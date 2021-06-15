登録者数1200人!!! - ページ 210

Aleksey Semenov:
ああ 彼女は何もなかったように フィード履歴をきれいにした ゼロからの新しい人生だ だが 我々はそれが "伝説の男 "だと知ってる
ああ、誰も責任を取らない、市場が悪いんだ、都合のいい話だ。アンナは幸せだし、サイトは黒字だし、購読者は困ってるし。
 
hoster:
この貧乏人どもは、いつになったらFXで儲けられないことに気づくんだ？

 
Vladimir Tkach:

決していつも新しいものばかりです。バイカーとかね。

 
Grigori.S.B:

私たちは何のためにここに座っているのでしょうか？

 
Uladzimir Izerski:

私たちは購読者ではなく、観客・ファンだと思っていた。

 
Grigori.S.B:

ムースキーパーが賢いハムスターにいつも勝っているのが面白い)

 

購読者が写っている写真に違和感がある。加入者が多いほど、ドレインスケジュールが急峻になります。

256

Uladzimir Izerski:

まあ、その危険はないでしょう（加入者）。
 
hoster:
バスカコフ、うるさいな。出禁になったんですね。そして、まだ出てくるんですね。

 

ニックネームは複数あってもいいのでしょうか？

Hoster , LuckyTreder , と全てバスカコフです。

