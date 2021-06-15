登録者数1200人!!! - ページ 224 1...217218219220221222223224225226227228229230 新しいコメント RUSLAN KUZNETSOV 2021.01.12 07:29 #2231 Ivan Butko: なんということでしょう、このお金を想像できますか？1,200×30＝36,000ドル!六十二万に百六十万ルーブルを掛けたものだ!1ヶ月？それが、一期一会の結果です。パッシブインカムがトップ。目指すべきもの十分なアクティブ収益を得た後の最終手段としての夢。ひとつだけわからないことがあります。なぜ加入者が増えないのか？なぜなら、何百万人ものトレーダーがいるからです。声を大にして思うこと では、あなたが同じことをするのを妨げるものは何ですか？ RUSLAN KUZNETSOV 2021.01.12 07:30 #2232 Marat Zeidaliyev: 私は本当に標準的な質問を持って、私はちょうどあなたがそこに示されている信号の物語を信じるなら信号市場で、明確にしたい、ほとんどすべての2〜30〜40％月額 "安定しない "から少しプラスマイナスもちろん時々でもマイナスで、これは取引の現実ですが、これにもかかわらず、いくつかのプロバイダは、+100以上の加入者があるので、私は最小限のリスクで50から200％月額から毎月行う場合は、トップまたはそれがはるかになるように多くの加入者が得られますでしょうか。月あたりの収益性なのか、単に気合の入った群衆効果なのか、何が彼らをそこまで駆り立てるのか、はっきりしない。これについては、どう思われますか。 もしかして、大衆？ RUSLAN KUZNETSOV 2021.01.12 07:31 #2233 RUSLAN KUZNETSOV:もしかして、大衆？ チームを組んで、コピーする。 Vitaliy Kuznetsov 2021.01.12 07:59 #2234 Marat Zeidaliyev: 私は本当に標準的な質問を持っている、私はちょうど明確にしたい。 信号市場によると、彼らはすべて2〜30〜40％の利益を毎月 "安定しない"、もちろん時にはマイナスであっても、これは実際の取引の現実であり、いくつかのプロバイダは+100以上の加入者を持っているにもかかわらず、だから私は最小限のリスクで毎月50〜200％を行う場合、彼らはトップのものと同じくらい、またははるかに多くの加入者を持っているでしょうか？月次の収益性なのか、それとも気合の入った群衆効果なのか、何が彼らをそこまで駆り立てているのかは明らかではありません。これについては、どう思われますか。 ハムスターで約1000人の加入者という記録があり、数ヶ月間保持され、一連のフラッブでもちろんみんなの記録は破られました。そして、トップを目指すなら月50％以上はやらない方がいいと思います。 しかし、存在する信号の数を考慮に入れてください。購読者がいる人のほとんどは、独自に開発したチャンネル/サイトを持っています。また、社内ランキングだけに頼ると、抽選になります。 削除済み 2021.01.12 09:03 #2235 Vitaliy Kuznetsov:ハムスターで約1000人の加入者という記録があり、数ヶ月間保持され、一連のフラッブでもちろんみんなの記録は破られました。そして、トップを目指すなら月50％以上はやらない方がいいと思います。しかし、存在する信号の数を考慮に入れてください。購読者がいる人のほとんどは、独自に開発したチャンネル/サイトを持っています。また、社内ランキングだけに頼ると、抽選になります。 ハムスターでは3,000個以上ありました。 Vitaliy Voskoboinikov 2021.01.12 10:19 #2236 Vitaliy Kuznetsov:ハムスターで約1000人の加入者という記録があり、数ヶ月間保持され、一連のフラッブでもちろんみんなの記録は破られました。そして、トップを目指すなら月50％以上はやらない方がいいと思います。しかし、存在する信号の数を考慮に入れてください。購読者がいる人のほとんどは、独自に開発したチャンネル/サイトを持っています。社内ランキングだけに頼ると抽選になりますしね。取引するだけで、誰かが気づいてくれる。もちろん、一見電波が良さそうなのに加入者がいないなど、電波の選定方法が不明な場合もあります。マスタッシュのスリッページは当たり前ですが、みんな止めずにしっかりトレードしています。 100円という価格の信号があったのを覚えています。加入者数は約400人 Vitaliy Kuznetsov 2021.01.12 10:45 #2237 Vladimir Baskakov: ハムスターは3000個以上 Vitaliy Kuznetsov： 登録者数約1000人はハムスターでの記録だった...。 ええ、すみません、間違えました、忘れてました。