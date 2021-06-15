登録者数1200人!!! - ページ 212 1...205206207208209210211212213214215216217218219...230 新しいコメント Vasiliy Pushkaryov 2020.03.13 21:55 #2111 今、もう一人のプロフェッショナルが現れた。月初に格好のネタを突っ込んでおいて、ネズミのように一直線に座り込んで、「何なんだ、アイアイ、いつになったら売買が始まるんだ、購読料が高い」と憤慨する購読者を集めるのは今年に始まったことではあるまい。そして、値切ろうとして......えーと、まあ、悲しいことは置いといて。それよりも、楽しい写真をご覧ください。 2018 2019 そして、今。 Uladzimir Izerski 2020.03.14 17:19 #2112 Vasiliy Pushkaryov: 今、もう一人のプロフェッショナルが現れた。月初に格好のネタをつなげて、ネズミのように一直線に座って、「そこはどうなっているんだ、アイエエエエ、いつトレードが始まるんだ、購読料が高いじゃないか」と憤慨する購読者を集めるのは、今年に始まったことではあるまい。そして、値切ろうとして......えーと、まあ、悲しいことは置いといて。それよりも、楽しい写真をご覧ください。 2018 2019 と現在に至る。 そんなハムスターにとまる機会があれば、すぐにそのチャンスをつかむビジネスマンが現れるはずだ。 Vasiliy Pushkaryov 2020.03.14 21:25 #2113 Uladzimir Izerski: ハムスターにとまる、そんな機会があれば、すぐにそれを利用するビジネスマンは出てくるはずだ。 時間が経つにつれ、加入者の経験値が上がるにつれて、これは難しくなります。最初の写真（2018年）では、1ヶ月で172人の加入がありました。今は10日間で26個ですが、これは3月にブッシュミル、スーパーヒートチューナーがマイナスを示したからでしょう。それでも、偽信号への流入率はもう変わらない。 fxsaber 2020.03.15 23:03 #2114 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム ライブラリ: OnTesterCustom fxsaber, 2020.03.15 22:59 私のアカウントモニターでは、同じパターンでアカウントの流出が繰り返されることがよくあります。 インデックスやオイルの崩壊ではなく、為替市場の崩壊です。だから、もっと面白いんです。 以下は、さまざまなアカウントのスクリーンショットです。多くの優秀なスキャルパーロボットが一掃された。 40分で10桁のブラックスワン。それで損した人、儲けた人は絶対に悪くない。そ れは事故である。この運動で負けた人を非難したり、儲かった人を褒めたりするのは、単に間違っている。 Ivan Butko 2020.03.23 13:49 #2115 イギリス人は漏れなくそうして、彼は颯爽と去っていった 削除済み 2020.05.02 12:06 #2116 ブッシュは本当に深みにはまっている。誰が知っている、何のツですか？ Даниил Минин 2020.05.02 12:31 #2117 Vladimir Baskakov: ブッシュは本当に深みにはまっている。誰が知っている、何のツですか？ エクイティがグリッドになっているように見えます。 月4％って、破綻してる？ 信号を入れる前に1年間 "炊いた "ような感じです。 私のシグナルに加える前は月40％の利益、加えた後は4％の利益です。 マーチンは、平均して100％の利益を出すと脱落していく。 削除済み 2020.05.02 12:59 #2118 danminin: エクイティの見た目は、グリッドです。 月4％-分散しているのでしょうか？ を追加する前に、信号を1年間「調理」したように見えます。 シグナルを追加する前の1ヶ月の利益は40％、追加後は4％でした。 マーチンは、平均して100％の利益を出すと脱落していく。 全体として得るものは大きい。 Иоан Светляков 2020.05.03 14:35 #2119 Vladimir Baskakov: 全体的に利益が大きい 登録してお金を稼ぐ)) 削除済み 2020.05.03 14:57 #2120 Иоан Светляков: 登録してお金を稼ぐ)) 私は購読していませんし、するつもりもありません。ただ、純粋に自分のために、羊の毛を刈るところを時々見ているだけです。 1...205206207208209210211212213214215216217218219...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今、もう一人のプロフェッショナルが現れた。月初に格好のネタを突っ込んでおいて、ネズミのように一直線に座り込んで、「何なんだ、アイアイ、いつになったら売買が始まるんだ、購読料が高い」と憤慨する購読者を集めるのは今年に始まったことではあるまい。そして、値切ろうとして......えーと、まあ、悲しいことは置いといて。それよりも、楽しい写真をご覧ください。
2018
2019
そして、今。
そんなハムスターにとまる機会があれば、すぐにそのチャンスをつかむビジネスマンが現れるはずだ。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
ライブラリ: OnTesterCustom
fxsaber, 2020.03.15 22:59
インデックスやオイルの崩壊ではなく、為替市場の崩壊です。だから、もっと面白いんです。
以下は、さまざまなアカウントのスクリーンショットです。多くの優秀なスキャルパーロボットが一掃された。
ブッシュは本当に深みにはまっている。誰が知っている、何のツですか？
エクイティがグリッドになっているように見えます。
月4％って、破綻してる？
信号を入れる前に1年間 "炊いた "ような感じです。
私のシグナルに加える前は月40％の利益、加えた後は4％の利益です。
マーチンは、平均して100％の利益を出すと脱落していく。
全体的に利益が大きい
登録してお金を稼ぐ))
