登録者数1200人!!! - ページ 214

新しいコメント
 
multiplicator:

マーチンゲール？

あまり似ていない - 2、3個の注文ですぐに開く、ドローダウンやミスへの言及がない。

この行動の意味がわからない。これは滑り止めなのでしょうか？あるいは、より "滑らか "なチャートになるのでしょうか？

PS/とマーチンゲリストはトライアングルでの取引をマスターしており、出来高は近隣のペアを介して上昇することもある。

 
Maxim Kuznetsov:

シグナルは顕微鏡で見るものなので、ここで質問です。

なぜ「シグナル派」はトレードを分けるのか？

つまり、0.02ロットでエントリーするのではなく、0.01で2つオープンして...同時にクローズするのです。これはよくある現象で、多くの人がそうです。

案件を増やすこととは別に、何か意味があるのでしょうか？

既知の問題である。

統計学で獲得した点数は、算術的に増加します。未経験者が評価され、視聴率が上がる。

ある一連の取引では、1ロットを0.01で100のオープンオーダーに分割し、1日に12000.0ピップスを稼ぎました。

 
もしかして、すべてのDCでポジションの 部分決済ができるわけではないのでは？
 
Maxim Kuznetsov:

シグナルは顕微鏡で見るものなので、ここで質問です。

なぜ「シグナル派」はトレードを分けるのか？

つまり、0.02ロットでエントリーするのではなく、0.01で2つオープンして...同時にクローズするのです。これはよくある現象で、多くの人がそうです。

案件を増やすこととは別に、何か意味があるのでしょうか？

シグナルサービス評価のシステムは、少なくとも30件の取引がある必要があり、そうでない場合は、注文数が少ないという警告が表示されます。それに、例えば3ヶ月分の主な利益を2〜3日で稼ぐという分析もある。多くの場合、このようなシステムは、月に1、2回、複数のセント口座に反対のポジションを置き、その後、生き残った口座を監視に接続するという邪悪なスキームに基づいています。

この ページでいくつか注目していたのですが、同じDCから、その「トレーダー」の一人が、成長率4位という新しいシグナルを出しています。この半年間、彼はすでにいくつかのアカウントを失いましたが、それ以前は、購読者のためにいくつかのお金を稼ぐことに成功しました。

そして、これらの分割は、いくつかの標準的な警告を避け、彼の購読者に彼が取引履歴のいくつかのページを持っていることを理解させるために、評価システムを「出し抜く」ことができます。5～6分割のポジションもあり得るが、最近では、そうしたポジションを目立たなくするために、どこか有益な場所、どこか不利な場所で、小さな買収をランダムに行うことで希釈している。そして、人々は月200～300％をホットケーキのように得ようとします。

削除済み  
Vasiliy Pushkaryov:

シグナルサービス評価システムは、最低30回以上の取引がないと、注文数が少ないという警告が表示されます。それに、例えば3ヶ月分の主な利益を2〜3日で稼ぐという分析もある。多くの場合、このようなシステムは、月に1、2回、複数のセント口座に反対のポジションを置き、その後、生き残った口座を監視に接続するという邪悪なスキームに基づいています。

この ページでいくつか注目していたのですが、同じDCから、その「トレーダー」の一人が、成長率4位という新しいシグナルを出しています。この半年間、彼はすでにいくつかのアカウントを失いましたが、それ以前は、購読者のためにいくつかのお金を稼ぐことに成功しました。

そして、これらの分割は、いくつかの標準的な警告を避け、彼の購読者に彼が取引履歴のいくつかのページを持っていることを理解させるために、評価システムを「出し抜く」ことができます。5-6分割のポジションもあり得るが、最近はそのようなポジションを目立たなくするために、どこか儲かるところ、どこか損するところ、小さな買収のランダムな取引で希釈している。そして、人々は月200～300％をホットケーキのように得ようとします。

誰もどこにも急いでいないし、トレーダーに比べれば加入者は少ない。MQはハムスターの話で信用を失いつつあるようだ
 
Vladimir Baskakov:
誰もどこにも急がない、トレーダーに比べれば加入者は少ない。MQはハムスターの話で信用を失いつつあるようだ

12月初旬に筆者が漏らしたシグナルを紹介します。購読者は400人を超えていた。流出した118では、それがすでにいくつか散見されます。

彼女は今、新しいシグナルで成長率4位につけています。彼女のアカウントのうち2つは60人以上が利用している。もちろん、より小さく。12月の彼女をまだ覚えている人が多いらしいが、悪くもない。



 
Vasiliy Pushkaryov:

12月初旬に筆者が漏らしたシグナルを紹介します。購読者は400人を超えていた。流出した118では、それがすでにいくつか散見されます。

彼女は今、新しいシグナルで成長率4位につけています。彼女のアカウントのうち2つは60人以上が利用している。もちろん、小さくなっています。12月の彼女をまだ覚えている人が多いらしいが、悪くもない。



そして、なぜメタクオーターはモニター前の月をグレーにしないのか？
この慣習を放棄したのだろうか？

 
Vladimir Baskakov:
誰もどこにも急がないし、購読者はトレーダーに比べれば少ない。MQはハムスターの話で信用を失いつつあるようだ



業者が数ヶ月間シグナルを「準備」し、毎月100％の確率で結果が出る状態で追加すると、ハムスターが急襲してすぐにリークされる。
その後、サービスに失望する。

以前はトップシグナルに3000人登録していたが、
現在は～300人である。


削除済み  
multiplicator:



業者が数ヶ月間シグナルを「準備」し、毎月100％の確率で結果が出る状態で追加すると、ハムスターが急襲してすぐにリークされる。
その後、サービスに失望する。

以前はトップシグナルに3000人登録していたが、
現在は～300人である。


同じことを言ったが、もっと短い。
 
Vladimir Baskakov:
同じことを言ったが、もっと短い

のみで、詳細は明かさない。

1...207208209210211212213214215216217218219220221...230
新しいコメント