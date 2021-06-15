登録者数1200人!!! - ページ 214 1...207208209210211212213214215216217218219220221...230 新しいコメント Maxim Kuznetsov 2020.05.19 23:46 #2131 multiplicator: マーチンゲール？ あまり似ていない - 2、3個の注文ですぐに開く、ドローダウンやミスへの言及がない。 この行動の意味がわからない。これは滑り止めなのでしょうか？あるいは、より "滑らか "なチャートになるのでしょうか？ PS/とマーチンゲリストはトライアングルでの取引をマスターしており、出来高は近隣のペアを介して上昇することもある。 Ivan Butko 2020.05.20 08:29 #2132 Maxim Kuznetsov: シグナルは顕微鏡で見るものなので、ここで質問です。 なぜ「シグナル派」はトレードを分けるのか？ つまり、0.02ロットでエントリーするのではなく、0.01で2つオープンして...同時にクローズするのです。これはよくある現象で、多くの人がそうです。 案件を増やすこととは別に、何か意味があるのでしょうか？ 既知の問題である。 統計学で獲得した点数は、算術的に増加します。未経験者が評価され、視聴率が上がる。 ある一連の取引では、1ロットを0.01で100のオープンオーダーに分割し、1日に12000.0ピップスを稼ぎました。 Uladzimir Izerski 2020.05.20 10:17 #2133 もしかして、すべてのDCでポジションの 部分決済ができるわけではないのでは？ Vasiliy Pushkaryov 2020.05.20 10:55 #2134 Maxim Kuznetsov: シグナルは顕微鏡で見るものなので、ここで質問です。 なぜ「シグナル派」はトレードを分けるのか？ つまり、0.02ロットでエントリーするのではなく、0.01で2つオープンして...同時にクローズするのです。これはよくある現象で、多くの人がそうです。 案件を増やすこととは別に、何か意味があるのでしょうか？ シグナルサービス評価のシステムは、少なくとも30件の取引がある必要があり、そうでない場合は、注文数が少ないという警告が表示されます。それに、例えば3ヶ月分の主な利益を2〜3日で稼ぐという分析もある。多くの場合、このようなシステムは、月に1、2回、複数のセント口座に反対のポジションを置き、その後、生き残った口座を監視に接続するという邪悪なスキームに基づいています。 この ページでいくつか注目していたのですが、同じDCから、その「トレーダー」の一人が、成長率4位という新しいシグナルを出しています。この半年間、彼はすでにいくつかのアカウントを失いましたが、それ以前は、購読者のためにいくつかのお金を稼ぐことに成功しました。 そして、これらの分割は、いくつかの標準的な警告を避け、彼の購読者に彼が取引履歴のいくつかのページを持っていることを理解させるために、評価システムを「出し抜く」ことができます。5～6分割のポジションもあり得るが、最近では、そうしたポジションを目立たなくするために、どこか有益な場所、どこか不利な場所で、小さな買収をランダムに行うことで希釈している。そして、人々は月200～300％をホットケーキのように得ようとします。 削除済み 2020.05.20 12:11 #2135 Vasiliy Pushkaryov: シグナルサービス評価システムは、最低30回以上の取引がないと、注文数が少ないという警告が表示されます。それに、例えば3ヶ月分の主な利益を2〜3日で稼ぐという分析もある。多くの場合、このようなシステムは、月に1、2回、複数のセント口座に反対のポジションを置き、その後、生き残った口座を監視に接続するという邪悪なスキームに基づいています。 この ページでいくつか注目していたのですが、同じDCから、その「トレーダー」の一人が、成長率4位という新しいシグナルを出しています。この半年間、彼はすでにいくつかのアカウントを失いましたが、それ以前は、購読者のためにいくつかのお金を稼ぐことに成功しました。 そして、これらの分割は、いくつかの標準的な警告を避け、彼の購読者に彼が取引履歴のいくつかのページを持っていることを理解させるために、評価システムを「出し抜く」ことができます。5-6分割のポジションもあり得るが、最近はそのようなポジションを目立たなくするために、どこか儲かるところ、どこか損するところ、小さな買収のランダムな取引で希釈している。そして、人々は月200～300％をホットケーキのように得ようとします。 誰もどこにも急いでいないし、トレーダーに比べれば加入者は少ない。MQはハムスターの話で信用を失いつつあるようだ Vasiliy Pushkaryov 2020.05.20 14:40 #2136 Vladimir Baskakov: 誰もどこにも急がない、トレーダーに比べれば加入者は少ない。MQはハムスターの話で信用を失いつつあるようだ 12月初旬に筆者が漏らしたシグナルを紹介します。購読者は400人を超えていた。流出した118では、それがすでにいくつか散見されます。 