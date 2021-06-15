登録者数1200人!!! - ページ 191 1...184185186187188189190191192193194195196197198...230 新しいコメント Boris Gulikov 2019.11.29 17:01 #1901 Vladimir Baskakov: まあ、便宜上ラインを 追加したんだから、普通でしょう。 わかりやすくするために、フライ統計の私のアカウントのスクリーンショットを紹介します。 失敗があり、なぜか手動でPROFITの記号で1トレード追加されました。 信号の中にそのような文字列はないのですが。 Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 17:02 #1902 Boris Gulikov: 信号のSTATISTICSのところにそれっぽいのがあって、ナンセンスなことを書いている)) ロシア語で、それが何であるか話した。 わかりやすくするために、フライ統計の私のアカウントのスクリーンショットを紹介します。 失敗があり、なぜかPROFITの記号で1トレードを手動で追加しました。 何のために書いてるんだ？ そんなの掃き溜めだけだろ。ブローカーが取引額を上乗せすることはない!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!紛争があった場合、保証金を指定した残高を追加してくれる 削除済み 2019.11.29 17:02 #1903 Boris Gulikov: わかりやすくするために、フライ統計の私のアカウントのスクリーンショットを紹介します。 失敗があり、なぜかPROFITの記号で1トレードを手動で追加しました。 まあ、信号の中にそんな線はないんですけどね。 スワップかもしれませんね。 Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 17:03 #1904 Vladimir Baskakov: スワップかもしれませんね。 ええ、ウェルカムボーナス Boris Gulikov 2019.11.29 17:04 #1905 Pokers: 何のためにそんなこと書くんだ？ そんなことするのは掃き溜めだけだ。ブローカーは絶対に契約を引き出さない!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ブローカーはそうしなかった。 フライスワッターサポートの野郎がやった。 そしてこの場合、トレーダーがどこで取引しているのか、すでに書かれているのです))) multiplicator 2019.11.29 17:04 #1906 Vladimir Baskakov: 6文字のアラがあります。その合計から、不採算部門を除いたもの。 さて、電卓でこの6つの記号を足してみましょう。 損失が計上されています。 そして、最初のトレードと言ったところでしょうか。 統計のリンクをメールで 送りました。 Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 17:05 #1907 Boris Gulikov: そして、ブローカーはそれを完成させなかった。 ハエたたきの応援のオッサンが描いた。 しかし、トレーダーが取引するこのケースでは、すでに自分で書いているのです))) 最初のスクリーンショットに、mt4からのスクリーンショットがあります。 削除済み 2019.11.29 17:07 #1908 そう、人々は読み方さえ知らないのだ Boris Gulikov 2019.11.29 17:09 #1909 Pokers: 最初のスクリーンショットに、mt4からのスクリーンショットがあります。 知っています。私の個人的な例を挙げました。 これらは類似のサービスです。履歴をアップロードしました。 また、充填時に失敗があった場合（利益額はあるが、どこから出たのか不明な場合など）には、Profitという記号で反映される。 multiplicator 2019.11.29 17:10 #1910 Vladimir Baskakov: そう、人々は読み方さえ知らないのです。 をご覧ください。 これは、シグナルの最初の取引です。 1...184185186187188189190191192193194195196197198...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
