登録者数1200人!!! - ページ 194

新しいコメント
削除済み  
multiplicator:

どうゆうこと

シグナルが正常にコピーされるためには、プロバイダーの平均トレードサイズはどれくらいにすべきでしょうか。

平均トレードサイズが10ピップス以下だと、それはすでに悪いことなのでしょうか。

そこには「平均取引サイズ」が表示されています。

通常、マネージャは "購読 "と投資家を引き付けるために設定されている場合 - 彼はすでにすべてのサービス上で監視を持っている - すなわち、myfxbookへのアップロードのためのあなたの要求は、簡単かつ問題なく "入る "べきである。

信号そのものについては、作者・管理者に質問する必要があります。コピーについて提言してくれるはずです。それが彼の「仕事」であり、彼の「ドル」なのだ・・・。;)

ファイル:
pips_exp.png  38 kb
削除済み  
Vladimir Baskakov:
価格設定とは

製品・サービスを所有している場合は、自分で価格を設定します。何が価格に含まれているのか、なぜ含まれているのかは、あなたへの質問です ;)

信号については、特に - あなたは、サービスの所有者に尋ねる必要がある "価格に含まれている "です;)

 
jori77:

製品・サービスを所有している場合は、自分で価格を設定します。何が価格に含まれているのか、なぜ含まれているのかは、あなたへの質問です ;)

信号については、特に - あなたは、サービスの所有者に尋ねる必要がある "価格に含まれている "です;)

そこでの質問は、価格についてではなかった。

が、「サービスシグナル」がどのようにスリッページを決定しているのか。

削除済み  
multiplicator:

という質問は、価格に関するものではありませんでした。

しかし、シグナルサービスでは、どのようにスリッページを測定しているのか

それが「価格」の問題の一部なのだが...。;)


参考：手元にフィルター）があり、さらに「ストライプ」の選び方がわかっている場合は、良い結果が 得られると思います。

削除済み  
jori77:

それが「価格」の問題の一部なのだが...。;)


参考：手元にフィルター）があり、さらに「ストライプ」の選び方がわかっていれば、かなりいい結果が 得られると思います。

いずれにせよ、スキャルパーに接続する意味はない。ハムスターがうまく表現してくれた
 
Vladimir Baskakov:
どうせダフ屋と関わっても意味ないんだし。ハムスターがうまく表現してくれた

私もそう思います。滑りのインパクトが強すぎる。お金の無駄遣い。

 

大きな動きではなかったが、トップは下がり始めた。

11月に2000％超

 
EgorKim:

聖杯が見つかったのです。

トップシグナルの一つで、welltradeのマスターは、「利益」マークをわざわざトレードしないのです。


サービス信号の名称を「サービスYUMOR」に変更することを提案します。

そこで管理人を作るペトロシアン)))。

ちなみに、昔はこんな話もあったそうです。

そして今、このような状態になっています。


どうやら、ペニーストックで話がまとまったようだ。そして、40％のドローダウンの後、フィードバックは、なんという偽物、なんという詐欺、まったく別のものにサインしてしまったという憤りに満ちていました。全面的に詐欺だと言われました。

 

おいおい...



亥年は、その存在感を示している...。


亥年の足跡が...。


ロボットまたはハンドラ ...-


今にも破綻しそうだ...口座残高の 80％や100％を失うかもしれない...楽しい

 
Vasiliy Pushkaryov:

大きな動きではなかったが、トップは下がり始めた。

11月に2000％超。

不気味

1...187188189190191192193194195196197198199200201...230
新しいコメント