マイナス前の最後のスクリーンショットはこのように記録されています。 さて、次にマイナス面ですが、信号の夕焼けです。 シグナルの成功は、定期的な（監視写真的に美しい）出金です。さらに、サイト周辺のクチコミラジオも少し。 削除済み 2021.01.12 11:12 #2238 Vitaliy Kuznetsov:ええ、すみません、間違えました、忘れてました。マイナス前の最後のスクリーンショットはこのように記録されています。そして、マイナスの次は、信号の夕焼け シグナルの成功は、定期的な（監視写真的に美しい）出金です。さらに、サイト周辺のクチコミラジオも少し。 そして、シグナルプロバイダーは モデレーター Marat Zeidaliyev 2021.01.12 20:08 #2239 Vladimir Baskakov: シグナルプロバイダーはモデレーター 私はこの点が好きではない、私は一般的に、正直な雰囲気がシグナル売り手プラットフォーム上で勝つことが疑問視されている、安定的に取引する人、長い間、彼らはほとんど加入者を持っていない、と大きなリスクを取る人は、いい写真の加入者は+1000で降下するために月に50から100を行う、だからどのように彼らは信号を販売して 何かを獲得できるのですか？ Andrei Trukhanovich 2021.01.12 20:15 #2240 Marat Zeidaliyev: 私は本当に標準的な質問を持っている、私はちょうどあなたがそこに示されているシグナル取引市場を信じるなら、ほぼすべての2〜30〜40％の月 "安定的ではない"、もちろん時々でさえ赤になりますが、それは取引の現実であり、これにもかかわらず、いくつかのプロバイダは、+100以上の加入者があるので、私は最低限のリスクで50から200％の毎月行う場合は、私はトップのものと同じくらい多くの加入者を取得するか、私ははるかに多くを持つことになりますか。月あたりの収益性なのか、単に気合の入った群衆効果なのか、何が彼らをそこまで駆り立てるのか、はっきりしない。これについては、どう思われますか。 でも、本当に何かあれば、別のサービスもあります。 1...217218219220221222223224225226227228229230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なんということでしょう、このお金を想像できますか？1,200×30＝36,000ドル!六十二万に百六十万ルーブルを掛けたものだ!1ヶ月？それが、一期一会の結果です。パッシブインカムがトップ。目指すべきもの十分なアクティブ収益を得た後の最終手段としての夢。ひとつだけわからないことがあります。なぜ加入者が増えないのか？なぜなら、何百万人ものトレーダーがいるからです。声を大にして思うこと
では、あなたが同じことをするのを妨げるものは何ですか？
私は本当に標準的な質問を持って、私はちょうどあなたがそこに示されている信号の物語を信じるなら信号市場で、明確にしたい、ほとんどすべての2〜30〜40％月額 "安定しない "から少しプラスマイナスもちろん時々でもマイナスで、これは取引の現実ですが、これにもかかわらず、いくつかのプロバイダは、+100以上の加入者があるので、私は最小限のリスクで50から200％月額から毎月行う場合は、トップまたはそれがはるかになるように多くの加入者が得られますでしょうか。月あたりの収益性なのか、単に気合の入った群衆効果なのか、何が彼らをそこまで駆り立てるのか、はっきりしない。これについては、どう思われますか。
もしかして、大衆？
チームを組んで、コピーする。
ハムスターで約1000人の加入者という記録があり、数ヶ月間保持され、一連のフラッブでもちろんみんなの記録は破られました。そして、トップを目指すなら月50％以上はやらない方がいいと思います。
しかし、存在する信号の数を考慮に入れてください。購読者がいる人のほとんどは、独自に開発したチャンネル/サイトを持っています。また、社内ランキングだけに頼ると、抽選になります。
取引するだけで、誰かが気づいてくれる。もちろん、一見電波が良さそうなのに加入者がいないなど、電波の選定方法が不明な場合もあります。マスタッシュのスリッページは当たり前ですが、みんな止めずにしっかりトレードしています。100円という価格の信号があったのを覚えています。加入者数は約400人
さて、次にマイナス面ですが、信号の夕焼けです。
シグナルの成功は、定期的な（監視写真的に美しい）出金です。さらに、サイト周辺のクチコミラジオも少し。
シグナルの成功は、定期的な（監視写真的に美しい）出金です。さらに、サイト周辺のクチコミラジオも少し。
私はこの点が好きではない、私は一般的に、正直な雰囲気がシグナル売り手プラットフォーム上で勝つことが疑問視されている、安定的に取引する人、長い間、彼らはほとんど加入者を持っていない、と大きなリスクを取る人は、いい写真の加入者は+1000で降下するために月に50から100を行う、だからどのように彼らは信号を販売して 何かを獲得できるのですか？
でも、本当に何かあれば、別のサービスもあります。