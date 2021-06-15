登録者数1200人!!! - ページ 227 1...220221222223224225226227228229230 新しいコメント Vitaliy Voskoboinikov 2021.02.12 15:53 #2261 Yevhenii Levchenko:ゴールデンの連中もわけがわからない。しかし、彼らは生意気なことは言わない。一つの信号が消え、新しい信号が現れる。チェックもするはずなんですけどね。しかし、ここでは1日に3つのシグナルを、すべて同じ顔に出しているのです まあ、いつものことですが、何もないところに居場所があるのです :)今までもこういう引き出しはたくさんあったんですよ。 削除済み 2021.02.12 16:18 #2262 Vitaliy Voskoboinikov:いつものように、何もない場所がいつもある :)この辺りからそういう引き出しが多くなってきましたね。 自分でできないなら、誰にもさせるな。 Yevhenii Levchenko 2021.02.17 20:43 #2263 確認すること。 Signals -> MT4 -> "Search by name, author, broker" in field enter: "LegoM" (not complete, but enough); 11人のユーザーが2月12日から15日の間に21のシグナルを登録しました。いい話（本当、多くは5ヶ月程度だが、もっと長いものもある）。ちなみにサイトクロニクル（私はそれでこの会社を見つけました）では、同じブローカーからのシグナルがあり、シグナルの検索では表示されません（業者登録 待ちのプロバイダー）。 Даниил Минин 2021.02.19 02:15 #2264 ゴールデンはちょっとわかりにくいですね。 ブローカーはシグナルか何かのために設計されています。 Даниил Минин 2021.02.19 02:17 #2265 Yevhenii Levchenko:ゴールデンの連中もわけがわからない。しかし、彼らは生意気なことは言わない。一つの信号が消え、新しい信号が現れる。チェックもするはずなんですけどね。でも、1日に3回も信号があるんですよ！しかも、全部同じ顔で。 "open an account "をクリックしたらエラーになった。 Даниил Минин 2021.02.19 02:27 #2266 Даниил Минин:EAには、ストップロスが発生した日があると思われます。そして、その日はEAが取引できないようになっています。だからこそ、歴史の中でしっかりと検証されているのでしょう。 そして、この1.5ヶ月間、ネット上で順調に取引されているのは、単なる偶然に過ぎないのです。 今まで運が良くてストップロスに遭遇してないだけだと言ったのに。 Aleksey Semenov 2021.06.12 02:03 #2267 数百万人の署名が流出したアカウントの列が更新された-新鮮なもの הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2021.06.12 04:27 #2268 Aleksey Semenov:数百万人の署名が流出したアカウントのラインは、新鮮なものです。 投資家が大絶叫？ Ramiz Mavludov 2021.06.12 04:46 #2269 Aleksey Semenov:数百万件の署名が流出したアカウントの行が更新された-新鮮なもの それとともに、サービスの信頼性も下がってしまう。なるほどね。 Renat Akhtyamov 2021.06.12 05:05 #2270 Ramiz Mavludov:それに伴い、サービスの信頼性も下がってしまう。なるほどね。 トレーダーがアホならサービスはどうなるんだ？ 1...220221222223224225226227228229230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まあ、いつものことですが、何もないところに居場所があるのです :)今までもこういう引き出しはたくさんあったんですよ。
確認すること。
Signals -> MT4 -> "Search by name, author, broker" in field enter: "LegoM" (not complete, but enough);
11人のユーザーが2月12日から15日の間に21のシグナルを登録しました。いい話（本当、多くは5ヶ月程度だが、もっと長いものもある）。ちなみにサイトクロニクル（私はそれでこの会社を見つけました）では、同じブローカーからのシグナルがあり、シグナルの検索では表示されません（業者登録 待ちのプロバイダー）。
ブローカーはシグナルか何かのために設計されています。
"open an account "をクリックしたらエラーになった。
EAには、ストップロスが発生した日があると思われます。そして、その日はEAが取引できないようになっています。だからこそ、歴史の中でしっかりと検証されているのでしょう。
そして、この1.5ヶ月間、ネット上で順調に取引されているのは、単なる偶然に過ぎないのです。
今まで運が良くてストップロスに遭遇してないだけだと言ったのに。
数百万人の署名が流出したアカウントの列が更新された-新鮮なもの
投資家が大絶叫？
それとともに、サービスの信頼性も下がってしまう。なるほどね。
