登録者数1200人!!! - ページ 191

新しいコメント
 
Vladimir Baskakov:
まあ、便宜上ラインを 追加したんだから、普通でしょう。

わかりやすくするために、フライ統計の私のアカウントのスクリーンショットを紹介します。

失敗があり、なぜか手動でPROFITの記号で1トレード追加されました。

信号の中にそのような文字列はないのですが。

 
Boris Gulikov:

信号のSTATISTICSのところにそれっぽいのがあって、ナンセンスなことを書いている))

ロシア語で、それが何であるか話した。

わかりやすくするために、フライ統計の私のアカウントのスクリーンショットを紹介します。

失敗があり、なぜかPROFITの記号で1トレードを手動で追加しました。


何のために書いてるんだ？ そんなの掃き溜めだけだろ。ブローカーが取引額を上乗せすることはない!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!紛争があった場合、保証金を指定した残高を追加してくれる

削除済み  
Boris Gulikov:

わかりやすくするために、フライ統計の私のアカウントのスクリーンショットを紹介します。

失敗があり、なぜかPROFITの記号で1トレードを手動で追加しました。

まあ、信号の中にそんな線はないんですけどね。

スワップかもしれませんね。
 
Vladimir Baskakov:
スワップかもしれませんね。

ええ、ウェルカムボーナス

 
Pokers:

何のためにそんなこと書くんだ？ そんなことするのは掃き溜めだけだ。ブローカーは絶対に契約を引き出さない!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ブローカーはそうしなかった。

フライスワッターサポートの野郎がやった。

そしてこの場合、トレーダーがどこで取引しているのか、すでに書かれているのです)))

 
Vladimir Baskakov:
6文字のアラがあります。その合計から、不採算部門を除いたもの。

さて、電卓でこの6つの記号を足してみましょう。

損失が計上されています。

そして、最初のトレードと言ったところでしょうか。

統計のリンクをメールで 送りました。

 
Boris Gulikov:

そして、ブローカーはそれを完成させなかった。

ハエたたきの応援のオッサンが描いた。

しかし、トレーダーが取引するこのケースでは、すでに自分で書いているのです)))

最初のスクリーンショットに、mt4からのスクリーンショットがあります。

削除済み  
そう、人々は読み方さえ知らないのだ
 
Pokers:

最初のスクリーンショットに、mt4からのスクリーンショットがあります。

知っています。私の個人的な例を挙げました。

これらは類似のサービスです。履歴をアップロードしました。

また、充填時に失敗があった場合（利益額はあるが、どこから出たのか不明な場合など）には、Profitという記号で反映される。

 
Vladimir Baskakov:
そう、人々は読み方さえ知らないのです。

をご覧ください。

これは、シグナルの最初の取引です。



1...184185186187188189190191192193194195196197198...230
新しいコメント