彼女は今、新しいシグナルで成長率4位につけています。彼女のアカウントのうち2つは60人以上が利用している。もちろん、より小さく。12月の彼女をまだ覚えている人が多いらしいが、悪くもない。 multiplicator 2020.05.20 15:24 #2137 Vasiliy Pushkaryov: 12月初旬に筆者が漏らしたシグナルを紹介します。購読者は400人を超えていた。流出した118では、それがすでにいくつか散見されます。 彼女は今、新しいシグナルで成長率4位につけています。彼女のアカウントのうち2つは60人以上が利用している。もちろん、小さくなっています。12月の彼女をまだ覚えている人が多いらしいが、悪くもない。 そして、なぜメタクオーターはモニター前の月をグレーにしないのか？ この慣習を放棄したのだろうか？ multiplicator 2020.05.20 15:30 #2138 Vladimir Baskakov: 誰もどこにも急がないし、購読者はトレーダーに比べれば少ない。MQはハムスターの話で信用を失いつつあるようだ 業者が数ヶ月間シグナルを「準備」し、毎月100％の確率で結果が出る状態で追加すると、ハムスターが急襲してすぐにリークされる。 その後、サービスに失望する。 以前はトップシグナルに3000人登録していたが、 現在は～300人である。 削除済み 2020.05.20 15:38 #2139 multiplicator: 業者が数ヶ月間シグナルを「準備」し、毎月100％の確率で結果が出る状態で追加すると、ハムスターが急襲してすぐにリークされる。 その後、サービスに失望する。 以前はトップシグナルに3000人登録していたが、 現在は～300人である。 同じことを言ったが、もっと短い。 multiplicator 2020.05.20 15:40 #2140 Vladimir Baskakov: 同じことを言ったが、もっと短い のみで、詳細は明かさない。 1...207208209210211212213214215216217218219220221...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マーチンゲール？
あまり似ていない - 2、3個の注文ですぐに開く、ドローダウンやミスへの言及がない。
この行動の意味がわからない。これは滑り止めなのでしょうか？あるいは、より "滑らか "なチャートになるのでしょうか？
PS/とマーチンゲリストはトライアングルでの取引をマスターしており、出来高は近隣のペアを介して上昇することもある。
シグナルは顕微鏡で見るものなので、ここで質問です。
なぜ「シグナル派」はトレードを分けるのか？
つまり、0.02ロットでエントリーするのではなく、0.01で2つオープンして...同時にクローズするのです。これはよくある現象で、多くの人がそうです。
案件を増やすこととは別に、何か意味があるのでしょうか？
既知の問題である。
統計学で獲得した点数は、算術的に増加します。未経験者が評価され、視聴率が上がる。
ある一連の取引では、1ロットを0.01で100のオープンオーダーに分割し、1日に12000.0ピップスを稼ぎました。
シグナルサービス評価のシステムは、少なくとも30件の取引がある必要があり、そうでない場合は、注文数が少ないという警告が表示されます。それに、例えば3ヶ月分の主な利益を2〜3日で稼ぐという分析もある。多くの場合、このようなシステムは、月に1、2回、複数のセント口座に反対のポジションを置き、その後、生き残った口座を監視に接続するという邪悪なスキームに基づいています。
この ページでいくつか注目していたのですが、同じDCから、その「トレーダー」の一人が、成長率4位という新しいシグナルを出しています。この半年間、彼はすでにいくつかのアカウントを失いましたが、それ以前は、購読者のためにいくつかのお金を稼ぐことに成功しました。
そして、これらの分割は、いくつかの標準的な警告を避け、彼の購読者に彼が取引履歴のいくつかのページを持っていることを理解させるために、評価システムを「出し抜く」ことができます。5～6分割のポジションもあり得るが、最近では、そうしたポジションを目立たなくするために、どこか有益な場所、どこか不利な場所で、小さな買収をランダムに行うことで希釈している。そして、人々は月200～300％をホットケーキのように得ようとします。
誰もどこにも急がない、トレーダーに比べれば加入者は少ない。MQはハムスターの話で信用を失いつつあるようだ
12月初旬に筆者が漏らしたシグナルを紹介します。購読者は400人を超えていた。流出した118では、それがすでにいくつか散見されます。
彼女は今、新しいシグナルで成長率4位につけています。彼女のアカウントのうち2つは60人以上が利用している。もちろん、より小さく。12月の彼女をまだ覚えている人が多いらしいが、悪くもない。
そして、なぜメタクオーターはモニター前の月をグレーにしないのか？
この慣習を放棄したのだろうか？
誰もどこにも急がないし、購読者はトレーダーに比べれば少ない。MQはハムスターの話で信用を失いつつあるようだ
業者が数ヶ月間シグナルを「準備」し、毎月100％の確率で結果が出る状態で追加すると、ハムスターが急襲してすぐにリークされる。
その後、サービスに失望する。
以前はトップシグナルに3000人登録していたが、
現在は～300人である。
