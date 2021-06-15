登録者数1200人!!! - ページ 212

今、もう一人のプロフェッショナルが現れた。月初に格好のネタを突っ込んでおいて、ネズミのように一直線に座り込んで、「何なんだ、アイアイ、いつになったら売買が始まるんだ、購読料が高い」と憤慨する購読者を集めるのは今年に始まったことではあるまい。そして、値切ろうとして......えーと、まあ、悲しいことは置いといて。それよりも、楽しい写真をご覧ください。


2018


2019


そして、今。


 
Vasiliy Pushkaryov:

そんなハムスターにとまる機会があれば、すぐにそのチャンスをつかむビジネスマンが現れるはずだ。

 
Uladzimir Izerski:

ハムスターにとまる、そんな機会があれば、すぐにそれを利用するビジネスマンは出てくるはずだ。

時間が経つにつれ、加入者の経験値が上がるにつれて、これは難しくなります。最初の写真（2018年）では、1ヶ月で172人の加入がありました。今は10日間で26個ですが、これは3月にブッシュミル、スーパーヒートチューナーがマイナスを示したからでしょう。それでも、偽信号への流入率はもう変わらない。
 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

ライブラリ: OnTesterCustom

fxsaber, 2020.03.15 22:59

私のアカウントモニターでは、同じパターンでアカウントの流出が繰り返されることがよくあります。

インデックスやオイルの崩壊ではなく、為替市場の崩壊です。だから、もっと面白いんです。

以下は、さまざまなアカウントのスクリーンショットです。多くの優秀なスキャルパーロボットが一掃された。


40分で10桁のブラックスワン。それで損した人、儲けた人は絶対に悪くない。そ れは事故である。この運動で負けた人を非難したり、儲かった人を褒めたりするのは、単に間違っている。
 
イギリス人は漏れなくそうして、彼は颯爽と去っていった
ブッシュは本当に深みにはまっている。誰が知っている、何のツですか？
 
Vladimir Baskakov:
ブッシュは本当に深みにはまっている。誰が知っている、何のツですか？

エクイティがグリッドになっているように見えます。

月4％って、破綻してる？

信号を入れる前に1年間 "炊いた "ような感じです。

私のシグナルに加える前は月40％の利益、加えた後は4％の利益です。

マーチンは、平均して100％の利益を出すと脱落していく。

danminin:

エクイティの見た目は、グリッドです。

月4％-分散しているのでしょうか？

を追加する前に、信号を1年間「調理」したように見えます。

シグナルを追加する前の1ヶ月の利益は40％、追加後は4％でした。

マーチンは、平均して100％の利益を出すと脱落していく。

全体として得るものは大きい。
 
Vladimir Baskakov:
全体的に利益が大きい

登録してお金を稼ぐ))







Иоан Светляков:

登録してお金を稼ぐ))







私は購読していませんし、するつもりもありません。ただ、純粋に自分のために、羊の毛を刈るところを時々見ているだけです。
