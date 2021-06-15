登録者数1200人!!! - ページ 210 1...203204205206207208209210211212213214215216217...230 新しいコメント 削除済み 2020.03.12 07:37 #2091 Aleksey Semenov: ああ 彼女は何もなかったように フィード履歴をきれいにした ゼロからの新しい人生だ だが 我々はそれが "伝説の男 "だと知ってる ああ、誰も責任を取らない、市場が悪いんだ、都合のいい話だ。アンナは幸せだし、サイトは黒字だし、購読者は困ってるし。 Vladimir Tkach 2020.03.12 07:41 #2092 hoster: そう、そして誰も責任を取らない、市場が悪い、都合のいい話だ。アンナも満足、プラットフォームも黒字、加入者数もアウト この貧乏人どもは、いつになったらFXで儲けられないことに気づくんだ？ Grigori.S.B 2020.03.12 07:47 #2093 Vladimir Tkach: この貧乏人どもは、いつになったらFXで儲けられないことに気づくのだろうか。 決していつも新しいものばかりです。バイカーとかね。 Uladzimir Izerski 2020.03.12 10:42 #2094 Grigori.S.B: 決して常に新しいものが出てくる。バイカーとかね。 私たちは何のためにここに座っているのでしょうか？ Grigori.S.B 2020.03.12 10:46 #2095 Uladzimir Izerski: なぜここに座っているのだろう？ 私たちは購読者ではなく、観客・ファンだと思っていた。 Uladzimir Izerski 2020.03.12 11:15 #2096 Grigori.S.B: 私たちは購読者ではなく、観客・ファンだと思っていた。 ムースキーパーが賢いハムスターにいつも勝っているのが面白い) Uladzimir Izerski 2020.03.12 11:25 #2097 購読者が写っている写真に違和感がある。加入者が多いほど、ドレインスケジュールが急峻になります。 削除済み 2020.03.12 11:39 #2098 Uladzimir Izerski:購読者が写っている写真に違和感がある。加入者が多いほど、ドレインスケジュールが急峻になります。 まあ、その危険はないでしょう（加入者）。 Uladzimir Izerski 2020.03.12 12:42 #2099 hoster: まあ、危険はないでしょうけど。 バスカコフ、うるさいな。出禁になったんですね。そして、まだ出てくるんですね。 Aleksandr Yakovlev 2020.03.13 09:31 #2100 ニックネームは複数あってもいいのでしょうか？ Hoster , LuckyTreder , と全てバスカコフです。 1...203204205206207208209210211212213214215216217...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ああ 彼女は何もなかったように フィード履歴をきれいにした ゼロからの新しい人生だ だが 我々はそれが "伝説の男 "だと知ってる
そう、そして誰も責任を取らない、市場が悪い、都合のいい話だ。アンナも満足、プラットフォームも黒字、加入者数もアウト
この貧乏人どもは、いつになったらFXで儲けられないことに気づくんだ？
決していつも新しいものばかりです。バイカーとかね。
私たちは何のためにここに座っているのでしょうか？
私たちは購読者ではなく、観客・ファンだと思っていた。
ムースキーパーが賢いハムスターにいつも勝っているのが面白い)
購読者が写っている写真に違和感がある。加入者が多いほど、ドレインスケジュールが急峻になります。
まあ、危険はないでしょうけど。
バスカコフ、うるさいな。出禁になったんですね。そして、まだ出てくるんですね。
ニックネームは複数あってもいいのでしょうか？
Hoster , LuckyTreder , と全てバスカコフです。