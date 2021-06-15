登録者数1200人!!! - ページ 194 1...187188189190191192193194195196197198199200201...230 新しいコメント 削除済み 2019.12.03 09:00 #1931 multiplicator: どうゆうこと シグナルが正常にコピーされるためには、プロバイダーの平均トレードサイズはどれくらいにすべきでしょうか。 平均トレードサイズが10ピップス以下だと、それはすでに悪いことなのでしょうか。 そこには「平均取引サイズ」が表示されています。 通常、マネージャは "購読 "と投資家を引き付けるために設定されている場合 - 彼はすでにすべてのサービス上で監視を持っている - すなわち、myfxbookへのアップロードのためのあなたの要求は、簡単かつ問題なく "入る "べきである。 信号そのものについては、作者・管理者に質問する必要があります。コピーについて提言してくれるはずです。それが彼の「仕事」であり、彼の「ドル」なのだ・・・。;) ファイル: pips_exp.png 38 kb 削除済み 2019.12.03 09:03 #1932 Vladimir Baskakov: 価格設定とは 製品・サービスを所有している場合は、自分で価格を設定します。何が価格に含まれているのか、なぜ含まれているのかは、あなたへの質問です ;) 信号については、特に - あなたは、サービスの所有者に尋ねる必要がある "価格に含まれている "です;) multiplicator 2019.12.03 09:08 #1933 jori77: 製品・サービスを所有している場合は、自分で価格を設定します。何が価格に含まれているのか、なぜ含まれているのかは、あなたへの質問です ;) 信号については、特に - あなたは、サービスの所有者に尋ねる必要がある "価格に含まれている "です;) そこでの質問は、価格についてではなかった。 が、「サービスシグナル」がどのようにスリッページを決定しているのか。 削除済み 2019.12.03 09:12 #1934 multiplicator: という質問は、価格に関するものではありませんでした。 しかし、シグナルサービスでは、どのようにスリッページを測定しているのか それが「価格」の問題の一部なのだが...。;) 参考：手元にフィルター（#182）があり、さらに「ストライプ」の選び方がわかっている場合は、良い結果が 得られると思います。 削除済み 2019.12.03 11:50 #1935 jori77: それが「価格」の問題の一部なのだが...。;) 参考：手元にフィルター（＃182）があり、さらに「ストライプ」の選び方がわかっていれば、かなりいい結果が 得られると思います。 いずれにせよ、スキャルパーに接続する意味はない。ハムスターがうまく表現してくれた Roman Vashchilin 2019.12.03 19:20 #1936 Vladimir Baskakov: どうせダフ屋と関わっても意味ないんだし。ハムスターがうまく表現してくれた 私もそう思います。滑りのインパクトが強すぎる。お金の無駄遣い。 Vasiliy Pushkaryov 2019.12.04 01:42 #1937 大きな動きではなかったが、トップは下がり始めた。 11月に2000％超 Vasiliy Pushkaryov 2019.12.04 01:51 #1938 EgorKim: 聖杯が見つかったのです。 トップシグナルの一つで、welltradeのマスターは、「利益」マークをわざわざトレードしないのです。 サービス信号の名称を「サービスYUMOR」に変更することを提案します。 そこで管理人を作るペトロシアン)))。 ちなみに、昔はこんな話もあったそうです。 そして今、このような状態になっています。 どうやら、ペニーストックで話がまとまったようだ。そして、40％のドローダウンの後、フィードバックは、なんという偽物、なんという詐欺、まったく別のものにサインしてしまったという憤りに満ちていました。全面的に詐欺だと言われました。 Michael Ortan 2019.12.04 04:04 #1939 おいおい... 亥年は、その存在感を示している...。 亥年の足跡が...。 ロボットまたはハンドラ ...- 今にも破綻しそうだ...口座残高の 80％や100％を失うかもしれない...楽しい Evgeniy Kvasov 2019.12.04 04:25 #1940 Vasiliy Pushkaryov: 大きな動きではなかったが、トップは下がり始めた。 11月に2000％超。 不気味 1...187188189190191192193194195196197198199200201...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どうゆうこと
シグナルが正常にコピーされるためには、プロバイダーの平均トレードサイズはどれくらいにすべきでしょうか。
平均トレードサイズが10ピップス以下だと、それはすでに悪いことなのでしょうか。
そこには「平均取引サイズ」が表示されています。
通常、マネージャは "購読 "と投資家を引き付けるために設定されている場合 - 彼はすでにすべてのサービス上で監視を持っている - すなわち、myfxbookへのアップロードのためのあなたの要求は、簡単かつ問題なく "入る "べきである。
信号そのものについては、作者・管理者に質問する必要があります。コピーについて提言してくれるはずです。それが彼の「仕事」であり、彼の「ドル」なのだ・・・。;)
価格設定とは
製品・サービスを所有している場合は、自分で価格を設定します。何が価格に含まれているのか、なぜ含まれているのかは、あなたへの質問です ;)
信号については、特に - あなたは、サービスの所有者に尋ねる必要がある "価格に含まれている "です;)
そこでの質問は、価格についてではなかった。
が、「サービスシグナル」がどのようにスリッページを決定しているのか。
それが「価格」の問題の一部なのだが...。;)
参考：手元にフィルター（#182）があり、さらに「ストライプ」の選び方がわかっている場合は、良い結果が 得られると思います。
どうせダフ屋と関わっても意味ないんだし。ハムスターがうまく表現してくれた
私もそう思います。滑りのインパクトが強すぎる。お金の無駄遣い。
大きな動きではなかったが、トップは下がり始めた。
11月に2000％超
聖杯が見つかったのです。
トップシグナルの一つで、welltradeのマスターは、「利益」マークをわざわざトレードしないのです。
サービス信号の名称を「サービスYUMOR」に変更することを提案します。
そこで管理人を作るペトロシアン)))。
ちなみに、昔はこんな話もあったそうです。
そして今、このような状態になっています。
どうやら、ペニーストックで話がまとまったようだ。そして、40％のドローダウンの後、フィードバックは、なんという偽物、なんという詐欺、まったく別のものにサインしてしまったという憤りに満ちていました。全面的に詐欺だと言われました。
おいおい...
亥年は、その存在感を示している...。
亥年の足跡が...。
ロボットまたはハンドラ ...-
今にも破綻しそうだ...口座残高の 80％や100％を失うかもしれない...楽しい
不気味