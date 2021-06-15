登録者数1200人!!! - ページ 221

トレードは、ルミナリエのフレア次第。重要なのは、ルミナリエが太陽系にないことだ。
 
Grozir:
貿易は、太陽系のフレアに従って行われます。重要なのは、その太陽系が太陽系ではないことです。

日射病のようだ、座れ)))

 
Ivan Butko:

日射病のようだ、座れ)))

スクワットを続けること、それは良い「KU」です :-)
 
もし、上が30ドルに値下げしていたら、もっと多くの加入者が駆け付けただろう。しかし、どうやら興味はないようだ
 
1回の取引で利用料金を返金してくれるし、1ヶ月の取引は十数回以下と、かなり気前のいい業者さんです。
 

彼のトレードは、前2日のM30 値によく集まっている。確かに、昨日のトレードは方向性が合わなかった。でも、それはポジティブなことで、逆に私のこともそうでした。そして今日、価格は買いクラスタであったにもかかわらず、彼はエントリーを逃した。


Vladimir Tkach:

彼のトレードは、前2日のM30始値で よくクラスタリングされました。


このチャートに損益分岐の計算式はあるのだろうか)))

 
Ivan Butko:

このグラフに損益分岐の公式はあるのでしょうか))

これらはクラスターです。

そして、彼の損益計算書は200/2000である。

 
Vladimir Tkach:

これらはクラスターです。

そして、彼の損益計算書は200/2000である。

ただ、20/200のMMがきっちり数年 行くというのは出会ったことがないですね。そして、彼のバックテストとフォワードは同じである。もちろん、購読者にとってはクールだが、好奇心旺盛なのだ。しかも、この勝率は永遠ではないことを著者自身がたびたび述べている。

 
Ivan Butko:

ただ、 年前からきっちり行っているMM20/200に出会ったことがないんです。そして、彼のバックテストとフォワードは同じである。もちろん、購読者にとってはクールだが、好奇心旺盛なのだ。

新しいストーリーで再トレーニングをしなければならないニューラルネットワークの ようなものです。クラスタリングも再トレーニングが必要です。

