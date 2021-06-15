登録者数1200人!!! - ページ 221 1...214215216217218219220221222223224225226227228...230 新しいコメント Grozir 2020.08.25 11:45 #2201 トレードは、ルミナリエのフレア次第。重要なのは、ルミナリエが太陽系にないことだ。 Ivan Butko 2020.08.25 12:15 #2202 Grozir: 貿易は、太陽系のフレアに従って行われます。重要なのは、その太陽系が太陽系ではないことです。 日射病のようだ、座れ))) Grozir 2020.08.25 12:23 #2203 Ivan Butko:日射病のようだ、座れ))) スクワットを続けること、それは良い「KU」です :-) Ivan Butko 2020.08.25 12:56 #2204 もし、上が30ドルに値下げしていたら、もっと多くの加入者が駆け付けただろう。しかし、どうやら興味はないようだ Grozir 2020.08.25 13:16 #2205 1回の取引で利用料金を返金してくれるし、1ヶ月の取引は十数回以下と、かなり気前のいい業者さんです。 Vladimir Tkach 2020.08.25 13:29 #2206 彼のトレードは、前2日のM30始 値によく集まっている。確かに、昨日のトレードは方向性が合わなかった。でも、それはポジティブなことで、逆に私のこともそうでした。そして今日、価格は買いクラスタであったにもかかわらず、彼はエントリーを逃した。 Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Технические индикаторы требуют для своих расчетов указания значений цен и/или значений объемов, на которых они будут считаться. Существуют 7 предопределенных идентификаторов перечисления ENUM_APPLIED_PRICE, для указания нужной ценовой базы расчетов. Если технический индикатор для своих расчетов использует ценовые данные, тип которых задается... Ivan Butko 2020.08.25 13:31 #2207 Vladimir Tkach:彼のトレードは、前2日のM30始値で よくクラスタリングされました。 このチャートに損益分岐の計算式はあるのだろうか))) Vladimir Tkach 2020.08.25 13:33 #2208 Ivan Butko:このグラフに損益分岐の公式はあるのでしょうか)) これらはクラスターです。 そして、彼の損益計算書は200/2000である。 Ivan Butko 2020.08.25 13:47 #2209 Vladimir Tkach:これらはクラスターです。そして、彼の損益計算書は200/2000である。 ただ、20/200のMMがきっちり数年 行くというのは出会ったことがないですね。そして、彼のバックテストとフォワードは同じである。もちろん、購読者にとってはクールだが、好奇心旺盛なのだ。しかも、この勝率は永遠ではないことを著者自身がたびたび述べている。 Vladimir Tkach 2020.08.25 13:50 #2210 Ivan Butko:ただ、数 年前からきっちり行っているMM20/200に出会ったことがないんです。そして、彼のバックテストとフォワードは同じである。もちろん、購読者にとってはクールだが、好奇心旺盛なのだ。 新しいストーリーで再トレーニングをしなければならないニューラルネットワークの ようなものです。クラスタリングも再トレーニングが必要です。 1...214215216217218219220221222223224225226227228...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
貿易は、太陽系のフレアに従って行われます。重要なのは、その太陽系が太陽系ではないことです。
日射病のようだ、座れ)))
日射病のようだ、座れ)))
彼のトレードは、前2日のM30始 値によく集まっている。確かに、昨日のトレードは方向性が合わなかった。でも、それはポジティブなことで、逆に私のこともそうでした。そして今日、価格は買いクラスタであったにもかかわらず、彼はエントリーを逃した。
彼のトレードは、前2日のM30始値で よくクラスタリングされました。
このチャートに損益分岐の計算式はあるのだろうか)))
このグラフに損益分岐の公式はあるのでしょうか))
これらはクラスターです。
そして、彼の損益計算書は200/2000である。
これらはクラスターです。
そして、彼の損益計算書は200/2000である。
ただ、20/200のMMがきっちり数年 行くというのは出会ったことがないですね。そして、彼のバックテストとフォワードは同じである。もちろん、購読者にとってはクールだが、好奇心旺盛なのだ。しかも、この勝率は永遠ではないことを著者自身がたびたび述べている。
ただ、数 年前からきっちり行っているMM20/200に出会ったことがないんです。そして、彼のバックテストとフォワードは同じである。もちろん、購読者にとってはクールだが、好奇心旺盛なのだ。
新しいストーリーで再トレーニングをしなければならないニューラルネットワークの ようなものです。クラスタリングも再トレーニングが必要です。