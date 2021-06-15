登録者数1200人!!! - ページ 189

聖杯が見つかったのです。

トップシグナルの一つで、welltradeのマスターは、「利益」マークをわざわざトレードしないのです。


信号サービスの名称を「サービス・ユーモア」に改めることを提案します。

(ペトロシアンを管理者として置く)))

 
EgorKim:

トップシグナルの一つで、welltradeのマスターは気楽に「利益」シンボルをトレードしています。



何が大変なんだ？

 
EgorKim:

サービス信号の名称を「サービスYUMOR」に変更することを提案します。

そこでペトロシアンを管理者に任命する))))。

10000000++++++

 
multiplicator:

厨房は好きなように描けばいいんだよ ))))

最も収益性の高いトレードのツールを見てください))))

削除済み  
multiplicator:

このとき、「歴史の描き方」がわからなかったんです。
利益を手書きで出しただけです))))

なぜモックかというと、これは金額です。
 
Vladimir Baskakov:
なんというあざとさ、それは和である

はシンボル

削除済み  
multiplicator:

シムブだ

いいえ、利益の金額は千円単位です
 
Vladimir Baskakov:
いいえ、利益額は千円単位です。

いや、まさに「SYMBOL」だ!

初めて遭遇した時の感想は？

モニターエラーです。

不具合です。

あるいは、手動で描画し、手動でモニターにアップロードした利益データ。

ここでは見たことないけど、フライホイールではモンキーネットワークで売ってるモニターにいっぱい書いてあるんだよね。

 
Vladimir Baskakov:
端末を見たことがありますか？

記号の列は、記号の名前である。

 
Vladimir Baskakov:
電卓を持って、計算してみてください。

実は最初の取引なんです。

