーグは週の初めに一度だけトップに表示され、その後はまっすぐ下降していくでしょう。

誰が週一で出せと言ってるんだ？半年に一度くらいは、同じようなことがあるかもしれませんね。
 
Vladimir Baskakov:
Roman Shiredchenko:

だから消えろ！なんで有益なことを言わずに、スパム、唾、糞だけでここにこき使われてるんだ？

2個でも10個でも、だから上位に入るんです。 まず話題が面白いこと。 ということで、一番上にあります。

そうですね、このスレッドは一般セクションから他のセクションに移動してもいいかもしれませんね。そうすれば、邪魔にならないでしょう。例えば、「自動売買システム」のセクションがあれば完璧です。
 
Vladimir Baskakov:
Georgiy Merts:

論理的に考えて、ここが彼女の居場所だと思うんです。
 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

 

ジョージ、REGコードが必要だ。

私のアカウント2599118 です。

マジシャン：640150、443040、742350。

モニターでレポートをお届けします。

 
Roman Shiredchenko:

口座番号：2599118
マジック：640150

RegCode: 68934379

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：443040

RegCode: 1134287667

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：742350

RegCode: 983292817

