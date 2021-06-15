登録者数1200人!!! - ページ 217

awsomdino:

マクドナルドのように客を確認しないなんて、面倒だなぁ、知り合いに料理した人がいるくらいだし。

しかし、それは一回限りのことだ。 購読者を獲得し、彼らのアカウントを流出させる...で終わり、誰も申し込まない。

 
クライアントが私に何を求めているのか、ご存知の方はいらっしゃいますか？
私は2marrowをしようとします 何か問題があれば、私はあなたに連絡しますが、あなたはこの信号の名前はメタトレーダー4 plzは試してみましたか、あなたはそこに名前を参照してください。
19:03
私はこれがちょうどmql5のウェブサイトではないmeta4のトレーダーを参照してくださいそこにすることはできませんあなたは試してみて、また私に教えてください。
19:05
メタトレーダー4プラットフォームのストップロス、テイクプロフィットの 名前が見当たりません。
19:09
 
Yaroslav Gnidets:
メタトレーダーであなたのシグナルを見つけることができないそうです。

したがって、シグナルページから購読を申し込んでください。

 
申し訳ありませんが、どうすればいいのでしょうか？ 彼は私のページを持っています。
 
Yaroslav Gnidets:
私のページを持ってるんです

どうすればいいのか...

サービス内のシグナル評価がまだ強くないので、メタトレーダーには入っていないと書く。そのため、今のところ三菱商事のサイトにしかないんです。

プラットフォーム上で具体的にあなたを見つけたいのでしょう。なぜかわからないけど。そして、彼があなたに書いたものはすべて、あなたがそこにいないという事実に言及しているのです。

 
わかりました ありがとうございます
 
Yaroslav Gnidets:
そうですか、ありがとうございます。

ページ内に購読ボタンがあります。彼がそれをクリックすると、あなたのシグナルが彼のメタトレーダーで開かれます。それも説明してあげてください。

 
Yaroslav Gnidets:
私のページを持ってるんです

メタトレーダーの 上に検索があります。
そこで信号の名前を入力し、検索をクリックすればいいのだ。

メタトレーダー4であなたのシグナルを発見しました。


Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
  • www.mql5.com
Графические объекты Text, Label, Bitmap и Bitmap Label (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL) могут иметь один из 9 различных способов привязки своих координат, задаваемых свойством OBJPROP_ANCHOR. – объекты имеет ширину и высоту. Если указано "только для чтения", то это означает, что значения ширины и высоты...
 
シグナルのサービスに関するご質問は、シグナルのサービスFAQで お尋ねください。
FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопр...
 
Vladimir Karputov:
シグナルのサービスに関するご質問は、シグナルのサービスFAQで お尋ねください。

同様の英語版ブランチはありますか？

