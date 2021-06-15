登録者数1200人!!! - ページ 220

新しいコメント
 

ドル円カウンタートレンド
Hope dies last D))


 
Ivan Butko:

ドル円カウンタートレンド
Hope dies last D)))


訂正)))

 
Desapp Pr:

訂正))

1,2,3.これはもう、安定したフラットです）。

削除済み  
Uladzimir Izerski:

1,2,3.これはもう、安定したフラットです）。

ヴォーヴァ、彫刻はやめなさい;)私がバレエをするのと同じくらい、あなたはマーケットと関係があるのです。青を飲め、それはあなたのものだ。
 
Vladimir Baskakov:
ヴォーヴァ、彫刻はやめなさい;)私がバレエをするのと同じくらい、あなたはマーケットと関係があるのです。青を飲め、それはお前のものだ。
悪くない -2,080.05 円)
 

Bulmishは新しいトップへとバトンを渡しました。非現実的なほどスムーズに進んでいます。




 

ポテンシャル :)


 
Ivan Butko:

Bulmishは新しいトップへとバトンを渡しました。非現実的なほどスムーズに動いている。




EAには、ストップロスが発生した日があるはずです。そして、Expert Advisorはその日に取引することができません。だからこそ、歴史に残るようなテストができるのです。
そして、この1.5ヶ月間、オンラインでよく取引されているのは、単なる偶然に過ぎないのです。

 
Ivan Butko:

Bulmishは新しいトップへとバトンを渡しました。非現実的なほど滑らかに進む

ラッキーオーバーコンマー

 
danminin:

EAには、ストップロスが発生した日があると思われます。そして、その日はEAが取引できないようになっています。だからこそ、歴史の中でしっかりと検証されているのです。
そして、この1.5ヶ月間、オンラインでよく取引されているのは、単なる偶然に過ぎないのです。

基本的に、価格が間違った方向に行ったとしても、彼はストップを持っています。1回でも当たれば、また増え始める。

UPD

1.18250 1.20250 1.18044


始値、ストップ、テイク

Moose: 1.18250-1.20250= -0.02 or 200.0 pips

Take: 1.18250-1.18044= 0.002 or 20.0 pips.

TP：SLの比率＝1：10。月平均10回のトレードで、回復には1ヶ月かかる。著者自身は、100％の勝率は無敵ではないと警告している。

ヘラジカ1頭が預ける量を計算できる人はいますか？彼のリスクには悩まされますね。

1...213214215216217218219220221222223224225226227...230
新しいコメント