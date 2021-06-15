登録者数1200人!!! - ページ 227

Yevhenii Levchenko:

ゴールデンの連中もわけがわからない。しかし、彼らは生意気なことは言わない。一つの信号が消え、新しい信号が現れる。チェックもするはずなんですけどね。しかし、ここでは1日に3つのシグナルを、すべて同じ顔に出しているのです

まあ、いつものことですが、何もないところに居場所があるのです :)今までもこういう引き出しはたくさんあったんですよ。

Vitaliy Voskoboinikov:

自分でできないなら、誰にもさせるな。
 

確認すること。

Signals -> MT4 -> "Search by name, author, broker" in field enter: "LegoM" (not complete, but enough);

11人のユーザーが2月12日から15日の間に21のシグナルを登録しました。いい話（本当、多くは5ヶ月程度だが、もっと長いものもある）。ちなみにサイトクロニクル（私はそれでこの会社を見つけました）では、同じブローカーからのシグナルがあり、シグナルの検索では表示されません（業者登録 待ちのプロバイダー）。

 
ゴールデンはちょっとわかりにくいですね。
ブローカーはシグナルか何かのために設計されています。
 
Yevhenii Levchenko:

"open an account "をクリックしたらエラーになった。

 
Даниил Минин:

EAには、ストップロスが発生した日があると思われます。そして、その日はEAが取引できないようになっています。だからこそ、歴史の中でしっかりと検証されているのでしょう。
そして、この1.5ヶ月間、ネット上で順調に取引されているのは、単なる偶然に過ぎないのです。

今まで運が良くてストップロスに遭遇してないだけだと言ったのに。

 

数百万人の署名が流出したアカウントの列が更新された-新鮮なもの


 
Aleksey Semenov:

数百万人の署名が流出したアカウントのラインは、新鮮なものです。


投資家が大絶叫？

 
Aleksey Semenov:

それとともに、サービスの信頼性も下がってしまう。なるほどね。

 
Ramiz Mavludov:

それに伴い、サービスの信頼性も下がってしまう。なるほどね。

トレーダーがアホならサービスはどうなるんだ？
