Vladimir Baskakov:
数ヶ月で＋数千％、彼らはトップに静かに座っている、という論理はどこにあるのでしょうか？

トップにはそれ以上のものを見ることができます。

トラックでお金を引き出す人））。

m015

Uladzimir Izerski:

ああ、羨ましいとしか言いようがない。
 
Vladimir Baskakov:
ええ、うらやましいです。


預けておいて、引き出したと？

Vladislav Andruschenko:


入金しておいて出金したこと？

ええ、そうやって興味を持たせるのだと思います。
 
Uladzimir Izerski:

ZILが銀行の前に停車、汚いのでドアを大きく叩くと、後ろから便利屋が飛び出し、スコップを擦る、スクレーパー自体も少し錆びている。一般的に、私は私を助けるために何人かの人々を雇い、800ルーブル、+各ボトルで合意した。家では、ポテチ袋を持っていったので、新しいポテチ袋にお金をかけなくて済みました。男たちは銀行に入り、一人は袋を持ち、もう一人はそれをかき集めている。「グレイ、機内にもっと荷物がある、これだけでは足りない、持って来い、早く！」。


 
Vladimir Baskakov:
ええ、そうやって興味を持たせるのだと思います。

PAMMである可能性もあり、入出金は運用者に依存しない

Vladimir Gribachev:

PAMMでもよく、入出金は運用者に依存しない

複利の考え方はそうなんですね。売り切れることは指標から明らかだった、人々がどこに目を向けているのか不思議だ
 
Uladzimir Izerski:

それはPAMMである
 
multiplicator:
は、冒頭で通常のリアルアカウント と定義したセントアカウントである。

 
multiplicator:
5のお気に入りのリソースにシグナルが表示されるのです。

何だかよく分からない。調べて、見て、見せて。もしそこで不具合があったとしても、そいつは1.5Kの詐欺に成功したんだ。

centovikのためにも入力と出力は、私に同意し、印象的な））。

1.5Kの加入者が1名いる。あとは写真でご確認ください。

信号がおかしい、だから貼ったんです。

