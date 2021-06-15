登録者数1200人!!! - ページ 219 1...212213214215216217218219220221222223224225226...230 新しいコメント Aleksey Trokhin 2020.06.12 12:03 #2181 Vitaliy Maznev:まず、メニューの「販売者」から本人確認を行ってください。販売者として認証されると、シグナルプロバイダーの機能が利用できるようになります。モニターに参加することも可能です。ありがとうございました。 Vitalyさん、ありがとうございます！書類を送って検証してもらいましたので、検証の手続きを待っています。 Uladzimir Izerski 2020.06.12 12:13 #2182 OnlyProfitto:Vitalyさん、ありがとうございます。検証のために書類を送り、検証手続きが完了するのを待っています。 最低価格のみ 30ドルで、その20％が手数料として取られる。 Ivan Butko 2020.06.15 11:40 #2183 インドネシア出身の女性、ブルシート退治に備える Vladimir Tkach 2020.07.05 18:35 #2184 シグナルとマーケット（上）にもハムスターが登場。Pips (tp 100/ sl 1000)をアジアに、2時ちょうどに開始する。時折、通り過ぎることがある。 ロンドンセッションのオプションがありますが、tp 200/sl 2000 です。 長持ちするのか？ Ivan Butko 2020.07.24 08:03 #2185 KnowLimitのウォレットを思い出そう。 Даниил Минин 2020.07.24 14:54 #2186 Ivan Butko: NoLimitウォレットを思い出そう！ を見ると、信号が "調理 "されていることがわかります。 204人が金を失ったのに、メタクオーターは気にしない、何もしない。 Marsel 2020.07.24 15:02 #2187 danminin:を見ると、信号が "調理 "されていることがわかります。 204人が金を失ったのに、メタクオーターは気にしない、何もしない。 そして、3月から5月にかけて利幅を削られたのがよくわかる。しかし、あなたは陰謀について続ける、当然です。 Даниил Минин 2020.07.24 15:11 #2188 Marsel: そして、3月から5月に利幅を削られたようですね。しかし、あなたは陰謀について続ける、当然です。 はい、「トレーディングスタイルが変わった」と書いてありますね。 しかし、この情報だけでは、購読者には何も伝わらない。トレーダーが取引スタイルを変えただけ、と思われてしまうのです。 不謹慎な碑文。 そして、ほとんどのクライアントは、信号が「料理」できることを知らないのです。 Yury Lemeshev 2020.07.24 17:41 #2189 今のような市場だと、ここの加入者にとっては、料理されようがされまいが関係ないんです。今は全く取引しないほうがいい。それに、こっちの方がいいとか、あっちの方がいいとか、そんなことは誰にもわからない。加入者でもなく、取引する人でもなく、サービスでもない。 Vasiliy Pushkaryov 2020.07.24 18:22 #2190 Marsel: そして、3月から5月にかけては成長を断たれたようですね。しかし、あなたは陰謀について続ける、当然です。 陰謀というより、別の何かです。まあ、考えてみてください。 デポ10ドル。 3月17日、彼は0.01ロットずつ5つの注文を出す。tp=20ポイント、sl=100ポイントに設定されています。とはいえ、18-19ポイントでストップアウトが実施されることは明らかです。これが噂に聞くホールカットのリスクなのですが、私はラッキーでした。 これでデポは20ドル、ゲインは100％です。 数分後、0.03ロットずつ3つの注文が入りました。tp=20pips、sl=100pipsで賭ける。とはいえ、21～23ポイントでストップアウトが来るが。 なぜ0.10ではなく、0.09ロットなのか？なぜなら、300%はシステムで失われることが分かっているので、今月は280%で十分だからです。 4月1日、累積ロット数0.15でオープン。本当のリスクは25ポイント後に預金を引き出すことですが、私は20ポイントを獲得し、月の成長は80％です 4月2日に、総ロット0.18で開きます。実質的なリスクは37ポイントの損失だったが、30ポイントを獲得し、月利220％を手に入れた。 さらに私は、履歴に表示されないように小ロットで小さな取引を行い、利益の大きいこれらのポジションだけを表示させるようにしています。 5月上旬と6月上旬に同じパターンで、その後モニタリング。 このようなリスクが「カツ全体では」なくなったということは、信号がふるい落とされて作られたことを示唆しています。 そして、彼はまた、定期 的にそのような信号を持っています。 1...212213214215216217218219220221222223224225226...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まず、メニューの「販売者」から本人確認を行ってください。販売者として認証されると、シグナルプロバイダーの機能が利用できるようになります。モニターに参加することも可能です。ありがとうございました。
最低価格のみ 30ドルで、その20％が手数料として取られる。
シグナルとマーケット（上）にもハムスターが登場。Pips (tp 100/ sl 1000)をアジアに、2時ちょうどに開始する。時折、通り過ぎることがある。
ロンドンセッションのオプションがありますが、tp 200/sl 2000 です。
長持ちするのか？
NoLimitウォレットを思い出そう！
を見ると、信号が "調理 "されていることがわかります。
204人が金を失ったのに、メタクオーターは気にしない、何もしない。
そして、3月から5月に利幅を削られたようですね。しかし、あなたは陰謀について続ける、当然です。
はい、「トレーディングスタイルが変わった」と書いてありますね。
しかし、この情報だけでは、購読者には何も伝わらない。トレーダーが取引スタイルを変えただけ、と思われてしまうのです。
不謹慎な碑文。
そして、ほとんどのクライアントは、信号が「料理」できることを知らないのです。
陰謀というより、別の何かです。まあ、考えてみてください。
デポ10ドル。
3月17日、彼は0.01ロットずつ5つの注文を出す。tp=20ポイント、sl=100ポイントに設定されています。とはいえ、18-19ポイントでストップアウトが実施されることは明らかです。これが噂に聞くホールカットのリスクなのですが、私はラッキーでした。
これでデポは20ドル、ゲインは100％です。
数分後、0.03ロットずつ3つの注文が入りました。tp=20pips、sl=100pipsで賭ける。とはいえ、21～23ポイントでストップアウトが来るが。
なぜ0.10ではなく、0.09ロットなのか？なぜなら、300%はシステムで失われることが分かっているので、今月は280%で十分だからです。
4月1日、累積ロット数0.15でオープン。本当のリスクは25ポイント後に預金を引き出すことですが、私は20ポイントを獲得し、月の成長は80％です
4月2日に、総ロット0.18で開きます。実質的なリスクは37ポイントの損失だったが、30ポイントを獲得し、月利220％を手に入れた。
さらに私は、履歴に表示されないように小ロットで小さな取引を行い、利益の大きいこれらのポジションだけを表示させるようにしています。
5月上旬と6月上旬に同じパターンで、その後モニタリング。
このようなリスクが「カツ全体では」なくなったということは、信号がふるい落とされて作られたことを示唆しています。
そして、彼はまた、定期 的にそのような信号を持っています。