ドル円カウンタートレンド
Hope dies last D))
訂正)))
1,2,3.これはもう、安定したフラットです）。
ヴォーヴァ、彫刻はやめなさい;)私がバレエをするのと同じくらい、あなたはマーケットと関係があるのです。青を飲め、それはお前のものだ。
Bulmishは新しいトップへとバトンを渡しました。非現実的なほどスムーズに進んでいます。
ポテンシャル :)
EAには、ストップロスが発生した日があるはずです。そして、Expert Advisorはその日に取引することができません。だからこそ、歴史に残るようなテストができるのです。
そして、この1.5ヶ月間、オンラインでよく取引されているのは、単なる偶然に過ぎないのです。
ラッキーオーバーコンマー
基本的に、価格が間違った方向に行ったとしても、彼はストップを持っています。1回でも当たれば、また増え始める。UPD
始値、ストップ、テイク
Moose: 1.18250-1.20250= -0.02 or 200.0 pips
Take: 1.18250-1.18044= 0.002 or 20.0 pips.
TP：SLの比率＝1：10。月平均10回のトレードで、回復には1ヶ月かかる。著者自身は、100％の勝率は無敵ではないと警告している。
ヘラジカ1頭が預ける量を計算できる人はいますか？彼のリスクには悩まされますね。