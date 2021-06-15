登録者数1200人!!! - ページ 217 1...210211212213214215216217218219220221222223224...230 新しいコメント Andrey Vorobel 2020.06.08 14:43 #2161 awsomdino:マクドナルドのように客を確認しないなんて、面倒だなぁ、知り合いに料理した人がいるくらいだし。 しかし、それは一回限りのことだ。 購読者を獲得し、彼らのアカウントを流出させる...で終わり、誰も申し込まない。 Yaroslav Gnidets 2020.06.09 18:18 #2162 クライアントが私に何を求めているのか、ご存知の方はいらっしゃいますか？ 私は2marrowをしようとします 何か問題があれば、私はあなたに連絡しますが、あなたはこの信号の名前はメタトレーダー4 plzは試してみましたか、あなたはそこに名前を参照してください。 19:03 私はこれがちょうどmql5のウェブサイトではないmeta4のトレーダーを参照してくださいそこにすることはできませんあなたは試してみて、また私に教えてください。 19:05 メタトレーダー4プラットフォームのストップロス、テイクプロフィットの 名前が見当たりません。 19:09 Vitaliy Maznev 2020.06.09 18:20 #2163 Yaroslav Gnidets: クライアントが私に何を求めているのか、ご存知の方はいらっしゃいますか？ 私は2marrowをしようとします 何か問題があれば、私はあなたに連絡しますが、あなたはこの信号の名前はメタトレーダー4 plzは試してみましたか、あなたはそこに名前を参照してくださいしました。 19:03 私はこれがちょうどmql5のウェブサイトではないmeta4のトレーダーを参照してくださいそこにすることはできませんあなたは試してみて、また私に教えてください。 19:05 メタトレーダー4プラットフォームのストップロス、テイクプロフィットの 名前が見当たりません。 19:09 メタトレーダーであなたのシグナルを見つけることができないそうです。 したがって、シグナルページから購読を申し込んでください。 Yaroslav Gnidets 2020.06.09 18:32 #2164 申し訳ありませんが、どうすればいいのでしょうか？ 彼は私のページを持っています。 Vitaliy Maznev 2020.06.09 18:37 #2165 Yaroslav Gnidets: 私のページを持ってるんです どうすればいいのか... サービス内のシグナル評価がまだ強くないので、メタトレーダーには入っていないと書く。そのため、今のところ三菱商事のサイトにしかないんです。 プラットフォーム上で具体的にあなたを見つけたいのでしょう。なぜかわからないけど。そして、彼があなたに書いたものはすべて、あなたがそこにいないという事実に言及しているのです。 Yaroslav Gnidets 2020.06.09 18:41 #2166 わかりました ありがとうございます Vitaliy Maznev 2020.06.09 18:42 #2167 Yaroslav Gnidets: そうですか、ありがとうございます。 ページ内に購読ボタンがあります。彼がそれをクリックすると、あなたのシグナルが彼のメタトレーダーで開かれます。それも説明してあげてください。 Sergey Golubev 2020.06.09 19:50 #2168 Yaroslav Gnidets: 私のページを持ってるんです メタトレーダーの右 上に検索があります。 そこで信号の名前を入力し、検索をクリックすればいいのだ。 メタトレーダー4であなたのシグナルを発見しました。 Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов www.mql5.com Графические объекты Text, Label, Bitmap и Bitmap Label (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL) могут иметь один из 9 различных способов привязки своих координат, задаваемых свойством OBJPROP_ANCHOR. – объекты имеет ширину и высоту. Если указано "только для чтения", то это означает, что значения ширины и высоты... Vladimir Karputov 2020.06.11 09:14 #2169 シグナルのサービスに関するご質問は、シグナルのサービスFAQで お尋ねください。 FAQ по сервису Сигналы 2013.02.11www.mql5.com Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопр... Vitaliy Maznev 2020.06.11 09:15 #2170 Vladimir Karputov: シグナルのサービスに関するご質問は、シグナルのサービスFAQで お尋ねください。 同様の英語版ブランチはありますか？ 1...210211212213214215216217218219220221222223224...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
クライアントが私に何を求めているのか、ご存知の方はいらっしゃいますか？
メタトレーダーであなたのシグナルを見つけることができないそうです。
したがって、シグナルページから購読を申し込んでください。
私のページを持ってるんです
どうすればいいのか...
サービス内のシグナル評価がまだ強くないので、メタトレーダーには入っていないと書く。そのため、今のところ三菱商事のサイトにしかないんです。
プラットフォーム上で具体的にあなたを見つけたいのでしょう。なぜかわからないけど。そして、彼があなたに書いたものはすべて、あなたがそこにいないという事実に言及しているのです。
そうですか、ありがとうございます。
ページ内に購読ボタンがあります。彼がそれをクリックすると、あなたのシグナルが彼のメタトレーダーで開かれます。それも説明してあげてください。
メタトレーダーの右 上に検索があります。
そこで信号の名前を入力し、検索をクリックすればいいのだ。
メタトレーダー4であなたのシグナルを発見しました。
シグナルのサービスに関するご質問は、シグナルのサービスFAQで お尋ねください。
同様の英語版ブランチはありますか？