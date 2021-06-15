登録者数1200人!!! - ページ 189 1...182183184185186187188189190191192193194195196...230 新しいコメント EgorKim 2019.11.29 16:15 #1881 聖杯が見つかったのです。 トップシグナルの一つで、welltradeのマスターは、「利益」マークをわざわざトレードしないのです。 信号サービスの名称を「サービス・ユーモア」に改めることを提案します。 (ペトロシアンを管理者として置く))) Ivan Butko 2019.11.29 16:17 #1882 EgorKim: トップシグナルの一つで、welltradeのマスターは気楽に「利益」シンボルをトレードしています。 何が大変なんだ？ Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 16:26 #1883 EgorKim: 聖杯が見つかったのです。 トップシグナルの一つで、welltradeのマスターは、「利益」マークをわざわざトレードしないのです。 サービス信号の名称を「サービスYUMOR」に変更することを提案します。 そこでペトロシアンを管理者に任命する))))。 10000000++++++ Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 16:28 #1884 multiplicator: 厨房は好きなように描けばいいんだよ )))) 最も収益性の高いトレードのツールを見てください)))) 削除済み 2019.11.29 16:31 #1885 multiplicator: このとき、「歴史の描き方」がわからなかったんです。 利益を手書きで出しただけです)))) なぜモックかというと、これは金額です。 multiplicator 2019.11.29 16:35 #1886 Vladimir Baskakov: なんというあざとさ、それは和である はシンボル 削除済み 2019.11.29 16:36 #1887 multiplicator: シムブだ いいえ、利益の金額は千円単位です Boris Gulikov 2019.11.29 16:44 #1888 Vladimir Baskakov: いいえ、利益額は千円単位です。 いや、まさに「SYMBOL」だ! 初めて遭遇した時の感想は？ モニターエラーです。 不具合です。 あるいは、手動で描画し、手動でモニターにアップロードした利益データ。 ここでは見たことないけど、フライホイールではモンキーネットワークで売ってるモニターにいっぱい書いてあるんだよね。 multiplicator 2019.11.29 16:45 #1889 Vladimir Baskakov: いいえ、利益額は千円単位です。 端末を見たことがありますか？ 記号の列は、記号の名前である。 multiplicator 2019.11.29 16:46 #1890 Vladimir Baskakov: いいえ、利益額は千円単位です。 電卓を持って、計算してみてください。 実は最初の取引なんです。 1...182183184185186187188189190191192193194195196...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
聖杯が見つかったのです。
トップシグナルの一つで、welltradeのマスターは、「利益」マークをわざわざトレードしないのです。
信号サービスの名称を「サービス・ユーモア」に改めることを提案します。
(ペトロシアンを管理者として置く)))
トップシグナルの一つで、welltradeのマスターは気楽に「利益」シンボルをトレードしています。
何が大変なんだ？
10000000++++++
厨房は好きなように描けばいいんだよ ))))
最も収益性の高いトレードのツールを見てください))))
このとき、「歴史の描き方」がわからなかったんです。
利益を手書きで出しただけです))))
なんというあざとさ、それは和である
はシンボル
シムブだ
いいえ、利益額は千円単位です。
いや、まさに「SYMBOL」だ!
初めて遭遇した時の感想は？
モニターエラーです。
不具合です。
あるいは、手動で描画し、手動でモニターにアップロードした利益データ。
ここでは見たことないけど、フライホイールではモンキーネットワークで売ってるモニターにいっぱい書いてあるんだよね。
いいえ、利益額は千円単位です。
端末を見たことがありますか？
記号の列は、記号の名前である。
いいえ、利益額は千円単位です。
電卓を持って、計算してみてください。
実は最初の取引なんです。